CALENDAR TODAY No major local sporting events scheduled. TUESDAY No major local sporting events scheduled. POLO Honolulu Polo Club Wahine Challenge Sunday At Waimanalo USPA Players Cup Sky Dive Hawaii 7, Na Koa 1 1/2

CALENDAR

TODAY

No major local sporting events scheduled.

TUESDAY

No major local sporting events scheduled.

POLO

Honolulu Polo Club

Wahine Challenge

Sunday

At Waimanalo

USPA Players Cup

Sky Dive Hawaii 7, Na Koa 1 1/2 handicapp

Goal scorers–SDH: Tyneski Quintel 5, Nessa Powell 2. NK: Christine Devlin.

USPA Women’s Cup

Morning Star 3, Na Wahine 2

Goal scorers–MS: Tanya Lavas, Hariet McKelvie, Danielle Travis. NW: Missy Brown, Suzy Dix.

PADDLEBOARD

Molokai-2-Oahu Paddleboard World Championships

Sunday

From Kaluakoi, Molokai to Maunalua Bay

PDB Solo–1. Matt Bevilacqua, Australia, 5:05:27; 2. Alex Wright, Australia, 5:12:45; 3. Stewart McLachlan, Australia, 5:33:26; 4. Matt Delahunty, Australia, 5:37:08; 5. Lachie Lansdown, Australia, 5:37:56.

SUP Solo–1.Travis Grant, Australia, 4:23:15; 2. Connor Baxter, United States, 4:38:39; 3. James Casey, Australia, 4:48:42; 4. Kody Kerbox, United States, 5:01:16; 5. Josh Riccio, United States, 5:01:27.

PDB Teams–1. Smith/Mcalpine, Australia, 5:47:07; 2. Stoddart/Coates/Coates, Australia, 6:02:36; 3. Florence/Johnson, United States, 6:20:06; 4. Davies/Hayes, Australia, 6:21:32; 5. Taylor/Wong, United States, 6:23:04.

SUP Teams–1. Moss/Bicrel, United States, 5:16:10; 2. Mawae/Fleck, United States, 5:44:21; 3. Anido/Borg, Australia, 6:00:27; 4. Walsh/Hadley, United States, 6:04:03; 5. Team Bluerush (Bernard/Sharsh/Zacharias), United States, 6:13:18.

Foil–1. Kai Lenny, Hawaii, 2:52:58; 2. Nathan Van Vuuren, South Africa, 3:17:38; 3. Jeffrey Spencer, United States, 3:34:08; 4. Bernd Roediger, United States, 3:43:20; 5. Ryan Funk, United States, 3:47:59.