CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Maryknoll vs. St. Francis, 3:30 p.m., at Hans L’Orange Park; ‘Iolani vs. Hanalani, 3:30 p.m., at Les Murakami Stadium; Damien vs. Saint Louis, 6:30 p.m., at Hans L’Orange Park; Kamehameha vs. Punahou, 6:30 p.m., at Les Murakami Stadium.

OIA Division II: Waialua at Kaimuki, 3 p.m.

GOLF

College women: Anuenue Spring Break Classic, all day, at Kapalua, Maui.

SOFTBALL

ILH: St. Francis vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field.

OIA East: Roosevelt at Kailua, 3 p.m. OIA West: Kapolei at Mililani, 3 p.m.

OIA Division II: Aiea at Kalani; McKinley at Kahuku; Waipahu at Kaimuki. Games start at 3 p.m.

TENNIS

Big West men: UC Davis at Hawaii, 3 p.m., at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

OIA boys: Kahuku at McKinley; junior varsity match begin at 5:30 p.m., varsity match to follow.

WEDNESDAY

BASEBALL

OIA: Farrington at Waianae, Kahuku at Radford, Kailua at Kalani, Kalaheo at Moanalua, Leilehua at Campbell, McKinley at Nanakuli, Pearl City at Mililani, Roosevelt at Castle, Waipahu at Aiea; games begin at 3 p.m.

GOLF

College women: Anuenue Spring Break Classic, all day, at Kapalua, Maui.

OIA: At Kaneohe Klipper, 11:50 a.m.

SOFTBALL

ILH: ‘Iolani at Mid-Pacific; Kamehameha at Punahou. Games start at 4 p.m.

TENNIS

OIA: Aiea vs. Waialua at Pearlridge Courts, Castle at McKinley, Farrington at Roosevelt, Kahuku at Moanalua, Kailua at Kaimuki, Kapolei at Campbell, Leilehua at Waipahu, Mililani at Radford, Waianae vs. Pearl City at Waianae Boat Harbor Courts; matches begin at 1 p.m. VOLLEYBALL

OIA boys: Campbell at Waialua, Kapolei at Radford, Leilehua at Nanakuli, Pearl City at Aiea, Waianae at Mililani; junior varsity match begin at 5:30 p.m., varsity match to follow.

WATER POLO

OIA girls: At Central Oahu Regional Park–Moanalua vs. Campbell, 3:30 p.m.; Pearl City vs. Mililani, 4:35 p.m.; Castle vs. Waialua, 5:40 p.m.; Kapolei vs. Kahuku, 6:45 p.m. At Kaimuki–Roosevelt vs. Kalaheo, 3:30 p.m.; Kaiser vs. Kalani, 4:35 p.m.

BASEBALL

OIA Eastern Division

Kalani 4, Roosevelt 0

W—Kekoa Gabriel (four-hitter, five strikeouts). L—Zach Tanabe. Leading hitters—Kaln: Kekoa Gabriel 2-2, 2b; Ian Higa 3-3, 2b; Noah Nakasone 2-3, 2b; Travis Toyama 2-3.

Kailua 7, Moanalua 0

W—Bryson Ballesteros (six innings, one hit allowed, 11 strikeouts). L—Austyn Kometani.

Leading hitters—Kail: Dakota Kadooka 2-4; Jalen Ah Yat 2-3, 2b, 3 RBIs; Matthew Kaleiohi 3-3, 2 runs; Dayne Ishigo 2-3.

Western Division

Kapolei 10, Leilehua 2

W—Drayden Kawewehi.

Leading hitters—Kap: Isaac Badua 2 runs; Nathan Solis 2 runs; Andrei Stoyanow 2-2, HR, 2 runs, 4 RBIs; Kawewehi 2-4, 2b, 3b; Shaden Ramelb 2 runs; Alex Rodriguez 2-3, 3b.

Aiea 8, Pearl City 3

W—Deponte. L—Alika Almaraz. S—Narisco.

Leading hitters—Aiea: Ling 2b, 2 runs; Agbayani 2 runs; Matsunami 2-4; Kitashima 2-4; Ho 2 RBIs. PC: Matt Aribal 2-4, 2b; Dillon Kanes

SOFTBALL

OIA Eastern Division

Roosevelt 18, Moanalua 7 (5 inn.)

W—Jaeda Cabunoc. L—M. Kimoto.

Leading hitters—Roos: Maya Nakamura 2-3, HR, 4 RBIs; Tiani Sniffen 2-3, 3b; Mari Foster 3-3, grand slam, 6 RBIs; Mika Emoto 2-2; Kanilehua Pitoy 3-3; Jadalee Takara 3-3; Hoku Ching 2-3, 3b, HR, 5 RBIs. Moan: Summer Kamioka 2-3; Hilari Ballenti 2b; Aleksya Batoon 3b, 2 RBIs.

