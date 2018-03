CALENDAR TODAY BASEBALL OIA: Aiea at Campbell, Kailua at Kaiser, Kaimuki at Nanakuli, Kalani at Castle, Kapolei at Mililani, Roosevelt at Moanalua, Waianae at McKinley, Waipahu at Pearl City; games begin at 3 p.m. GOLF Read More

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

OIA: Aiea at Campbell, Kailua at Kaiser, Kaimuki at Nanakuli, Kalani at Castle, Kapolei at Mililani, Roosevelt at Moanalua, Waianae at McKinley, Waipahu at Pearl City; games begin at 3 p.m.

GOLF

OIA: At Barbers Point, 11:30 a.m.

SOFTBALL

ILH: Kamehameha vs. Maryknoll at Sand Island Field; Pac-Five at Mid-Pacific. Games start at 4 p.m.

TENNIS

College women: Illinois at Hawaii, 3:30 p.m., at UH Tennis Complex.

OIA: Aiea vs. Waianae at Pearlridge Courts, Castle at Moanalua, Farrington at Kaiser, Kailua at Roosevelt, Kaimuki at Kalani, Kalaheo at McKinley, Kapolei at Radford, Mililani at Leilehua, Pearl City at Campbell, Waialua at Waipahu; matches begin at 1 p.m.

VOLLEYBALL

OIA boys: Leilehua at Aiea, Mililani at Waipahu, Nanakuli at Kapolei, Radford at Campbell, Waialua at Waianae; junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity matches to follow.

WATER POLO

OIA girls: At Central Oahu Regional Park–Pearl City vs. Farrington, 3:30 p.m.; Waipahu vs. Campbell, 4:35 p.m.; Pearl City vs. Castle, 5:40 p.m.; Roosevelt vs. Moanalua, 6:45 p.m.; Kalaheo vs. Waialua, 7:50 p.m.

THURSDAY

BASEBALL

ILH: Kamehameha at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; ‘Iolani vs. Saint Louis, 3:30 p.m., at Ala Wai Field; Maryknoll vs. Punahou, 3:30 p.m., at Goeas Field; St. Francis vs. Hanalani, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park; Pac-Five vs. Damien, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park.

OIA: Kahuku at Waialua, 3 p.m.

SOFTBALL

ILH: ‘Iolani vs. St. Francis, 4 p.m. at Ala Wai Field.

OIA East: Farrington at Kailua, 3 p.m.

OIA Division II: Waialua at Aiea, 3 p.m.

TENNIS

College men: Hawaii vs. Oklahoma State, noon, at Maui

VOLLEYBALL

ILH Division II boys: Damien at Le Jardin, St. Francis at Hanalani, University at Punahou I-AA, 5 p.m.

ILH Division III boys: Island Pacific at Hawaiian Mission, 5 p.m.

OIA Boys: Anuenue at Kaiser (varsity only), 5:30 p.m.; Roosevelt at Kaimuki (varsity only), 5:30 p.m.; Castle at Kailua, Farrington at Kalaheo, Kalani at Kahuku, Moanalua at McKinley; junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity matches to follow.

TENNIS

College men

No. 15 UH Hilo (9-1) 5,

San Diego Christian (5-4) 0

Tuesday

At La Jolla, Calif.

Singles

#17 Vaclav Slezak (UHH) def. Alonso Tellez (SDC), 7-6 (7-3), 6-3.

Alessandro Giuliato (UHH) def. Aliaksandr Meliuk (SDC), 7-5, 7-5.

Chun En Wu (UHH) vs. Innocent Tidimane (SDC), 4-6, 6-4, 0-4, unfinished.

Alex Fillat Perez (UHH) vs. Carl Lindqvist Nilsson (SDC), 2-1, unfinished

Arturo Dell`eva (UHH) vs. Nicola Anderegg (SDC), unfinished.

Gregory Zukeran (UHH) vs. Nick Bell (SDC), unfinished.

Doubles

Slezak\Giuliato (UHH) def. Tellez/Meliuk (SDC), 8-3.

Fillat Perez\Bruno Figlia (UHH) def. Bell/Tidimane (SDC), 8-7 (7-3).

Zukeran\Wu (UHH) def. Lindqvis Nilsson/German Ziella (SDC), 8-5.

college women

San Diego Christian (6-4) 5,

Hawai`i Hilo (6-6) 3

Tuesday

At La Jolla, Calif.

