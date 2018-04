TODAY BASEBALL ILH: Maryknoll vs. Punahou, 3:30 p.m., at Goeas Field. SOFTBALL PacWest: Hawaii Pacific vs. Chaminade (doubleheader), 4:30 p.m. at Central Oahu Regional Park. OIA East: Kailua at Castle, 3 p.m. OIA West: Kapolei Read More

TODAY

BASEBALL

ILH: Maryknoll vs. Punahou, 3:30 p.m., at Goeas Field.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Pacific vs. Chaminade (doubleheader), 4:30 p.m. at Central Oahu Regional Park.

OIA East: Kailua at Castle, 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Waianae, 3 p.m.

OIA Division II: Kahuku at Waialua, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Double Elimination Tournament, first round–Maryknoll at Hawaii Baptist, 6:15 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 6:30 p.m.

ILH Division II boys: Double Elimination Tournament: Damien at St. Francis, 5 p.m.; Saint Louis vs. University, 6:30 p.m., at Damien; Also, Christian Academy at Le Jardin, 6:15 p.m.

OIA boys: Kahuku at Moanalua, Kaiser at Farrington, Kalaheo at Roosevelt, Kalani at Kailua, Anuenue at McKinley (varsity only), Castle at Kaimuki (varsity only); junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity matches to follow.

WATER POLO

ILH Division I girls: Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m.

WEDNESDAY

BASEBALL

ILH: Saint Louis vs. Maryknoll, 3:30 p.m., at Ala Wai; Mid-Pacific vs. Hanalani, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park 1; Punahou vs. Damien, 3:30 p.m., at Goeas; St. Francis at ‘Iolani, 3:30 p.m.

GOLF

LPGA Lotte Championship: first round, 7 a.m. at Ko Olina Golf Club.

SOFTBALL

ILH: Mid-Pacific at Punahou; St. Francis at Kamehameha; ‘Iolani vs. Pac-Five at Ala Wai Field. Games start at 4 p.m.

TENNIS

OIA: West divisional championships, 9 a.m. at Central Oahu Regional Park.

WATER POLO

ILH Division II girls: Tournament, Sacred Hearts vs. Punahou, 5 p.m.; Kamehameha vs. Le Jardin, 6 p.m.; matches at Punahou.

OIA girls: Kahuku vs. Moanalua, 7:45 p.m. at Central Oahu Regional Park.

Hapalua Half Marathon

At Waikiki

Sunday

13.1 Miles

Male

The Chase: 1. Philip Tarbei 1:04:14. 2. Daniel Chebii 1:04:39. 3. Pierce Murphy 1:08:39. 4. Reid Hunter 1:12:25. 5. Ryan Tsang 1:15:42. 6. Jacob Fure 1:16:14. 7. Evan Dehart 1:17:35. 8. Patrick Stover 1:17:35. 9. Humberto Baeza 1:18:47. 10. James Jones 1:19:33. 14-Younger: 1. Parker Wagnild 1:36:52. 2. Ayrton Takane 1:42:14. 3. Joshua Morgan 1:54:59. 15-19: 1. Gabriel Tom 1:23.50. 2. Caleb Ko 1:25:40. 3. Ryosuke Asai 1:42:31. 20-24: 1. Connor Wernecke 1:21:40. 2. Ole Naess 1:27:23. 3. Shane Murray 1:28:45. 25-29: 1. Adam Irons 1:18:50. 2. Garret Wernecke 1:24:02. 3. Andres Caicedo 1:26:23. 30-34: 1. Kazuki Ishii 1:16:56. 2. Wesley Schiller 1:19:49. 3. Valentine Roberts 1:24:09. 35-39: 1. Satoshi Tada 1:17:04. 2. Takanori Koike 1:20:17. 3. Lindsey Dymond 1:26:59. 40-44: 1. Jimmy Davis 1:22:00. 2. Masafumi Ojima 1:26:37. 3. Tomotaka Fukushi 1:28:24. 45-49: 1. Kengo Yoshimoto 1:24:35. 2. Rich Hayes 1:24:42. 3. Michael Garrison 1:28:09. 50-54: 1. Yoshihide Iwanabe 1:31:39. 2. Randy Taniguchi 1:32:14. 3. Harrison Kiehm 1:32:45. 55-59: 1. Timothy McKeithen 1:28:52. 2. Richard Crowley 1:34:31. 3. Peter Blas 1:38:45. 60-64: 1. David Smylie 1:37:20. 2. Stan Markle 1:38:53. 3. Jae Han 1:42:51. 65-69: 1. Hiroshi Igarashi 1:31:28. 2. Jerry Roberts 1:40:36. 3. Tetsuo Tanaka 1:45:54. 70-74: 1. Seiji Kaneko 1:53:10. 2. John Ishikawa 2:05:49. 3. Thomas French 2:08:35. 75-79: 1. Alfred Chun 2:24:05. 2. Isamu Kawamoto 2:30:05. 3. Larry Bliss 2:37:49. 80-84: 1. Hajime Inoue 2:56:47. 2. Christopher Smith 3:13:52. 3. Kinichiro Jinushi 3:20:16. 85-89: 1. Gordon Martin 3:19:41. 2. Ronald Todd 4:17:05.

