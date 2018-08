Today High school: Nonleague–Aiea at Kaiser, 6 p.m.; Kalaheo vs. Kauai, 7 p.m., at Vidinha Stadium; McKinley at King Kekaulike, 7 p.m.; Waiakea at Honokaa, 7 p.m.; Castle at Kapolei, 7:30 p.m.; Farrington at Leilehua, Read More

Today

High school: Nonleague–Aiea at Kaiser,

6 p.m.; Kalaheo vs. Kauai, 7 p.m., at Vidinha Stadium; McKinley at King Kekaulike, 7 p.m.; Waiakea at Honokaa, 7 p.m.; Castle at

Kapolei, 7:30 p.m.; Farrington at Leilehua, 7:30 p.m.; Waianae at Waipahu, 7:30 p.m.

SATURDAY

FOOTBALL

High school: Nonleague–‘Iolani vs. Kalani, 6 p.m., at Kaiser Stadium; Konawaena at Kahuku, 6 p.m.; Roosevelt at Nanakuli, 6:30 p.m.; Waianae at Waipahu, 6:30 p.m.; Kailua at Mililani, 6:30 p.m.; St. Francis at Radford, 6:30 p.m.; Lahainaluna vs. Kapaa, 7 p.m., at Vidinha Stadium; Hilo at Campbell, 6 p.m.; Pearl City at Kealakehe, 7 p.m.

PADDLING

Hawaiian Canoe Racing Association: Championship Regatta, 8 a.m. at Keehi

Lagoon.

GOLF

Army Invitational

At Leilehua Golf Course

First Round; par 72

Championship flight

63—Tyler Ota. 67—Matthew Ma. 69—Remington Hirano. 70—Caleb Ah Mow, Kengo Aoshima. 71—Caleb Keohokapu, Peter Jung. 72—Blaze Akana, Quinton Borseth. 73—Nick Gerard. 74—Minsu Lee. 75—Andrew Otani, Christian Yagi. 76—Andy Okita, Evan Kawai, Isaac Jaffurs, Justin Taparra, Thayne Costa, Zackary Kaneshiro. 77—Adam Chiya, Colin Laszlo.

Mid-Am flight

70—Shawn Sakoda. 72—Chad Umetsu, Kenny Altizer. 74—Mark Murphy, Tyler Isono. 75—Brandan Kop, Robert Kim. 76—Daron Rilveria. 77—Joe Phengsavath. 78—Guy Yamamoto.

A flight

72—Arnold Fukumoto. 73—Robert Nakagawa, Rusty Santiago, Zachary Nadamoto. 75—Kevin Wong, Dan Nomura. 76—Jason Eisen. 78—Wade Nakamura, Clesson Pang.

B flight

75—Rick Fujikawa, Gavin Ching. 78—Roy Gonsalves. 79—Shawn Tanabe, Donn Suzuki, Ernest Barrett III, William Enomoto.

C flight

80—Clifford Nishikawa. 81—Dan Nakamura. 82—Josh Watase, Steven Kunihisa, Dwight Sato, Leighton Uyeda.

OAHU JUNIOR GOLF ASSOCIATION

Oahu Junior Golf 36-Hole Junior Open

Friday at Leilehua Golf Course

Saturday at Hawaii Prince Golf Course

Boys

15-18 (back tees)

David Howard 69-70—139

Peter Jung 70-73—143

Noah Koshi 75-69—144

Adam Coull 75-72—147

Cole Matsueda 82-73—155

13-14 (white tees)

Joshua Chung 73-75—148

Ka’ena Kaulia 71-78—149

Ranson Kaya 78-80—158

Kaha Barbieto 85-75—160

Rayden Hara-Shimabuku 85-75—160

Dane Watanabe 80-80—160

11-12 (red tees)

James Fujita 72-71—143

Tyler Tamayori 77-81—158

Seung Min Ham 82-87—169

Breiton Sykes 86-85—171

10-younger (shortened tees)

Jordan Takai 79-79—158

Anthony Uehara 84-85—169

Mason-Sky Timario 84-90—174



Girls

15-18 (white tees)

Victoria Takai 72-81—153

Shayna Lu 76-82—158

Amber Thornton 84-74—158

Isabelle Hawes 80-83—163

Avery Kageyama 82-82—164

13-14 (white tees)

Chloe Jang 76-76—152

Madison Takai 75-80—155

Jennifer Seo 80-79—159

Rachael Wang 83-83—166

Ye Won Ham 86-86—172

11-12 (red tees)

Raya Nakao 68-75—143

Madison Kuratani 74-77—151

Nicole Tanoue 83-74—157

Mira Kubo 81-77—158

Mia Cepeda 83-81—164

10-younger (shortened tees)

Kate Nakaoka 77-77—154

Ava Cepeda 79-80—159

Mariko Yonemura 81-82—163