SUNDAY PADDLING >> Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: OHCRA Championships, 8 a.m. at Keehi Lagoon. MONDAY No live local sporting events scheduled. BASEBALL Pinto 8U Player Pitch World Series At San Jose, Calif. >> July

SUNDAY

PADDLING

>> Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: OHCRA Championships, 8 a.m. at Keehi Lagoon.

MONDAY

No live local sporting events scheduled.

BASEBALL

Pinto 8U Player Pitch World Series

At San Jose, Calif.

>> July 12: South City (Calif.) 5, Hilo 3

>> July 13: Bel Passi (Calif.) 16, Hilo 7, Hilo eliminated

Mustang-9 West Zone Tournament

At Walnut, Calif.

>> Thursday: Mililani 4, Olive (Calif.) 3

>> Friday: Mililani 27, Rocklin (Calif.) 0

>> Saturday: Mililani 13, Olive (Calif.) 0

Note: Mililani (3-0) advances to today’s championship game at 8:30 a.m.

Bronco-11 West Zone Tournament

At Walnut, Calif.

>> Thursday: Mililani 7, Bel Passi (Calif.) 0

>> Friday: Escondido (Calif.) 11, Mililani 1

>> Saturday: Mililani 25, Vacaville (Calif.) 5

Pony-13 West Zone Tournament

At Whittier, Calif.

>> Thursday: Long Beach (Calif.) 9, Kauai 4

>> Friday: Kauai 5, Covina (Calif.) 4

>> Saturday: Long Beach (Calif.) 12, Kauai 3, Kauai eliminated

Little League Majors (11-12) State Tournament

At Kilauea District Park field

Saturday

>> Hilo 7,. Central East Maui 4

>> Honolulu 4, Waipio 2

Today

>> Hilo vs. Honolulu, 11 a.m.



Elimination: Maui vs. Kawaihau, 2 p.m.

PADDLING

Na Ohana O Na Hui Wa‘a Championship Regatta

at Keehi Lagoon

Team Standings

AAA

>> Manu O Ke Kai 98

>> Na Keiki O Ka Mo`i 69

AA

>> Alapa Hoe Canoe Club 32

>> Ka Mamalahoe Canoe Club 18

>> I Mua 18

A

>> Waikiki Beach Boys 28

>> Lahui O Ko’olau 25

>> Waikiki Yacht Club 22

Individual Standings

Boys 12

1, Hale’iwa Outrigger 02:27.3 (Ryan Miller, Leon Kendrick, Malino Draper, Zander Manoha, Tyler Stephenson, Joshua Asano); 2, Kalihi Kai 02:41.8; 3, Olelo O Ke Ola 02:49.0.

Boys 13

1, Alapa Hoe Canoe Club 02:25.3 (Mason Espejo, John McGowan, L-Jay Fepuleai, Kana’i Seto, Ranson Marquez, Bailey Rodriguez); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 02:30.7; 3, Kaneohe 02:31.1.

Boys 14

1, Kalihi Kai 02:21.7 (Makana Dayton, Elijah Savaiinaea, Connor Sala, Elijah Wong, Collin Bergey, Matthew Soares-Ioramo); 2, Hale’iwa Outrigger 02:28.0; 3, Kamaha’o Canoe Club 02:33.2.

Boys 15

1, Kalihi Kai 04:19.3 (Brandon Kidd, Elijah Savaiinaea, Adrian-Tyrese Ioramo, Connor Sala, Elijah Wong, Kaiewe Tai); 2, I Mua 04:29.4; 3, Ka Mamalahoe Canoe Club 04:30.2.

Boys 16

1, Kaneohe 04:11.5 (Kaimana Bueno, Damien Mercado, Noweo Kaha’ulelio, Isaac Handy, Christian mercado, Koanui Gier); 2, Ka Mamalahoe Canoe Club 04:17.9; 3, I Mua 04:37.8.

Boys 18

1, Ka Mamalahoe Canoe Club 08:51.8 (Andrew Dunn, Romio Saena, Michael Carvalho, Nick Whang, Ama Kikila-Debibar, Ryan Domingo); 2, I Mua 09:07.3; 3, Kaneohe 09:08.9.

Men Open Four

1, Alapa Hoe Canoe Club 04:11.5 (Tyler Sanford, Jared Tangonan, Jeremy Berano, Ryan Sanford); 2, Manu O Ke Kai 04:12.0; 3, Waikiki Beach Boys 04:20.5.

Men 40

1, Waikiki Beach Boys 08:13.2 (Elton Dubois, Josh Garland, Dave Bandy, Peter Mainz, Charles Meyer, Carl Bayaca); 2, Manu O Ke Kai 08:19.7; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 08:34.2.

Men 50

1, Na Keiki O Ka Mo`i 04:16.2 (Glin Nelson, Dan Kaaekuahiwi, Hiro Ito, Al Cambra, Darrell Manlapit, Spam Laupola); 2, Alapa Hoe Canoe Club 04:18.9; 3, Kai Poha 04:21.3.

