Today BASEBALL PacWest: Azusa Pacific at Hawaii Pacific, 6 p.m., at Hans L’Orange Park. ILH: St. Francis vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Ala Wai; Damien vs. ‘Iolani, 3:30 p.m., at Goeas. GOLF OIA: At Mamala Read More

SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

BASEBALL

PacWest: Azusa Pacific at Hawaii Pacific, 6 p.m., at Hans L’Orange Park.

ILH: St. Francis vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Ala Wai; Damien vs. ‘Iolani, 3:30 p.m., at Goeas.

GOLF

OIA: At Mamala Golf Course, 8 a.m.

SOFTBALL

ILH: Pac-Five vs. Maryknoll, 4 p.m., at Sand Island; Kamehameha at ‘Iolani, 4 p.m.

OIA West: Leilehua at Pearl City, 3 p.m.

OIA Division II: Waialua at McKinley,

6 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Single-elimination tournament, Le Jardin at ‘Iolani, 5 p.m.

OIA girls: Tournament, play in matches–Castle vs. Kalani, 3:30 p.m.; Campbell vs. Leilehua, 4:45 p.m.; matches at Kaimuki pool.

VOLLEYBALL

ILH Division I: Double-elimination tournament, Hawaii Baptist at Kamehameha, 5 p.m.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: Punahou vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Ala Wai.

SOFTBALL

ILH: Maryknoll vs. St. Francis, 4 p.m., at Ala Wai 2.

OIA: Leilehua at Mililani, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I: Double-elimination tournament, Hawaii Baptist/Kamehameha winner at ‘Iolani, 6 p.m.

ILH Division II: Double-elimination tournament, Saint Louis vs. University, 4:30 p.m., at ‘Iolani.

WATER POLO

OIA girls: Tournament, play in match–Castle/Kalani winner vs. Campbell/Leilehua winner, time TBA, at Kaimuki pool.

PACWEST MEN

Sunday

At Pensacola, Fla.

No. 9 Valdosta State 5, Hawaii Pacific 4

Note: Valdosta State 15-3; Hawai’i Pacific 1-11.

PACWEST WOMEN

Sunday

At Pensacola, Fla.

No. 5 Hawai’i Pacific 9, Valdosta State 0

Note: Hawai’i Pacific 15-2; Valdosta State 6-13.

ATP U.S. Men’s Clay Court Championships

Sunday

At Houston

Men’s singles final

Steve Johnson (6), United States, def. Tennys Sandgren (8), United States, 7-6 (2), 2-6, 6-4.

ATP Grand Prix Hassan II

Sunday

At Marrakech, Morocco

Men’s singles final

Pablo Andujar, Spain, def. Kyle Edmund (2), Britain, 6-2, 6-2.

ATP Monte-Carlo Rolex

Masters

Sunday

At Monaco

Men’s singles first-round

Karen Khachanov, Russia, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 7-5, 6-4.

Mischa Zverev, Germany, def. Felix Auger-Aliassime, Canada, 6-2, 6-7 (4), 6-1.

Daniil Medvedev, Russia, def. Marton Fucsovics, Hungary, 6-7 (4), 6-2, 7-5.

WTA Samsung Open

Sunday

At Lugano, Switzerland

Women’s singles final

Elise Mertens (2), Belgium, def. Aryna Sabalenka, Belarus, 7-5, 6-2.

WTA Claro Open Colsanitas

Sunday

At Bogota, Colombia

Women’s singles final

Anna Karolina Schmiedlova, Slovakia, def. Lara Arruabarrena (5), Spain, 6-2, 6-4.

HSJGA Junior Tour series – Big Island

Saturday through Sunday

At Kohala, Hawaii (Mauna Lani Resort-North Course)

Final round, par 72

Boys

13-14

151–Joshua Hayashida. 155–Ethan Jaehn. 156–Dysen Park, Marshall Kim. 180–Lenny Oshiro.

11-12

161–Kade Kikuchi. 165–Ben Cafferio, Noah Otani. 166–Tyler Tamayori. 176–Justin Todd. 185–Jake Otani. 189–Katsuhiro Yamashita. 213–Kahaiolelo Helm.

