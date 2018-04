TODAY GOLF OIA: Championships, 11:30 a.m., at Turtle Bay Fazio Course. SOFTBALL OIA Division I Tournament: Fifth place–Mililani at Pearl City, 3 p.m. VOLLEYBALL HHSAA Boys Division I State Championships: First round–Waianae at Kamehameha-Hawaii 4 Read More

TODAY

GOLF

OIA: Championships, 11:30 a.m., at Turtle Bay Fazio Course.

SOFTBALL

OIA Division I Tournament: Fifth place–Mililani at Pearl City, 3 p.m.

VOLLEYBALL

HHSAA Boys Division I State Championships: First round–Waianae at Kamehameha-Hawaii 4 p.m.; Mililani at Maui High, 5:30 p.m.; Waipahu at Kaiser, 6 p.m.; Kapolei at ‘Iolani, 6 p.m.

WATER POLO

HHSAA Girls State Championships: First round–Kalaheo vs. Konawaena, 3:30 p.m. at Kona Community Aquatic Center; Roosevelt vs. Lahainaluna, 4 p.m. at Kihei Aquatic Center; Kaiser vs. Kapolei, 4:45 p.m. at Kamehameha; Moanalua at Kamehameha, 6 p.m.

TUESDAY

GOLF

OIA: Championships, 7:00 a.m., at Turtle Bay Fazio Course.

SOFTBALL

ILH Division I: Tournament final–‘Iolani vs. Maryknoll, 4 p.m., at Sand Island Field.

SAILING

PCCSC coed championships

Friday-Saturday

At Keehi Lagoon

1. Stanford, 56 points; 2. UC Santa Barbara, 64; 3. California, 118; 4. Cal Poly, 125; 5. Hawaii, 126; 6. UCLA, 138; 7. Southern Cal, 153; 8. Cal Maritime, 200; 9. Long Beach State, 204; 10. UC Irvine, 215; 11. Cal State Monterey Bay, 230; 12. UC Santa Cruz, 241.

TRACK AND FIELD

ILH

Varsity championships

Friday

At Kamehameha

Boys

Team–1. Punahou, 209.50; 2. Kamehameha, 91; 3. Saint Louis, 69; 4. ‘Iolani, 67.50; 5. Hawaii Baptist Academy, 16; 6. Hanalani, 11; 7. Mid-Pacific, 10; 8. Maryknoll, 9; t9. Pac-Five, 6; t9. Damien, 6; 11. Christian Academy, 1.

Discus–1. Alama Uluave, Pun, 162-07, QUAL; 2. Kalawai’a Pescaia, KSK, 158-07, QUAL; 3. Israel Sagapolutele, DMS, 137-11, QUAL; 4. Josh White, StL, 137-06, QUAL; 5. Toa Moeai, Pun, 137-04, QUAL.

Shot Put–1. Alama Uluave, Pun, 53-10, QUAL; 2. Ahofitu Maka, Pun, 52-05.50, QUAL; 3. Josh White, StL, 47-06, QUA; 4. Kurt Villa, P5, 46-10.50, QUAL; 5. Toa Moeai, Pun, 43-05.

Long Jump–1. Andrei Iosivas, Pun, 24-00.25*, QUAL; 2. Matt Watkins, StL, 21-10.50, QUAL; 3. Kawika Clemente, KS, 21-05.75, QUAL; 4. Kamoi Latu, StL, 20-06, QUAL; 5. Micah Akiu, KS, 20-03.

Triple Jump–1. Micah Williams, Pun, 43-00.25, QUAL; 2. Micah Akiu, KS, 41-10.25, QUAL; 3. Macky Coleman, KS, 40-11.25, QUAL; 4. Brock Barr, KS, 40-01.50, QUAL; 5. AJ Ulufale, PAC, 39-05.

High Jump–1. Korvin Feagins, StL, 6-01, QUAL; 2. Hugh Donlon, MPI, J6-01, QUAL; 3. Chase Houghtailing, MS, 5-11, QUAL; 4. Noa Taylor, KS, 5-09; 4. Aaron Hirahara, Pun, 5-09.

110 Meter Hurdles–1. Tyler Udarbe, Iol, 15.14, QUAL; 2. Lucas Milne, Pun, 15.68, QUAL; 3. Payton Mulleitner, KS, 15.78, QUAL; 4. Luke Bowers, Pun, 16.51, QUAL; 5. Elan Costanios, KSK, 16.53, QUAL.

100 Meter Dash–1. Andrei Iosivas, Pun, 10.71, QUAL; 2. Roman Wilson, StL, 10.91, QUAL; 3. Vincent Terrell, Pun, 11.01, QUAL; 4. Keanu Wallace, StL, 11.12, QUAL; 5. Korvin Feagins, Saint Louis, 11.13, QUAL.

