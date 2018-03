CALENDAR TODAY BASEBALL >> ILH: Hanalani vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Hans L’Orange Park; St. Francis vs. Damien, 3:30 p.m., at Ala Wai Field; Kamehameha vs. Saint Louis, 3:30 p.m., at Les Murakami Stadium; ‘Iolani Read More

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

>> ILH: Hanalani vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Hans L’Orange Park; St. Francis vs. Damien, 3:30 p.m., at Ala Wai Field; Kamehameha vs. Saint Louis, 3:30 p.m., at Les Murakami Stadium; ‘Iolani vs. Maryknoll, 6:30 p.m., at Hans L’Orange Park; Punahou vs Mid-Pacific, 6:30 p.m., at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

>> ILH: Pac-Five vs. St. Francis, 5 p.m. at McKinley.

>> OIA East: Castle at Roosevelt; Kaiser at Moanalua; Kalaheo at Farrington. Games start at 3 p.m.

>> OIA West: Campbell at Kapolei, 3 p.m.; Waianae vs. Leilehua, 7 p.m. at McKinley.

>> OIA Division II: Kalani at Aiea; Kaimuki at Waipahu. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

>> OIA boys: Castle at Kalani, Farrington at Kailua, Kalaheo at McKinley, Moanalua at Kaiser, Roosevelt at Kahuku, Anuenue at Kaimuki (varsity only), 5:30 p.m.; junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity match to follow.

FRIDAY

BASEBALL

>> OIA: Campbell at Pearl City, Kapolei at Waipahu; games begin at 3 p.m.

BASEBALL: OIA

Radford 11, Kahuku 1

W—Richard Akana. L—McKenna Cameron. Leading hitters—Rad: Damon Nelson 2-3, 2 runs, 3 RBI; Isaac Grant 2 runs, RBI; Gavin Buchanan 2 RBI; DJ Kabua 2-2, 2 RBI.

Kalani 2, Kailua 1

W—Riece Myers. L—Ryan Inouye. Leading hitters—Kaln: Kekoa Gabriel 1-4, RBI; Brandon Ting 1-4, run. Kail: Dakota Kadooka 2-4, run; Cody Riturban 2-4.

Moanalua 15, Kalaheo 0

W—Christian Capinia. L—Kalika Kaiaaiona. Leading hitters—Moa: Cody Isa 2-2, run, 2 RBI; Kylan Iwamasa 2 runs, RBI; Bryson Sato 1-1, 2 runs; Cole Souza 1-1 2 runs, 2 RBI; McCade Ho 3-3, 2 runs; Zak Tachino 2-2, run, RBI.

Campbell 4, Leilehua 2

W—Dayton Robinson. L—Jerin PoopaaAdaro. Leading hitters—Camp: Rory Escuadro 2-3, run. Leil: Poopaa-Adaro 3-4; Masen Reis 2-3.

McKinley 11, Nanakuli 10

W—Koolau Anderson. L—Shatden Arindain-Pojas. Sv—Cody Takenaka. Leading hitters—McK: Anderson 3-4, run, 3 RBI; Iverson Joash 2-3, 2 runs, RBI; Hao Quan Luo 2 runs; Takenaka 2-4, RBI. Nan: Chris Fernandez 3-4, 3 runs, RBI; Austin Souza 2-4 run, 2 RBI; Arindain-Pojas 2 runs.

Pearl City 6, Mililani 0

W—Cade Halemanu. L—Cole Miyashiro. Leading hitters—PC: Halemanu 2-3, RBI; Carter Hirano 2-3, 2 RBI; Dillon Kaneshiro 1-2, 3 runs; Sam Prentice 3-4, run, 2 RBI.

Castle 4, Roosevelt 2

W—Fabian Silva-Pokipala. L—Zach Tanabe. Leading hitters—Cast: Jabe Kahawaii 3-4; Nakoa Gaspar-Takahashi 3 runs; Kalai Cabana-Zukeran 3-4, RBI; Brylan Kaneshiro 2 RBI. Roos: Connor Ibi 3-3, run.

Aiea 12, Waipahu 2

W—Jacob Filio. L—Gabriel Ballesteros. Leading hitters—Aiea: Filio 2-3, run, RBI; Teron Kitashima 2-4, 3 runs; Trey DePonte 1-2, 2 runs, 2 RBI; Casey Kitashima 2-4, run, RBI; Ethan Bautista 1-2, run, 2 RBI.

SOFTBALL: ILH

‘Iolani 15, Mid-Pacific 5

W—Aleia Agbayani. L—Darian Kanno. Leading hitters—Iol: Kai Barrett 4-4, 2 runs, 6 RBI; Agbayani 2-3, 2 runs, 2 RBI; Kalena Markham 2-2; Anna Arita 2-3. 3 runs; Sera Utoafili 2-4, run, 4 RBI.

Punahou 13, Kamehameha 5

W—Kennedy Ishii. L—Momi Lyman. Leading hitters—Pun: D’Asha Saiki 3-3, 2 runs, 5 RBI; Bailey AKimseu 3-5, run, 3 RBI; Janell Sato 2-4; Eri Mizuguchi 4-4, 3 runs, RBI. KS: Dallas Millwood 2-3, 3 runs, 2 RBI; Keila Kamoku 2-3.

