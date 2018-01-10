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Scoreboard

January 10, 2018
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Today
BASKETBALL
Big West men: Cal Poly at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.
ILH Division II boys: Le Jardin at Hanalani, 6:30 p.m.; Saint Louis II at Kamehameha II, 6:30 p.m.; Damien at St. Francis, 6:30 p.m.
ILH Division II girls: University at St. Francis, 5 p.m.; La Pietra at Damien, 6 p.m.; Kamehameha at Hawaii Baptist, 6 p.m.; Hanalani at Le Jardin, 6 p.m.
ILH Division III boys: Assets vs. Christian Academy, 5 p.m., at Hanalani; Lanakila Baptist at Hawaiian Mission, 6 p.m.
ILH Division III girls: At St. Andrew’s—Christian Academy vs. Hawaiian Mission, 5 p.m.; Lanakila Baptist at St. Andrew’s, 6:30 p.m.
OIA East boys: Kahuku at Castle, Kalaheo at Roosevelt, McKinley at Kalani, Kailua at Kaimuki, Kaiser at Farrington; JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.
OIA West boys: Kapolei at Waipahu, Leilehua at Pearl City, Mililani at Radford, Campbell at Waialua, Aiea at Nanakuli; JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.
SOCCER
OIA East girls: Moanalua at Kalani, 4 p.m.; McKinley at Castle, 5:30 p.m.; Kaiser at Farrington, Kailua at Roosevelt, JV starts at 5:30 p.m., varsity to follow.
OIA East boys: McKinley at Castle, follows 5:30 p.m. varsity girls; Farrington at Kaiser, Kalani at Moanalua, Kalaheo at Kahuku, Roosevelt at Kailua, JV starts at 5:30 p.m., varsity to follow.
TENNIS
USTA Wild Card Tournament: Location & Time TBD
THURSDAY
BASKETBALL
Big West women: UC Irvine at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.
ILH Division I boys: Saint Louis at Punahou, 6 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 6:30 p.m.
ILH Division I girls: Maryknoll at Kamehameha, 5 p.m.; Sacred Hearts at Mid-Pacific, 6 p.m.
SOCCER
ILH boys: Punahou at ‘Iolani; Le Jardin vs. Kamehameha, at Kapiolani Field 2; Damien vs. Saint Louis, at Kapiolani Field 1; Pac-Five at Mid-Pacific; games at 4 p.m.
TENNIS
USTA Wild Card Tournament: Location & Time TBD

Bulletin Board
42nd ANNUAL ALOHA GYMFEST
The 42nd annual Aloha Gymfest will be held Jan. 12-14, and will be held at Le Jardin Academy gymnasium.
Door prices are $10 per session for adults, and $5 for children ages 4-12. All-day passes are available for $15 for adults on Friday, $7 for children, and $30 for adults and $15 for children on the weekend. Three-day passes are $50 for adults and $25 for children. Children younger than 3 years are free.
More information is available by calling 235-6866 or visiting www.kokokahigymnastics.com.

