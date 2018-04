TODAY BASEBALL >> ILH Divsion I: Double-elimination tournament, Kamehameha vs. Saint Louis, noon, at Central Oahu Regional Park; Punahou vs. Maryknoll, noon, at Central Oahu Regional Park; ‘Iolani vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Hans L’Orange Read More

TODAY

BASEBALL

>> ILH Divsion I: Double-elimination tournament, Kamehameha vs. Saint Louis, noon, at Central Oahu Regional Park; Punahou vs. Maryknoll, noon, at Central Oahu Regional Park; ‘Iolani vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Hans L’Orange Park.

>> ILH Divsion II: Double-elimination tournament, Damien vs. St. Francis, 6:30 p.m. at Hans L’Orange Park.

>> OIA Division I: Playoffs, Fifth place, Leilehua at Kalani, 3 p.m. Third place, Pearl City at Campbell, 1 p.m. Championship, Kailua vs. Mililani, 6 p.m. at Les Murakami

Stadium.

>> OIA Division II: Playoffs, Championship– Radford vs. Farrington 3 p.m., at Les Murakami Stadium. Third place—Waialua at Waianae, 1 p.m.

JUDO

>> OIA East: Division Tournament, 10:30 a.m., at McKinley.

>> OIA West: Division Tournament, 10:30 a.m., at Pearl City.

SOFTBALL

>> Big West: Cal State Fullerton vs. Hawaii (doubleheader), 2 p.m. and 4 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

TENNIS

>> OIA: Individual championships, Day 2, 9 a.m. at Central Oahu Regional Park.

TRACK AND FIELD

>> High school: Punahou Relays Finals, 9:30 a.m., at Punahou

WATER POLO

>> OIA girls: Tournament, championship, Kaiser vs. Kahuku,1:30 p.m. Third place, Kalaheo vs. Roosevelt, 12:15 p.m. Fifth place, Moanalua vs. Kapolei, 11 a.m.; all matches at Central Oahu Regional Park.

SUNDAY

No major local sporting events scheduled.

ILH BASEBALL

>> ‘Iolani 11, Punahou 5

W—Trevor Ichimura. L—Kyle Uemura. Leading hitters—IOL: Shaydon Kubo 2-3, 2 2b’s,, 2 runs, RBI; Micah Yonamine 3-5, 2 2b’s, 3 RBIs; Shane Sasaki 2-4, 2 runs. PUN: Jake Tsukada 2-2, 2b, 3b, 3 runs; Kalae Harrison 3-3, 3b, 2 RBIs.

OIA BASEBALL

Division I playoffs

>> Mililani 6, Campbell 5

W—Joshua Reid. L—Dayton Robinson. Leading hitters—MIL: Micah Kaohu 2-4, RBI.

>> Kailua 1, Pearl City 0

W—Bryson Ballesteros. L—Kulia Neal. Leading hitters—KAIL: Kalua Neves 2-3, 2B.

>> Kalani 4, Kaiser 3, 13 inn.

W—Riece Myers. L—Tyler Bender. Leading hitters—KAIS: Jace Okamoto 3-6; Kennedy Chun 2-6, Landon Shigeta 2-6, RBI. KALN: Kekoa Gabriel 3-7, RBI; Ian Higa 2-3, RBI; 2b; Travis Toyama 3-6, run; Kaden Stremick 2-6, run.

>> Leilehua 2, Moanalua 1

W—Jerin Poopaa-Adaro. L—Christian Capinia. Division II playoffs

>> Radford 4, Waialua 0

W—Riece Myers. L—Tyler Bender.

>> Farrington 12, Waianae 10

W—Chasen Castilliano. L—Braiden Ayala. Leading hitters—FARR: Kody Pilor 3-4, 2 runs, RBI. WAIN: Brayden Chong 2-4, 2b, 4 RBIs; Rico Rosario 3-3, 2b, 3b, run, RBI.

BIIF BASEBALL

>> Waiakea 10, Keaau 0, 5 inn.

OIA WATER POLO

Girls Tournament

Consolation

>> Moanalua 11, Leilehua 7

>> Kapolei 3, Kalani 2

Semifinals

>> Kaiser 9, Kalaheo 6

>> Kahuku 8, Roosevelt 4

Goal scorers—MOAN: Emma McCrae 5, Camryn Tabiolo 3, Isabella McCrae, Koko Butcher, Abby Oh. LEI: Kaya Takashige 5, Megan Okuma, Mariah Roman. KAPO: Angela Silva, Kaiya Gauldarama, Annika Edwards. KALN: Selma Koo, Angela Pacheco. KAIS: Erin Patterson 3, Noelle Nakakura 2, Megan Kaneshiro 2, Kanoko Niimura, Taylor Kuroiwa. KALH: Malia Moritz 2, Porsha Brandt 2, Mattea Jergovic, Elle Foehr. KAH: Ava Countryman 4, Sophie Wilson 2, Hannah Smith, Siita Cravens. ROOS: Princess Gimeno 3, Anya Miranda.

TENNIS: PACWEST CHAMPIONSHIPS

At Surprise, Ariz.



Men, Semifinals

Hawaii Hilo 5, Concordia 0

Singles

>> #28 Vaclav Slezak (UHH) def. Florian Mayer (CUI), 6-1, 6-2

>> #55 Alessandro Giuliato (UHH) def. Joseph Bray (CUI), 6-2, 6-1

>> Chun En Wu (UHH) vs. Nakita Katsnelson (CUI), 7-5, 0-1, unfinished

>> Alex Fillat Perez (UHH) vs. Daniel Reddman (CUI), 3-6, 1-1, unfinished

>> Arturo Dell`eva (UHH) vs. Thomas Kyle (CUI), 2-6, 6-3, unfinished

>> Gregory Zukran (UHH) vs. Man Hon Ko (CUI), 6-6 (2-4)

Doubles

>> Slezak\Giuliato (UHH) def. Mayer\Reddmann (CUI), 8-6

>> Fillat Perez\Bruno Figlia (UHH) def. Shimon Murakami\Katsnelson (CUI), 8-7 (7-3)

>> Zukeran\Wu (UHH) def. Kyle\Hon Ko (CUI), 8-4.

Consolation

Hawaii Pacific 5, Holy Names 1

Singles

1. Maxime Gayte (HPU) def. Alex Vinee-Munoz (HNU-MT) 6-2, 6-2

2. Benjamin Loccisano (HPU) vs. Hugo Colpart (HNU-MT) 3-6, 5-6, unfinished

3. Gerardo Irrarrazabal (HPU) def. Vincent Hennebelle (HNU-MT) 6-3, 3-6, 6-1

4. Juan Erro (HPU) def. Javier Luque (HNU-MT) 7-5, 6-2

5. Jack Lyttle (HPU) vs. Valentin Baranyi (HNU-MT) 4-6, 3-4, unfinished

6. Adrian Elduque (HPU) vs. Taylor Bryant (HNU-MT) 5-7, 4-1, unfinished

Doubles

1. Alex Vinee-Munoz/Hugo Colpart (HNU-MT) def. Maxime Gayte/Gerardo Irrarrazabal (HPU) 8-7 (7-3)

2. Benjamin Loccisano/Juan Erro (HPU) def. Vincent Hennebelle/Javier Luque (HNU-MT) 8-4

3. Jack Lyttle/Adrian Elduque (HPU) def. Taylor Bryant/Valentin Baranyi (HNU-MT) 8-1

Women, Semifinals

Hawaii Pacific 5, Point Loma 4

Singles