MAKUA ALI’I

Firehouse 14, Zen 13

Xpress 20, Makules 11

Hikina 15, Na Pueo 5

Aikane 22, Lokahi 1

Yankees 10, Sportsmen 0

Golden Eagles 14, Na Kahuna 13

Bad Company 16, Hawaiians 15

Action 12, Fat Katz 6

Hui Ohana 17, Waipio 13

VOLLEYBALL

ILH Boys

>> Saint Louis def. Hawaii Baptist 25-16. 25-21

OIA boys

>> Campbell def. Waialua 25-13, 22-25, 15-13

>> Radford def. Kapolei 25-21, 25-18

Junior Varsity

>> Waialua def. Campbell 21-7, 21-17

>> Kapolei def. Radford 8-21, 21-4, 15-8

WATER POLO: OIA GIRLS

Roosevelt 9, Kalaheo 6

Goal-Scorers—Roos: Emiko Tajima 6, Lauren Croll 3. Kalh: Mattea Jergovic 3, Porsha Brandat 2, Malia Moritz.

Kaiser 14, Kalani 3

Goal-Scorers—Kais: Kanoko Niimura 6, Megan Kaneshiro 3, Erin Patterson 3, Sarah Lorenzo 2. Kaln: Angela Pacheco, Kela Iwata, Madi Tom.

Moanalua 8, Campbell 3

Goal-Scorers—Moa: Isabella McRae 3, Camryn Tabiolo 3, Emma McRae, Abby Oh. Camp: Tatiana Troupe 2, Keelia Choi.

Castle 8, Waialua 7

Goal-Scorers—Cast: Teneil Buckley 3, Tehani Smith 2, Leila Anne Figueroa-Kapahu, Kelsey Kano, Kekonapiliahi Dias. Wail: Sierra Lyon 2, Paige Sanders 2, Shannon Foster, Emma Thomas, Mahealani Farrell.

Mililani 10, Pearl City 4

Goal-Scorers—Mil: Lexi Sakauye 5, Maysa Segovia 2, Hiilani Helenihi, Madison Yamada, Jade Brooks. PC: Sky Dela Cruz 2, Allison Ogoso 2

Kahuku 9, Kapolei 4

Goal-Scorers—Kap: Angela Silva, Chloe Bridgford, Annika Edwards, Roxanne Gates. Kah: Sophie Wilson 2, Kayla Grigsby 2, Makenna Beck 2, Delilah Tia 2, Ava Countryman.

WATER POLO: ILH GIRLS

Le Jardin 4, Punahou 2

Goal-Scorers—Pun: Allie Tom 2. LJA: Skylar Webb 2, Mahie Wilhelm 2.

TENNIS: COLLEGE MEN

#11 Hawai`i Hilo 5, UC San Diego 4

Singles

1. Vaclav Slezak (UHH) def. Eric Tseng (UCSD), 6-4, 2-6, 6-1

2. Alessandro Giuliato (UHH) def. Justin Zhang (UCSD), 6-2, 6-4

3. Marc Isaia (UCSD) def. Chun En Wu (UHH), 6-3, 6-3

4. Alex Fillat Perez (UHH) def. Eskil Jarlskog (UCSD), 3-6, 6-1, 6-2

5. Arturo Dell’eva (UHH) def. Marius Ruh (UCSD), 6-3, 6-3

6. Neil Tengbumroong (UCSD) def. Gregory Zukeran (UHH), 6-2, 6-2.

Doubles

1. Slezak\Giuliato (UHH) def. Isaia/Sreeganesh Manoharan (UCSD), 8-3

2. Tseng/Zhang (UCSD) def. Fillat Perez\Bruno Figlia (UHH), 8-7 (9-7)

3. Jarlskog/Tengbumroong (UCSD) def. Zukeran\Wu (UHH), 8-6.

TENNIS: COLLEGE WOMEN

Hawaii 7, Cal Poly 0

Singles

1. Petra Melounova (UH) def. MacKenzie Worsnop (CPW) 6-1, 6-1

2. Nikola Dolakova (UH) def. Susanne Boyden (CPW) 6-1, 5-7, 10-8

3. Marina Hruba (UH) def. Caroline Williams (CPW) 6-1, 6-7 (0-10), 10-5

4. Klara Pribylova (UH) def. Grace Olyphant (CPW) 6-3, 7-6 (4-0)

5. Michelle Pits (UH) def. Celine Gruaz (CPW) 6-4, 6-1

6. Roxanne Resma (UH) def. Abigail Bacharach (CPW) 7-5, 6-4

Doubles

1. Klara Pribylova/Nikola Dolakova (UH) def. Abigail Bacharach/MacKenzie Worsnop (CPW) 6-3

2. Petra Melounova/Roxanne Resma (UH) def. Caroline Williams/Grace Olyphant (CPW) 6-2

3. Molly Reed/Susanne Boyden (CPW) vs. Alzbeta Houbova/Marina Hruba (UH) 3-5, unfinished