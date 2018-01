TODAY No major local sporting events scheduled. WEDNESDAY BASKETBALL PacWest men: Holy Names vs. Chaminade, 4 p.m. at McCabe Gym; Academy of Art vs. Hawaii Pacific, 6:30 p.m. at Neal Blaisdell Arena; Notre Dame de Read More

TODAY

No major local sporting events scheduled.

WEDNESDAY

BASKETBALL

PacWest men: Holy Names vs. Chaminade, 4 p.m. at McCabe Gym; Academy of Art vs. Hawaii Pacific, 6:30 p.m. at Neal Blaisdell Arena; Notre Dame de Namur at Hawaii Hilo, 7:30 p.m.

PacWest women: Holy Names vs. Chaminade, 2 p.m. at McCabe Gym; Academy of Art vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m. at Neal Blaisdell Arena; Notre Dame de Namur at Hawaii Hilo, 5 p.m.

OIA East boys: Kahuku at Kalani, Kalaheo at Moanalua, Roosevelt at Kailua, Castle at Kaiser, Farrington at Kaimuki; JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

OIA West boys: Kapolei at Radford, Leilehua at Waianae, Pearl City at Campbell, Waipahu at Aiea, Nanakuli at Waialua; JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

SOCCER

OIA East boys: Kalani at McKinley, varsity boys follow 2:20 p.m. varsity girls; Castle at Kahuku, 5:30 p.m.; Kaiser at Kailua, JV starts at 5:30 p.m., varsity to follow; Kaimuki at Roosevelt, varsity boys follow 5:30 p.m. varsity girls.

OIA East girls: Kalani at McKinley, 2:20 p.m.; Kahuku at Castle, Kailua at Kaiser, Kalaheo at Farrington, JV starts at 5:30 p.m., varsity to follow

WRESTLING

High school girls: Pa‘ani, Tournament 5:30 p.m. at Punahou.

Bosetti 10K

At Hawaii Kai

Female

Open: 1. Jill Thompson 40:43.0. 2. Maya Fe Holzhauer 45:16.6. 3. Katie Rodd 45:24.6. 15-19: 1. Kali Miller 47:29.4. 2. Davis Bone 1:10:01.1. 20-24: 1. Amaris Capen 58:20.6. 2. Kiersten Hunter 1:06:53.0. 3. Hannah Goda 1:09:40.2. 25-29: 1. Bethany Davis 1:24:04.0. 30-34: 1. Josie Pratt 52:25.8. 2. Linnea Kiyabu

52:28.0. 3. Cassandra Gesecki 59:36.2. 35-39: 1. Tammy Bautista 46:10.8. 2. Felicia Heisler 48:22.3. 3. Yuri Higashi 49:59.0. 40-44: 1. Akiko Patterson 45:45.6. 2. Corinne Sterneckert 46:13.2. 3. Yoshiko Candelaria 47:33.9. 45-49: 1. Oceanna Clifford 54:07.3. 2. Laura Trinkle 1:08:55.8. 3. Michelle Kama 1:10:20.0. 50-54: 1. Hiroko Iijima 49:15.1. 2. Stefy Matsumura 50:04.9. 3. Emi Akutsu 54:49.5. 55-59: 1. Fumiko Steiger 1:05:32.6. 2. Lauri Yonemoto 1:11:03.6. 3. Yoko Uchino 1:21:33.0. 60-64: 1. Eriko Nishio Fong 58:48.5. 2. Connie Comiso 1:02:06.8. 3. Yvette Flynn 1:07:15.6. 65-69: 1. Halina Zaleski 1:02:19.2. 2. Rosemary Adam-Terem 1:02:20.4. 3. Linda Burt 1:04:57.0. 70-74: 1. Jane Kirton 1:33:04.2. 75-79: 1. Nokuko Kato 1:41:58.0.

Male

Open: 1. Kengo Yoshimoto 38:49.8. 2. Paolo Cavenaghi 39:07.1. 3. Andrew Taylor 39:30.5. 15-19: 1. Narayan Schneider 41:25.5. 2. Ryosuke Asai 48:46.2. 3. Casey Bone 57:52.6. 20-24: 1. Harrison Allen 51:36.0. 2. Parker Brophy 54:17.8. 3. Cameron Mosbacher 1:06:53.1. 25-29: 1. Vybhav Jetty 2:05:04.6. 30-34: 1. Carlos Techera 46:07.3. 2. Evan Moody 46:53.5. 3. Brandon Kimura 48:55.8. 35-39: 1. Linus Candelaria 41:41.2. 2. Nav Sushil 45:40.0. 3. Gaston Ly 46:38.5. 40-44: 1. Tomotaka Fukushi 42:40.0. 2. Peter-Michael Seidel 48:06.6. 3. Philip Barrett 48:51.2. 45-49: 1. Michael Garrison 41:08.9. 2. Mike Taratko 46:06.3. 3. Jesse Wu 47:06.1. 50-54: 1. Nobuyuki Tsuchiya 47:25.0. 2 Richard Hunter 50:38.3. 3. Louis Tomsic 53:25.0. 55-59: 1. Craig Knohl 47:47.7. 2. Eric Oshiro 48:18.8. 3. Gary Zarkis 1:05:17.3. 60-64: 1. Craighton Chin 49:25.3. 2. Mark Shorter 50:29.8. 3. Glenn Rediger 1:00:49.7. 65-69: 1. Michael Georgi 49:11.0. 2. Edward Kercado 1:04:55.9. 3. Les Pang 1:06:30.1. 70-74: 1. Edward Leydon 55:42.4. 2. Tom Craven 58:51.9. 3. Michael Pietrusewsky 1:15:04.4. 80-84: 1. Kit Smith 1:21:55.4.