Division II

Radford 8, Kaimuki 6

W—Elisa Santoyo. L—Dacyleen Amond. Leading hitters—Rad: Selina Tavarez HR, 2 runs; Mahea Hetrick 2b, 2 runs; Nohea Akana 2-2, 2b, 2 RBIs; Maliyah Donaldson 2-3, 2b. Kaim: Amond HR, 2 runs, 2 RBIs; C. Lum King 2b, 2 RBIs; S. Palik 2-3, HR; S. Ono 2 runs.

Kalani 10, Waipahu 0 (5 inn.)

W—Cherise Horita (one-hitter, nine strikeouts). Leading hitters—Kaln: Toni-Lyn Ibara 3-4, 2b, 4 RBIs; Kylie Pagud 2 runs; April Kochi 2 runs; Horita 2b.

Kalani 16, Waipahu 3 (5 inn.)

W—Cherise Horita. Leading hitters—Kaln: Horita 2-3, 3b; Shandi Matsumoto 2 runs; Toni-Lyn Ibara 2 runs; Kylie Pagud 2 RBIs; Jazlyn Furuya 3-4, 2b, 2 runs; April Kochi 2 runs; Jalen Nishihara 2-2, 2b, 3 runs, 2 RBIs.

Aiea 11, Waialua 7

W—Kehau Arke. L—Zoey Lawrence. Leading hitters—Aiea: Jaenah Padasdao 2-2, HR; Mikelle Gonzales 2b, 2 RBIs; Mikayla Gonzalez 3b, 3 RBIs. Wail: Lawrence 3b.

TENNIS

COLLEGE MEN

At La Mirada, Calif.

No. 5 Hawaii Hilo 8, Biola 1

Singles

Vaclav Slezak (UHH) def. Philip Westwood (BU), 6-1, 6-2. Alessandro Giuliato (UHH) def. Derek James (BU), 6-2, 6-2. Chun En Wu (UHH) def. Lucas Lee (BU), 2-6, 6-2, 10-5. Alex Fillat Perez (UHH) def. Joe Turnquest (BU), 6-2, 6-4. Gregory Zukeran (UHH) def. Logan Blair (BU), 0-6, 6-1, 10-5. Stefan Coney (UHH) def. Quentin Lau (BU), 6-3, 6-0.

Doubles

Slezak/Giuliato (UHH) def. Turnquist/ James, 8-4. Fillat Perez/Bruno Figlia (UHH) def. Westwood/Lau (BU), 8-3. Blair/Lee (BU) def. Zukeran/Wu (UHH), 8-6.

COLLEGE WOMEN

At La Mirada, Calif.

Hawaii Hilo 9, Biola 0

Singles

Devanshi Bhimjiyani (UHH) def. Esther Lee (BU), 6-4, 6-1. Daniela Sanz (UHH) def. Madison Swaney (BU), 6-4, 1-6, 6-0. Sara Marin (UHH) def. Tinisee Kandakai (BU), 6-2, 7-6 (9-7). Marina Colvee (UHH) def. Lauren Lee (BU), 6-1, 6-1. Carmelle Joyner (UHH) def. Allison Torres (BU), 7-5, 6-0. Irena Le (UHH) def. Lily Waterhouse (BU), 6-4, 6-2.

Doubles

Sanz/Bhimjiyani (UHH) def. Lee/Lee (BU), 8-7 (7-4). Le/Marin (UHH) def. Swaney/Kandakai (BU), 8-6. Cheyenne Schula/Gabriela Aguilar Lawlor (UHH) def. Sarah Morgan/Torres, 8-1. OIA

Boys

Moanalua 5, Kailua 0

Mililani 5, Waianae 0

Girls

Moanalua 5, Kailua 0

Mililani 5, Waianae 0

GOLF

HAWAII STATE JUNIOR GOLF ASSOCIATION

14-U Junior Tour Series – Oahu

At Olomana Golf Links

Weekend Results

Girls

7-10

156—Ava Cepeda. 169—Kate Nakaoka. 188—Ireland Roberts. 194—Mariko Yonemura. 196—Kady Matsumoto. 11-12 156—Raya Nakao. 161—Teal Matsueda. 163—Mia Cepeda. 172—Mira Kubo. 189— Valerie Pak.

13-14

155—Chloe Jang. 160—Jennifer Seo. 161— Rachael Wang. 162—Ferrari Dudoit. 172— Katrina Huang, Summer Wong.

Boys

7-10

173—Dylan Sakasegawa. 176—Tristan Bayot. 198—Noah Villarimo. 224—Anthony Uehara. 11-12

162—Ben Cafferio, Kade Kikuchi. 164— James Fujita. 169—Justin Todd. 172—Tyler Tamayori. 13-14 153—Dysen Park. 155—Jet Magsanide. 156—Ethan Jaehn. 161—Marshall Kim. 167—Ranson Kaya.