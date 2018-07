CALENDAR TODAY No live local sporting events scheduled. THURSDAY No live local sporting events scheduled. GOLF JUNIOR GOLF ASSOCIATION OF HAWAII JGAH Hoakalei Junior Championship Monday At Hoakalei Country Club *—denotes Hole-in-One on 7th Hole. Read More

CALENDAR

TODAY

No live local sporting events scheduled.

THURSDAY

No live local sporting events scheduled.

GOLF

JUNIOR GOLF ASSOCIATION OF HAWAII

JGAH Hoakalei Junior Championship

Monday

At Hoakalei Country Club

*—denotes Hole-in-One on 7th Hole.

Boys

15-18

78–Lucca Kitashima. 84–Zachary Sagayaga. 86–Tyson Tonokawa. 88–Jordan

Chung. 91–Kai Sunahara. 93–Shawn Araki. 95–Tyler Ogawa, Toby Baladad.

96–Ryan Dang. 99–Jacob Char. 102–Keoni Han. 107–Kahiau Lam Ho.

13-14

77–Robbie Kia. 88–Liam White, Ka`ena Kaulia. 93–Taiki Yamashita, Dante

Sbarbaro. 98–Noah Camacho. 104–Alex Tokunaga, Jensen Chung.

11-12

77–Braden Putzulu. 87–Dylan Hey. 96–Joshua Han*. 97–Tristan Bayot.

106–Connor Koyano.

10 and under

82–Noah Villarimo. 91–Dylan Sakasegawa. 96–Gabriel Caro. 103–Chase Nam.

Girls

15-18

75–Kyra Tomita. 95–Katherine Welch. 98–Madison Campos. 99–Jayla Yadao.

104–Tiana Miller. 121–Chloe Chang.

13-14

86–Chloe Jang. 89–Kellie Yamane. 95–Trinity Ledgerwood. 97–Eunice Han.

98–Kirra Kawai. 119–Bella Campos.

11-12

81–Mira Kubo. 85–Kirsten Hall, Mia Cepeda, Nicole Ikeda. 87–Jessica

Doiguchi. 89–Madison Kuratani.

10 and under

77–Ava Cepeda. 89–Honorine Nobuta. 94–Lemasiofo Tanielu. 122–Jazzarie Laumatia.

CASEY NAKAMA Jr. Tour

Pearl Country Club Championship

Sunday

At Pearl Country Club

Championship flight

18-holes (par 72)

80–Raya Nakao. 81–Ferrari Dudoit. 82–Kiara Todd. 84–Kelsie Inouye. 85–Elisa Nishimoto. 89–Jason Katayama. 93–Leah Shinno.

A–flight Boys

18-holes (par 72)

82–Justin Todd. 83–Finn Curran. 88–Rayden Hara-Shimabuku. 97–Dylan Hey. 113–Joshua Han.

A flight Girls

18-holes (par 72)

73–Nicole Tanoue. 77–Logan Akau. 85–Sophia Fujii. 86–Amanda Cunha, Eimi O’Neal. 89–Shyla Tigilau. 97–Cassidy Tsutsui. 98–Kira Goode.

B–flight

9-holes (par 36)

45–*Paige Sur, Mason Sky Timario. 49–*Jovi Funakoshi, Julia Beavers. 50–Tyler Takahashi. 51–Ariana Safi. 52–Jordyn Ajimine. 54–Evan Safi. 57–Brandon McMonible. 68–Alexis Yorimoto.

Note: * denotes won a playoff.

C–flight Boys

9-holes (par 35)

39–Jason Aruga. 42–Leo Uraki. 45–Jordan Nakamura. 46–Jack Young. 47–Mason Wong. 50–Riley Mishina.

C–flight Girls

9-holes (par 35)

44–*Alyssa Kauleinamoku, Rylee Hara-Shimabuku. 48–*Erika Kuioka, Maddison Kuioka. 49–Kira Uno, Cassidy Tsutsui. 50–Gwyneth Tenn, Taylor Tanoue. 54–Ashlyn Yorimoto. 58–Lana Higa.

Note: * denotes won a playoff.