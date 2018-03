CALENDAR TODAY BASEBALL >> ILH: Damien at ‘Iolani, noon; Saint Louis at Mid-Pacific, 3 p.m.; Pac-Five vs. Punahou, 3:30 p.m., at Hans L’Orange Park; Kamehameha vs. St. Francis, 6:30 p.m., at Hans L’Orange Park. >> Read More

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

>> ILH: Damien at ‘Iolani, noon; Saint Louis at Mid-Pacific, 3 p.m.; Pac-Five vs. Punahou, 3:30 p.m., at Hans L’Orange Park; Kamehameha vs. St. Francis, 6:30 p.m., at Hans L’Orange Park.

>> OIA: Aiea at Leilehua, 10 a.m.; Kahuku at Nanakuli (doubleheader), Castle at Kaiser, Farrington at Radford, Kaimuki at Waianae, Kalani vs. Moanalua at Les Murakami Stadium, Roosevelt at Kalaheo, Waialua at McKinley; games begin at 11 a.m.

JUDO

>> OIA: 10:30 a.m., at Campbell, at Kaimuki.

SOFTBALL

>> ILH: Kamehameha at ‘Iolani; Punahou vs. St. Francis at Ala Wai Field. Games start at 2 p.m.

>> OIA East: Kalaheo at Castle, 10 a.m.

>> OIA West: Waianae at Mililani; Leilehua at Pearl City. Games start at 10 a.m.

>> OIA Division II: Kahuku at Waipahu (doubleheader); Radford at McKinley. Games start at 10 a.m.

TENNIS

>> OIA: Aiea at Kapolei, Campbell at Leilehua, Farrington vs. Moanalua at Kalihi District Park, Kahuku vs. Kaiser at BYU Hawaii, Kalani at Kalaheo, McKinley at Kailua, Pearl City at Mililani, Roosevelt at Castle; Waianae at Waialua, Waipahu at Radford; matches begin at 9 a.m.

TRACK AND FIELD

>> OIA: Cal Track/Ruby Tuesday Invitational, 8:30 a.m., at Punahou.

VOLLEYBALL

>> Big West men: UC San Diego vs. Hawaii, 7 p.m. at Stan Sheriff Center.

>> ILH boys Division I: Maryknoll at ‘Iolani, 9 a.m.; Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 11:30 a.m.

>> ILH boys Division II: Punahou-II at Le Jardin, 9 a.m.; Damien at St. Francis, 1:15 p.m.

>> ILH boys Division III: Lanakila Baptist vs. Christian Academy, 11:30 a.m. at Damien.

WATER POLO

>> OIA girls: At Central Oahu Regional Park–Mililani vs. Castle, 10 a.m.; Waipahu vs. Kailua, 11:05 a.m.; Waialua vs. Pearl City, 12:10 p.m.; Kalaheo vs. Kaiser, 1:15 p.m.; Kahuku vs. Moanalua, 2:20 p.m.

SUNDAY

No major local sporting events scheduled.

BASEBALL: OIA WEST

Waipahu 7, Kapolei 4

W—Seth Garcia. L—Shaden Ramelb.

Leading hitters—WAIP: Gabriel Ballesteros 2-4; Joshua Lee 2-3, Jared Miyasato 2-3, run, 2 RBIs.

Campbell 10, Pearl City 0, 6 inn.

W—Jaymin Kalaola. L—Alika Almaraz.

Leading hitters—CAMP: Ikaika Ganancial 2-3, run, 2 RBI; Nicolas Sampson 3-3, 3 runs, 3 RBIs; Roy Clemons 2-3, 2b, run; Rory Escuadro 2-3, 2 RBIs. PC: Carter Hirano 2-3.

TENNIS: COLLEGE WOMEN

Hawaii 4, UC Santa Barbara 2

At Santa Barbara, Calif.

