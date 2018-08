Today VOLLEYBALL ILH Division III girls: Lanakila Baptist vs. Christian Academy, 5 p.m. at Hawaiian Mission; Island Pacific Academy at Hawaiian Mission, 6:15 p.m. WEDNESDAY SOCCER College women, Rainbow Wahine Soccer Invitational, Montana vs. Hawaii, Read More

Today

VOLLEYBALL

ILH Division III girls: Lanakila Baptist vs. Christian Academy, 5 p.m. at Hawaiian

Mission; Island Pacific Academy at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

WEDNESDAY

SOCCER

College women, Rainbow Wahine

Soccer Invitational, Montana vs. Hawaii, 7 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

BASEBALL

Little League World Series

At South Williamsport, Pa.

UNITED STATES

NEW ENGLAND, Coventry (R.I.);

MID-ATLANTIC, Staten Island (N.Y.); SOUTHEAST, Peachtree City, Ga.; GREAT LAKES, Grosse Pointe Woods (Mich.); MIDWEST, Des Moines (Iowa); SOUTHWEST, Houston; NORTHWEST, Coeur d’Alene (Idaho); WEST, Honolulu

INTERNATIONAL

ASIA/PACIFIC, Seoul (South Korea);

AUSTRALIA, Gold Coast; CANADA,

Surrey (British Columbia); CARIBBEAN, Guayama (Puerto Rico); EUROPE/

AFRICA, Barcelona (Spain); JAPAN, Kawaguchi; LATIN AMERICA, Arraijan (Panama); MEXICO, Matamoros

Double Elimination

Aug. 16

Seoul (South Korea) 4, Guayama (Puerto Rico) 2, 9 innings

Staten Island (N.Y.) 5, Des Moines (Iowa) 2

Matamoros (Mexico) 3, Gold Coast

(Australia) 2

Houston 3, Coventry (R.I.) 1

Aug. 17

Kawaguchi (Japan) 11, Barcelona (Spain) 1, 5 innings

Grosse Pointe Woods (Mich.) 5, Coeur d’Alene (Idaho) 4

Arraijan (Panama) 8, Surrey (British

Columbia) 3

Honolulu 2, Peachtree City (Ga.) 0,

11 innings

Aug. 18

Guayama (Puerto Rico) 6, Gold Coast (Australia) 0

Des Moines (Iowa) 9, Coventry (R.I.) 5

Surrey (British Columbia) 2, Barcelona (Spain) 1, 10 innings

Peachtree City (Ga.) 3, Coeur d’Alene (Idaho) 0

Aug. 19

Seoul (South Korea) 5, Matamoros

(Mexico) 1

Staten Island (N.Y.) 2, Houston 1

Kawaguchi (Japan) 4, Arraijan (Panama) 2

Honolulu 8, Grosse Pointe Woods (Mich.) 3

Monday

Coventry (R.I.) 15, Gold Coast (Australia) 0, 4 innings

Guayama (Puerto Rico) 3, Arraijan (Panama) 1, Arraijan eliminated

Grosse Pointe Woods (Mich.) 5, Des Moines (Iowa) 4, Des Moines eliminated

Surrey (British Columbia) 6, Matamoros (Mexico) 4, Matamoros eliminated

Peachtree City (Ga.) 7, Houston 6,

9 innings, Houston eliminated

Today

Game B: Barcelona (Spain) vs. Coeur d’Alene (Idaho), 5 a.m.

Game 21: Guayama (Puerto Rico) vs.

Surrey (British Columbia), 9 a.m.

Game 22: Grosse Pointe Woods (Mich.) vs. Peachtree City (Ga.), 1:30 p.m.

Wednesday

Game 23: Seoul (South Korea) vs.

Kawaguchi (Japan), 9 a.m.

Game 24: Staten Island (N.Y.) vs.

Honolulu, 1:30 p.m.

Thursday

Game 25: Guayama (Puerto Rico)/Surrey (British Columbia) winner vs. Seoul (South Korea)/Kawaguchi (Japan) loser, 9 a.m.

Game 26: Grosse Pointe Woods (Mich.)/Peachtree City (Ga.) winner vs. Staten Island (N.Y.)/Honolulu loser, 1 p.m.

Saturday

International Championship

Game 27: Seoul (South Korea)/Kawaguchi (Japan) winner vs. Game 25 winner,

6:30 a.m.

United States Championship

Game 28: Staten Island (N.Y.)/Honolulu winner vs. Game 26 winner, 9:30 a.m.

Sunday

At Lamade Stadium

Third Place

Game 29: Loser Game 27 vs. Loser Game 28, 4 a.m.

World Championship

Game 30: Winner Game 27 vs. Winner Game 28: 9 a.m.