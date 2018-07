Music and Nightlife Calendar

THIS WEEKEND AND BEYOND

Martin Nievera: Singer-songwriter, actor and “Concert King” of the Philippines. 6:30 and 9 p.m. today-Saturday, Blue Note. $29.75-$45. 777-4890, bluenotehawaii.com

Hawaii Youth Symphony presents Pacific Music Institute Summer Program Concerts: Free. hiyouthsymphony.org, pacificmusicinstitute.org. Details:

>> Inaugural Concert: Featuring Hawaii Youth Symphony faculty and friends, including Iggy Jang, Colin Belisle, Igor Veligan and Parry Karp, plus students from PMI’s solo & string quartet program. 6:30-8:30 p.m. Saturday, Orvis Auditorium, University of Hawaii-Manoa.

>> PMI Solo & String Quartet Student Recital: 6:30-8:30 p.m. Wednesday, Orvis Auditorium, University of Hawaii-Manoa.

>> PMI Faculty Recital: 6:30-8:30 p.m. Thursday, McKinley High School auditorium.

Waikiki Steel Guitar Week: Celebration of the Hawaiian steel guitar. Ke Kula Mele School Next Generation Students (Monday), Scott Furushima (Tuesday), Greg Sardinha & Po‘okela (Wednesday) and Alan Akaka & The Islanders (Thursday), 6-7 p.m., The Royal Grove, Royal Hawaiian Center. waikikisteelguitarweek.com

Alex Bugnon: Jazz pianist. 6:30 and 9 p.m. Thursday and July 13, Blue Note Hawaii. $21.25-$35. 777-4890, bluenotehawaii.com

FRIDAY

Alex Oasay: Contemporary. 9-11 a.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Mauna Trio: Contemporary. 4-­6 p.m., Duke’s Waikiki. 922-2268

First Friday Honolulu: Walkabout celebration of the arts with music, performances, art, DJs, trunk shows, happy hours and extended shop/gallery/boutique hours. Starting at 5 p.m., Downtown-Chinatown Arts and Cultural District. Free. Highlights:

>> A Memorable Evening of Jazz & Contemporary Music: Featuring Ginai, Mike Lewis & Friends, Ikaika Bantolina, Clare-Marie Anderson and Sarah Catino. Presented by Hawaii Friends of Civil Rights. 6-9 p.m., Hawaii State Art Museum front lawn. 586-9959, facebook.com/hawaiistateartmuseum

>> Foundation Meets Dancehall: Pressure Down Sounds and Rudies Hi-Fi spin strictly vinyl reggae grooves, with guest selectors Zion Coptic Sounds and Irie-Sistable. 9 p.m., Downbeat Lounge. 21+. 533-2328

Shoji Ledward: Hawaiian. 5 p.m., Ewa Wing Stage, Ala Moana Center. 955-9517

Keilana: Contemporary. 5 p.m., Highway Inn, Kakaako. 954-4955

Keith Montross: Contemporary. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

Koolau Serenaders: Hawaiian. 6-8:30 p.m., Honey’s Restaurant, Kaneohe. 235-3211

Baba Yim: Contemporary/Hawaiian. ‘Awa and ‘Ai Nights feature a rotation of soulful story-teller musicians, locally sourced pupu and ‘awa, and lomilomi. Open 6-11 p.m. with music 8-10 p.m., Waiwai Collective, 1110 University Ave., Suite 100. $5. 892-1813, waiwaicollective.com

Sienna Souza: Contemporary. 7-9 p.m., Kona Brewing Co. 396-5662

Chris Mercado: Contemporary. 7-10 p.m., O Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Jose Dynamite & Friends: Comedy show with headliner Pepper, host Reese Paul and guests Esther Chen, Cameo Lawrence, Kevin Hobbs and Nehemiah Nihipali. (7:30 p.m.). Second show features headliner Powell C., host Pepper and guests Chen, Hobbs, Nihipali and Brandi Morgan, (9:30 p.m.). O’Toole’s Celtic Room, 902 Nuuanu Ave. $10; 21+. 391-5673

Cloud Wheeler: Acoustic guitar. 8-9 p.m., Jazz Minds Honolulu. $10. 945-0800

Saloon Pilots: Bluegrass. 8-10:30 p.m., Big City Diner Kailua. 263-8880

Gorgos CD Release: Death metal band with guests Bone Canyon and Lice. 9 p.m., Anna O’Brien’s. $5. 946-5190

The Fresh Preps: Indie rock. 9-11 p.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

DJ Francis: Hip-hop/R&B/indie dance/top 40. 9 p.m.-midnight, The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-directory

Kitsch: Rock. 9 p.m.-1:30 a.m., Irish Rose Saloon. 21+. 947-3414

Dux Deluxe: Rock. 9 p.m.-1:30 a.m., O’Toole’s Irish Pub. 21+. 536-4138

Kona Chang Duo: Contemporary. 9:30 p.m.-midnight, Duke’s Waikiki. 922-2268

Guidance Trio: Island reggae/R&B. 9:30 p.m.-12:30 a.m., Jazz Minds Honolulu. $10. 945-0800

Chain Reaction: Cover band plays the hits of Journey, Bon Jovi, Van Halen and more. 9:30 p.m.-1:30 a.m., Kailua Town Pub and Grill, 26 Hoolai St., Suite 1100. 383-7348

SATURDAY

Rob West: Country. 9-11 a.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Harmonica Recital & Concert: Hawai‘i Harmonica Society’s 21st annual event. 10 a.m.-noon, Mission Memorial Auditorium, 550 S. King St. 768-6666

Chris Salvador: Contemporary. 10 a.m.-1 p.m., The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-directory

Honolulu Wind Ensemble: 2-3 p.m., Pearlridge Center, Downtown Center Court. 203-2366, pearlridgeonline.com

