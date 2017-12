Hawaii real estate sales

For The Week Of Oct. 30 – Nov. 3 Derived from Hawaii Bureau of Conveyances Tax Data. Information deemed reliable but not guaranteed. Residential City and County of Honolulu Property Date Price Aiea, Halawa 99-844 Holoai St 11/3/17 $727,500 99-128 Lilikoi Pl #1 11/3/17 $988,000 99-015 Kalaloa St #403 10/31/17 $270,000 Aina Haina 19 Niuhi St 10/31/17 $1,700,000 Airport/Mapunapuna 3622 Puuku Makai Dr 10/31/17 $225,000 3045 Ala Napuaa Pl #819 11/2/17 $303,400 3045 Ala Napuaa Pl #1110 10/31/17 $330,000 3050 Ala Poha Pl #W3 10/30/17 $507,000 1128 Ala Napunani St #905 11/1/17 $395,000 Ala Moana 1655 Makaloa St #1201 11/2/17 $307,300 1655 Makaloa St #1304 11/1/17 $338,000 410 Atkinson Dr #552 11/1/17 $227,000 410 Atkinson Dr #657 11/3/17 $225,000 Ewa, Kapolei 91-147 Makalea St #41 10/31/17 $582,000 91-245 Makalauna Pl #14 10/31/17 $525,000 91-1058 B Kekuilani Loop #208 11/1/17 $375,000 1178 Kukulu St #904 10/31/17 $445,000 91-1753 Kuapuu St 11/3/17 $430,333 91-1019 Puaniu St #25C 11/1/17 $322,933 91-1050 Pololia St 10/31/17 $730,000 92-1019 P Koio Dr #S5 11/3/17 $1,300,000 92-1077 Koio Dr #M245 11/2/17 $645,520 92-1081 Koio Dr #M263 11/3/17 $730,000 91-1040 Alepa St 10/30/17 $575,000 91-932 Laaulu St #45F 11/3/17 $509,000 91-932 Laaulu St #45G 11/3/17 $480,000 91-1057 Anaunau St 11/3/17 $692,000 91-1059 Puwalu St #75 10/30/17 $455,400 91-220 Wahane Pl 10/31/17 $680,000 91-764 Launahele St #94 11/1/17 $620,000 91-1213 Kaiopua St 11/2/17 $676,000 91-1056 Kaihohonu St 11/2/17 $735,000 91-1108 Hoowalea St 11/2/17 $735,000 91-1017 Kai Oio St 10/31/17 $891,100 91-1044 Kaiuliuli St 11/2/17 $810,000 91-1001 Keaunui Dr #244 11/3/17 $615,000 91-1001 Keaunui Dr #465 10/31/17 $640,000 91-1449 Kaikohola St #D127 11/3/17 $750,000 91-1423 Kaileolea Dr 10/31/17 $815,500 Hawaii Kai 911 Koko Isle Cir #1602 10/30/17 $945,000 520 Lunalilo Home Rd #Co353 10/31/17 $725,000 268 Anapalau Pl 11/2/17 $995,000 956 Kaluanui Rd 11/3/17 $1,000,000 Heeia 46-020 Aliikane Pl #322 11/3/17 $565,000 Kahaluu 47-716 Hui Alala St 11/3/17 $786,250 Kailua 350 Aoloa St #B240 11/1/17 $491,000 1030 Aoloa Pl #107A 11/2/17 $645,000 471 Kailua Rd #3207 11/3/17 $969,000 409 Kailua Rd Rd #7307 10/31/17 $868,500 321 D Kaelepulu Dr #104 11/3/17 $1,090,000 1207 Mapuana St 11/3/17 $1,150,000 118 Kaiolena Dr 11/2/17 $1,516,700 Kakaako Keauhou Place #801 11/2/17 $486,900 Keauhou Place #802 11/2/17 $476,300 Keauhou Place #808 11/2/17 $467,000 Keauhou Place #809 11/2/17 $472,800 Keauhou Place #810 11/2/17 $392,000 Keauhou Place #811 11/2/17 $358,300 Keauhou Place #901 11/2/17 $489,900 Keauhou Place #902 11/2/17 $480,300 Keauhou Place #903 11/2/17 $487,000 Keauhou Place #904 11/2/17 $473,533 Keauhou Place #905 11/2/17 $879,200 Keauhou Place #908 11/2/17 $475,200 Keauhou Place #909 11/2/17 $477,800 Keauhou Place #910 11/2/17 $392,800 Keauhou Place #911 11/2/17 $362,700 Keauhou Place #1001 