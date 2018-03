TODAY GOLF OIA: At Ala Wai Golf Course, 10 a.m. TENNIS OIA: Farrington at Castle, Kahuku at Kailua, Kaiser at Kalaheo, Moanalua at Kaimuki, Roosevelt at Kalani; matches begin at 1 p.m. VOLLEYBALL ILH Division Read More

TODAY

GOLF

OIA: At Ala Wai Golf Course, 10 a.m.

TENNIS

OIA: Farrington at Castle, Kahuku at Kailua, Kaiser at Kalaheo, Moanalua at Kaimuki, Roosevelt at Kalani; matches begin at 1 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division III boys: Lanakila Baptist at Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA boys: Aiea at Nanakuli, Campbell at Waipahu, Kapolei at Mililani, Leilehua at Waialua, Pearl City at Radford; junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity matches to follow.

TUESDAY

BEACH VOLLEYBALL

College women: Nebraska at Hawaii, 4 p.m., at T.C. Ching Complex.

BASEBALL

ILH: Damien at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; Saint Louis vs. St. Francis, 3:30 p.m., at Ala Wai Field; Hanalani vs. Kamehameha, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park; Pac-Five vs. Maryknoll, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park.

SOFTBALL

OIA East: Kalaheo at Moanalua; Roosevelt at Kaiser; Castle at Kailua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Waianae at Kapolei; Campbell at Nanakuli; Mililani at Pearl City. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Anuenue at Waialua, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Hawaii Baptist at Maryknoll, 5 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 6:45 p.m.

ILH Division II boys: University at Hanalani, 6:15 p.m.

ILH Division III boys: Island Pacific at Hawaiian Mission, Lanakila Baptist vs. Christian Academy at Hanalani, 5 p.m.

OIA Boys: Anuenue at Kalani (varsity only), 5:30 p.m.; Kaimuki at Kalaheo (varsity only), 5:30 p.m.; Farrington at Castle, Kailua at Kaiser, Roosevelt at Moanalua; junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity matches to follow.

College Women

Outrigger Resorts Invitational

At Queen’s Beach

Sunday

No. 5 Hawaii 3, No. 3 USC 2

1–Emily Maglio/Maglio Schucht (UH) def. Tina Graudina/Abril Bustamante (USC) 19-21, 21-14, 18-16.

2–Sammy Slater/Terese Cannon (USC) def. Carly Kan/Laurel Weaver (UH) 19-21, 21-19, 15-7.

3–Lea Monkhouse/Morgan Martin (UH) def. Joy Dennis/Haley Hallgren (USC) 21-18, 21-19.

4–Jo Kremer/Jenna Belton (USC) def. Amy Ozee/Ari Homayun (UH) 21-19, 13-21, 17-15.

5–Paige Dreeuws/Hannah Zalopany (UH) def. Peri Green/Alexandra Poletto (USC) 24-22, 21-16

No. 5 Hawaii 5, No. 12 Grand Canyon 0

1–Ka’iwi Schucht/Emily Maglio (UH) def. Molly Turner/Hannah Towne (GCU) 24-22, 18-21, 19-17.

2–Laurel Weaver/Carly Kan (UH) def. Taylor Jarzombek/Kelli Iverson (GCU) 17-21, 21-11, 15-13.

3–Lea Monkhouse/Morgan Martin (UH) def. Jessica Stansfield/Bella Bauman (GCU) 21-11, 21-18.

4–Amy Ozee/Ari Homayun (UH) def. Jessica Clark/Katie Pyles (GCU) 21-12, 21-17.

5–Allyssah Fitterer/Hi’ilawe Huddleston (UH) def. Jamie Walsh/Emily Reinking (GCU) 23-21, 21-23, 15-13.

No. 5 Hawaii 5, Nebraska 0

1–Ka’iwi Schucht/Emily Maglio (UH) def. Kelly Hunter/Lauren Stivrins (NEB) 21-18, 21-17.

2–Morgan Martin/Lea Monkhouse (UH) def. Kenzie Maloney/Annika Albrecht (NEB) 21-13, 21-8.

3–Carly Kan/Chloe Luyties (UH) def. Jazz Sweet/Sami Slaughter (NEB) 21-13, 21-13.

4–Ari Homayun/Amy Ozee (UH) def. Chesney McClellan/Jasmine Schmidt (NEB) 21-7, 21-13.

5–Paige Dreeuws/Hannah Zalopany (UH) def. Allie Havers/Hayley Densberger (NEB) 21-16, 21-14.

ILH

No. 6 Punahou 5, No. 4 Maryknoll 4

Saturday

At McKinley High

W–Bailey Akimseu. L–Aloha Akaka.

Leading hitters–Pun: Maya Matsubara 3-4, 2b, 3 runs; Ashanti Martinez HR, RBI, run; Kennedy Ishii 2-4, 2b, RBI; Briahni Alejo 2b; Kawailana Mielke 2b. MS: Kiana Arcayena 2-4, 2b, RBI, run; Baylie Kahele 2b, RBI; Nohea Hee HR, RBI, run.

ILH

Damien 16, Hanalani 3, 5 inn.

Saturday

At Ala Wai Field

W–Kaimana Cameron. L–Nick Mule

Leading hitters–DMS: Jordan Donahue 4-5, RBI, 2 runs; Pomai Kim 3-5, RBI, run; Kamakani Motas 2-3, 3b, 2 RBI, run; River Iaea 2-4, RBI, run; Kayson Kajiwara 3b, 3 RBI, 2 runs; Aloha Arechi 2b, 2 RBI, 2 runs. Han: Tyler Lee 3-3, RBI.

Air Riflery

2018 NRA Junior 3-Position Smallbore Sectional

Saturday

At St. Louis High School Range

Overall–1. Lauren Matsukawa, 544×11; 2. Dorothy Sanidad, 540×13.

Intermediate Junior–1. Maile Fox, 535×10; 2. Brycen Yamaguchi, 519×6.

2018 NRA Junior 4-Position Smallbore Sectional

Sunday

At St. Louis High School Range

Overall–1. Heidi Kwock, 384×18; 2. Brycen Yamaguchi, 374×11.

Intermediate Junior–1. Ryden Sumi, 369×11.

WATER POLO

OIA

Girls varsity

Saturday

At Central Oahu Regional Park

Kalaheo 16, Mililani 7

Kapolei 11, Castle 6

Moanalua 15, Kailua 6

Moanalua 3, Kapolei 2

Goal scorers–Klh: Porsha Brandt 8, Olivia Lemonds 4, Malia Moritz 2, Mattea Jergovic 2. Mil: Lexi Sakauye 4, Kuuleilani Kaaiawaawa 2, Maya Miller. Kpo: Chloe Bridgeford 3, Kelia Bellefeuille 2, Roxanne Abad, Annika Edwards, Ryleigh Gates, Kaiya Gualdarama, Sydney Hill, Angela Silva. Cas: Leila Anne Figueroa-Kapahu 3, Kelsey Kano 2, Kaia Moon. Moan: Kiari Babineaux 2, Brianne Hoggan 2, Madison Komatsu 2, Emma McCrae 2, Natasha Burton, Isabella McCrae, Laura Myers, Abby Oh, Valentine Proute, Carolina Solis, Fanny Wong. Kil: Reese McMurry 2, Jaemi Tamaye 2, Morgan Hardwick, Logan Lyden.Moan: Koko Butcher, Madison Komatsu, Marissa Helm. Kpo: Annika Edwards 2.