OIA
Friday
Western Division
Boys Varsity
Pearl City 6, Waialua 0
Leilehua 4, Nanakuli 1
Waianae 3, Waipahu 0
Kapolei 9, Aiea 0
Mililani 1, Campbell 1
Goal scorers—PC: Samuel Smith 2, Devan Yoshimura 2, Adin Draper, Kainoa Wong. Lei: Alex Kullan 2, Devon Abad, Jacob Padilla. Nan: Chayce Morgan. Wain: Tate Ebel, Kenneth Joseph, Skyler Kaleiohi. Kap: Thomas Macaro-Keahi 2, Sean Yoshida 2, Eric Aquino, Hunter Hoogerwerf, Cypress Navarro-Acio, Andrew Wren, Sam Wren. Mil: Noah Ungos. Camp: Chris Bolosan
Girls Varsity
Mililani 2, Campbell 0
Leilehua 3, Nanakuli 2
Aiea 2, Kapolei 1
Waipahu 3, Waianae 0
Goal scorers—Mil: Jodi Lillie, Jaylen Lum. Lei: Tawney Lee-Wilcox 2, Gabrielle Sanchez. Nan: Rayna Santiago 2. Aiea: Savannah Breeze-Miranda, Nicole Olanda. Kap: Kori Koverman. Waip: Kaycee Manding, Mya Tolentino, Amber Williams.
Saturday
Eastern Division
Boys Varsity
Moanalua 1, Castle 0
Kaiser 3, Kahuku 0
Roosevelt 3, Farrington 0
Kalaheo 5, McKinley 2
Kailua 11, Kaimuki 0
Goal scorers—Moan: Elijah Giusta. Kais: Makana Srivongsana 2, Noah Mokulehua. Roos: Mason Morishige 2, Jiin Park. Kalh: Jack Lemonds 2, Haden Brown, Connor Gallagher, Max Waymant. McK: Kotaro Minawa 2. Kail: Tanner Matsushita 3, Khean Campbell 2, Nick Faulkner, Tyler Goo, Nainoa Mendoza, Ricky Quebral, Alika Teramoto, Wynn Uyehara.
Girls Varsity
Kaiser 10, Kahuku 1
Kalaheo 10, McKinley 0
Roosevelt 10, Farrington 0
Moanalua 2, Castle 1
Kailua def. Kaimuki, by forfeit
Goal scorers—Kais: Kaile Halvorsen 5, Shaley Mercado 4, Alyssa Leong. Kah: Jasity Cartwright. Kalh: Hannah Cabral 4, Macayla Jahnke 3, Shaelyn Kam 2, Isabella Reyes. Roos: Asya Asato-Kahele 3, Summerly Smith 3, Taylor Caporus, Mary Le, Vicky Lieu, Brianna Wong. Moan: Taylor Hayes, Kelci Sumida. Cast: Saphyre Garbett.  

ILH
Friday
Girls Varsity
Kamehameha 1, Punahou 0
Le Jardin 1, Damien 0
Mid-Pacific 3, Pac-Five 1
Goal scorers—KS: Leah Feato. LeJ: Sara Wong. MPI: Radhika Webster-Shultz 2, Lea Matsumura. P5: Tare Rillon.
Tuesday
Girls Varsity
Sacred Hearts 8, Le Jardin 0
Kamehameha 1, Mid-Pacific 0

OIA Relay Championships
Saturday
At Kalani
Boys
Final standings–1. Kaiser, 108 points; 2. Kalani, 106; 3. Roosevelt, 86; t4. Campbell, 71; t4. Mililani, 71; 6. Moanalua, 50; 7. Waialua, 23; 8. Kahuku, 19; 9. McKinley, 17; 10. Kapolei, 16; t11. Kalaheo, 6; t11. Leilehua, 6; t11. Pearl City, 6; t11. Castle, 6.
200-yard medley relay–1. Roosevelt (Reimon Wada, Joseph Ahia, Brandon Au, Mark Ushiroda), 1:46.75; 2. Campbell, 1:49.32; 3. Mililani, 1:51.78; 4. McKinley, 2:02.72; 5. Kalani, 2:06.76.
200-yard freestyle relay–1. Roosevelt (Reimon Wada, Eddie Miyake, Mark Ushiroda, Joseph Ahia), 1:35.03; 2. Kaiser, 1:39.60; 3. Mililani, 1:43.48; 4. Waialua, 1:45.05; 5. Kalani, 1:47.21.
200-yard breaststroke relay–1. Kaiser (Noah Carlson, Brennan Dompe, Chad Ikegami, Conrad Morgan), 2:09.90; 2. Moanalua, 2:16.40; 3. Kalani, 2:19.94; 4. Campbell, 2:25.53; 5. Kapolei, 2:29.58.
200-yard backstroke relay–1. Roosevelt (Brandon Au, Reimon Wada, Joseph Ahia, Eddie Miyake), 1:52.19; 2. Kalani, 1:57.56; 3. Kaiser, 1:59.74; 4. Mililani, 2:06.81; 5. Moanalua, 2:23.93.
800-yard freestyle relay–1. Kaiser (Giovani Martin, Brendan Hanaoka, Noah Carlson, Jarrett Takahashi), 7:49.27; 2. Kalani, 7:51.21; 3. Moanalua, 8:17.12; 4. Mililani, 8:33.94; 5. Roosevelt, 9:16.42.
200-yard butterfly relay–1. Kalani (Jonah Blas, Dylan Tran, Dylan Yoshida, Kaiko Hokama-Decker), 1:45.74; 2. Mililani, 1:50.14; 3. Roosevelt, 1:56.92; 4. Kaiser, 1:59.86; 5. Kapolei, 2:08.14.
400-yard freestyle relay–1. Campbell (Jonel Escobar, Roy Oda, Caleb Mantanona, Colin Fergueson), 3:34.64; 2. Kaiser, 3:36.75; 3. Kalani, 3:46.63; 4. Roosevelt, 3:50.81; 5. Mililani, 3:52.48.
400-yard medley relay–1. Kaiser (Micah Ginoza, Noah Carlson, Jarrett Takahashi, Giovani Martin), 3:56.43; 2. Kalani, 3:57.72; 3. Campbell, 4:08.88; 4. Moanalua, 4:11.07.

