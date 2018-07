CALENDAR TODAY BASKETBALL HD Men’s League: Hooters vs. Lei Lei’s, 6 p.m.; Island Movers vs. Ultimate Roofing, 7:30 p.m.; games at St. Francis School. TUESDAY BASKETBALL HD Men’s League: Electricians Hawaii vs. Lei Lei’s, 6 Read More

SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

HD Men’s League: Hooters vs. Lei Lei’s, 6 p.m.; Island Movers vs. Ultimate Roofing, 7:30 p.m.; games at St. Francis School.

TUESDAY

BASKETBALL

HD Men’s League: Electricians Hawaii vs. Lei Lei’s, 6 p.m.; Society Contracting vs. Island Movers, 7:30 p.m.; games at St. Francis School.

POLO

Honolulu Polo Club

Nalo Polo League

Sunday

At Waiamanlo

Oahu Blues 5, Koa Manu 4

Goal scorers–OB: Carrie Williams 2, Mike Zeliger 2, Sue Jean Hwang. KM: Sydni Tobin 2, Jen Bossert, Nalu Pitzel.

BASEBALL

KAC

8 and under All-Star Tournament

Sunday, at Aina Haina District Park

Semifinals

Mililani Astros 13, Manoa B 1

Hawaii Kai Gold 13, Wai-Kahala 4

Silver division

Mililani B 9, Aiea Hustlers 0

Gold division championship

Hawaii Kai Gold 9, Mililani Astros 2

Leading hitters (gold championship)–Hawaii Kai: Colton Takamori 2-4, 2 runs; Chace Hamada 2-4, RBI; Esiah Wong 2-3, RBI; Ty Takayesu 2-3 RBI. Mililani: Kaeo Nouchi 3-3 run.

RUNNING

Kailua Beach 4.4-Mile run

Sunday, at Kailua

Female

Open–1. Halle McClintock, 34:54.0; 2. Chiara Arnet, 35:27.7; 3. Rie Nagayama, 37:56.7.

9 and under–1. Sienna Seidel, 1:26:24.1.

10 to 14–1. Sina Arnet, 47:46.2.

30 to 34–1. Anna Lee, 57:02.6; 2. Katie Ruskey, 1:07:12.3.

35 to 39–1. Trisha Ching, 52:15.0; 2.

Barbara Morales, 58:35.8; 3. Lani Kea, 1:38:26.5.

40 to 44–1. Maria Tuttle, 41:54.8; 2.

Christine Lyons, 43:57.7; 3. Khalilah Brown, 45:35.2.

45 to 49–1. Kelly McClintock, 48:11.2; 2. Gloria Salvador, 55:12.6; 3. Abigail Avelar, 1:30:04.8.

50 to 54–1. Ruth Arnet, 41:38.9; 2. Danita Carrillo-Zolck, 1:00:34.9; 3. Michelle

Seidel, 1:30:03.9.

55 to 59–1. Eleonora Bacsoka, 48:06.8.

60 to 64–1. Kehau Hershey, 48:48.5; 2. Yvette Flynn, 48:59.7; 3. Linda Moran, 50:06.9.

65 to 69–1. Melanie Killam, 50:42.1; 2. Catherine Chan, 1:11:08.5.

70 to 74–1. Paula Jech, 50:43.1; 2. Eileen Ward, 1:20:22.9.

75 to 79–1. Joy Schoenecker, 1:19:56.2.

Male

Open–1. Kengo Yoshimoto, 29:55.2; 2. Gaston Ly, 32:32.2; 3. Tomotaka Fukushi, 32:41.3.

9 and under–1. Louie Tomsic, 51:27.0; 2. Koen Seidel, 1:26:21.3; 3. Cavie Tomsic, 1:26:23.7.

10 to 14–1. Luka Pavlovic, 1:27:12.1.

25 to 29–1. Mana Kea, 41:55.9.

30 to 34–1. Brandon Kimura, 36:00.9; 2. Jeremy Reynolds, 38:29.8; 3. Erick Bannar, 38:33.6.

35 to 39–1. Fernando Estefa, 36:15.0; 2. Nathaniel Herron, 37:31.6; 3. Trivikram

Pujar, 39:51.1.

40 to 44–1. Dennis Fitzgerald, 34:25.0; 2. Craig Wright, 45:18.5; 3. John Irwin, 46:26.5.

45 to 49–1. John Tunick, 36:31.8; 2. Peter-Michael Seidel, 36:43.8.

50 to 54–1. Kawika Carlson, 36:58.6; 2. John McGowan, 45:12.9; 3. Ronnie

Vesperas, 50:02.8.

55 to 59–1. Craig Knohl, 37:17.2; 2. Doug Tonokawa, 39:53.7; 3. Johnny Landeza, 45:29.5.

60 to 64–1. Joe Laturnau, 47:53.9.

70 to 74–1. J.B. Nation, 55:13.9; 2. Thomas Jech, 56:58.1.

75 to 79–1. Alec Brownlow, 1:05:45.7.

80 to 84–1. Bill Cunningham, 56:11.7.