Singles

Sarah Schaerer (SDC) def. Devanshi Bhimjiyani (UHH), 3-6, 7-5, 6-3.

Sarah Urbanek (SDC) def. #38 Daniela Sanz (UHH), 6-2, 6-0.

Sara Marin (UHH) def. Aleksandra Emelianova (SDC), 6-2, 6-2.

Nadine Geschke (SDC) def. Marina Colvee (UHH), 5-7, 7-6, 6-4.

Carmelle Joyner (UHH) def. Miriam Boeta (SDC), 4-6, 6-1, 6-0.

Irena Le (UHH) vs. Paula Vasquez (SDC), 7-6 (7-4), 1-1, unfinished.

Doubles

Urbanek\Geschke (SDC) def. Sanz\Bhimjiyani (UHH), 8-1.

Schaerer\Emelianova (SDC) def Colvee/Joyner (UHH), 8-2.

Le/Marin (UHH) def. Vasquez\Boeta (SDC), 8-3.

ILH

Tuesday

Boys Varsity

Kamehameha 4. St. Francis 1

Mid-Pacific 4, Hawaii Baptist 1

Girls Varsity

Mid-Pacific 4, Kamehameha 1

Punahou 5, Maryknoll 0

Miami Open

Tuesday

At Key Biscayne, Fla.

Women’s singles, first-round

Christina McHale, United States, def. Kaia Kanepi, Estonia, 1-3 retired.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 3-6, 6-4, 7-5.

Beatriz Haddad Maia, Brazil, def. Heather Watson, Britain, 7-6 (3), 6-2.

Johanna Larsson, Sweden, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 4-6, 7-6 (5), 7-5.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 1-6, 7-6 (5), 7-5.

Amanda Anisimova, United States, def. Wang Qiang, China, 6-3, 1-6, 6-2.

Alison Van Uytvanck, Belgium, def. Kateryna Bondarenko, Ukraine, 6-7 (3), 7-5, 6-1.

Claire Liu, United States, def. Whitney Osuigwe, United States, 6-3, 6-1.

Bernarda Pera, United States, def. Lara Arruabarrena, Spain, 7-5, 6-4.

Timea Babos, Hungary, def. Mona Barthel, Germany, 7-6 (5), 6-3.

Maria Sakkari, Greece, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 7-5, 6-1.

Kirsten Flipkens, Belgium, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-2, 6-3.

VOLLEYBALL

BIIF

Monday

Boys Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Kau 25-5, 23-25, 25-10, 25-19

ILH

Tuesday

Boys Varsity, Division I

Hawaii Baptist def. Maryknoll, 31-29, 25-23, 25-27, 25-19

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-21, 25-19, 25-14

Boys Varsity, Division II

University def. Hanalani 25-8, 26-24, 25-17

Boys Varsity, Division III

Christian Academy def. Lanakila Baptist 25-17, 25-16

Island Pacific def. Hawaiian Mission 25-19, 23-25, 25-21

Boys Junior varsity

Kamehameha-blue def. St. Francis 25-8, 25-15

Kamehameha-white def. Damien-gold 25-7, 23-25, 25-18

OIA

Tuesday

Boys Varsity

Kaiser def. Kailua 25-13, 25-11

Kalaheo def. Kaimuki 25-21, 20-25, 15-6

Boys Junior varsity

Kaiser def. Kailua 21-10, 21-12

GOLF

ILH

Varsity II Tournament No. 6

Tuesday, at Hawaii Prince Golf Course

Boys

Team

272–Punahou. 281–Hanalani.

Individual –

86–Davis Mau (Punahou). 92–Noa Nishizawa (Punahou). 92–Logan Castro (Hanalani).

Girls

Individual

86–Chloe Wong (Punahou). 93–Mika Okano (Island Pacific). 96–Nalani Klopfenstein (Kamehameha).

Varsity I Tournament No. 5

Monday, at Mid-Pacific Country Club

Boys

Team

247—Punahou. 270—Kamehameha. 310—Mid-Pacific.

Individual

72—Blaze Akana (Kamehameha), Remington Hirano (Punahou). 73—Davis Lee, (Mid-Pacific). 75—Andrew Otani (‘Iolani), Evan Kawai (Punahou), Jake Sequin (Mid-Pacific).

Girls

Team

220—‘Iolani. 228—Mid-Pacific. 231—Punahou.

Individual

67—Kyung Eun Lee (‘Iolani). 71—Hunter Kobayashi (Hawaii Baptist), Danielle Ujimori (Mid-Pacific). 74— Claire Choi (Punahou). 76—Kristin Miyagi (‘Iolani). 77—Kamie Hamada (‘Iolani).