Beach 5: Island. 4-­6 p.m., Duke’s Waikiki. 922-2268

Hawai‘i Tourism Authority ‘Ahe Mele — Hawaiian Music Series: Manuela Boys, Theresa Bright and Ho‘okena. 4-8 p.m., The Royal Grove, Royal Hawaiian Center. facebook.com/ahamele.hawaiianmusicseries

Makana Mele Concert Series: Contemporary music by Dayton Watanabe (4:30-5:30 p.m.) and Chris Mercado (6-7:30 p.m.), Ka Makana Ali‘i Center Court, Kapolei. kamakanaalii.com

Shoji Ledward: Hawaiian. 5 p.m., Ewa Wing Stage, Ala Moana Center. 955-9517

Clay Williams: Contemporary. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

Ledward Kaapana: Hawaiian. 6-8:30 p.m., Honey’s Restaurant, Kaneohe. 235-3211

Manoa DNA: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Yoza: R&B/soul. 6:30-8:30 p.m., Hyatt Centric Waikiki Beach. 237-1234

Fish Fest 2018 with For King & Country: Concert and worship event with the two-time Grammy Award-winning international artists. Also featuring Jordan Feliz, Blanca and Tiffany Thurston. 6:30-9:30 p.m., Blaisdell Arena. $35-$85. 800-745-3000, ticketmaster.com

Culture Shocking Words: Presented by Ntyce Ntimate Ntertainment and The HI Poet’s Society. 7-9:30 p.m., Jazz Minds Honolulu. $10. 945-0800

Johnny Kukui: Hawaiian. 7-10 p.m., O Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

’70s Burlesque Night — Jody Rose: 9 p.m., Anna O’Brien’s. $6-$10. 946-5190

Karaoke at Downbeat Lounge: Be a rock star and help break in the lounge’s new karaoke machine. 9 p.m., Downbeat Lounge. $1 per song; 21+. 533-2328

Tritonal: Pop/electro house/trance duo Chad Cisneros and David Reed. 9 p.m., The Republik. $30-$40; 18+. 941-7469, jointherepublik.com, seetickets.us

CTD: Rock. 9-11 p.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

DJs Tittahbyte & Revise: Hip-hop/R&B/dance. 9 p.m.-midnight, The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event- directory

Craicpots: Wild Irish. 9 p.m.-1:30 a.m., O’Toole’s Irish Pub. 21+. 536-4138

Kaiona Duo: Hawaiian. 9:30 p.m.-midnight, Duke’s Waikiki. 922-2268

Zen Chambers Band: Acoustic guitar/R&B. 10 p.m.-12:30 a.m., Jazz Minds Honolulu. $10. 945-0800

SUNDAY

Johnny Helm: Acoustic folk rock. 9-11 a.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Dustin Park: Contemporary. 10 a.m.-1 p.m., The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-directory

ESD — Every Single Day: Acoustic ambience/retro chill. 4-6 p.m., Harbor Restaurant at Pier 38. 550-3740

Na Hoku Pa: Hawaiian. 4-7 p.m., Honey’s Restaurant, Kaneohe. 235-3211

Moon Kahele: Hawaiian. 5 p.m., Ewa Wing Stage, Ala Moana Center. 955-9517

Two Irish Hearts: Irish. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

Shaka Madali: Island/R&B/ukulele. 6-9 p.m., Hau Tree Lanai. 356-8264

Mailani Makainai: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Kuana Torres Kahele presents Music for the Hawaiian Islands — Lana‘ika‘ula: A Tribute to Lana‘i: With guests Sonny Ching, Lopaka Igarta De Vera and Halau Na Mamo O Pu‘uanahulu. 6:30 and 9 p.m., Blue Note Hawaii. $12.75-$35. 777-4890, bluenotehawaii.com

Derrick Lee: Hawaiian. 7- 10 p.m., O Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Evan Khay: Contemporary. 7-10 p.m., The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-­directory

Brad’s Pitt: Rock. 9-11 p.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Josh Sharp: Alternative. 9 p.m.-1:30 a.m., O’Toole’s Irish Pub. 21+. 536-4138

Ryan Tenney Duo: Contemporary. 9:30 p.m.-midnight, Duke’s Waikiki. 922-2268

MONDAY

Eric Petersen: Contemporary. 9-11 a.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Brandon Serrano: Hawaiian. 5 p.m., Ewa Wing Stage, Ala Moana Center. 955-9517

Clay Williams: Contemporary. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

The Treasure Tones: Rocksteady sounds of Jamaica. 6:30 and 9 p.m., Blue Note Hawaii. $12.75-$35. 777-4890, bluenotehawaii.com

Mike Lewis Big Band: Jazz. 7-10 p.m., Jazz Minds Honolulu. $10. 945-0800

Melaniie Duo: Contemporary. 7-10 p.m., The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-directory

Open Mic Mondays: A showcase for local unsigned talent. 7 p.m., Downbeat Lounge. 21+. Sign-ups: tgehawaii@gmail.com. Info: 533-2328.

Weldon Kekauoha: Hawaiian. 7-10 p.m., O Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Candy Bullets: Rock. 9- 11 p.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

TUESDAY

Mike Piranha: Rock. 9- 11 a.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Aja Gample: Hawaiian. 5 p.m., Ewa Wing Stage, Ala Moana Center. 955-9517

Deja Blu: Soul/pop/jazz/blues. 6:30-9 p.m., Growler USA, 449 Kapahulu Ave. 600-5869

Jamarek — Hawaii’s Premiere African Dance Band: 6:30 and 9 p.m., Blue Note Hawaii. $12.75-$35. 777-4890, bluenotehawaii.com

Honolulu Wind Ensemble: 7 p.m., Ala Moana Centerstage. 955-9517

Cory Oliveros: Contemporary. 7-10 p.m., O Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Izik: Contemporary. 7-10 p.m., The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-directory

IMN Hawaii Showcase: Variety. 8-11 p.m., Jazz Minds Honolulu. $5, $10 after 9 p.m. 945-0800

