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Scoreboard

March 25, 2018
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CALENDAR

TODAY

BASEBALL
>> College: Seton Hall at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

MONDAY

BASEBALL
>> College: Seton Hall at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.
>> OIA: Mililani at Campbell, 3 p.m.; Roosevelt at Kalani, 3 p.m.; Leilehua at Kapolei, 3 p.m.; Moanalua at Kailua, 3 p.m.; Pearl City at Aiea, 3 p.m.

GOLF
>> College women: Anuenue Spring Break Classic, all day, at Kapalua, Maui.

SOFTBALL
>> OIA East: Moanalua at Roosevelt, 10 a.m.
>> OIA West: Leilehua at Campbell, 10 a.m.
>> OIA Division II: Kalani at Waipahu (doubleheader), 1 p.m.

ILH VOLLEYBALL

Boys ILH Division II

>> Saint Louis def. Le Jardin 25-15, 26-24, 20-25, 24-26, 25-20
>> Damien def. Hanalani 25-7, 25-17, 25-12

Boys Division III
>> Island Pacific def. Lanakila Baptist 25-12, 26-24

Boys JV
>> Maryknoll def. St. Francis 25-19, 25-15
>> Kamehameha-Blue def. ‘Iolani-Black 25-13, 26-27, 25-17
>> Kamehameha-White def. ‘Iolani-Red 25-24, 23-25, 25-23

BEACH VOLLEYBALL

Gamecock Challenge
At Columbia, S.C.

No. 3 Hawaii 3, No. 8 South Carolina 2
>> Ka’iwi Schucht-Emily Maglio (UH) def. Shannon Williams-Ali Dempsey (SC), 21-16, 21-17.
>> Cade Bates-Kate Smith (SC) def. Carly Kan-Laurel Weaver (UH), 21-9, 15-21, 15-13.
>> Julia Mannisto-Carly Schneider (SC) def. Lea Monkhouse-Morgan Martin (UH), 21-19, 21-17.
>> Ari Homayun-Amy Ozee (UH) def. Leah Perri-Macie Tendrich (SC), 21-18, 22-20.
>> Paige Dreeuws-Hannah Zalopany (UH) def. Franky Harrison-Jess Vastine (SC), 12-21, 21-16, 15-11.

No. 3 Hawaii 5, UNC Wilmington 0
>> Schucht/Maglio (UH) def. Maddy Kline/Nicole Loft (UNCW), 21-19, 21-18.
>> Monkhouse/Martin (UH) def. JM Lewandowski/Halle Hunt (UNCW), 21-6, 22-20.
>> Weaver/Kan (UH) def. Brynn Montgomery/Katie McCullough (UNCW), 21-14, 21-14.
>> Homayun/Ozee (UH def. Raquel Rooney/Jaime Thomas (UNCW), 21-9, 21-19.
>> Zalopany/Dreeuws (UH) def. Reagan Evans/Courtney Mullinax (UHCW), 21-10, 21-10.

OIA GIRLS WATER POLO

>> Mililani 10, Waipahu 4
>> Kalani 7, Campbell 6
>> Kaiser 11, Castle 8
>> Kalani 8, Waialua 0
>> Waipahu 5, McKinley 0 (forfeit)
>> Moanalua 15, Pearl City 4
>> Roosevelt 11, Pearl City 2
>> Kapolei 12, Kailua 4
>> Roosevelt 9, Leilehua 1
>> Kapolei 5, Farrington 0 (forfeit)
>> Moanalua 5, Farrington 0 (forfeit)

Goal scorers—Mil: Maya Miller 2, Lexi Sakauye 2, Madison Yamada 2, Leilani Hernandez, Angie Lancaster, Maysa Segovia, Maddeline Turpin. Waip: Linnea Tucker 3, Casey Metrose. Kaln: Angel Grabow 3, Selma Koo, Angela Pacheco, Victoria Ready, Porsche Van Der Vort. Camp: Ashley Badis 3, Tatiana Troupe 2, Ali Day. Kais: Jazaniah Bambao 3, Megan Kaneshiro 2, Mira Ako, Mina Hanada, Taylor Kuroiwa, Sarah Lorenzo, Kanoko Niimura, Erin Patterson. Cast: Kelsey Kano 3, Teneil Buckley, Leila Figueroa-Schenk, Kahea Lee, Kaia Moon, Tehani Smith. Kaln: Selma Koo 3, Malia Neumann 2, Catherine Holt, Kela Iwata, Noriko O’Shea. Moan: Camryn Tabiolo 3, Madison Komatsu 2, Isabella McRae 2, Abby Oh 2, Laura Myers, Emily Quach, Alicia Scamardo, Carolina Solis, Shirfei Tay, Karisa Yuasa. PC: Lillian Valiente 2, Sky Dela Cruz, Alisha Gleason. Roos: Lauren Croll 3, Margaret Lonborg 2, Hailey Oyadomari 2, Adoria Lee, Anya Miranda, Amy Pan, Emiko Tajima. PC: Alisha Gleason, Lillian Valiente. Kap: (note: number of goals for each player unavailable) Chloe Bridgford, Annika Edwards, Maikalea Forte, Roxanne Gates, Ryleigh Gates, Kaiya Gualdarama, Isabella Olaes, Angela Silva. Kail: Emily Hanohano 2, Cassie “Kealoha” Charles, Jaemi Tamaye 1. Roos: Lauren Croll 2, Hailey Oyadomari 2, Amy Pan 2, Karysa Inafuku, Anya Miranda, Emiko Tajima. Lei: Taylor Dinsmore.

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa’a
Windward Kai Kawailani Long
Distance Race At Keehi Lagoon

Overall (Top 20)

1. Alapa Hoe (Men Master 65) 49.39. 2. New Hope (Mix Open) 50.52. 3. Lahui O Koolauloa (Mix Open) 51.11. 4. Lokahi (Mix Open) 52.16. 5. Na Keiki O Ka Moi (Mix Master 50) 52.55. 6. Kai Poha (Mix Open) 53.19. 8. 7. Olelo O Ke Ola (Mix Master 50) 53.47. 8. Alapa Hoe (Mix Master 50) 53.51. 9. Windward Kai (Mix 18) 54.02. 10. Alapa Hoe (Mix Master 40) 54.21. 11. Na Koa Lani/Windward Kai (Mix Open) 54.35. 12. Lokahi (Women Open) 54.49. 13. Keahiakahoe (Men Master 65) 55.02. 14. Olelo O Ke Ola (Mix Master 40) 55.11. 15. Alapa Hoe (Mixed 60) 55.19. 16. Keahiakahoe (Mix Master 50) 55.25. 17. Windward Kai (Mix Open) 55.32. 18. Manu O Ke Kai (Women Master 40) 55.5. 19. Kumulokahi Elks (Mix Open) 55.55. 20. Kamehameha Canoe Club (Mix Master 50) 55.57.

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