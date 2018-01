CALENDAR TODAY No major local sporting events scheduled. TUESDAY No major local sporting events scheduled. BASKETBALL Ball Out Hawaii Basketball Clinics: Tuesday and Thursday, 1-2 p.m. and 2-3 p.m. at Pukele Mini Park. Kids in Read More

CALENDAR

TODAY

No major local sporting events scheduled.

TUESDAY

No major local sporting events scheduled.

BASKETBALL

Ball Out Hawaii Basketball Clinics: Tuesday and Thursday, 1-2 p.m. and 2-3 p.m. at Pukele Mini Park. Kids in grades 5-8 can attend one clinic per day. Fee: Free, but suggested donation of one canned good per clinic (donations go to Hawaii Food Bank). To register, visit www.ballouthawaii.com.

Beach Volleyball

HBVA New Years Bash: Jan. 13-14, at Queen’s Beach. Fee: $30/person, due Jan. 10. To register, visit https://hbva.sportngin.com/register/form/244317762. For more nfo, call 808-333-9662.

FOOTBALL

Hawaii Preparatory Academy: Seeking head football coach for 2018 fall season. For more information or to apply, contact Athletic Director Stephen Perry at sperry@hpa.edu.

GOLF

Moanalua High School: Seeking a head coach for its varsity boys and girls golf teams. Deadline is Jan. 12. E-mail

resumes to athletic director Joel Kawachi at Joel_Kawachi@notes.k12.hi.us

VOLLEYBALL

4-Person Winter Volleyball Bash: Feb. 17, 2018, at Kapiolani Park, 9 a.m.-7 p.m. Men’s A/Open, B/BB divisions, Women’s A/Open, B/BB divisions. 5-team members maximum. Fee: $25/person. To register, email djhiapo@gmail.com.