Girls
Final standings–1. Kalani, 126 points; 2. Kaiser, 120; 3. Roosevelt, 72; 4. Moanalua 52; 5. Campbell, 49; 6. Kapolei, 44; 7. Kahuku, 41; 8. Leilehua, 40; 9. Mililani, 29; 10. Kalaheo, 28; 11. Kailua, 18; 12. Pearl City, 16; 13. Waialua, 9; 14. McKinley, 1.
1-meter diving–t1. Jill Chaffee, Kaiser, 338.70; t1. Ashley Summers, Kaiser, 338.70.
200-yard medley relay–1. Kalani (Keissa Isono, Gessica King, Lina Namatame, Megan Colburn). 2:05.17; 2. Leilehua, 2:06.48; 3. Kaiser, 2:11.75; 4. Kailua, 2:13.95; 5. Kapolei, 2:15.71.
200-yard freestyle relay–1. *Kaiser (Sofia Carlson, Sophie Harrison, Sarah Lorenzo, Erin Patterson), 1:41.663; 2. Roosevelt, 1:48.63; 3. Mililani, 1:51.23; 4. Campbell, 1:51.81; 5. Kahuku, 1:53.81.
200-yard breaststroke relay–1. Kalani (Gessica King, Malia Neuman, Paulina Ruelas, Kate Fujii), 2:14.14; 2. Roosevelt, 2:36.16; 3. Moanalua, 2:39.83; 4. Leilehua, 2:46.21; 5. Kapolei, 2:46.88.
200-yard backstroke relay–1. Roosevelt (Noelle Dagdagan, Chelsea Kaneshiro, Emiko Tajima, Lauren Croll), 2:03.90; 2. Kaiser, 2:16.49; 3. Kalani, 2:17.86; 4. Moanalua, 2:22.62; 5. Kapolei, 2:25.00.
800-yard freestyle relay–1. Kalani (Kate Fujii, Reina Dreyer, Paulina Ruelas, Shirley Li), 8:06.52; 2. Kaiser, 8:54.23; 3. Moanalua, 9:21.69; 4. Campbell, 9:44.16; 5. Kapolei, 9:49.77.
200-yard butterfly relay–1. Kalani (Lina Namatame, Nicole Lee, Malia Neuman, Shirley Li), 1:58.95; 2. Roosevelt, 1:59.51; 3. Kaiser, 2:03.75; 4. Kalaheo, 2:12.07; 5. Moanalua, 2:12.26.
400-yard freestyle relay–1. *Kaiser (Jenna Ikegami, Sofia Carlson, Sophie Harrison, Erin Patterson), 3:45.733; 2. Kalani, 4:03.15; 3. Leilehua, 4:12.53; 4. Kahuku, 4:15.57; 5. Kailua, 4:17.64.
400-yard medley relay–1. Kalani (Reina Dreyer, Kate Fujii, Shirley Li, Paulina Ruelas), 4:07.363; 2. Kaiser, 4:21.50; 3. Mililani, 4:37.81; 4. Kapolei, 4:40.43; 5. Moanalua, 4:41.34.

Mixed
200-yard freestyle Australian relay–1. Kahuku (Grace Rittenhouse, Sky Weiss, Ava Countryman, Kainoa Kester), 1:46.96; 2. Waialua, 1:48.11; 3. Kalani, 1:51.67; 4. Mililani, 1:52.07; 5. Pearl City, 1:52.48.
*denotes record broken

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