11/1/17 $496,200 Keauhou Place #1003 11/2/17 $619,500 Keauhou Place #1006 11/2/17 $615,500 Keauhou Place #1008 11/2/17 $478,300 Keauhou Place #1010 11/2/17 $396,100 Keauhou Place #1011 11/2/17 $368,800 Keauhou Place #1101 11/2/17 $496,000 Keauhou Place #1102 11/2/17 $488,300 Keauhou Place #1103 11/2/17 $614,000 Keauhou Place #1104 11/2/17 $490,000 Keauhou Place #1105 11/2/17 $917,900 Keauhou Place #1107 11/2/17 $638,800 Keauhou Place #1108 11/2/17 $483,700 Keauhou Place #1110 11/2/17 $399,300 Keauhou Place #1111 11/2/17 $374,500 Keauhou Place #1201 11/2/17 $499,000 Keauhou Place #1202 11/2/17 $490,800 Keauhou Place #1203 11/2/17 $626,450 Keauhou Place #1205 11/2/17 $898,800 Keauhou Place #1206 11/2/17 $623,200 Keauhou Place #1207 11/2/17 $641,800 Keauhou Place #1208 11/2/17 $485,000 Keauhou Place #1209 11/2/17 $490,600 Keauhou Place #1210 11/2/17 $404,900 Keauhou Place #1211 11/2/17 $377,700 Keauhou Place #1301 11/2/17 $502,000 Keauhou Place #1302 11/2/17 $511,900 Keauhou Place #1305 11/2/17 $907,900 Keauhou Place #1306 11/2/17 $627,000 Keauhou Place #1307 11/2/17 $658,800 Keauhou Place #1308 11/2/17 $503,200 Keauhou Place #1309 11/2/17 $500,100 Keauhou Place #1310 11/2/17 $406,800 Keauhou Place #1311 11/2/17 $384,500 Keauhou Place #1401 11/2/17 $505,000 Keauhou Place #1402 11/2/17 $511,700 Keauhou Place #1403 11/2/17 $647,050 Keauhou Place #1404 11/2/17 $493,066 Keauhou Place #1406 11/2/17 $634,800 Keauhou Place #1407 11/2/17 $672,800 Keauhou Place #1408 11/2/17 $510,000 Keauhou Place #1409 11/2/17 $493,400 Keauhou Place #1410 11/2/17 $412,300 Keauhou Place #1411 11/2/17 $387,700 Keauhou Place #2006 11/2/17 $655,750 Keauhou Place #2901 11/2/17 $647,000 Keauhou Place #4108 11/1/17 $905,920 888 Kapiolani Blvd #4501 11/1/17 $2,050,000 801 South St #3207 10/31/17 $680,000 1108 Auahi St #18-E 11/2/17 $1,503,350 1108 Auahi St #19-G 11/1/17 $997,000 1108 Auahi St #20-G 10/30/17 $852,000 1108 Auahi St #21-G 10/30/17 $998,000 1108 Auahi St #28-A 11/3/17 $3,616,000 1108 Auahi St #28-B 11/3/17 $2,756,500 1108 Auahi St #28-C 11/3/17 $2,312,000 1108 Auahi St #28-D 11/3/17 $1,477,350 1108 Auahi St #28-E 11/3/17 $1,725,475 1108 Auahi St #28-F 11/3/17 $789,880 1108 Auahi St #28-G 11/3/17 $956,560 1108 Auahi St #28-H 11/3/17 $1,368,200 1108 Auahi St #29-A 11/3/17 $3,707,000 1108 Auahi St #29-B 11/3/17 $2,717,866 1108 Auahi St #29-C 11/3/17 $2,367,080 1108 Auahi St #29-D 11/3/17 $1,103,075 1108 Auahi St #29-E 11/3/17 $1,801,750 1108 Auahi St #29-F 11/3/17 $825,440 1108 Auahi St #29-G 11/3/17 $921,000 1108 Auahi St #29-H 11/3/17 $1,347,000 1108 Auahi St #30-A 11/3/17 $3,799,000 1108 Auahi St #30-B 11/3/17 $2,937,080 1108 Auahi St #30-C 11/3/17 $2,399,000 1108 Auahi St #30-D 11/3/17 $1,479,275 1108 Auahi St #30-E 11/3/17 $1,790,000 1108 Auahi St #30-F 11/3/17 $856,960 1108 Auahi St #30-G 11/3/17 $959,000 1108 Auahi St #30-H 11/3/17 $1,400,125 1108 Auahi St #31-A 11/3/17 $3,912,840 1108 Auahi St #31-C 11/3/17 $2,396,150 1108 Auahi St #31-D 11/3/17 $1,479,550 1108 