College Men

Sunday

East

Canisius 85, Iona 78

LIU Brooklyn 71, Mount St. Mary’s 57

Md.-Eastern Shore 74, C. Penn College 69

Rider 99, Niagara 76

Robert Morris 71, CCSU 57

Sacred Heart 66, Fairleigh Dickinson 65

Seton Hall 75, St. John’s 70

St. Francis (Pa.) 86, Bryant 82, OT

St. Francis Brooklyn 82, Wagner 75

St. Peter’s 77, Monmouth (NJ) 64

Syracuse 68, Virginia Tech 56

UMBC 85, Centenary 41

South

Appalachian St. 80, Texas-Arlington 76

ETSU 74, Mercer 55

Florida Gulf Coast 62, Florida Tech 54

Kentucky 66, Georgia 61

Mississippi 74, South Carolina 69

South Alabama 69, Georgia Southern 67

Texas State 53, Coastal Carolina 48

Troy 68, Georgia St. 66

Tulsa 65, Tulane 56

UCF 59, East Carolina 39

Midwest

Bradley 72, N. Iowa 53

Cincinnati 82, Memphis 48

Creighton 83, Providence 64

Drake 70, S. Illinois 67

E. Washington 77, North Dakota 64

Illinois St. 84, Indiana St. 81, OT

Michigan St. 108, Savannah St. 52

Missouri St. 67, Valparaiso 50

SE Missouri 77, Tennessee St. 65

W. Illinois 91, Lincoln Christian Univ. 57

Southwest

Louisiana-Lafayette 88, Arkansas St. 78

SE Louisiana 73, Cent. Arkansas 69

SMU 79, South Florida 39

UALR 71, Louisiana-Monroe 62

West

N. Colorado 81, Idaho 77

Southern Cal 89, Washington St. 71

UCLA 74, Washington 53

Utah 66, Oregon St. 64

BIG WEST CONFERENCE

Conference All Games

W L PCT W L PCT

UC Santa Barbara 0 0 .000 11 3 .786

Hawaii 0 0 .000 9 4 .692

UC Davis 0 0 .000 9 5 .643

Cal St.-Fullerton 0 0 .000 7 5 .583

Long Beach St. 0 0 .000 6 10 .375

UC Riverside 0 0 .000 5 9 .357

Cal Poly 0 0 .000 5 9 .357

UC Irvine 0 0 .000 5 11 .313

CS Northridge 0 0 .000 3 11 .214

Wednesday

UC Riverside at Cal St.-Fullerton

Thursday

Hawaii at Long Beach St., 5 p.m. HST

UC Santa Barbara at Cal Poly

UC Irvine at UC Davis

Saturday

Hawaii at CS Northridge, 5 p.m. HST

Cal St.-Fullerton at Cal Poly

Long Beach St. at UC Irvine

UC Riverside at UC Santa Barbara

College Women

Sunday

Top 25

No. 1 UConn 97, Memphis 49

No. 2 Notre Dame 96, Wake Forest 73

No. 3 Louisville 55, N.C. State 47

No. 4 South Carolina 61, No. 22 Texas A&M 59

No. 5 Mississippi State 86, Georgia 62

No. 6 Baylor 97, Texas Tech 49

No. 7 Tennessee 63, Kentucky 49

No. 8 Texas 79, No. 9 West Virginia 58

No. 10 Oregon 94, Washington 83

No. 11 UCLA 82, No. 20 California 46

No. 12 Ohio State 85, Indiana 70

No. 13 Florida State 103, North Carolina 65

Miami 51, No. 14 Duke 48

No. 15 Maryland 69, Penn State 65

No. 16 Missouri 62, Alabama 56

No. 17 Oregon St. 71, Washington St. 53

No. 23 Iowa 82, No. 21 Michigan 72

No. 24 Oklahoma State 76, Kansas St. 68

No. 25 South Florida 75, Tulane 46

Big West Conference

Sunday

UC Irvine 72, CSU Bakersfield 59

BIG WEST CONFERENCE

Conference All Games

W L PCT W L PCT

UC Davis 0 0 .000 10 3 .769

UC Irvine 0 0 .000 8 6 .571

Hawaii 0 0 .000 7 6 .538

Cal Poly 0 0 .000 6 6 .500

CS Northridge 0 0 .000 7 7 .500

Cal St.-Fullerton 0 0 .000 5 8 .385

UC Santa Barbara 0 0 .000 3 9 .250

UC Riverside 0 0 .000 3 11 .214

Long Beach St. 0 0 .000 2 12 .143

Sunday

UC Irvine 72, CSU Bakersfield 59

Thursday

Hawaii at Cal St.-Fullerton, 5 p.m. HST

Cal Poly at UC Riverside

Long Beach St. at UC Santa Barbara

UC Davis at UC Irvine

Saturday

Hawaii at UC Davis, noon HST

Cal Poly at UC Santa Barbara

Long Beach St. at UC Riverside

CS Northridge at Cal St.-Fullerton

High School Boys

ILH

DIVISION I W L T PTS GF GA

Punahou 5 0 0 15 18 2

Saint Louis 3 1 0 9 15 4

‘Iolani 3 2 0 9 13 5

Mid-Pacific 2 2 0 6 7 6

Kamehameha 1 3 0 3 3 8

DIVISION II W L T PTS GF GA

Pac-Five 1 3 0 3 5 14

Damien 0 4 0 0 1 23

OIA EAST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Kalani 5 0 0 15 11 0

Kaiser 4 0 0 12 24 0

Kahuku 3 1 1 10 23 5

Moanalua 3 1 1 10 10 8

Roosevelt 2 1 1 7 8 6

Castle 2 2 0 6 18 6

Kailua 2 2 0 6 5 5

DIVISION II W L T PTS GF GA

Kalaheo 1 2 1 4 3 4

Farrington 1 4 0 3 11 14

McKinley 0 5 0 0 2 22

Kaimuki 0 5 0 0 0 45

OIA WEST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Mililani 6 0 0 18 34 1

Waianae 5 1 0 15 13 8

Pearl City 4 1 0 12 23 1

Kapolei 4 1 0 12 17 2

Campbell 2 2 1 7 10 7

Leilehua 2 2 1 7 5 6

Radford 1 4 1 4 6 13

DIVISION II W L T PTS GF GA

Waipahu 2 3 0 6 4 17

Waialua 1 4 1 4 7 24

Aiea 0 3 2 2 1 11

Nanakuli 0 6 0 0 2 32

High School Girls

ILH

DIVISION I W L T PTS GF GA

Punahou 6 0 2 20 37 1

Kamehameha 6 1 1 19 32 2

‘Iolani 6 1 1 19 32 2

Mid-Pacific 3 4 0 9 14 22

Pac-Five 3 5 0 9 22 17

DIVISION II W L T PTS GF GA

Sacred Hearts 4 4 0 12 14 18

Le Jardin 1 6 0 3 6 42

Damien 0 8 0 0 0 57

OIA EAST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Moanalua 6 0 0 18 40 2

Castle 5 0 0 15 21 4

Kahuku 4 0 1 13 19 4

Kalani 3 2 1 10 10 11

Kaiser 3 2 0 9 25 7

Roosevelt 3 2 0 9 19 8

Kalaheo 0 5 0 0 4 24

DIVISION II W L T PTS GF GA

Kailua 3 2 0 9 11 10

Farrington 2 4 0 6 4 32

McKinley 0 6 0 0 1 47

Kaimuki 0 6 0 0 0 6

OIA WEST

DIVISION I W L T PTS GF GA

Pearl City 6 0 0 18 52 4

Mililani 6 1 0 18 42 3

Aiea 5 1 0 15 28 3

Campbell 4 2 0 12 23 5

Kapolei 4 2 0 12 23 6

Waipahu 3 3 0 9 18 13

Waialua 0 6 0 0 3 16

DIVISION II W L T PTS GF GA

Radford 2 4 1 7 12 45

Nanakuli 1 4 2 5 6 34

Waianae 1 5 1 4 6 50

Leilehua 1 5 0 3 8 42

English Premier League

GP W D L GF GA Pts

Man City 21 19 2 0 61 12 59

Chelsea 21 14 3 4 39 14 45

Man United 21 13 5 3 43 16 44

Liverpool 21 11 8 2 48 24 41

Arsenal 21 11 5 5 38 26 38

Tottenham 20 11 4 5 39 20 37

Burnley 21 9 7 5 18 17 34

Leicester 21 7 6 8 31 32 27

Everton 21 7 6 8 25 32 27

Watford 21 7 4 10 30 37 25

Huddersfield 21 6 6 9 18 32 24

Brighton 21 5 7 9 15 25 22

Southampton 21 4 8 9 20 30 20

Bournemouth 21 5 5 11 20 32 20

Stoke 21 5 5 11 23 46 20

Newcastle 21 5 4 12 19 30 19

Crystal Palace 21 4 7 10 18 32 19

West Ham 20 4 6 10 22 38 18

West Brom 21 2 10 9 15 28 16

Swansea 21 4 4 13 13 32 16

Sunday

Crystal Palace 0, Man City 0

West Brom 1, Arsenal 1

Today

Brighton vs. Bournemouth

Stoke vs. Newcastle

Leicester vs. Huddersfield

Burnley vs. Liverpool

Everton vs. Man United

Tuesday

Swansea vs. Tottenham

West Ham vs. West Brom

Southampton vs. Crystal Palace

Man City vs. Watford

Wednesday

Arsenal vs. Chelsea