OIA

Tournament No. 4

Monday, at Ala Wai Golf Club

Boys

70–AJ Teraoka (Moanalua). 71–Ray Kim (Moanalua). 72–Kalani Frazier (Kapolei), Jarryd Gano (Mililani), Kolbe Irei (Roosevelt), Akira Sanco (Mililani).

Girls

67–Malia Nam (Kaiser). 73–Tagiralani Luafalealo (Moanalua). 74–Anna Lesa, (Kahuku). 75–Kayli Hartsock-Bunyan (Kailua). 76–Jodi Torricer (McKinley).

ILH

No. 2 Mid-Pacific 13, Damien 3,

5 innings

At Damon Field

W—Michael China. L—Kaysen Kajiwara.

Leading hitters—MPI: Jacob Yoshino 2-3, 2b, 3b, 4 RBI, run; Kyle Layugan HR, 2 RBI, run; Jett Uechi 2-2, 2 runs. DMS:

Pomai Kim 2-3, run; Akila Arecchi RBI.

No. 4 Kamehameha 11, Hanalani 1,

5 innings

At Central Oahu Regional Park

W—Kapono Rawlins. L—Tanner Oka.

Leading hitters— KS: Jonny Shimabukuro 2-3, 2 RBI; Kalamaku Kuewa 2 RBI;

Li‘i Pontes 2b, RBI. Han: Louis Holt 2b; Robby Jacob Kea 1-2, RBI.

St. Francis 5, Saint Louis 2

At Ala Wai Field

W—Kiyo Perry. L—Wyatt Santelena.

Leading hitters— StF: Bubba Akana 2-3, 2 runs; Zach Alcos 2-3, 2b, RBI; Reece Kadota 2b; J.P. Tilley 3b; Greison Visoria 1-3, 2 RBI. StL: Hunter Peneueta 3-3.

Maryknoll 4, Pac-Five 3

At Central Oahu Regional Park

W—J. Yamashita. L—Blaise Wada.

Leading hitters— MS: Tyler Quinn 2-3, 3b, RBI. P5: Laitin Bradley 2-3, RBI; Trevor Tripoli 1-3, RBI.

OIA East

Tuesday

Moanalua 14, Kalaheo 0, 5 innings

At Moanalua

W—Amanda Higa. L—Kaikenner Kiaawe.

Leading hitters—Moa: Summer Kamioka 2-2, 2 runs; Kellie Kitano-Maguire 2-2, 2 runs; Caydees Santella Delima HR, 3 RBI. Klh: Rheanna Bain 2-3.

Kaiser 6, Roosevelt 4

At Kaiser

W—Primrose Aholelei. L—Jaeda Cabunoc.

Leading hitters—Kas: Ivane Aholelei 2-3, RBI; Aholelei 2-3, 2 RBI; Christiana Aholelei 2-3, 2b, 3 RBI. Ros: Tiani Sniffen 2-4; Jadalee Takara 2-3, 2b; Maya Nakamura 2b; Cabunoc HR, RBI; Hoku Ching HR, 2 RBI.

Kailua 8, Castle 6

At Kailua

W—Dyani Cummings-Lani. L—Meleana Turner.

Leading hitters—Kil: N/A. Cas: N/A.

OIA West

Tuesday

No. 5 Kapolei 16, Waianae 13

At Kapolei

W—Tatum Guzman. L—Kayla Hensley.

Leading hitters—Kpo: Lili Kaimi-Montira 3-4, 2 2b, 4 RBI; Ciena Kauhi 3-3, RBI; Guzman 2-3, 2b, RBI; Chanelle Makinney 2-2, Chasity McKean 2b, 3 RBI; Kayli Nakoa HR, 2 RBI. Wan: Hensley 2-2, RBI; Kayeee Nakamura 2b, 2 RBI.

No. 8 Pearl City 7, No. 10 Mililani 6

At Pearl City

W—Maiyah Faleafine-Lesu. L—Cheyenne Ardona.

Leading hitters—PC: Noel Tita Saunders 2-4, 2 RBI; Tiari Hernandez 2-4, 2b, HR, 2 RBI; Alexas Presto-Ahsing 2b. Mil: Tracie Okumura 2-3; Kamryn Sasaki 2-4; Elizabeth Winchester 2b, RBI; Katie Carlos HR, 3 RBI.