1500 Meter Run–1. Jason Wang, Iol, 4:05.22, QUAL; 2. Nicholas Arima, Iol, 4:13.58, QUAL; 3. Adam Harder, Han, 4:14.63, QUAL; 4. Aaron Shiinoki, Pun, 4:15.85, QUAL; 5. Riley Lathrop, Pun, 4:17.18, QUAL.

4×100 Meter Relay–1. Punahou ‘A’ (Tanner Ono SR, Vincent Terrell SO, Justin Pu’u-Robinson JR, Andrei Iosivas SR), 42.67, QUAL. 2, Saint Louis ‘A’, 42.72,

QUAL; 3. Kamehameha ‘A’, 44.04, QUAL; 4. ‘Iolani ‘A’, 44.67, QUAL; 5. Hawaii Baptist Academy ‘A’, 44.86, QUAL.

400 Meter Dash–1. David Tamura, Pun, 51.38, QUAL; 2. Trenton Wailehua, StL, 51.41, QUAL; 3. Zack Lietzke, Pun, 52.18, QUAL; 4. Keola Sanchez, KS, 52.68, QUAL; 5. Aleix Catalani, Pun, 52.83, QUAL.

300 Meter Hurdles–1. Lucas Milne, Pun, 39.84, QUAL; 2. Chris Paige, Pun, 40.27, QUAL; 3. Payton Mulleitner, KS, 40.63, QUAL; 4. Luke Bowers, Pun, 42.86, QUAL; 5. Elan Costanios, KS, 43.61.

800 Meter Run–1. Ryan Nakagawa, Pun, 2:06.41; 2. Nicholas Buto, Pun, 2:06.47; 3. Ivan Trugillo, KS, 2:07.42; 4. Koanui Gier, HBA, 2:08.01; 5. Alexander Wee, Iol, 2:08.22; 5. Cameron Deptula, Pun, 2:08.22.

200 Meter Dash–1. Andrei Iosivas, Pun, 21.66*, QUAL; 2. Vincent Terrell, Pun, 22.45, QUAL; 3. Roman Wilson, StL, 22.54, QUAL; 4. Brant Yamamoto, HBA, 22.75, QUAL; 5. Justin Pu’u-Robinson, Pun, 22.76, QUAL.

3000 Meter Run–1. Jason Wang, Iol, 9:15.15, QUAL; 2. Nicholas Arima, Iol, 9:20.77, QUAL; 3. Aaron Shiinoki, Pun, 9:28.17, QUAL; 4. Adam Harder, Han,

9:32.46, QUAL; 5. William Ho, KS, 9:44.92, QUAL.

4×400 Meter Relay–1. Punahou School ‘A’ (Zack Lietzke SR, David Tamura SR, Kainalu Puu-Robinson, Micah Williams JR), 3:26.18, QUAL; 2. ‘Iolani ‘A’, 3:38.98, QUAL; 3. Hawaii Baptist ‘A’, 3:39.57, QUAL; 4. Kamehameha ‘A’, 3:39.96, QUAL; 5. Mid Pacific ‘A’, 3:40.01, QUAL.

Girls

Team–1. Punahou, 190.50 points; ‘Iolani, 114; 3. Kamehameha, 65; 4. Hawaii Baptist Academy, 41; 5. Damien, 22; 6. Pac-Five, 21; 7. Mid-Pacific, 16; 8. Sacred Hearts, 14; 9. Island Pacific Academy, 6; 10. Maryknoll, 3.50; 11. Hanalani, 3.

Discus–1. Cyndee Maunakea, DMS, 114-10, QUAL; 2. Sera Utoafili, Iol, 111-00, QUAL; 3. Nata Suguturaga, Pun, 110-10, QUAL. 4, Mackenzie Leong, KS, 108-10, QUAL; 5. Zada Tagovailoa, DMS, 107-11, QUAL.

Shot Put–1. Zada Tagovailoa, DMS, 37-05, QUAL; 2. Tioleaoauli Posiulai, P5, 37-02, QUAL; 3. Mackenzie Leong, KS, 35-09.50, QUAL; 4. Nora Suguturaga, Pun, 34-11.50, QUAL; 5. Nata Suguturaga, Pun, 32-09.50, QUAL.

Long Jump–1. Chadelle Gregory, KS, 16-01.75, QUAL; 2. Jenna Maruyama, Iol, 16-00.75, QUAL; 3. Stevie Marvin, Pun, 15-06.25; 4. Arianna Lovell, KS, 15-03.50; 5. Kristine Au, Pun, 14-08.75.