Damon’s Open Mic: Open mic night for musical acts. 9 p.m., Anna O’Brien’s. 946-5190

Piranha Brothers: Rock. 9-11 p.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Jesse Savio: Guitarist/singer-songwriter. 9 p.m.-1:30 a.m., O’Toole’s Irish Pub. 21+. 536-4138

Jam Session: 11:30 p.m.-2 a.m., Jazz Minds Honolulu. $10. 945-0800

WEDNESDAY

Dave Watanabe: Contemporary. 9-11 a.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Royal Hawaiian Band: 11 a.m., Ala Moana Centerstage. 922-5331

Brandon Serrano: Hawaiian. 5 p.m., Ewa Wing Stage, Ala Moana Center. 955-9517

Celtic Waves: Irish. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

Wildest Show in Town — Beat-Lele: Ukulele & Hawaiian-style Beatles tribute group. 6-7 p.m. (guests may enter 4:35 p.m.), Honolulu Zoo. $5. 926-3191, honoluluzoo.org

DeShannon Higa & QuadPod — Tribute to The Second Great Miles Davis Quintet (1964-1968): 6:30 and 9 p.m., Blue Note Hawaii. $12.75-$35. 777-4890, bluenotehawaii.com

Paul & Jasmine Dunlap: Hawaiian/contemporary. 7-10 p.m., O Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Maile Duo: Contemporary. 7-10 p.m., The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-directory

Pop Jazz Trio: 8-11 p.m., Jazz Minds Honolulu. $10. 945-0800

Comedy U Quick Hits: Local comedians perform their best seven minutes. 8:30 p.m., Anna O’Brien’s. $7-$10; 21+. 946-5190, facebook.com/comedyu.hi

Saloon Pilots: Bluegrass. 9-11 p.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Dueling Haoles: Irish. 9 p.m.-1:30 a.m., O’Toole’s Irish Pub. 21+. 536-4138

THURSDAY

Zanuck Lindsey: Hawaiian. 9-11 a.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Aja Gample: Hawaiian. 5 p.m., Ewa Wing Stage, Ala Moana Center. 955-9517

Twilight Summer Concert Series — Sam and the Sumo Ninjaz: Bluegrass. 5:45-6:30 p.m. (garden admission waived from 4:30- 7 p.m.), Foster Botanical Garden. 522-7066

Pi‘i Miguel: Contemporary/Hawaiian. ‘Awa and ‘Ai Nights feature a rotation of soulful story-teller musicians, locally sourced pupu and ‘awa, and lomilomi. Open 6-11 p.m. with music 8-10 p.m., Waiwai Collective, 1110 University Ave., Suite 100. $5. 892-1813, waiwaicollective.com

Ke Kani O Ke Kai Summer Concert Series: Explore the Waikiki Aquarium galleries and enjoy performances by Josh Tatofi, Napua Greig, Kapena and Halau Na Lei Kaumaka O Uka. Bring blankets or chairs to sit on the beach-front lawn. 7-9:30 p.m. at the aquarium. $15-$50; free for ages 4 and younger. waikikiaquarium.org/kkokk

Mango Season: R&B/soul/jazz. 7-10 p.m., O Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Keilana: Contemporary. 7-10 p.m., The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/ event-­directory

Jocelyn Michele Quintet: Jazz organ. 7:30-10:30 p.m., Jazz Minds Honolulu. $10. 945-0800

Kailua Bay Buddies: Rock/contemporary/Hawaiian. 9- 11 p.m., Hard Rock Cafe. 955-7383

Local Uprising: Reggae. 9:30 p.m.-midnight, Duke’s Waikiki. 922-2268

ONGOING

FRIDAYS

Royal Hawaiian Band: Noon, Iolani Palace. 922-5331

Christian Yrizarry: Hawaiian. 12:30 p.m., Moana Surfrider, Piano Lounge. 922-3111

Maunalua: Hawaiian. 4-­6 p.m., Duke’s Waikiki. 922-2268

Phil Strauss: Contemporary. 4-6 p.m., Sheraton Princess Kaiulani Splash Bar. 922-5811

Liiv: Contemporary. 5-8 p.m., Swell Pool Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Dueling Haoles: Irish. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

Shar Carillo: Guitar. 5-8 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

Kailua Moon Duo: Hawaiian. 5:30-7:30 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Alex Oasay: Contemporary. 5:30-7:30 p.m., The Point Sunset & Pool Bar, Turtle Bay Resort. 293-6000

The Kanoe Miller Trio: Hawaiian. 5:30-8:30 p.m., House Without a Key, Halekulani. 923-2311

‘Ekolu Makou: Hawaiian. 6-7 p.m., the Royal Grove, Royal Hawaiian Center. 922-2299

Kaimana Band Duo: Hawaiian. 6-8:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani poolside. 922-5811

Mark Yim’s Pilikia I: Hawa­iian. 6-9 p.m., Chart House Waikiki. 941-6669

Jason Laeha: Pop/rock. 6-9 p.m., Herringbone Waikiki. 797-2435

Mike Izon: Soul. 6-9 p.m., The Street — A Michael Mina Social House, International Market Place. 377-4402,thestreet socialhouse.com

Ka Hehena: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Chris Murphy: Contemporary. 6-9 p.m., Tommy Bahamas Waikiki Restaurant. 923-8785

The Cellar Catz: Contemporary/pop. 6-10 p.m., Chuck’s Cellar. 923-4488

Summer Kealoha: Blues/contemporary/Hawaiian. 6:30-9 p.m., Teddy’s Bigger Burgers and Tiki Bar, Haleiwa. 637-8454

Scott Smith: Piano. 6:30-9:30 p.m., Piano Lounge, Moana Surfrider. 922-3111

Jimmy Funai: Jazzy guitar. 6:30-9:30 p.m., Roy’s Hawaii Kai. 396-7697

Ben Kama Duo: Hawaiian. 6:30-9:30 p.m., Edge of Waikiki, Sheraton Waikiki. 922-4422

