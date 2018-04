TODAY BASEBALL >> PacWest: Concordia Irvine at Hawaii Pacific (DH), 2 p.m., at Hans L’Orange Park. >> ILH: St. Francis vs. Punahou, 9 a.m.; Pac-Five vs. ‘Iolani, noon; Mid-Pacific vs. Maryknoll, 3 p.m.; games at Read More

TODAY

BASEBALL

>> PacWest: Concordia Irvine at Hawaii Pacific (DH), 2 p.m., at Hans L’Orange Park.

>> ILH: St. Francis vs. Punahou, 9 a.m.; Pac-Five vs. ‘Iolani, noon; Mid-Pacific vs. Maryknoll, 3 p.m.; games at Les Murakami Stadium.

>> OIA: Aiea at Kapolei, Campbell at Waipahu, Kailua at Kalaheo, Moanalua at Castle, Radford at Farrington, Waianae at Kaimuki; games start at 11 a.m.

>> OIA Division II: Kahuku at Nanakuli (doubleheader), 10 a.m.

BEACH VOLLEYBALL

>> Queen’s Cup: Utah vs. Hawaii, 9 a.m.; Loyola Marymount vs. Washington, 10:15 a.m.; Loyola Marymount vs. Hawaii, 11:30 a.m.; Utah vs. Washington, 12:45 p.m.; Utah vs. Loyola Marymount, 2 p.m.; Washington vs. Hawaii, 3:15 p.m.; matches at Queen’s Beach.

JUDO

>> OIA: 10:30 a.m., at Kalani, at Mililani.

SOFTBALL

>> Big West: Cal Poly vs. Hawaii (doubleheader), 2 p.m. and 4 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

>> PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific (doubleheader), noon at Sand Island.

>> ILH: Maryknoll at Mid-Pacific, 2 p.m.

>> OIA East: Kalaheo at Roosevelt; Farrington at Moanalua. Games start at 10 a.m.

>> OIA West: Campbell at Pearl City, 10 a.m.

>> OIA Division II: Kaimuki at McKinley; Radford at Aiea; Kalani at Waialua (DH). Games start at 10 a.m.

TENNIS

>> OIA: Team championships, finals, 1:30 p.m. at Central Oahu Regional Park.

TRACK AND FIELD

>> OIA: Qualifying meet No. 3, 3 p.m., at Kaiser, at Leilehua, at Mililani, at Roosevelt.

VOLLEYBALL

>> ILH Division II boys: Double Elimination Tournament—Christian Academy vs. University at Klum Gym, 10 a.m.; Le Jardin at Saint Louis, 11:45 a.m.; Hanalani at Damien, 3:30 p.m.

>> ILH Division junior varsity boys tournament, JV I: Maryknoll vs. Hawaii Baptist-Black at Kamehameha, ‘Iolani-Red at Saint Louis, 10:30 a.m.; Mid-Pacific at Hawaii Baptist-Gold, 5:30 p.m. JV II: St. Francis at Damien-Gold, 2:15 p.m.

WATER POLO

>> ILH Division I girls: Punahou vs. Mid-Pacific, 9 a.m., at ‘Iolani; Kamehameha at ‘Iolani, 10 a.m.

>> OIA girls: Kailua vs. Waialua, 10 a.m.; Waipahu vs. Castle, 11:05 a.m.; Farrington vs. Waialua, 12:10 p.m.; Campbell vs. Kapolei, 1:15 p.m.; Waipahu vs. Farrington, 2:20 p.m.; Moanalua vs. Kahuku, 3:25 p.m. Matches at Central Oahu Regional Park.

WATER SPORTS

>> Kanaka Ikaika: Scott Hawaii State Championship: Oc-1, OC-2, OC-3, OC-6, surfski, SUP, paddleboard, V-1, 9:45 a.m. Long course, Makai Pier to Magic Island; short course, Maunalua Bay to Magic Island.

SUNDAY

BEACH VOLLEYBALL

>> Queen’s Cup: Semifinal 1, 8:30 a.m.; semifinal 2, 10 a.m.; third-place match 11:30 a.m.; championship match 1 p.m.; matches at Queen’s Beach.

GOLF

>> Lotte Championship qualifier: 8 a.m., at Ko Olina.

TENNIS: COLLEGE MEN

UC Santa Barbara 7, Hawaii 0

At Santa Barbara, Calif.