Girls

13-14

152–Ferrari Dudoit. 155–Kailey Oki. 157–Jennifer Seo. 165–Payten Shimizu, Jolie Chee. 166–Rachael Wang. 167–Chloe Jang. 171–Chanelle Hwang, Elle Otani. 198–Eunice Han.

11-12

146–Teal Matsueda. 175–Sophie Christopher. 192–Laura Seo.

7-10

156–Kate Nakaoka. 165–Ireland Roberts. 175–Honorine Nobuta. 204–Mia Nakaoka.

PGA RBC Heritage

Sunday

At Hilton Head Island, S.C.

Final round, par 71

Kodaira won on third playoff hole

Satoshi Kodaira, $1,206,000 73-63-70-66–272

Si Woo Kim (300), $723,600 68-65-68-71–272

Bryson DeChambeau (163), $388,600 68-64-75-66–273

Luke List (163), $388,600 70-64-67-72–273

Billy Horschel (105), $254,600 66-69-67-72–274

Webb Simpson (105), $254,600 69-68-69-68–274

Kevin Streelman (75), $181,379 70-70-67-68–275

Byeong Hun An (75), $181,379 73-67-66-69–275

Patrick Cantlay (75), $181,379 67-72-68-68–275

Bill Haas (75), $181,379 69-66-71-69–275

Chesson Hadley (75), $181,379 66-68-69-72–275

Kevin Kisner (75), $181,379 69-68-66-72–275

Ian Poulter (75), $181,379 69-64-67-75–275

Jonas Blixt (56), $123,950 67-73-67-69–276

Matthew Fitzpatrick, $123,950 69-71-69-67–276

Emiliano Grillo (47), $93,991 72-66-69-70–277

J.J. Henry (47), $93,991 72-69-69-67–277

Beau Hossler (47), $93,991 70-69-70-68–277

Dustin Johnson (47), $93,991 69-69-72-67–277

Scott Piercy (47), $93,991 71-65-71-70–277

Ted Potter, Jr. (47), $93,991 72-66-69-70–277

Ryan Moore (47), $93,991 69-69-67-72–277

Bud Cauley (33), $53,823 71-68-71-68–278

John Huh (33), $53,823 66-74-69-69–278

Tyrone Van Aswegen (33), $53,823 73-69-66-70–278

Brian Harman (33), $53,823 70-68-69-71–278

Charley Hoffman (33), $53,823 72-69-66-71–278

Matt Kuchar (33), $53,823 66-70-69-73–278

C.T. Pan (33), $53,823 70-65-67-76–278

Rory Sabbatini (33), $53,823 64-70-70-74–278

Brandt Snedeker (33), $53,823 70-64-72-72–278

Harris English (21), $35,510 67-73-74-65–279

Dylan Frittelli, $35,510 72-68-67-72–279

Lucas Glover (21), $35,510 74-65-67-73–279

Martin Laird (21), $35,510 67-69-70-73–279

Rod Pampling (21), $35,510 72-70-67-70–279

Xander Schauffele (21), $35,510 68-68-71-72–279

Cameron Smith (21), $35,510 68-68-74-69–279

Nick Watney (21), $35,510 68-72-70-69–279

Dominic Bozzelli (16), $28,140 70-72-72-66–280

Russell Knox (16), $28,140 70-72-68-70–280

Stewart Cink (11), $22,148 70-70-70-71–281

Brice Garnett (11), $22,148 68-68-72-73–281

Ollie Schniederjans (11), $22,148 73-69-68-71–281

Michael Thompson (11), $22,148 74-65-71-71–281

Wesley Bryan (11), $22,148 69-71-71-70–281

Zach Johnson (11), $22,148 70-70-71-70–281

Andrew Landry (11), $22,148 69-68-69-75–281

Francesco Molinari (9), $17,420 73-69-69-71–282

Jonathan Byrd (8), $16,315 71-71-68-73–283

Austin Cook (8), $16,315 71-68-72-72–283

Fabian Gomez (8), $16,315 68-71-71-73–283

Whee Kim (8), $16,315 68-68-71-76–283

Doc Redman, $0 71-71-69-72–283

Ryan Armour (5), $14,807 71-71-69-73–284

Aaron Baddeley (5), $14,807 73-69-70-72–284

K.J. Choi (5), $14,807 69-70-72-73–284

Matt Every (5), $14,807 73-66-70-75–284