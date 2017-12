Scoreboard

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic—Seventh place, Akron vs. Davidson, 7:30 a.m.; Fifth place, Princeton at Hawaii, 9:30 a.m.; Final, Southern Cal vs. New Mexico State, 1 p.m.; Third place, Middle Tennessee vs. Miami, 3:30 p.m.; games at Stan Sheriff Center.

TUESDAY

No major local sporting events scheduled.

Bulletin Board

BASKETBALL

Ball Out Hawaii Basketball Clinics: Tuesday & Thursday, Jan. 2 & 4; 1-2 p.m. and 2-3 p.m. at Pukele Mini Park. Kids in grades 5-8 can attend one clinic per day. Fee: Free, but suggested donation of one canned good per clinic (donations go to Hawaii Food Bank). To register, visit www.ballouthawaii.com.

VOLLEYBALL

4-Person Winter Volleyball Bash: Feb. 17, 2018, at Kapiolani Park, 9 a.m.-7 p.m. Men’s A/Open, B/BB divisions, Women’s A/Open, B/BB divisions. 5-team members maximum. Fee: $25/person. To register, email djhiapo@gmail.com.

SOCCER

High School boys standings

ILH

DIVISION I W L T PTS GF GA

Punahou 5 0 0 15 18 2

Saint Louis 3 1 0 9 15 4

‘Iolani 3 2 0 9 13 5

Mid-Pacific 2 2 0 6 7 6

Kamehameha 1 3 0 3 3 8

DIVISION II W L T PTS GF GA

Pac-Five 1 3 0 3 5 14

Damien 0 4 0 0 1 23

OIA EAST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Kalani 5 0 0 15 11 0

Kaiser 4 0 0 12 24 0

Kahuku 3 1 1 10 23 5

Moanalua 3 1 1 10 10 8

Roosevelt 2 1 1 7 8 6

Castle 2 2 0 6 18 6

Kailua 2 2 0 6 5 5

DIVISION II W L T PTS GF GA

Kalaheo 1 2 1 4 3 4

Farrington 1 4 0 3 11 14

McKinley 0 5 0 0 2 22

Kaimuki 0 5 0 0 0 45

OIA WEST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Mililani 5 0 0 15 26 1

Kapolei 4 1 0 12 17 2

Waianae 4 1 0 12 11 8

Pearl City 3 1 0 9 16 1

Campbell 1 2 1 4 4 7

Leilehua 1 2 1 4 2 4

Radford 1 3 1 4 4 10

DIVISION II W L T PTS GF GA

Waipahu 2 2 0 6 4 10

Waialua 1 3 1 4 7 16

Aiea 0 2 2 2 1 5

Nanakuli 0 5 0 0 2 30

high school Girls standings

ILH

DIVISION I W L T PTS GF GA

Punahou 6 0 2 20 37 1

Kamehameha 6 1 1 19 32 2

‘Iolani 6 1 1 19 32 2

Mid-Pacific 3 4 0 9 14 22

Pac-Five 3 5 0 9 22 17

DIVISION II W L T PTS GF GA

Sacred Hearts 4 4 0 12 14 18

Le Jardin 1 6 0 3 6 42

Damien 0 8 0 0 0 57

OIA EAST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Moanalua 6 0 0 18 40 2

Castle 5 0 0 15 21 4

Kahuku 4 0 1 13 19 4

Kalani 3 2 1 10 10 11

Kaiser 3 2 0 9 25 7

Roosevelt 3 2 0 9 19 8

Kalaheo 0 5 0 0 4 24

DIVISION II W L T PTS GF GA

Kailua 3 2 0 9 11 10

Farrington 2 4 0 6 4 32

McKinley 0 6 0 0 1 47

Kaimuki 0 6 0 0 0 6

OIA WEST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Pearl City 5 0 0 15 47 3