Singles

1. Petra Melounova (UH) def. Palina Dubavets (UCSB) 6-1, 6-1

2. Natalie Da Silveira (UCSB) def. Nikola Dolakova (UH) 6-2, 6-2

3. Amanda Atanasson (UCSB) def. Marina Hruba (UH) 6-4, 6-2

4. Klara Pribylova (UH) def. Amit Lev Ari (UCSB) 1-6, 7-6 (8-6), 7-5

5. Stephanie Yamada (UCSB) vs. Michelle Pits (UH) 7-5, 5-7, 1-4, unfinished

6. Roxanne Resma (UH) def. Lise Sentenac (UCSB) 6-7 (5-7), 6-4, 6-2

Doubles

1. Palina Dubavets/Natalie Da Silveira (UCSB) def. Klara Pribylova/Nikola Dolakova (UH) 6-2

2. Petra Melounova/Roxanne Resma (UH) def. Amit Lev Ari/Amanda Atanasson (UCSB) 6-2

3. Marina Hruba/Alzbeta Houbova (UH) def. Stephanie Yamada/Lise Sentenac (UCSB) 7-6 (7-5)

Hawaii Pacific 7, Cal State LA 2

At Los Angeles

Singles

1. #1 Lena Lutzeier (HPU) def. Elizaveta Sokolova (CSULA) 6-2, 6-2

2. #40 Lara Meccico (HPU) def. #35 Luciana Di Laura (CSULA) 3-6, 6-0, 10-2

3. #37 Oceane Adam (HPU) def. Isabella Lopez (CSULA) 6-0, 6-1

4. Mariko Sagara (CSULA) def. Debora Echeverria (HPU) 6-4, 7-5

5. Chelsey Ruiz (CSULA) def. Barbora Kijasova (HPU) 3-6, 7-5, 10-7

6. Heloise Le Normand (HPU) def. Snezana Ivanovic (CSULA) 6-1, 6-1

Doubles

1. Lara Meccico/Barbora Kijasova (HPU) def. Isabella Lopez/Luciana Di Laura (CSULA) 8-4

2. #13 Lena Lutzeier/Oceane Adam (HPU) def. Elizaveta Sokolova/Mariko Sagara (CSULA) 8-3

3. Debora Echeverria/Leticia dos Santos (HPU) def. Chelsey Ruiz/Snezana Ivanovic (CSULA) 8-4

Point Loma 9, Hawaii Hilo 0

At San Diego, Calif.

Singles

Nikki Newell (PL) def. Devanshi Bhimjiyani (UHH), 6-3, 6-7 (4-7), 10-5.

#9 Caroline Cuevas (PL) def. Daniela Sanz (UHH), 6-2, 6-1.

Gabi Armas (PL) def. Sarin Marin (UHH), 7-6, 6-0.

Ellie Gamble def. Marina Colvee (UHH), 6-2, 6-7, 11-9.

Michelle Torres (PL) def. Carmelle Joyner (UHH), 1-6, 6-1, 6-4.

Taylor McGowan (PL) def. Irena Le (UHH), 7-5, 6-2.

Doubles

Shelby Groeneveld/Torres (PL) def. Sanz\Bhimjiyani (UHH), 8-5.

Cuevas/Armas (PL) def Colvee/Joyner (UHH), 8-6.

Newell/Gamble (PL) def. Marin/Le (UHH), 8-5.

TENNIS: COLLEGE MEN

Hawaii Hilo 6, Point Loma 3

At San Diego, Calif.

Singles

Thomas Dafcik (PL) def. #20 Vaclav Slezak (UHH), 6-4, 6-3

Alessandro Giuliato (UHH) def. Brendon Millington (PL), 6-1, 6-1

Chun En Wu (UHH) def. CJ Erion (PL), 6-0, 6-3

Alex Fillat Perez (UHH) def. Jack Alston (PL), 6-2, 4-6, 10-7

Tim Soderman (PL) def. Arturo Dell’eva (UHH), 6-3, 6-3

Ben Smit (PL) def. Stefan Coney (UHH), 6-3, 2-6, 6-3

Doubles

#38 Slezak\Giuliato (UHH) def. Millington/Alston (PL), 8-2

Fillat Perez\Bruno Figlia (UHH) def. Yuki Okamoto/Dafcik (PL), 8-6

Zukeran\Wu (UHH) def. Erion/Alston (PL), 8-4