Auahi St #31-E 11/3/17 $1,824,500 1108 Auahi St #31-F 11/3/17 $870,350 1108 Auahi St #31-G 11/3/17 $923,000 1108 Auahi St #32-C 11/3/17 $2,481,000 1108 Auahi St #32-D 11/3/17 $1,601,100 1108 Auahi St #32-E 11/3/17 $1,755,000 1108 Auahi St #32-F 11/3/17 $880,080 1108 Auahi St #32-G 11/3/17 $951,950 1108 Auahi St #32-H 11/3/17 $1,611,275 1108 Auahi St #33-A 11/3/17 $4,064,294 1108 Auahi St #33-C 11/3/17 $2,563,960 1108 Auahi St #33-D 11/3/17 $1,583,333 1108 Auahi St #33-F 11/3/17 $820,000 1108 Auahi St #33-G 11/3/17 $992,000 1108 Auahi St #33-H 11/3/17 $1,552,200 1108 Auahi St #36-A 11/3/17 $6,576,000 1108 Auahi St #36-D 11/3/17 $2,434,000 1108 Auahi St #36-E 11/3/17 $1,938,000 1108 Auahi St #37-A 11/3/17 $6,800,000 1108 Auahi St #37-C 11/3/17 $4,700,000 1108 Auahi St #37-D 11/3/17 $2,537,500 1108 Auahi St #37-E 11/3/17 $2,000,000 1330 Ala Moana Blvd #1903 11/2/17 $1,180,000 1177 Queen St #1101 10/30/17 $1,020,000 1296 Kapiolani Blvd #Ii4405 11/1/17 $998,000 Kaneohe 45-102 Mauli Pl 10/30/17 $820,000 45-216 Haunani Pl 11/2/17 $368,266 Kapahulu 3093 Pualei Cir #206 11/2/17 $480,000 Kapalama 1948 Kealakai St 10/30/17 $530,000 Kawela Bay 57-101 W Kuilima Loop #173 11/3/17 $441,533 Liliha 1212 Nuuanu Ave #3003 10/31/17 $637,520 633 Nalanui St #310 10/31/17 $349,900 Lower Kalihi 1591 Perry St 11/3/17 $519,800 Lower Manoa 2015 Wilder Ave #3E 11/1/17 $154,533 Makaha 84-770 Kili Dr #435 10/30/17 $130,000 84-1021 Lahilahi St #303 10/30/17 $250,000 84-536 Manuku St 11/3/17 $218,066 Makakilo, Ewa Beach 92-1251 Panana St #6 11/3/17 $422,000 92-1141 Panana St #1405 11/3/17 $515,000 92-1226 Palahia St #Cc105 10/31/17 $385,000 92-984 Panana St #8 11/1/17 $400,000 92-272 Hoalii Pl 11/2/17 $875,000 92-862 Welo St #463 10/30/17 $715,000 Makiki 1314 Kalakaua Ave #912 10/31/17 $599,000 1314 Kalakaua Ave #914 10/31/17 $401,000 999 Wilder Ave #101 10/31/17 $260,000 1556 Piikoi St #607 11/3/17 $365,000 1432 Keeaumoku St #202 11/2/17 $308,000 1419 Dominis St #1206 11/2/17 $270,000 Manoa Valley 3125 Huelani Pl 10/30/17 $3,150,000 Mccully 2304 Fern St 11/3/17 $900,000 555 University Ave #2905 11/2/17 $480,000 855 Olokele Ave #401 11/3/17 $345,000 754 Ekela Ave #502 10/31/17 $330,000 Mililani, Waipio 95-341 Mahapili Ct #151 11/3/17 $516,500 95-959 Wikao St #5 11/3/17 $595,000 95-009 Waikalani Dr #A110 11/2/17 $268,406 95-2048 Waikalani Pl #606 11/1/17 $216,600 95-270 Waikalani Dr #G302 10/31/17 $447,000 95-269 Waikalani Dr #C606 10/30/17 $150,000 95-174 Kipapa Dr #54 11/3/17 $380,000 95-652 Hanile St #D207 10/30/17 $148,700 95-1046 B Ainamakua Dr #66 11/2/17 $450,000 95-1156 Makaikai St #152 11/1/17 $313,000 95-1144 Ahokele St 11/3/17 $969,000 95-935 Ukuwai St #702 11/2/17 $455,933 Mokuleia 68-252 Olohio St 11/2/17 $1,770,000 Nanakuli, Maili 87-122 Helelua St #C102 10/30/17 $112,000 87-185 Holopono St 11/2/17 $330,000 87-125 Kahau St 11/2/17 $335,000 87-1630 Wehiwehi St 11/1/17 $565,000 Niu Valley 267 Kaialii Pl 10/31/17 $4,450,000 Nuuanu 1515 Nuuanu Ave #454 11/3/17 $335,000 