Singles

1) #79 Moreno de Alboran (UCSB) def. Seric (Hawai’i), 6-2, 6-2

2) Freund (UCSB) def. Labrunie (Hawai’i), 6-2, 6-4

3) Holm (UCSB) def. Lazarevic (Hawai’i), 6-1, 6-0

4) Krustev (UCSB) def. Woehrl (Hawai’i), 6-2, 6-1

5) Rotheram (UCSB) def. Tristian (Hawai’i), 6-3, 6-4

6) Koyanagi (UCSB) def. Lu (Hawai’i), 6-1, 6-0

Doubles

1) Holm/Moreno de Alboran (UCSB) def. Seric/Lazarevic (Hawai’i), 6-2

2) Freund/Rotheram (UCSB) vs. Labrunie/Lu (Hawai’i), 3-2 uf

3) Guillin/Krustev (UCSB) def. Kenneth/Woehrl (Hawai’i), 6-2

ILH VARSITY GIRLS

>> ‘Iolani 5, Maryknoll 0

OIA BASEBALL

DIVISION I

>> Leilehua 8, Mililani 5

W—Ryan Ancheta. L—Zane Staszkow. Leading hitters—LEI: Mason Reis 2-2, 2 runs.

>> Kaiser 12, Roosevelt 2

W—Tyler Dyball. L—Noah Nakamura. Leading hitters—ROOS: Rylan Terakawa 2-3. KAIS: Kennedy Chun 2-3, 2 RBI, run; Jace Okamoto 3-4, 2 2b, 2 runs, 3 RBIs; Dyball 2-3, 2b, RBI; Noah Matsumoto 3-3, 3 RBIs, run; Brock Perreira 2-4, run, RBI.

DIVISION II

>> Waialua 11, McKinley 3

W—Kyler Dicion. L—Oliver Martin. Leading hitters—MCK: Koolau Anderson 3-3, RBI. IOL: Dicion 3-4, 2b, 4 RBIs, 2 runs; Emilio Lorenzo 2-2, 3b, 3 runs, RBI; Zane Dobecki 2-3, RBI.

ILH SOFTBALL

>> Maryknoll 9, ‘Iolani 5

>> Punahou 16, Pac-Five 4, 5 inn.

W—Bailey Akimseu. L—Kalyn Kershner. Leading hitters—PAC: Kershner 2-3, 2b, run; Camryn Okada 2-3, run; Mailani Dias 2-3, RBI.

VOLLEYBALL: CLASH OF THE TITAN TOURNAMENT

At Punahou

Thursday

>> Mira Costa (Calif.) def. Kamehameha 26-24, 18-25, 23-25, 26-24, 15-9

>> Punahou def. Sage Creek (Calif.) 25-14, 25-19, 25-20

OIA WATER POLO

>> Kailua 8, Waipahu 6

>> Kaiser 16, Kalaheo 8

>> Castle 10, Mililani 9

>> Waialua 6, Pearl City 4

Goal scorers-—Kail: Reese McMurray 4, Cassie Charles 2, Emily Hanohano, Jaemi Tamaye. Waip: Casey Metrose 4, Linnea Tucker 2. Kais: Megan Kaneshiro 4, Kanoko Niimura 3, Erin Patterson 3, Noelle Nakakura 2, Sarah Lorenzo 2, Kaila Nishi 2. Kalh: Porsha Brandt 4, Elle Foehr 2, Malia Moritz, Mattea Jergovic. Cast: Teneil Buckley 3, Kekonapiliahi Dias 3, Tehani Smith 2, Kaia Moon, Leila Anne Figueroa-Kapahu. Wail: Paige Sanders 3, Shannon Foster 2, Mahealani Farrell. PC: Malia Fujita 2, Cody Baga, Allison Ogoso.

TRACK & FIELD: ILH JV & VARSITY RELAY MEET



Friday

At Punahou

Girls Discus Throw Relay Finals

1, Cyndee Maunakea, Damien, 110-03. 2, Nata Suguturaga, Punahou, 107-11. 3, Mackenzie Leong, Kamehameha, 104-06.

Boys Discus Throw Relay

1, Alama Uluave, Punahou, 161-05. 2, Kalawai’a Pescaia, Kamehameha, 158-05. 3, Kennedy Freeman, Punahou, 151-09.

Boys Shot Put Relay

1, Alama Uluave, Punahou, 54-11. 2, Kalan Ellis, Saint Louis, 46-03.50. 3, Kennedy Freeman, Punahou, 45-05.

Girls Shot Put Relay

1, Mackenzie Leong, Kamehameha, 35-03.50. 2, Nora Suguturaga, Punahou, 34-03. 3, Zada Tagovailoa, Damien, 34-02.50.

Girls Long Jump Relay

1, Taylor Venenciano, ‘Iolani, 15-08.75. 2, Jenna Maruyama, ‘Iolani, 15-08. 3, Stevie Marvin, Punahou, 15-07.25.

Boys Long Jump Relay

1, Andrei Iosivas, Punahou, 21-08. 2, Dylan Blane, Kamehameha, 19-04.50. 3, Kamoi Latu, Saint Louis, 19-03.75.