Aloha Fridays with Jeff Rasmussen: Hawaiian/folk. 7-9 p.m., Mahina Lanai, The Surfjack Hotel & Swim Club. 923-8882

Vance Texiera: Contemporary. 7:30-10 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Olomana: Hawaiian. 7:45-10:45 p.m., Tapa Bar, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Nohelani Cypriano: Contemporary/Hawaiian. 8-10:30 p.m., Tropics Bar & Grill, Hilton Hawaiian Village, 949-4321

Jeremy Cheng: Contemporary. 8-10:30 p.m., Mai Tai Bar, The Royal Hawaiian. 923-7311

Jegaan Faye: Contemporary. 8:30-10:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani Splash Bar. 922-5811

Maggie Herron: Jazz. 8:30 p.m.-12:30 a.m., Lewers Lounge, Halekulani. 923-2311

DJ Tittahbyte & Crew: Hip-hop/R&B/indie dance/top 40. 9 p.m.-midnight, The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-directory

Dinosaurus X: Rock. 9 p.m.-1:30 a.m., Irish Rose Saloon. 21+. 947-3414

Foreplay Fridays: Classic throwback dance party. 9 p.m.-2 a.m., Wisp Restaurant and Lounge, 2885 Kalakaua Ave. $10, free before 10:30 p.m.; 21+. 778-8888, 791-5163

Master of OZ: Rock. 9 p.m.-3:30 a.m., Kelley O’Neil’s. 21+. 926-1777

DJ Jimmy Taco: Dance/pop. 9:30 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. $10; 21+. 922-4422

Christian Yrizarry: Hawaiian. 9:30-11:30 p.m., Reef Bar & Market Grill, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-7333

Mark Yim’s Pilikia II: Hawaiian. 9:30 p.m.-12:30 a.m., Chart House Waikiki. 941-6669

HEAT!: Dance night with a rotation of DJs Vaughn, Emvee and Kuya, gogo dancers, drink specials, and more. Presented by Gay Island Guide. 10 p.m.- 2 a.m., Tapa’s Waikiki, 407 Seaside Ave. 21+. gayisland guide.com

SATURDAYS

Hui Malama: Hawaiian. 8 a.m.-noon, FarmLovers Market at Kaka‘ako, Ward Gateway Center, 333 Ward Ave., mauka parking lot alongside Ross Dress for Less. 388-9696

Johnny Kukui: Hawaiian. 12:30 p.m., Moana Surfrider, Piano Lounge. 922-3111

Dustin Park: Contemporary. 2-4 p.m., The Point Sunset & Pool Bar, Turtle Bay Resort. 293-6000

Henry Kapono: Hawaiian. 4-6 p.m., Tropics Bar & Grill, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Social Media Saturday: Local DJs, with giveaways. 4 p.m.-­midnight, Wisp Restaurant and Lounge, 2885 Kalakaua Ave. 791-5163

Tim Rose: Singer-songwriter. 5-8 p.m., Swell Pool Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Dueling Haoles: Irish. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

Mike Izon: Guitar. 5-8 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

Brad Kawakami: Hawaiian. 5:30-7:30 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Kristi Krause Duo: Contemporary/variety. 5:30-7:30 p.m., The Point Sunset & Pool Bar, Turtle Bay Resort. 293-6000

The Barefoot Boys — Poki‘i Vaughan, Leonard Jenkins and Rob Burns: Hawaiian/pop. 5:30-8:30 p.m., Barefoot Beach Cafe. 924-2233

The Kanoe Miller Trio: Hawaiian. 5:30-8:30 p.m., House Without a Key, Halekulani. 923-2311

Harry Koizumi: Slack key and classical guitar. 6 p.m., Basalt at Dukes Lane Market & Eatery, 2255 Kuhio Ave. 923-5689

Kaimana Band Duo: Hawa­iian. 6-8:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani poolside. 922-5811

Billy Sage: Contemporary folk. 6-9 p.m., The Street — A Michael Mina Social House, International Market Place. 377-4402, thestreetsocial house.com

Ho‘okena: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Chris Murphy: Contemporary. 6-9 p.m., Tommy Bahamas Waikiki Restaurant. 923-8785

The Cellar Catz: Contemporary/pop. 6-10 p.m., Chuck’s Cellar. 923-4488

Juke Joint: Rock. 6:30-9:30 p.m., Tropics Bar & Grill, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Scott Smith: Piano. 6:30-9:30 p.m., Piano Lounge, Moana Surfrider. 922-3111

Jimmy Funai: Jazzy guitar. 6:30-9:30 p.m., Roy’s Hawaii Kai. 396-7697

Tino Jacob Duo: Hawaiian/contemporary. 6:30-9:30 p.m., the Edge of Waikiki, Sheraton Waikiki. 922-4422

Boogie: Blues. 7-9 p.m., Kona Brewing Co. 396-5662

Pacific Vibrations with Nick Kurosawa and Gil Batangan: Soul/jazz. 7-9 p.m., Mahina Lanai, The Surfjack Hotel & Swim Club. 923-8882

Rachel Gonzales: Guitar/vocal/contemporary/jazz/folk. 7-9:30 p.m., Duc’s Bistro. 531-6325

Cole Black: Blues/classic rock/country. 7-10 p.m., Da Smokehouse, Waikiki. 946-0233

Tito Berinobis & Billy Beimes: Hawaiian/contemporary. 7 p.m.-midnight, Chart House Waikiki. 941-6669

Dave Watanabe: Contemporary. 7:30-10 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Olomana: Hawaiian. 8-11 p.m., Tapa Bar, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Phil Strauss: Contemporary. 8:30-10:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani Splash Bar. 922-5811