1088 Bishop St #2112 11/2/17 $347,000 1088 Bishop St #2810 10/31/17 $200,000 1088 Bishop St #3101 10/31/17 $195,000 1088 Bishop St #3410 10/31/17 $210,000 2033 Nuuanu Ave #22B 11/3/17 $565,000 2760 Laniloa Rd 10/30/17 $703,000 3155 Kaohinani Dr 11/3/17 $1,040,000 Palolo Valley, St Louis Heights 2555 Lai Rd 11/3/17 $710,000 Pearl City 2520 Akepa St 10/30/17 $550,000 Pearl Ridge, Aiea Heights 98-402 Koauka Lp #1212 11/3/17 $106,000 98-402 Koauka Loop #2501 11/3/17 $142,000 Punaluu 53-549 Kamehameha Hwy #607 10/31/17 $137,000 53-958 Kamehameha Hwy 11/2/17 $326,400 Sand Island Access 775 Mcneill St #213B 10/31/17 $313,000 Wahiawa 2069 California Ave #27H 10/31/17 $145,000 Waialae, Kahala 4776 Farmers Rd 10/31/17 $1,850,000 4340 Pahoa Ave #11C 10/30/17 $1,150,000 946 Hunakai St 11/2/17 $1,725,000 1037 Koloa St 11/1/17 $2,750,000 1422 Ohialoke St 11/1/17 $1,650,000 Waikiki 1925 Kalakaua Ave #1703 11/2/17 $385,000 1777 Ala Moana Blvd #710 11/1/17 $1,269,000 1777 Ala Moana Blvd #1913 10/31/17 $525,000 1551 Ala Wai Blvd #803 11/1/17 $990,000 1551 Ala Wai Blvd #1002 11/1/17 $1,035,000 1700 Ala Moana Blvd #1702 11/3/17 $202,000 1778 Ala Moana Blvd #2607 11/3/17 $210,000 343 Hobron Ln #1601 11/3/17 $480,000 469 Ena Rd #2607 10/30/17 $629,000 469 Ena Rd #2710 11/3/17 $640,000 1717 Ala Wai Blvd #2508 11/1/17 $510,000 400 Hobron Ln #2611 10/31/17 $465,000 1909 Ala Wai Blvd #705 10/31/17 $195,000 439 Keoniana St #1205 11/2/17 $500,000 2121 Ala Wai Blvd #2004 10/31/17 $485,000 383 Kalaimoku St #3208 10/31/17 $2,270,000 2427 Kuhio Ave #2508 11/2/17 $368,000 2500 Kalakaua Ave #801 10/31/17 $100,000 2500 Kalakaua Ave #1505 11/2/17 $245,000 2500 Kalakaua Ave #2003 11/3/17 $1,195,000 Waimanalo 41-673 Kaauiki Pl 11/1/17 $530,000 Waipahu 94-011 Waipahu St #D314 11/3/17 $232,500 94-226 Hokulewa Loop 10/31/17 $830,000 94-033 Hokupalemo Pl 11/3/17 $814,000 94-275 Makapipipi St 10/30/17 $489,000 94-1159 Mopua Loop #P7 10/30/17 $339,000 94-1348 Kulewa Loop #7R 11/2/17 $380,000 94-1022 Hohola St 10/31/17 $605,000 94-713 Lumiaina St 10/31/17 $830,500 COMMERCIAL City and County of Honolulu Property Date Price Ewa, Kapolei 2045 Lauwiliwili St #402 11/1/17 $540,800 2045 Lauwiliwili St #1509 11/1/17 $496,000 2045 Lauwiliwili St #1510 11/1/17 $496,000 Kailua 710 Kailua Rd 11/1/17 $5,240,642 Kaimuki 3541 Harding Ave 11/1/17 $4,911,842 4117 Waialae Ave 11/1/17 $4,888,542 Lower Kalihi 1715 N King St 11/1/17 $3,326,200 1821 Homerule St 11/3/17 $859,800 2160 N King St 11/1/17 $4,418,414 1305 Middle St 11/1/17 $2,724,060 Makiki 1750 Kalakaua Ave #1209 11/3/17 $220,000 1378 S Beretania St 11/1/17 $5,809,857 Nanakuli, Maili 87-1818 Farrington Hwy 10/31/17 $550,000 Nuuanu 800 Bethel St #100 10/31/17 $3,200,000 1088 Bishop St 10/30/17 $150,000 846 S Hotel St #309 11/3/17 $185,000 Pearl City 777 Kamehameha Hwy 11/1/17 $2,467,840 Sand Island Access 731 N King St 11/1/17 $5,092,142 1344 Moonui St 11/1/17 $5,460,114 Waipahu 94-380 Mokuola St 11/1/17 $2,058,500 94-165 Leonui St 11/3/17 $1,025,000