Female

The Chase: 1. Polina Carlson 1:18:09. 2. Jill Thompson 1:22:49. 3. Bree Wee 1:23:32. 4. Cindy Anderson 1:23:47. 5. Malia Crouse 1:25:01. 6. Rani Henderson 1:28:08. 7. Susie Stephen 1:28:14. 8. Tiare Nakashima 1:30:32. 9. Evelina Nsson 1:31:32. 10. Lindsey Wibur 1:31:37.

14-Younger: 1. McKenzie Cline 2:07:41. 2. Kacie Teruya 2:12:26. 3. Hailey Pascua 2:21:16. 15-19: 1. Taylor Rusnak 1:54:05. 2. D’elle Martin 1:54:51. 3. Abigail Dietrich 1:55:46. 20-24: 1. Marissa Kunsch 1:38:01. 2. Jade Griffin 1:39:47. 3. Danielle Johnston 1:46:52. 25-29: 1. Bethany Spector 1:31:45. 2. Shelby Thirkill 1:36:15. 3. Breanna Fleegle 1:37:31. 30-34: 1. Eri Oda 1:23:10. 2. Sarah Deikun 1:29:42. 3. Chihiro Kajiwara 1:34:20. 35-39: 1. Jen Engeberg 1:36:10. 2. Kayo Shimizu 1:38:09. 3. Nikki Moreno 1:38:23. 40-44: 1. Mel Aitken 1:23:08. 2. Rachel Bradley 1:32:18. 3. Mieko Ochsner 1:33:50. 45-49: 1. Lori Nishida 1:37:03. 2. Michie Hosogi 1:43:10. 3. Hiromi Yamada 1:45:40. 50-54: 1. Lia Bosch 1:40:35. 2. Gay Murakami 1:40:43. 3. Hiroko Iijima 1:42:33. 55-59: 1. Akemi Somekawa 1:43:34. 2. Michele Pauly 1:47:45. 3. Gaye Tatsuno 1:53:38. 60-64: 1. Jeanie Wise 1:46:15. 2. Yumiko Sakai 1:50:32. 3. Takako Yanagida 1:59:52. 65-69: 1. Shuko Yamane 1:53:52. 2. Teruyo Masuzaki 1:57:14. 3. Rosemary Adam-Terem 2:19:40. 70-74: 1. Diane Sommers 2:37:49. 2. Cathy Van Brocklin 2:45:09. 3. Mary Duryea 2:52:06. 75-79: 1. Katsuko Fujii 2:51:59. 2. Pamela Iwata 2:58:17. 3. Martha Rivas 3:36:15. 80-84: 1. Kazuko Tomi 4:37:27. 2. Atsuko Higuchi 4:44:02.

ILH

Varsity I Tournament

At Olomana Golf Links

Girls

72—Allysha Mae Mateo (Mary), Kyung Eun Lee (Iol). 75—Karissa Kilby (Pun). 76—Kristin Miyagi (Iol), Kamie Hamada (Iol).

Boys

68—Noah Koshi (HBA). 71—Ethan Finau (StL). 72—Drew Higashihara (Assets), Jake Sequin (MPI). 73—Davis Lee (MPI).

COLLEGE MEN

Western Intercollegiate

At Santa Cruz, Calif.

Sunday

Final Round

Team

1036—North Carolina. 1046—California. 1052—San Diego State, Southern California. 1054—Texas. 1058—Stanford, Oregon. 1065—Colorado State. 1066—Arizona. 1067—Pepperdine. 1080—San Jose State. 1082—Washington. 1098—UTEP. 1101—UC Irvine. 1128—Hawaii.

Individual

200—George Cunningham (Ariz), Collin Morikawa (Cal), Norman Xiong (Ore). 202—Justin Suh (USC). 203—Ben Griffin (NC). Hawaii golfers: 221—Smart Kittirattanapaiboon. 222—Justin Arcano. 225—Cameron Kaneko. 230—Nick Nelson. 235—Sam Schwartz. 238—Cole Yoshida.

College Women

Mustang Invitational

At Goodyear, Ariz.

Monday

First Round

Team

282—Dallas Baptist. 289—California Baptist, Tarleton State. 290—West Texas A&M. 296—Colorado Mesa. 298—St. Edward’s, Regis. 299—Concordia (Ore.), Cameron. 305—Cal State-East Bay. Also: 335—Hawaii Hilo (20th).

Individual

68—Evelyn Arguelles (DB). 70—Carolin Chang (CSEB), Jocelyn Chee Yi Min (CB), Sarah Gee (TS). 71—Ashlyn Kirschner (CM), Ann Parmerter (DB), Jelina Fernando (WTAM), Addison Mitchell (DB). Hawaii Hilo golfers: 81—Keely Kitamura, Kiri Oshiri. 83—Dillyn Sakai. 90—Kimberly Katayama. 103—Rachel Soans.