Triple Jump–1. Cameryn Ann Nagaji, Iol, 35-10.50, QUAL; 2. Nikki Shimao, Iol, 35-08.25, QUAL; 3. Stevie Marvin, Pun, 34-09.75, QUAL; 4. Jocelyn Chen, SHA, 34-01.75, QUAL; 5. Allie Lam, Pun, 33-02, QUAL.

Pole Vault–1. Kira Watanabe, Pun, 10-09, QUAL; 2. Brandi Burnett, KS, 9-03, QUAL; 3. Sophia Jao, Pun, J9-03, QUAL; 4. Elena Yuen, Pun, 8-09, QUAL; 4. Joelle Cantiberos, KS, 8-09, QUAL.

100 Meter Hurdles–1. Madison Moku, HBA, 14.77*, QUAL; 2. Nikki Shimao, Iol, 15.73, QUAL; 3. Lexi Lowery, Pun, 16.01, QUAL; 4. Kahiau Among, Iol, 16.51, QUAL; 5. Mya Fuller, Iol, 16.67, QUAL.

100 Meter Dash–1. Kealoha Scullion, Pun, 12.45, QUAL; 2. Amy Warrington, MPI, 12.45, QUAL; 3. Madison Moku, HBA, 12.53, QUAL; 4. Kaylie Klausing, Pun, 12.97, QUAL; 5. Alia Yamafuji, Pun, 12.99, QUAL.

1500 Meter Run–1. Maiya Fujiwara, Pun, 4:51.45, QUAL; 2. Aya Margraf, Iol, 4:53.53, QUAL; 3. Mia Schiel, Pun, 4:53.92, QUAL; 4. Kacie Kwan, HBA, 4:55.77, QUAL; 5. Kayla Almeida, Pun, 5:00.47, QUAL.

4×100 Meter Relay–1. Punahou School ‘A’ (Stevie Marvin JR, Alia Yamafuji SR, Kaylie Klausing JR, Kealoha Scullion SR), 49.34*, QUAL; 2. ‘Iolani ‘A’, 52.30, QUAL; 3. Sacred Hearts ‘A’, 53.17; 4. Kamehameha ‘A’, 53.46; 5. Hanalani ‘A’, 54.37.

400 Meter Dash–1. Kaila Ronquilio, Pun, 58.41, QUAL; 2. Ally Little, Pun, 1:00.56, QUAL; 3. Breanna Higa-Alexander, IPA, 1:02.18, QUAL; 4. Ashley Terrell, Pun, 1:02.82, QUAL; 5. Alana Kihoi-Richardson, Iol, 1:03.80.

300 Meter Hurdles–1. Madison Moku, HBA, 44.95, QUAL; 2. Nikki Shimao, Iol, 45.13, QUAL; 3. Lexi Lowery, Pun, 47.42, QUAL; 4. Kahiau Among, Iol, 47.67, QUAL.; 5. Melody Lum, Pun, 48.21, QUAL.

800 Meter Run–1. Maiya Fujiwara, Punahou, 2:24.20, QUAL; 2. Kayla Almeida, Punahou, 2:25.71, QUAL; 3. Keonaokalani Maldanado, KS, 2:25.78, QUAL; 4. Mahealani Deenik, KS, 2:28.28, QUAL; 5. Anna Fujisaki, Pun, 2:30.67, QUAL.

200 Meter Dash–1. Kaila Ronquilio, Punahou, 25.63, QUAL; 2. Amy Warrington, MPI, 25.67, QUAL; 3. Kealoha Scullion, Pun, 25.96, QUAL; 4. Alia Yamafuji, Pun, 26.91, QUAL; 5. Chadelle Gregory, KS, 27.47.

3000 Meter Run–1. Aya Margraf, Iol, 10:53.33, QUAL; 2. Kacie Kwan, HBA, 10:57.03, QUAL; 3. Gianna Sbarbaro, P5, 10:57.87, QUAL; 4. Georgi Brady, Pun, 11:01.26, QUAL; 5. Johanna Seng, HBA, 11:01.71, QUAL.

4×400 Meter Relay–1. Punahou ‘A’ (Ashley Terrell SR, Ally Little FR, Maiya Fujiwara JR, Kaila Ronquilio SO), 4:07.09, QUAL; 2. ‘Iolani ‘A’, 4:13.56, QUAL; 3. Pac-Five ‘A’, 4:21.19, QUAL; 4. Sacred Hearts ‘A’ 4:23.77, QUAL; 5. Kamehameha ‘A’, 4:27.16, QUAL.