Men 55

1, Manu O Ke Kai 04:07.1 (Darryl Ah Mau, Mika Amantiad, Ed Kama, Derek Leeloy, John Hoogsteden, Thomas Schlotman); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 04:19.5; 3, Olelo O Ke Ola 04:20.1.

Men 60

1, Na Keiki O Ka Mo`i 04:14.5 (Bruce DeSoto, Steve Auwae, Bobby Coyle, Manny DeSoto, Andrew Gilman, Tim Mauchly); 2, Lokahi 04:14.7; 3, Ka Mamalahoe Canoe Club 04:19.1.

Men 65

1, Alapa Hoe Canoe Club 04:19.4 (Billy Rees Jr, Dickie Chow, Shaka Madali, Kamu Magno, Dan Gagich, Colin Galang); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 04:25.2; 3, Lokahi 04:30.7.

Men 70

1, Kai Poha 4.54.98; 2, Lokahi 4.56.75; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 5.20.08.

Men Freshmen

1, Waikiki Beach Boys 08:26.8 (Dave Bandy, Josh Garland, Pablo Bergmann, Eric Ichinose, Sean Quigley, Joe Giovannini); 2, Ka Mamalahoe Canoe Club 08:33.6; 3, Manu O Ke Kai 08:47.9.

Men Sophomore

1, I Mua 08:22.6 (Kameron Oguma, Chase Yamada, Ty Dempsey, Joel Olegario, Eric Burton, Kalae Chung); 2, Manu O Ke Kai 08:25.5; 3, Waikiki Beach Boys 08:34.8.

Men Senior

1, Manu O Ke Kai 12:40.7 (Daniel Aitchison, Glenn Williams, Noah Souki, Paki Lagunte, Jason Bellefeuille, David Fuga); 2, I Mua 13:03.1; 3, Waikiki Beach Boys 13:10.9.

Men Novice A

1, Manu O Ke Kai 08:37.3 (Dylan Farias, George Smith 4th, Richard Kamikawa, Sam Fisher 3rd, Vincent Brady, Kevin Wilson); 2, Lokahi 09:19.1; 3, Kai Poha 09:31.4.

Men Novice B

1, Olelo O Ke Ola 04:24.2 (Dave Dunn, Hudson Gurney, Kristoph Carey, Rich Dutton, Paul Doughtie, Stephen Skogman); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 04:38.0.

Men Jr.

1, Waikiki Beach Boys 8.17.02; 2, I Mua 8.19.49; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 8.26.27.

Girls 12

1, Kamaha’o Canoe Club 02:32.1 (Kaylee Nakamura, Shyla Wofford, Briana Millan, Camille Siliado, Saraiah Fernandez, Chen-Lee Wilson); 2, Manu O Ke Kai 02:39.4; 3, Kalihi Kai 02:41.7.

Girls 13

1 Olelo O Ke Ola 02:40.3 (Kaylee Rhone, Kaiyha Rodrigues, Vilyn Rikat, Kailene Nena Nithan, Kaila Labra, Jacklyn Nithan); 2, Manu O Ke Kai 02:47.2; 3, Kaneohe 02:47.6.

Girls 14

1, Manu O Ke Kai 02:40.6 (Shavelle Goodell-Wilson, Kiani Amantiad, Kirah Evile, Hayley Littlejohn, Olivia Souza, Kalei Pollock); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 02:44.2; 3, Lahui O Ko’olau 02:44.9.

Girls 15

1, Kaneohe 05:04.0 (Anela Kahanu, Mari Quinn, Jade Malina, Leila Figueroa-Kapahu, Kale’a Polendey, Taysia Takekawa); 2, Manu O Ke Kai 05:07.4; 3, Pukana O Ke Kai 05:28.7.

Girls 16

1, Kamehameha 04:43.9 (Rebecca Meyer, Carly Yamada, Abblynn Sanchez, Eliza Otenbriet, Karysa Inafuku, Kailee Jackson); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 04:57.3; 3, Alapa Hoe Canoe Club 05:16.1.

Girls 18

1, Kamehameha 04:37.2 (Rebecca Meyer, Carly Yamada, Angela Pacheco, Sunn Richardson, Karysa Inafuku, Kailee Jackson); 2, Waikiki Yacht Club 04:52.4; 3, Kaneohe 05:07.2.

Women Open Four

1, Manu O Ke Kai 04:56.2 (Lili Taliulu, Angelica Gutierrez, Megan Abubo, Varina Amantiad); 2, Waikiki Beach Boys 05:04.0; 3, Kamaha’o Canoe Club 05:08.2.