Girls High Jump Relay

1, Kellie Okamura, ‘Iolani, 5-00. 2, Malie McClure, Kamehameha, 4-10. 3, Kiki Megorden, Punahou, 4-08.

Boys High Jump Relay

1, Korvin Feagins, Saint Louis, 6-00. 1, Hugh Donlon, Mid-Pacific, 6-00. 3, Tiger Peterson, Kamehameha, 5-08. 3, Aaron Hirahara, Punahou, 5-08.

Girls Triple Jump Relay

1, Nikki Shimao, ‘Iolani, 37-00.75. 2, Cameryn Ann Nagaji, ‘Iolani, 34-10.50. 3, Stevie Marvin, Punahou, 33-01.

Boys Triple Jump Relay

1, Micah Williams, Punahou, 44-01. 2, Mitchell Quinn, Saint Louis, 40-10.50. 3, Kamoi Latu, Saint Louis, 40-06.75.

Girls Pole Vault Relay

1, Jaelyn Domingo, Kamehameha, 10-09. 2, Kira Watanabe, Punahou, J10-09. 3, Elena Yuen, Punahou, 9-09.



Boys Pole Vault Relay

1, J. Kai Yamafuji, Punahou, 15-03. 2, Logan Rubasch, ‘Iolani, 14-09. 3, Jacob Thompson, Kamehameha, 14-03.



Girls 4×100 Meter Shuttle Hurdle

1, ‘Iolani ‘A’ 1:08.0h. 2, Punahou ‘A’ 1:09.6h. 3, Kamehameha ‘A’ 1:12.0h.

Boys 4×110 Meter Shuttle Hurdle

1, Punahou ‘A’ 1:07.5h. 2, Kamehameha ‘A’ 1:09.0h. 3, Punahou ‘B’ 1:16.7h.

Girls 4×800 Meter Relay

1, Kamehameha ‘A’ 10:23.69. 2, Punahou ‘A’ 10:25.87. 3, ‘Iolani ‘A’ 10:41.69.

Boys 4×800 Meter Relay

1, ‘Iolani ‘A’ 8:42.96. 2, Punahou ‘A’ 8:48.54. 3, Kamehameha ‘A’ 9:03.81.

Girls 4×100 Meter Relay

1, Punahou ‘A’ 50.54. 2, ‘Iolani ‘A’ 51.50. 3, Sacred Hearts ‘A’ 53.04.

Boys 4×100 Meter Relay

1, Saint Louis Jv/Varsity ‘A’, 43.31. 2, Kamehameha ‘A’ 44.78. 3, Saint Louis Jv/Varsity ‘B’, 44.94.

Girls 2000 Sprint Medley

1, Punahou ‘A’ 5:37.69. 2, Punahou ‘B’ 6:23.64. 3, Kamehameha ‘A’ 6:25.84.

Boys 2000 Sprint Medley

1, Punahou ‘A’ 4:48.44. 2, Punahou ‘B’ 4:59.60. 3, Mid-Pacific ‘A’ 5:16.51.

Girls 800 Sprint Medley

1, Punahou ‘A’ 1:55.54. 2, Pac-Five ‘A’ 2:04.16. 3, ‘Iolani ‘A’ 2:05.38.

Boys 800 Sprint Medley

1, Punahou ‘A’ 1:38.37. 2, Maryknoll ‘A’ 1:43.66. 3, Kamehameha ‘B’ 1:46.40.



Girls 1500 Meter Run Relay

1, Kacie Kwan, HBA, 5:09.85. 2, Georgi Brady, Punahou, 5:20.20. 3, Jamie Tanaka, ‘Iolani, 5:20.54.



Boys 1500 Meter Run Relay

1, Jason Wang, ‘Iolani, 4:28.58. 2, Marcus Tsuruda, Maryknoll, 4:30.60. 3, Nicholas Arima, ‘Iolani, 4:30.76.



Girls 4×180 Meter Shuttle Hurdle

1, Punahou ‘A’ 1:41.8h*. 2, ‘Iolani ‘A’ 1:42.1h. 3, Kamehameha ‘A’ 1:52.0h.

Boys 4×180 Meter Shuttle Hurdle

1, Punahou ‘A’ 1:27.2h. 2, Kamehameha ‘A’ 1:28.5h. 3, Kamehameha ‘B’ 1:41.9h.

Girls 4×400 Meter Relay

1, Punahou ‘A’ 4:13.19. 2, Sacred Hearts ‘A’ 4:24.02. 3, Kamehameha ‘A’ 4:24.81.

Boys 4×400 Meter Relay

1, ‘Iolani ‘A’ 3:38.19. 2, Punahou ‘B’ 3:38.72. 3, Kamehameha ‘A’ 3:39.07.