Maggie Herron: Jazz. 8:30 p.m.-12:30 a.m., Lewers Lounge, Halekulani. 923-2311

DJ Tittahbyte & Crew: Hip-hop/R&B/indie dance/top 40. 9 p.m.-midnight, The Laylow, Autograph Collection Hotel, Waikiki. laylowwaikiki.com/event-directory

Elephant: Rock. 9 p.m.-1:30 a.m., Irish Rose Saloon. 21+. 947-3414

Master of OZ: Rock. 9 p.m.-3:30 a.m., Kelley O’Neil’s. 21+. 926-1777

DJ XL: Dance/pop. 9:30 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. $10; 21+. 922-4422

Kamuela Kahoano: Hawa­iian. 9:30-11:30 p.m., Reef Bar & Market Grill, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-7333

Haole Kid & Local Boy: Blues. 9:30 p.m.-12:30 a.m., Sin Lounge, 1111 Nuuanu Ave. 538-8746

SUNDAYS

Dave Watanabe: Contemporary. 12:30 p.m., Moana Surfrider. 922-3111

Royal Hawaiian Band: 2 p.m., Kapiolani Park Bandstand. 922-5331

Christian Yrizarry: Hawaiian. 3 p.m., Moana Surfrider. 922-3111

Henry Kapono: Hawaiian/contemporary. 4-­6 p.m., Duke’s Waikiki. 922-2268

Mike Kaawa: Hawaiian. 4-7 p.m., Honey’s Restaurant, Kaneohe. 235-3211

Sean Cleland: Pop/rock/soul. 5-8 p.m., Swell Pool Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Shaka Madali: Island/ R&B/ukulele. 5-8 p.m., Barefoot Beach Cafe, Waikiki. 924-2233

Johnny Kukui: Guitar. 5-8 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

Brad Kawakami: Hawaiian. 5:30-7:30 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Liiv: Contemporary. 5:30- 7:30 p.m., The Point Sunset & Pool Bar, Turtle Bay Resort. 293-6000

Pu‘uhonua Trio: Hawaiian. 5:30-8:30 p.m., House Without a Key, Halekulani. 923-2311

Mike Piranha of the Piranha Brothers: Rock. 5:30-8:30 p.m., Tropics Bar & Grill, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Chris Salvador: R&B/contemporary. 6 p.m., Basalt at Dukes Lane Market & Eatery, 2255 Kuhio Ave. 923-5689

Danny He‘e: Hawaiian/oldies. 6-8 p.m., Mexico Fiesta, Hawaii Kai Shopping Center. 395-7797

Daniel Dickey: Latin. 6-8:30 p.m., Mexico Lindo, Kailua. 263-0055

Kaimana Band Duo: Hawa­iian. 6-8:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani poolside. 922-5811

Dean & Dean: Hawaiian. 6-9 p.m., Chart House Waikiki. 941-6669

Taste of Harmony: ’50s-’70s vocal oldies. 6-9 p.m., La Mariana Tiki Bar and Restaurant. 848-2800

Jason Laeha: Pop/rock/contemporary. 6-9 p.m., Lulu’s. 926-5222

Nathan Aweau: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Sundown Sundays with DJ Toma: Summer rooftop party. 6-9 p.m., SKY Waikiki, Rooftop Restaurant, Lounge & Nightclub. skywaikiki.com

Johnny Helm: Acoustic folk rock. 6-9 p.m., Tommy Bahamas Waikiki Restaurant. 923-8785

Five-2: Local/mainstream band. 6-9 p.m. Wisp Restaurant and Lounge, 2885 Kalakaua Ave. 791-5163

Mixed Plate: Contemporary. 6-10 p.m., Chuck’s Cellar. 923-4488

Christian Yrizarry: Hawaiian. 6:30-8:30 p.m., Mai Tai Bar, The Royal Hawaiian. 923-7311

Ben Kama Duo: Hawaiian. 6:30-9:30 p.m., Edge of Waikiki, Sheraton Waikiki. 922-4422

Sunday Sessions with Jegaan Faye: Singer-­songwriter. 7-9 p.m., Mahina Lanai, The Surfjack Hotel & Swim Club. 923-8882

John Valentine: Hawaiian/jazz/rock/pop. 7:30-10 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Acoustik Playground: Contemporary. 7:30- 10:30 p.m., Tapa Bar, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Tino Jacob: Hawaiian/contemporary. 8:30-10:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani Splash Bar. 922-5811

Tommy James: Jazz. 8:30 p.m.-midnight, Lewers Lounge, Halekulani. 923-2311

Funky Monkey: Alternative. 9 p.m.-1:30 a.m., Irish Rose Saloon. 21+. 947-3414

Master of OZ: Rock. 9 p.m.-3:30 a.m., Kelley O’Neil’s. 21+. 926-1777

DJ Jem: Dance. 9:30 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. $10; 21+. 922-4422

Danny Carvalho: Hawaiian. 9:30-11:30 p.m., Reef Bar & Market Grill, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-7333

MONDAYS

Johnny Kukui: Hawaiian. 12:30 p.m., Moana Surfrider, Piano Lounge. 922-3111

Taz Vegas: Hawaiian. 4-­6 p.m., Duke’s Waikiki. 922-2268

Jason Laeha: Pop/rock. 5-8 p.m., Swell Pool Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Desmond Oliveria: Guitar. 5-8 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

Gentlemen of Kaiao: Hawa­iian/contemporary. 5:30 p.m., Moana Surfrider. 922-3111

Alex Oasay: Contemporary. 5:30-7:30 p.m., The Point Sunset & Pool Bar, Turtle Bay Resort. 293-6000

De Lima Ohana: Hawaiian. 5:30-8:30 p.m., House Without a Key, Halekulani. 923-2311

Evan Khay: Pop. 6 p.m., Basalt at Dukes Lane Market & Eatery, 2255 Kuhio Ave. 923-5689

Brad Kawakami Duo: Hawa­iian. 6-8:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani poolside. 922-5811