Women 40

1, Manu O Ke Kai 09:58.1 (Carla Vierra, Makana Clarke, Catharine Griffin, Michele Sales, Barbara Souki, Gordean Kaluahine); 2, Waikiki Yacht Club 10:06.4; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 10:13.5.

Women 50

1, Na Keiki O Ka Mo`i 04:48.7 (Gail Beckley, Al Momoa, Michelle Crump, Lisa Kaaekuahiwi, Tammy Teixeira, Ipo Kaeo); 2, Manu O Ke Kai 04:58.5; 3, Waikiki Yacht Club 05:04.0.

Women 55

1, Waikiki Yacht Club 05:21.3 (Jojo Rasmussen, Joy Arizumi, Judy Toyofuku, Dinora Gil, Gail Slike, Ruth Giffard); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 05:24.7; 3, Manu O Ke Kai 05:36.2.

Women 60

1, Na Keiki O Ka Mo`i 05:14.0 (Malia Shields, Bea Anderson, Maralyn Kurshals, Manu Anana-Okamura, Terrie Kaleohano, Peppy Martin); 2, Manu O Ke Kai 05:19.8; 3, Alapa Hoe Canoe Club 05:24.7.

Women 65

1, Manu O Ke Kai 05:04.2 (Dawn Peerson, Pitter Scanlan, Charlyn Sales, Judy Myers, Gloria Butterworth, Yolanda Racca); 2, Kai Poha 05:31.0; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 06:19.8

Women 70

1, Na Keiki O Ka Mo`i 6.32.55.

Women Freshmen

1, Manu O Ke Kai 09:43.2 (Telynn Pascual, Varina Amantiad, Kahanu Amantiad, Hiilani Randles, Megan Abubo, Angelica Gutierrez); 2, Waikiki Beach Boys 10:36.4; 3, Kamaha’o Canoe Club 11:19.3.

Women Sophomore

1, Manu O Ke Kai 10:16.0 (Paige Thompson, Ivy Blomfield, Moanalani Quintanilla, Erica Adamczyk, Danielle Erickson, Kawena Otineru); 2 Na Keiki O Ka Mo`i 10:24.0; 3, Kamehameha 10:26.0.

Women Senior

1, Waikiki Beach Boys 14:21.0 (Brie Schwing, Alison Andrews, Val Giron, Dana Yaross, Stacy Voyles, Laura Owen); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 15:15.5; 3, Manu O Ke Kai 15:47.1.

Women Novice A

1, Lahui O Ko’olau 04:56.4 (Allison Manley, Pikake Ryan, Montanna Olivarez, Arley Enesa, Leolalani Garvida, Waipunalani Kahalepuna); 2, Manu O Ke Kai 05:08.8; 3, Alapa Hoe Canoe Club 05:10.1.

Women Novice B

1, Manu O Ke Kai 02:22.6 (Kalena Mirafuentes, Lisa Odland, Briki Cajandig, Brittney Hodge, Jenna Kiejko, Jacquelyn Reed); 2, Waikiki Yacht Club 02:41.4; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 02:42.0.

Women Jr

1, Kamehameha 9.10.46; 2, Waikiki Beach Boys 9.28.36; 3, Manu O Ke Kai 9.29.48.

Mixed Boys and Girls 12

1, Lahui O Ko’olau 02:40.3 (Wailau Enesa, Violet Hebenstreit, Zahria Bell, Kanae Tyrell, John Tamura, Kahiwalani Kahalepuna); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 02:41.9; 3, Manu O Ke Kai 02:51.4.

Mixed Men and Women

1, Lahui O Ko’olau 04:10.1 (Travis Deuz, Vonn Chee, Montanna Olivarez, Amy Hebenstreit, Allison Manley, Cody Reis); 2, Alapa Hoe Canoe Club 04:14.4; 3, Lokahi 04:17.0.

Mixed Men and Women 40

1, Manu O Ke Kai 04:19.7 (Barbara Souki, Tim Vierra, Sam Fisher 3rd, Alana Kamikawa, Charlotte Lagunte, Richard Kamikawa); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 04:21.6; 3, Waikiki Yacht Club 04:26.4.

Mixed Men and Women 55

1, Manu O Ke Kai 04:33.1 (Berta Guzman, Tony Sung, Darryl Ah Mau, Chana L. Dimmitt, Bridget Bourdeau, John Hoogsteden); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 04:33.6; 3, Waikiki Yacht Club 04:43.0.

Mixed Novice B

1, Lahui O Ko’olau 02:20.6 (Aaron Benkman, Tatiana Santiago, Matt Manley, Sunshine Warren, Diamond Montoya, Kekahu Baily); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 02:29.7; 3, Alapa Hoe Canoe Club 02:30.4.

Specials

1, Kamehameha 02:16.4 (Adrian Nishi, Daniel Pacyau, Christine Tate Nishi, Russ Miller, Robin Miller, Alice Woods); 2, Olelo O Ke Ola 02:23.3; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 02:30.9.