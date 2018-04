TODAY BASEBALL >> College: Cal State Northridge at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium. BEACH VOLLEYBALL >> Big West Tournament: Pairs championship. First-round matches at 10 a.m. and 11 a.m; Quarterfinals at noon and Read More

TODAY

BASEBALL

>> College: Cal State Northridge at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

>> Big West Tournament: Pairs championship. First-round matches at 10 a.m. and 11 a.m; Quarterfinals at noon and 12:30 p.m.; Semifinals at 1:30 p.m.; Championship at 2:30 p.m. Matches at Queen’s Beach.

MONDAY

SOFTBALL

>> OIA Division I Tournament. Fifth place: Mililani at Pearl City, 3 p.m.

VOLLEYBALL

>> HHSAA Boys Division I Championships, First round. Waianae at Kamehameha-Hawaii 4 p.m.; Mililani at Maui High, 5:30 p.m.; Waipahu at Kaiser, 6 p.m.; Kapolei at ‘Iolani, 6 p.m.

WATER POLO

>> HHSAA Girls Championships, First round. Kalaheo vs. Konawaena, 3:30 p.m. at Kona Community Aquatic Center; Roosevelt vs. Lahainaluna, 4 p.m. at Kihei Aquatic Center; Kaiser vs. Kapolei, 4:45 p.m. at Kamehameha; Moanalua at Kamehameha, 6 p.m.

BEACH VOLLEYBALL: BIG WEST TOURNAMENT

At Queen’s Beach



Semifinals

Hawaii 5, Long Beach State 0

1: Emily Maglio/Ka‘iwi Schucht (UH) def. Nele Barber/Sasha Karelov (LBSU) 21-18, 21-16.

2: Morgan Martin/Lea Monkhouse (UH) def. Megan Kruidhof/Rachel Nieto (LBSU) 21-12, 21-18.

3: Carly Kan/Laurel Weaver (UH) def. Anete Brinke/Hailey Harward (LBSU) 21-16, 25-23.

4: Ari Homayun/Amy Ozee (UH) def. Zoi Konstantopoulou/Nicci Reinking (LBSU) 21-15, 21-10.

5: Paige Dreeuws/Hannah Zalopany (UH) def. Hannah Matt/Marisa Ramsey (LBSU) 23-21, 19-21, 15-13.

Order of finish: Doubles 4,2,1*,3,5.

Championship

Hawaii 4, Long Beach State 0

1: Sasha Karelov/Nele Barber (LBSU) def. Ka‘iwi Schucht/Emily Maglio (UH) 20-22, 21-11, 18-16.

2: Morgan Martin/Lea Monkhouse (UH) def. Megan Kruidhof/Rachel Nieto (LBSU) 17-21, 21-7, 16-14.

3: Carly Kan/Laurel Weaver (UH) def. Nicci Reinking/ZoiKonstantopoulou (LBSU) 21-17, 21-13.

4: Ari Homayun/Amy Ozee (UH) def. Claire Newlander/ Hailey Harward (LBSU) 24-26, 22-20, 15-9.

5: Paige Dreeuws/Hannah Zalopany (UH) def. Hannah Matt/Marisa Ramsey (LBSU) 15-21, 21-14, 15-7.

Order of finish: Doubles 3,5,2*,4,1.

Other matches

>> Cal Poly 5, Cal State Bakersfield 0

>> Long Beach State 4, Cal Poly 1

TENNIS: BIG WEST WOMEN’S TOURNAMENT

At Indian Wells, Calif.

Semifinals

Hawaii 4, UC Santa Barbara 3

Singles

1. Petra Melounova (UH) def. Palina Dubavets (UCSB) 6-0, 1-6, 6-2.

2. Natalie Da Silveira (UCSB) def. Nikola Dolakova (UH) 2-6, 6-3, 6-2.

3. Marina Hruba (UH) def. Amanda Atanasson (UCSB) 2-6, 7-6 (7-5), 7-5.

4. Klara Pribylova (UH) def. Amit Lev Ari (UCSB) 6-1, 7-6 (7-0).

5. Stephanie Yamada (UCSB) def. Michelle Pits (UH) 6-4, 6-4.

6. Roxanne Resma (UH) def. Lise Sentenac (UCSB) 3-6, 6-4, 6-0.

Doubles

1. Dubavets/Da Silveira (UCSB) def. Melounova/Resma (UH) 6-1.

2. Sentenac/Lev Ari (UCSB) def. Pribylova/Dolakova (UH) 6-4.

3. Yamada/Atanasson (UCSB) vs. Hruba/Alzbeta Houbova (UH) 4-4, unfinished.

Order of finish: doubles (1,2); singles (4,1,5,2,6,3).