Sean Na‘auao: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Vibra Cubana with Thomas Mackay, Augie Lopaka Colon Jr. and Ernie Provencher: Latin/jazz/Hawaiian/exotica. 6-9 p.m., LaMariana Sailing Club, 50 Sand Island Access Road. 848-2800

Johnny Helm: Acoustic folk rock. 6-9 p.m., Tommy Bahamas Waikiki Restaurant. 923-8785

Hawaiian Monday featuring Ryan Tang and Friends: Also with Barry Kimokeo and Raelyn Tang, plus happy hour all day. 6-9 p.m.,Wisp Restaurant and Lounge, 2885 Kalakaua Ave. 791-5163

Coyne Street: Hawaiian. 6-10 p.m., Chuck’s Cellar. 923-4488

Pau Hana Blues Band: 6:30-9 p.m., OnStage Drinks & Grinds. 738-0004

The Camarillo Brothers: Hawaiian. 6:30-9:30 p.m., Chart House Waikiki. 941-6669

Pu‘uhonua Duo: Hawaiian. 6:30-9:30 p.m., Edge of Waikiki, Sheraton Waikiki. 922-4422

Jam Sessions with Kimo Opiana Jr.: 7-9 p.m., Mahina Lanai, The Surfjack Hotel & Swim Club. 923-8882

Taste of Harmony: ’50s-’70s vocal oldies. 7-10 p.m., Cuckoo Coconuts, Waikiki. 926-1620

Cole Black: Blues/classic rock/country. 7-10 p.m., Da Smokehouse, Waikiki. 946-0233

Sean Cleland: Pop/rock/soul. 7-10 p.m., LBLE Lounge, Hilton Waikiki Beach Hotel. 922-0811

Jerk Comedy Open-Mic: 7:30-9:30 p.m., Jawaiian Irie Jerk Restaurant, 3574 Waialae Ave. 388-2917

Jegaan Faye: Contemporary. 7:30-10 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Jon Basebase: Contemporary. 7:30-10:30 p.m., Tapa Bar, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Dave Watanabe: Contemporary. 8-10 p.m., Mai Tai Bar, The Royal Hawaiian. 923-7311

Keoni Ku: Hawaiian. 8:30-10:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani Splash Bar. 922-5811

Tommy James: Jazz. 8:30 p.m.-midnight, Lewers Lounge, Halekulani. 923-2311

Dux Deluxe: Rock. 9 p.m.-1:30 a.m., Irish Rose Saloon. 21+. 947-3414

Chris Murphy: Contemporary. 9 p.m.-1:30 a.m., O’Toole’s Irish Pub. 21+. 536-4138

Master of OZ: Rock. 9 p.m.-3:30 a.m., Kelley O’Neil’s. 21+. 926-1777

Jeremy Cheng: Contemporary. 9:30 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 21+. 922-4422

Chris Mercado: Contemporary. 9:30-11:30 p.m., Reef Bar & Market Grill, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-7333

Ellsworth Simeona: Hawa­iian. 9:30 p.m.-midnight, Duke’s Waikiki. 922-2268

TUESDAYS

John Valentine: Hawaiian/jazz/rock/pop. 12:30 p.m., Moana Surfrider. 922-3111

Mike Kaawa and Haumea Warrington: Hawaiian. 4-­6 p.m., Duke’s Waikiki. 922-2268

Melaniie & Evan: Contemporary. 5-8 p.m., Swell Pool Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Michael Piranha: Rock. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

Jegaan Faye: Guitar. 5-8 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

Kevin Mau: Contemporary/Hawaiian. 5-8 p.m., Wailana Cocktail Lounge at Wailana Coffee House. 955-1764

Taco Tuesday: Live reggae and DJ Freeze. 5 p.m.- midnight, Wisp Restaurant and Lounge, 2885 Kalakaua Ave. 791-5163

Pu‘uhonua Duo: Hawaiian. 5:30-7:30 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Kuhio Travis: Island contemporary/variety. 5:30-7:30 p.m., The Point Sunset & Pool Bar, Turtle Bay Resort. 293-6000

The Barefoot Boys — Poki‘i Vaughan, Leonard Jenkins and Rob Burns: Hawaiian/pop. 5:30-8:30 p.m., Barefoot Beach Cafe. 924-2233

Pa‘ahana Trio: Hawaiian. 5:30-8:30 p.m., House Without a Key, Halekulani. 923-2311

Darryll Aquino of Kailua Bay Buddies: Rock/contemporary/Hawaiian. 5:30- 8:30 p.m., Tropics Bar & Grill, Hilton HawaiianVillage.949-4321

Dustin Park: Contemporary. 6 p.m., Basalt at Dukes Lane Market & Eatery, 2255 Kuhio Ave. 923-5689

Waipuna: Hawaiian. 6-7 p.m., the Royal Grove, Royal Hawaiian Center. 922-2299

De Lima Ohana Duo: Hawaiian. 6-8:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani poolside. 922-5811

Jason Laeha: Pop/rock/Hawaiian. 6-9 p.m., Moana Terrace, Marriott Hotel. 922-6611

Weldon Kekauoha: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Alex Oasay: Contemporary. 6-9 p.m., Tommy Bahamas Waikiki Restaurant. 923-8785

Katie Tamashiro: Piano/contemporary. 6-10 p.m., Chuck’s Cellar. 923-4488

Christian Yrizarry: Hawaiian. 6:30-8:30 p.m., Mai Tai Bar, The Royal Hawaiian. 923-7311

Keith Omizu: Hawaiian. 6:30-9:30 p.m., Chart House Waikiki. 941-6669

Brad Kawakami Duo: Hawaiian. 6:30-9:30 p.m., the Edge of Waikiki, Sheraton Waikiki. 922-4422

Bossa Nova After Dark with Sandy Tsukiyama: 7-9 p.m., Mahina Lanai, The Surfjack Hotel & Swim Club. 923-8882