Mililani 5 1 0 15 41 3

Aiea 4 1 0 12 27 3

Campbell 4 1 0 12 23 4

Kapolei 4 2 0 12 23 6

Waipahu 3 2 0 9 17 8

Waialua 0 5 0 0 3 15

DIVISION II W L T PTS GF GA

Nanakuli 1 4 1 4 5 33

Radford 1 4 1 4 6 40

Leilehua 1 4 0 3 3 36

Waianae 1 5 0 3 5 49

BASKETBALL

college men

BIG WEST CONFERENCE

Through Sunday

Conference All Games

W L PCT W L PCT

UC Santa Barbara 0 0 .000 10 3 .769

Hawaii 0 0 .000 8 3 .727

Cal St.-Fullerton 0 0 .000 7 4 .636

UC Davis 0 0 .000 8 5 .615

UC Riverside 0 0 .000 5 7 .417

Long Beach St. 0 0 .000 5 10 .333

UC Irvine 0 0 .000 5 10 .333

Cal Poly 0 0 .000 4 9 .308

CS Northridge 0 0 .000 1 11 .083

Today

Princeton at Hawaii, 9:30 a.m., at Stan Sheriff Center

Wednesday

San Diego Christian at CS Northridge

Thursday

UC Riverside at Utah Valley

New Mexico State at UC Irvine

Friday

Howard at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center

Saturday

UC Riverside at Seattle

Holy Names at UC Davis

Cal St.-Fullerton at Utah Valley

Pacific Union at UC Santa Barbara

Notre Dame de Namur at Cal Poly

Morgan State at CS Northridge

college women

BIG WEST CONFERENCE

Through Sunday

Conference All Games

W L PCT W L PCT

UC Davis 0 0 .000 9 2 .818

UC Irvine 0 0 .000 7 6 .538

Hawaii 0 0 .000 6 6 .500

Cal Poly 0 0 .000 5 6 .455

Cal St.-Fullerton 0 0 .000 5 7 .417

CS Northridge 0 0 .000 5 7 .417

UC Riverside 0 0 .000 3 10 .231

Long Beach St. 0 0 .000 2 9 .182

UC Santa Barbara 0 0 .000 2 9 .182

Thursday

Yale vs. UC Davis

Long Beach St. at NJIT

Biola at CS Northridge

Friday

VCU or Penn vs. Long Beach St.

Fordham or Hartford vs. UC Davis

UC Santa Barbara at New Mexico St.

CSU Bakersfield at Cal Poly

UTEP at Cal St.-Fullerton

Saturday

Seattle U at CS Northridge

UTEP at UC Riverside

Hawaii Pacific at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center

Sunday, December 31

UC Irvine at CSU Bakersfield

high school boys standings

ILH

DIVISION I W L GB

‘Iolani 0 0 —

Kamehameha 0 0 —

Maryknoll 0 0 —

Mid-Pacific 0 0 —

Punahou 0 0 —

Saint Louis 0 0 —

DIVISION II W L GB

Hawaii Baptist 1 0 —

Damien 0 0 1/2

Le Jardin 0 0 1/2

St. Francis 0 0 1/2

University 0 0 1/2

Hanalani 0 1 1

DIVISION III W L GB

Christian Academy 2 0 —

Assets 1 0 1/2

Island Pacific 0 1 1 1/2

Hawaiian Mission 0 1 1 1/2

Lanakila Baptist 0 1 1 1/2

OIA EAST

DIVISION I W L GB

Kahuku 1 0 —

Kailua 1 0 —

Moanalua 1 0 —

Farrington 0 0 1/2

Kaiser 0 1 —

Kalaheo 0 1 —

McKinley 0 1 —

DIVISION II W L GB

Roosevelt 1 0 —

Castle 0 0 1/2

Kalani 0 0 1/2

Kaimuki 0 1 —

Saturday

Varsity

Kahuku 57, Kalaheo 40

Junior varsity

Kahuku 63, Kalaheo 34

OIA WEST

DIVISION I W L GB

Aiea 1 0 —

Kapolei 1 0 —

Radford 1 0 —

Campbell 0 0 1/2

Mililani 0 0 1/2

Leilehua 0 1 —

Waianae 0 1 —

DIVISION II W L GB

Pearl City 1 0 —

Waipahu 0 0 1/2

Nanakuli 0 1 1

Waialua 0 1 1

Saturday

Varsity

Radford 46, Nanakuli 36

Waianae 38, Aiea 34, OT

Junior varsity

Aiea 69, Waianae 47

high school girls standings

DIVISION I W L GB

Maryknoll 3 0 —

Kamehameha 4 1 —

‘Iolani 3 1 1/2

Sacred Hearts 2 3 2

Mid-Pacific 2 3 2

Punahou 0 6 4 1/2

DIVISION II W L GB

St. Francis 8 0 —

Hawaii Baptist 6 1 1 1/2

Le Jardin 4 4 4

Hanalani 3 5 5

University 2 5 5 1/2

Damien 2 6 6

La Pietra 0 7 7 1/2

DIVISION II-1 AA W L GB

Kamehameha II 4 1 —

Iolani II 3 2 1

Punahou II 2 3 2

DIVISION III W L GB

Christian Academy 5 0 —

St. Andrew’s 3 2 2

Island Pacific 3 3 2 1/2

Hawaiian Mission 2 3 3

Lanakila Baptist 0 5 5

OIA EAST

DIVISION I W L GB

Kalani 6 0 —

Kahuku 4 1 1 1/2

Kaiser 4 1 1 1/2

McKinley 4 1 1 1/2

Moanalua 3 2 2 1/2

Farrington 3 3 3

Kaimuki 3 3 3

DIVISION II W L GB

Roosevelt 3 3 —

Kalaheo 0 5 2 1/2

Kailua 0 5 2 1/2

Castle 0 6 3

OIA WEST

DIVISION I W L GB

Campbell 6 0 —

Mililani 5 0 1/2

Nanakuli 5 1 1

Waianae 4 1 1 1/2

Radford 4 1 1 1/2

Leilehua 3 3 3

Kapolei 1 4 4 1/2

DIVISION II W L GB

Aiea 1 4 —

Pearl City 1 5 1/2

Waialua 0 5 1

Waipahu 0 6 1 1/2

