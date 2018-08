TODAY POLO >> Honolulu Polo Club: Koru Kiwi Challenge, 3 p.m., at Waimanalo. MONDAY No major local sporting events scheduled BASEBALL 12/70 Cal Ripken World Series Saturday Poughkeepsie, NY 2, Hawaii Diamonds 0 Leading Hitters: Read More

TODAY

POLO

>> Honolulu Polo Club: Koru Kiwi Challenge, 3 p.m., at Waimanalo.

MONDAY

No major local sporting events scheduled

BASEBALL

12/70 Cal Ripken World Series

Saturday

Poughkeepsie, NY 2, Hawaii Diamonds 0

Leading Hitters: Cody Branco 1-2

Note: The Diamonds (0-1) will continue pool play on Monday at 9:00 HST against SE Lexington, KY

10u Cal Ripken World Series

Saturday

KRU Baseball 9, Mobile, AL 7

W—Kupono Tabangcura.

Sv—Trenton Caliboso

Leading Hitters: Kupono Tabangcura 2-4, 2 runs, 2B, 3B, RBI; Bubu Sarono 2-4, 3 runs; BunZ Banis 3-3, 2 runs, 2B, 3 RBI; Trenton Caliboso 2-3.

Note: KRU Baseball (1-0) plays S. Indiana today at 2:00 pm HST

SWIMMING

North Shore Challenge Swim

From Ehukai Beach to Waimea Bay

Distance: 2.3 Miles

Female Open: 1, Jessica Burkett 42:41.3; 2, Sandie Easton 42:55.7; 3, Rachel Randall 45:59.4.

Female 10 and under: 1, Synnove Robinson 1:01:44.6; 2, Ida Henderson 1:07:57.3.

Female 11 to 12: 1, Malia Mierzwa 57:26.3; 2, Olivia Henderson 1:01:02.5.

Female 13 to 14: 1, Jen Reiter 51:04.7; 2, Tehani Kong 54:21.3; 3, Hannah Reed 57:32.0.

Female 15 to 19: 1, Brea Swartwood 50:45.8; 2, Abbey Mitchell 51:04.8; 3, Skylar Webb 52:00.5.

Female 20 to 24: 1, Haley Chasin 47:49.0; 2, Courtney Miller 48:50.6; 3, Malia Moore 52:59.3.

Female 25 to 29: 1, Kirsten Esplin 46:31.6; 2, Nicole Hagi 47:41.9; 3, Heather Iwasaki 47:46.3.

Female 30 to 34: 1, Kristen Johns 48:32.7; 2, Lucy Lee 48:35.9; 3, Cassie Kyffin 51:27.9.

Female 35 to 39: 1, Amanda Sidor 54:30.9; 2, Janna Bills-Nellen 57:49.8; 3, Kelliann Shimote 58:09.5.

Female 40 to 44: 1, Mindy Carr 55:28.4; 2, Kelly Love 55:42.2; 3, Beth Moyer 55:45.5.

Female 45 to 49: 1, Deb Merwick 51:31.4; 2, Robin Lyon 52:49.3; 3, Jerelyn Watanabe 55:08.5.

Female 50 to 54: 1, Leigh Slattery 59:05.2; 2, Pamie Sato 1:03:51.3; 3, Bridget Velasco 1:06:27.5.

Female 55 to 59: 1, Gail Grabowsky 51:38.4; 2, Anna Marie Watkins 54:01.3; 3, Diane Corn 54:54.8.

Female 60 to 64: 1, Candy Green 58:17.7; 2, Valisa Saunders 1:06:38.5; 3, Laurie Loomis 1:10:58.1.

Female 65 to 69: 1, Brenda Day 1:12:47.9; 2, Rosemary Adam-Terem 1:35:04.5; 3, Carolyn Hall 1:46:36.3

Female 75 to 79: 1, Jane Kirton 1:17:37.7

Female 80 and over: 1, Lori Auhll 1:25:13.3

Male Open: 1, Luis Saulny 42:32.0; 2, Timothy Marr 42:32.3; 3, Christian Nishimura 42:38.8.

Male 10 and under: 1, Brahman Davis 1:01:43.9; 2, Donovan Cozort 1:13:08.4.

Male 13 to 14: 1, Miles Cozort 54:12.7; 2, Knut Robinson 57:13.5

Male 15 to 19: 1, Jon Reiter 43:41.8; 2, Kai West 43:42.1; 3, Henry Gaissert 45:55.8

Male 20 to 24: 1, Drew Holloway 42:40.6; 2, Jacob Limaldi 46:13.7; 3, Adrian Lin 46:20.7.

Male 25 to 29: 1, Nicholas Poehler 44:06.2; 2, Rory Chapman 47:30.1; 3, Chris Takahashi 47:32.9.

Male 30 to 34: 1, Tim Watts 43:46.5; 2, Wesley Schiller 48:16.5; 3, Kaz Yoshiwara 50:19.5

Male 35 to 39: 1, Brad Gaul 46:06.6; 2, John Hudson 48:45.8; 3, Nicholas Brown 48:59.5.

Male 40 to 44: 1, Michael Koehne 45:49.7; 2, Robert O’Conner 51:17.2; 3, Aaron Sundberg 51:32.0.

Male 45 to 49: 1, Kirk Fritz 45:17.7; 2, Jeff Faiola 46:58.0; 3, Franklin Baker 47:22.8

Male 50 to 54: 1, Hudson Slay 47:43.5; 2, Scott Schroeder 50:41.7; 3, Alexander Webb 51:16.2.

Male 55 to 59: 1, Mark Miller 47:41.3; 2, Joseph Lileikis 48:12.4; 3, John Svenstrup 49:13.2

Male 60 to 64: 1, John Lobdell 48:30.5; 2, Stan Kobayashi 54:38.4; 3, Tim Johns 57:13.1.

Male 65 to 69: 1, Craig Taylor 54:33.2; 2, Blake Marr 1:00:04.6; 3, Harold Bryant 1:02:44.5.

Male 70 to 74: 1, Ulrich Klinke 59:37.0; 2, Carl Kawauchi 1:00:59.4; 3, Stote Farnham 1:01:42.3.

Male 75 to 79: 1, Lucky Cole 1:18:23.7.

Male 80 and over: 1, Gene Grounds 1:12:21.2.