HI State Comedy: Open-mic comedy with a grand prize for funniest act. 7-11 p.m., Hawaiian Aroma Caffe, WaikikiBeachcomber,2300 Kalakaua Ave. 256-2602

Stand Up On Stage: Open-mic comedy night for new and experienced comedians. 7:30 p.m., OnStage Drinks & Grinds. $3;21+.comedyuhawaii.com, facebook.com/comedyu.hi

Jeremy Cheng: Contemporary. 7:30-10 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Little Albert and Eddie: Contemporary. 7:30- 10:30 p.m., Tapa Bar, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

J.P. Smoketrain Blues/R&B Open-Mic Jam: 8-11 p.m., The Studio at Hawaiian Brian’s. 946-1343

Ben Kama: 8:30-10:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani Splash Bar. 922-5811

Dan Del Negro & Rocky Holmes: Jazz. 8:30 p.m.-midnight, Lewers Lounge, Halekulani. 923-2311

Tavana: Acoustic/blues/rock/roots/reggae. 9 p.m., Hawaiian Brian’s. 946-1343

Dux Deluxe: Rock. 9 p.m.-1:30 a.m., Irish Rose Saloon. 21+. 947-3414

Kitsch: Rock. 9 p.m.-3:30 a.m., Kelley O’Neil’s. 21+. 926-1777

KaiRoots Duo: Contemporary. 9:30 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

Nick Kurosawa: Contemporary. 9:30-11:30 p.m., Reef Bar & Market Grill, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-7333

Ellsworth Simeona: Hawa­iian. 9:30 p.m.-midnight, Duke’s Waikiki. 922-2268

WEDNESDAYS

Dave Watanabe: Contemporary. 12:30 p.m., Moana Surfrider. 922-3111

Haumea Warrington: Hawa­iian. 4-­6 p.m., Duke’s Waikiki. 922-2268

Alex Oasay: Contemporary. 5-8 p.m., Swell Pool Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Thomson Enos: Guitar. 5-8 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

De Lima Ohana Duo: Hawaiian. 5:30-7:30 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Boogie: Blues. 5:30-7:30 p.m., Ruby Tuesday, Kapolei. 492-1395

John Akapo: Island contemporary/variety. 5:30-7:30 p.m., The Point Sunset & Pool Bar, Turtle Bay Resort. 293-6000

Pa‘ahana Trio: Hawaiian. 5:30-8:30 p.m., House Without a Key, Halekulani. 923-2311

Darren Porlas of Juke Joint: Contemporary. 5:30-8:30 p.m., Tropics Bar & Grill, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Izik: Contemporary. 6 p.m., Basalt at Dukes Lane Market & Eatery, 2255 Kuhio Ave. 923-5689

Jason Laeha: Pop/rock. 6-8:30 p.m., Scratch Kitchen & Meatery. 589-1669

Pu‘uhonua Duo: Hawaiian. 6-8:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani poolside. 922-5811

Daniel Dickey: Latin. 6- 8:30 p.m., Mexico Restaurant. 845-9059

Mike Kaawa: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Glenn Domingo: “Feel good” musician. 6-9 p.m., The Street — A Michael Mina Social House, International Market Place. 377-4402, thestreet socialhouse.com

Sean Cleland: Pop/rock/soul. 6-9 p.m., Tommy Bahama Restaurant. 923-8785

Jeannette Trevias: Jazz/contemporary/variety. 6- 9 p.m., Wisp Restaurant and Lounge, 2885 Kalakaua Ave. 791-5163

Katie Tamashiro: Piano/contemporary. 6-10 p.m., Chuck’s Cellar. 923-4488

Tito Berinobis & David Kauahikaua: Hawaiian/contemporary. 6-10:30 p.m., Chart House Waikiki. 941-6669

Jeremy Cheng: Contemporary. 6:30-8:30 p.m., Mai Tai Bar, The Royal Hawaiian. 923-7311

Summer Kealoha: Blues/contemporary/Hawaiian. 6:30-9 p.m., Teddy’s Bigger Burgers and Tiki Bar, Haleiwa. 637-8454

Ginny Tiu: Contemporary. 6:30-9:30 p.m., Piano Lounge, Moana Surfrider. 922-3111

Keoni Ku Duo: Hawaiian. 6:30-9:30 p.m., the Edge of Waikiki, Sheraton Waikiki. 922-4422

Sundown Sounds with Foreseeable Futures: Indie music duo. 7-9 p.m., Mahina Lanai, The Surfjack Hotel & Swim Club. 923-8882

Open-Mike Karaoke: 7 p.m.- 2 a.m., Blue Star Club & Karaoke, 1347 Colburn St. Free. 843-1809

John Valentine: Hawaiian/jazz/rock/pop. 7:30 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Blues Wednesdays with Kevin Coleman and the Flat Five: West Coast swing. 7:30-10 p.m., OnStage Drinks & Grinds. 738-0004

Page 5: Soul jazz. 7:30-­10 p.m., The Dragon Upstairs. 526-1411

The Hot Club of Hulaville: Gypsy jazz/romance. 7:30-10:30 p.m., The Hi Brau Room, 700 Queen St. 544-1605

Piranha Brothers: Rock. 7:30-10:30 p.m., Tapa Bar, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Jegaan Faye: Contemporary. 8:30-10:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani Splash Bar. 922-5811

Maggie Herron & Rocky Holmes: Jazz. 8:30 p.m.-midnight, Lewers Lounge, Halekulani. 923-2311

Mike Love Band: Reggae. 9 p.m., Crossroads at Hawaiian Brian’s. $5. 946-1343

All Request Wednesday with DJ KSM: 9 p.m., Hula’s Bar & Lei Stand. 21+. 923-0669

R.P.G.: Irish. 9 p.m.-1 a.m., Kelley O’Neil’s. 21+. 926-1777

Son Caribe Band: Latin. 9:30 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

