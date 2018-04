TODAY BASEBALL >> Big West: UC Riverside at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium. BEACH VOLLEYBALL >> College: Senior Celebration, Boise State vs. Arizona State, noon; Arizona State vs. Hawaii, 2 p.m.; Boise State Read More

TODAY

BASEBALL

>> Big West: UC Riverside at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

>> College: Senior Celebration, Boise State vs. Arizona State, noon; Arizona State vs. Hawaii, 2 p.m.; Boise State vs. Hawaii, 4 p.m. Matches at Ching Complex.

SOFTBALL

>> PacWest: Chaminade at Hawaii Hilo (doubleheader), noon.

MONDAY

BASEBALL

>> PacWest: Azusa Pacific at Hawaii Pacific, 6 p.m., at Hans L’Orange Park.

>> ILH: St. Francis vs. Pac-Five at Ala Wai Field; Damien vs. ‘Iolani at Goeas Field. Games start at 3:30 p.m.

SOFTBALL

>> ILH: Pac-Five vs. Maryknoll at Sand Island Field; Kamehameha at ‘Iolani. Games start at 4 p.m.

>> OIA West: Leilehua at Pearl City, 3 p.m.

>> OIA Division II: Waialua at McKinley,

6 p.m.

WATER POLO

>> ILH girls: Single-elimination tournament, Le Jardin at ‘Iolani, 5 p.m.

WATER POLO: ILH

Girls Varsity II single-elimination tournament

>> Le Jardin 6, Punahou 5

Goal scorers—LeJ: Katherine Jeszenszky 2, Mahie Wilhelm 2, Sohia Chergui, Skylar Webb. Pun: Allie Tom 4, Emily Bender.

Final

>> Punahou 6, Le Jardin 4

Goal scorers—Pun: Isabelle Horio 3, Naleo Faurot, Leah Mizuno, Elizabeth Rooks. LeJ: Skylar Webb 3, Mahie Wilhelm.

WATER POLO: OIA

Girls Varsity

>> Leilehua 7, Mililani 6

>> Kahuku 11, Roosevelt 1

>> Moanalua 11, Kalani 5

Goal scorers—Lei: Taylor Dinsmore 4, Kaya Takashige 2, Kobie Pasoquen Rabago. Mil: Lexi Sakauye 2, Kuuleilani Kaaiawaawa, Emi Prado, Maysa Segovia, Maddeline Turpin. Kah: Ava Countryman 5, Grace Rittenhouse 3, Makenna Beck, Siitia Cravens, Sophie Wilson. Roos: Adoria Lee. Moan: Emma McRae 3, Isabella McRae 3, Abby Oh 2, Kiari Babineaux, Brianne Hoggan, Camryn Tabiolo. Kaln: Kela Iwata, Lana Lubecke, Malia Neumann, Victoria Ready, Porsche Van Der Vort.

SOFTBALL: OIA

Eastern Division

>> Kaiser 8, Roosevelt 4, 5 inn.

W—Jaeda Cabunoc. L—Christiana Aholelei. Leading hitters—Kais: Ivane Aholelei HR, 2 RBIs. Roos: Kylie Kawamura 2-2, 2b; Tiani Sniffen 2-2, 2b, 2 runs.

Division II

>> Kalani 14, Radford 4 (5 inn.)

W—Cherise Horita. L—Elisa Santoyo. Leading hitters—Kaln: Horita 4-4, 2b, 2 HRs, 3 runs, 4 RBIs; Shandie Matsumoto 2 runs; Toni-Lynn Ibara 2b, 2 runs, 2 RBIs; Kylie Pagud 2-3, 2 runs; Jazlyn Furuya 2b, 3 RBIs. Rad: Selina Tavarez 2b, 2 RBIs; Kenci Faith 2b.

BASEBALL: ILH

Division II

>> Kamehameha 9, St. Francis 3

W—Javyn Pimental. L—Zach Alcos. Leading hitters—KS: Kalamaku Kuewa 2 runs, 3 RBIs; Jace Borja 2-4, 2b; Vincente Venenciano 2b, 2 RBIs; Kolby Iwai 2 runs; Kalamaku Kuewa 2b; Ka’ai Kaopuiki 2b. StF: James Yamasaki 2-3, 2b; Zach Alcos 2-4, HR, 3 RBIs.

BASEBALL: OIA

Western Division

>> Campbell 14, Aiea 4, 5 inn.