BEACH VOLLEYBALL

Big West Pairs Tournament

Sunday

At Queen’s Beach

Final

2. Torrey Van Winden-Tiadora Miric (CP) def. 4. Nele Barber/Sasha Karelov (LBSU) 17-21, 21-18, 15-9.

Semifinals

4. Nele Barber/Sasha Karelov (LBSU) def. 9. Adlee Van Winden/Taylor Nelson (CP) 21-13, 21-9.

2. Torrey Van Winden/Tiadora Miric (CP) def. 3. Hannah Zalopany/Morgan Martin (UH) 21-16, 22-20.

Quarterfinals

9. Adlee Van Winden/Taylor Nelson (CP) def. 1. Emily Maglio/Ka’iwi Schucht (UH), 23-21, 22-20.

2. Torrey Van Winden/Tiadora Miric (CP) def. 7. Carly Kan/Laurel Weaver (UH) 14-21, 21-14, 15-11.

4. Nele Barber/Sasha Karelov (LBSU) def. 5. Emily Sonny/Jessica Manley (CP) 21-13, 21-13.

3. Morgan Martin/Hannah Zalopany (UH) def. 6. Emma Kirst/Rachel Nieto (LBSU) 21-23, 21-15, 15-12.

First Round

1. Emily Maglio/Ka’iwi Schucht (UH) def. 16. Kennedy Kurtz/Sarah Davis (SacSt) 21-14, 21-14.

9. Adlee Van Winden/Taylor Nelson (CP) def. 8. Aeryn Owens/Katie Sato (CSUN) 21-17, 24-22.

2. Torrey Van Winden/Tiadora Miric (CP) def. 15. Desiree Sukhov/Sarah Garrow (CSUB) 21-17, 21-12.

7. Laurel Weaver/Carly Kan (UH) def. 10. Hailey Harward/Claire Newlander (LBSU) 21-13, 21-15.

3. Morgan Martin/Hannah Zalopany (UH) def. 14 Kristy Markle/Nickeisha Williams (CSUN) 20-22, 21-14, 15-6.

6. Emma Kirst/Rachel Nieto (LBSU) def. 11. Sydney Haynes/Emily Hansen (CSUB) 21-12, 21-14 16.

4. Nele Barber/Sasha Karelov (LBSU) def. 13. Mikaela Nocetti/Lana Brown (SacSt) 21-12, 21-6.

5. Emily Sonny/Jessica Manley (CP) def. 12. Amy Ozee/Ari Homayun (UH) 17-21, 21-11, 15-11.

TENNIS

Big West conference

Women’s Tournament Championship

At Indian Wells, Calif.

Hawaii (13-6) 4,

Cal State Fullerton (20-6) 2

Singles (order of finish: 4, 3, 1, 2, 6)

1. #80 Petra Melounova (UH) def. Zeidan, Genevieve (CSF) 6-3, 7-5.

2. Nuno, Sarah (CSF) def. Nikola Dolakova (UH) 6-3, 7-6 (7-5).

3. Portalatin, Karla (CSF) def. Marina Hruba (UH) 6-2, 6-2.

4. Klara Pribylova (UH) def. Meng, Luxizi (CSF) 6-2, 6-3.

5. Emery, Caisey Lee (CSF) vs. Michelle Pits (UH) 4-6, 6-2, 1-2, unfinished.

6. Roxanne Resma (UH) def. Acidera, Jadie (CSF) 7-6 (7-5), 6-2.

Doubles (order of finish: 2,3)

1. Nuno, Sarah/Portalatin, Karla (CSF) vs. Petra Melounova/Roxanne Resma (UH) 4-5, unfinished.

2. Klara Pribylova/Nikola Dolakova (UH) def. Makiba, Masako/Pham, Danielle (CSF) 6-0.

3. Marina Hruba/Alzbeta Houbova (UH) def. Acidera, Jadie/Zeidan, Genevieve (CSF) 6-3.

Hawaii State Junior Golf Association

14 and under Junior Tour Series

At Wailua Golf Course

Saturday-Sunday

Boys

13-14

168–Jet Magsanide. 169–Marshall Kim. 173–Lenny Oshiro.

11-12

162–Kade Kikuchi. 165–Ben Cafferio. 170–Tyler Tamayori. 185–Justin Todd. 193–Ryan Chang.

Girls

13-14

165–Ferrari Dudoit. 167–Rachael Wang. 172–Kailey Oki.

11-12

170–Teal Matsueda. 179–Kiara Johnson. 196–Kailee-Lei Mckee.

7-10

167–Kate Nakaoka. 187–Ireland Roberts. 188–Honorine Nobuta. 192–Heiley Kikuchi. 215–Rianna Chang. 222–Mia Nakaoka.