Ben Vegas: Hawaiian/contemporary. 9:30-11:30 p.m., Reef Bar & Market Grill, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-7333

Ellsworth Simeona: Hawaiian. 9:30 p.m.-midnight, Duke’s Waikiki. 922-2268

THURSDAYS

John Valentine: Hawaiian/jazz/rock/pop. 12:30 p.m., Moana Surfrider. 922-3111

Haumea Warrington: Hawa­iian. 4-­6 p.m., Duke’s Waikiki. 922-2268

Simple Souls: Acoustic/soul/R&B/hip-hop/rock/reggae. 5-8 p.m., Swell Pool Bar, Alohilani Resort Waikiki Beach. 922-1233

Shaka Madali: Island/ R&B/ukulele. 5-8 p.m., Barefoot Beach Cafe, Waikiki. 924-2233

Michael Piranha: Rock. 5-8 p.m., Kelley O’Neil’s. 926-1777

Vance Texiera: Guitar. 5-8 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 922-4422

Kevin Mau: Contemporary/Hawaiian. 5-8 p.m., Wailana Cocktail Lounge at Wailana Coffee House. 955-1764

Mark Caldeira: Contemporary. 5:30 p.m., Basalt at Dukes Lane Market & Eatery, 2255 Kuhio Ave. 923-5689

Jason Midro Duo: Rock/Hawaiian/reggae. 5:30-7:30 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Kuhio Travis: Island contemporary/variety. 5:30-7:30 p.m., The Point Sunset & Pool Bar, Turtle Bay Resort. 293-6000

Eric Lee Trio: Hawaiian. 5:30-8:30 p.m., House Without a Key, Halekulani. 923-2311

Nohelani Cypriano: Contemporary/Hawaiian. 5:30-8:30 p.m., Tropics Bar & Grill, Hilton Hawaiian Village, 949-4321

Jazz Vespers — Jazz in a Contemplative Style: With Reggie Padilla, Starr Kalahiki, Dan Del Negro and Jon Hawes. 6 p.m., St.Peter’s Episcopal Church, 1317 Queen Emma St. 533-1943, stpetershonolulu.org

Kupaoa: Hawaiian. 6-7 p.m., the Royal Grove, Royal Hawaiian Center. 922-2299

Brad Kawakami Duo: Hawaiian. 6-8:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani poolside. 922-5811

Sean Cleland: Pop/rock/soul. 6-9 p.m., BLT Market, Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach. 729-9729, bltmarket.com

Jason Laeha: Pop/rock. 6-9 p.m., Herringbone Waikiki. 797-2435

Kawika Kahiapo: Hawaiian. 6-9 p.m., Kani Ka Pila Grille, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-4990

Taste of Harmony: ’50s-’70s vocal oldies. 6-9 p.m., La Mariana Tiki Bar and Restaurant. 848-2800

Tavana: Blues/rock. 6-9 p.m., The Street — A Michael Mina Social House, International Market Place. 377-4402, thestreetsocialhouse.com

Chris Mercado: Contemporary. 6-9 p.m., Tommy Bahama Restaurant. 923-8785

Les Loo: Contemporary. 6-10 p.m., Chuck’s Cellar. 923-4488

Scott Smith: Piano. 6:30-9:30 p.m., Piano Lounge, Moana Surfrider. 922-3111

Christian Yrizarry Duo: Hawaiian. 6:30-9:30 p.m., the Edge of Waikiki, Sheraton Waikiki. 922-4422

Tito Berinobis: Hawaiian/contemporary. 6:30-10 p.m., Chart House Waikiki. 941-6669

Mahina Lounge with Keith Omizo: Soul/jazz/rock. 7-9 p.m., Mahina Lanai, The Surfjack Hotel & Swim Club. 923-8882

Open-Mic Stand-up Comedy: 7:30-9 p.m., King’s Pizza Cafe, 746 Kapahulu Ave. 675-8962

Kama Kakaio: Hawaiian. 7:30-10 p.m., Beach Bar, Moana Surfrider. 922-3111

Little Albert and Eddie: Contemporary. 7:30-10:30 p.m., Tapa Bar, Hilton Hawaiian Village. 949-4321

Johnny’s Open Mic Showcase: 7:30-11:30 p.m., Siam Paradise Thai Restaurant, 1336 Dillingham Blvd. 841-8807

Open Mic Night with the Sean Tiwanak Band: 8 p.m., Surfer, The Bar, Turtle Bay Resort. 21+ after 10 p.m. 293-6000, surferthebar.com

[COMEDY]2 at Square Barrels: Rotating showcase of local and touring comedians. 8:30 p.m., Square Barrels, 1001 Bishop St. $7-$10; 18+. 524-2747, comedyuhawaii.com

Brad Kawakami: Hawaiian. 8:30-10:30 p.m., Sheraton Princess Kaiulani Splash Bar. 922-5811

Maggie Herron & Rocky Holmes: Jazz. 8:30 p.m.-midnight, Lewers Lounge, Halekulani. 923-2311

Gypsy 808: Gypsy jazz. 9 p.m.-­midnight, The Dragon Upstairs, 1038 Nuuanu Ave. 526-1411

Taja: Rock. 9 p.m.-1 a.m., Kelley O’Neil’s. 21+. 926-1777

Dinosaurus X: Rock. 9 p.m.-1:30 a.m., Irish Rose Saloon. 21+. 947-3414

Dave Turner: Contemporary. 9 p.m.-1:30 a.m., O’Toole’s Irish Pub. 21+. 536-4138

DJ Technique: Dance. 9:30 p.m., RumFire, Sheraton Waikiki. 21+. 922-4422

Kalae Camarillo: Hawaiian. 9:30-11:30 p.m., Reef Bar & Market Grill, Outrigger Reef Waikiki Beach Resort. 924-7333