Hawaii State AJA Championship

Saturday

Kauai 8, Maui 2

Oahu 6, Big Island 0

Sunday

Consolation

Maui 4, Big Island 1

Championship

Oahu 9, Kauai 4

Awards/recognition: Champion team–Pearl City (Oahu), manager Darryl Nitta. MVP—Kip Masuda, Pearl City (Oahu). Batting champion–Ryder Oshiro, Waiakea Pirates (Oahu). Most RBI—Steven Werner, Hanapepe Rivermen (Kauai).

Collegiate Baseball Poll

Rec Pts PV

1. Florida 28-6 495 1

2. N.C. State 25-6 493 4

3. Clemson 25-7 490 6

4. Duke 27-6 487 7

5. UCLA 19-8 486 10

6. Stanford 23-5 484 2

7. Arkansas 24-9 482 14

8. Oregon State 24-6 480 3

9. Mississippi 27-6 478 5

10. Georgia 23-9 475 8

11. Oklahoma 23-11 472 19

12. North Carolina 21-11 469 30

13. Florida State 24-9 468 9

14. Texas Tech 26-7 465 12

15. Indiana 22-6 463 13

16. Michigan 19-11 461 —

17. Texas 22-12 459 —

18. Illinois 19-8 457 15

19. East Carolina 24-7 455 18

20. Vanderbilt 19-13 452 17

21. Louisville 20-11 451 11

22. Texas A&M 23-9 448 —

23. LSU 20-13 447 21

24. Missouri State 22-7 444 24

25. Tennessee Tech 25-5 442 —

26. Sam Houston St. 23-8 440 26

27. Florida Gulf Coast 24-7 437 22

28. Nevada 17-12 435 20

29. Coastal Carolina 23-11 434 27

30. Wichita State 22-7 433 28

MLB Calendar

April 17-18 — Cleveland vs. Minnesota at San Juan, Puerto Rico.

May 4-6 — Los Angeles Dodgers vs. San Diego at Monterrey, Mexico.

June 4 — Amateur draft starts.

June 13-14 — Owners’ meetings, New York.

June 15 — International amateur signing period closes.

July 2 — International amateur signing period opens.

July 6 — Last day to sign for amateur draft picks subject to deadline.

July 17 — All-Star Game, Washington.

AVCA DIVISION I-II MEN’S POLL

Pts Rec PV

1. Long Beach State (25) 375 23-0 1

2. UCLA 328 22-6 5

3. UC Irvine 325 19-7 3

4. BYU 315 20-6 2

5. Pepperdine 276 15-7 4

6. Hawaii 251 17-6 6

7. Ohio State 210 20-5 7

8. Loyola-Chicago 179 21-6 8

9. Cal State Northridge 176 13-10 9

10. Lewis 144 18-10 10

11. Ball State 132 17-11 12

12. UC Santa Barbara 115 10-11 11

13. Concordia Irvine 87 15-14 13

14. Grand Canyon 47 18-10 14

15. Fort Wayne 28 18-10 15

Others receiving votes and listed on two or more ballots: George Mason 7, Penn State 4.

AVCA COLLEGIATE POLL

Rec PV

1. UCLA 30-3 1

2. Pepperdine 18-3 2

3. Hawaii 28-3 3

4. Southern California 17-8 4

5. Cal Poly 22-4 5

6. Long Beach State 18-4 6

7. Florida State 19-6 7

8. LSU 19-9 8

9. South Carolina 16-6 9

10. Florida International 18-8 10

11. Georgia State 20-8 11

12. Arizona 16-8 15

13. California 17-4 14

14. Stanford 13-9 13

15. Grand Canyon 11-14 12

16. Loyola Marymount 16-11 16

17. Stetson 23-8 17

18. Florida Atlantic 17-12 18

19. Tulane 18-11 19

20. College of Charleston 13-6 NR

Others receiving votes: Saint Mary’s, Washington, TCU, Florida Gulf Coast,

Arizona State, UAB.

ILH

Girls Varsity II

Tournament

Punahou 6, Le Jardin 3

Kamehameha 5, ‘Iolani 3

Sacred Hearts 9, Mid-Pacific 3

Goal scorers—Pun: Isabelle Horio 3, Olivia Klem, Leah Mizuno, Elizabeth Rooks. LeJ: Alyssa Dominguez, India Spiggs, Mahie Wilhelm. KS: Keanuenue Desoto 2, Liana Wong 2, Anela Francisco. Iol: Zoie Driver 2, Eve Huddleston. SHA: Andie Perreira 4, Kaimi Duncklee 2, Ashley Middleton 2, Kaianai‘i Rosa-Grace. MPI: Olivia Siegfried 2, Ehu Topping.