NCAA DIVISION II WOMEN’S WEST REGIONAL 1

At UH courts

No. 2 Hawaii Pacific 5, No. 19 UC San Diego 1

Singles

1. Lena Lutzeier (HPU) def. Ashley Chao (UCSD) 6-1, 6-2.

2. Lara Meccico (HPU) def. Rebecca Chou (UCSD) 6-2, 6-0.

3. Oceane Adam (HPU) def. Alexandra Weil (UCSD) 6-3, 7-6 (7-4).

4. Debora Echeverria (HPU) vs. Jasmine Hosseini (UCSD) 7-5, 4-2, unfinished.

5. Leticia dos Santos (HPU) vs. Valeria Corral (UCSD) 1-6, 2-5, unfinished.

6. Barbora Kijasova (HPU) vs. Chloe Wight (UCSD) 3-6, 4-5, unfinished.

Doubles

1. Lutzeier/Adam (HPU) def. Chao/Chou (UCSD) 8-1.

2. Meccico/Kijasova (HPU) def. Weil/Madison Hale (UCSD) 9-8 (7-5).

3. Wight/Nousha Nowamooz (UCSD) def. Echeverria/dos Santos (HPU) 9-8 (7-1).

OIA JUDO

Individual Championships

At Leilehua

Girls

98: 1. Precious Tampos (Waip). 2. Jazmin Lazo (Moan). 3. Giana Ragudos (Aiea). 103: 1. Nicoelle Nishimura (Aiea). 2. Nicole Shimizu (Moan). 3. Xiaolin Mai (Roos). 109: 1. Kayla Odo (PC). 2. Jena Agena (Moan). 3. Patricia Pahinag (Kaln). 115: 1. Amanda Higa (Moan). 2. Chelsea Johnny (Camp). 3. Jennifer Kimura (Kais). 122: 1. Mayu Wise (Mil). 2. Macy Higa (Roos). 3. Mariah Spix (Lei). 129: 1. Phoebe Pineda-Abaya (Kaln). 2. Shanna Inouye (PC). 3. Emily Paulino (Kaln). 139: 1. Zoe Tateyama (Kaln). 2. Chantel Hunter (PC). 3. Rebekah Garcia (Moan). 154: 1. Faith Joy Okubo (Moan). 2. Nina Seoane (PC). 3. Kelani Corbett (Lei).

172: 1. Alana Dela Pena (Moan). 2. Melissa Kansou (PC). 3. Alexa Rosenberg (Moan). 220: 1. Janelle Fuamatu (PC). 2. Kayla Cuizon (Camp). 3. Roxy Silva (Kap).

Boys

108: 1. Keane Escaba (Moan). 2. Dayne Takai (Moan). 3. Trison Baron (Roos). 114: 1. McCade Ho (Moan). 2. Mitchell Funasaki (Mil). 3. Everett Amemiya (Kaln). 121: 1. Koby Chun (Kais). 2. James Lum (PC). 3. Ridge Ono (Kaln). 132: 1. Cambey Quijano (PC). 2. Tayler Otsuka (Mil). 3. Max Higa (Roos). 145: 1. Rodan Salangdron (Kap). 2. Noah Wusstig (Moan). 3. Jacob Yamaguchi (Kap). 161: 1. Branden Pagurayan (Kap). 2. Rysan Leong (Kalh). 3. Trigg Salvador (Moan). 178: 1. Chase Wusstig (Moan). 2. Jake Brett (Kap). 3. Justin Musgrove (PC). 198: 1. Kailer Okura (Kaln). 2. Aiden Fernandes (PC). 3. Austin Morris (Camp). 220: 1. Laulii Iosefa (McK). 2. Noah Calibuso (Camp). 3. Nicklaus Kakazu (Roos). 285: 1. Paulsson Solomon (PC). 2. Ezekiel Samuelu (McK). 3. Aaron Faumui (Kap).