W—Kaimana Savaiianaea. L—Brendan Foster. Leading hitters—Camp: Allen Cody Ranit 2 runs, 2 RBIs; Ansley Issacs-Acosta 2b, 2 RBIs; Maka Malama 2 runs; Roy Dias Clemons 3b, 5 RBIs; Varen Sabino 2b, 3 RBIs; Zach Palipti 2-3, 2 2bs, 2 runs. Aiea: Jacob Filio 2b, 2 RBIs; Ethan Bautista 2b.

BASEBALL: PACWEST

At Francis Wong Stadium

Friday

GAME 1

>> Concordia 10, Hawaii Hilo 7

W—Morgan Brannock. L—Brandyn Lee-Lehano. Leading hitters—Con: Davis Tominaga 2-5; Bailey Collins 3-5, 2b, HR, 3 runs, 3 RBIs; Hunter Holland 2 RBIs. Hilo: Kyle Yamada 2-4, 2 runs; Jonathan Segovia 2-4, 2b, 2 RBIs; Jaryn Kanbara 2-5, 2b, 3 RBIs; Mana Manago 2-5; Edison Sakata 2-5, 2b; Dylan Sugimoto 2-3; Phillip Steering 2b.

Note: Concordia scored eight runs in the seventh inning.

GAME 2

>> Hawaii Hilo 6, Concordia 2

W—Travis Burleson. L—N. Lang. Leading hitters—Hilo: Kyle Yamada 2-4; Phillip Steering 2-4, HR, 2 RBIs; Theron Shigematsu 3-4, 2b. Con: Dillon Millar 2-5, 2b; Davis Tominaga 2-4; Chris Martin 2-2, 2b.

VOLLEYBALL: ILH

Boys Varsity I Tournament

>> Punahou def. ‘Iolani 25-17, 25-20, 25-10

>> Kamehameha def. Maryknoll 25-20, 25-12, 25-20

Boys Varsity II Tournament

>> Saint Louis def. Damien 25-21, 26-28, 23-25, 25-11, 15-10

Boys JV Tournament

>> Kamehameha-Blue def Kamehameha-White 25-21, 25-13

VOLLEYBALL: BIIF

Friday

Boys Varsity

>> Kamehameha-Hawaii def. Hawaii Prep 25-16, 25-16, 25-20

Boys JV

>> Kamehameha-Hawaii def. Hawaii Prep 25-4, 25-8

JUDO: OIA

Team Championships

At Moanalua

Girls

Quarterfinals

>> Aiea 90, McKinley 0

>> Pearl City 60, Kalani 37

>> Moanalua 70, Mililani 27

>> Leilehua 60, Roosevelt 40

Semifinals

>> Pearl City 80, Aiea 20

>> Moanalua 90, Leilehua 10

Final

>> Moanalua 80, Pearl City 20

10-point winners—Moan: C. Yip (98 pounds), J. Lazo (103), N. Shimizu (115), A. Higa (122), R. Garcia (139), F.J. Okubo (154), A. Dela Pena (172), K. Hughley (220). PC: K. Odo (109), C. Hunter (129).

Boys

Quarterfinals

>> Kapolei 80, McKinley 10

>> Mililani 70, Kalani 30 Moanalua 97, Campbell 0

>> Pearl City 80, Roosevelt 20

Semifinals

>> Kapolei 70, Mililani 20

>> Pearl City 50, Moanalua 40

Final

>> Pearl City 60, Kapolei 40

10-point winners—PC: P. Larita (108), T. Dang (114), S. Yip (132), P. Peter (145), C. Quijano (161), P. Soloman (285). Kap: Z. Akau (121), B. Pagurayan (178), J. Brett (198), G. Kaniapo-Strickland (220).

TENNIS: COLLEGE WOMEN

At UH Tennis Complex

Hawaii 6, UC Riverside 0

Singles

>> Petra Melounova (UH) def. Karla Dulay (UCR) 6-0, 6-1

>> Nikola Dolakova (UH) def. Tia Elpusan (UCR) 6-2, 6-3

>> Marina Hruba (UH) def. Sara Khattab (UCR) 6-1, 6-2

>> Klara Pribylova (UH) def. Chloe Pham (UCR) 6-1, 4-6, 10-6

>> Michelle Pits (UH) def. Lauren Wolfe (UCR) 7-5, retired

>> Roxanne Resma (UH) def. Tracy Van (UCR) 6-1, 6-1

Doubles

>> Pribylova/Dolakova (UH) vs. Elpusan/Khattab (UCR) 2-3, unfinished

>> Melounova/Resma (UH) vs. Wolfe/Tamilla Vaksman (UCR) unfinished

>> Hruba/Pits (UH) vs. Van/Natalie Penner (UCR) unfinished