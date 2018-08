Eia aʻe kahi makani pāhili ʻo Lane: Aloha ʻino kākou!

Synopsis: As we prepare for Hurricane Lane, we should exercise more aloha by not overstocking on certain necessities. We should remember that others have similar needs.

He aloha nö käkou e nä hoa heluhelu e hopohopo nei no ka hopena o ka æino e nome maila i o käkou nei. Eia au ke käkau nei i këia wahi æatikala ma ka P4 me ka hoæomaopopo i ka manaæo a ka poæe makaæala anilä e wänana nei no ka pä æana mai o kahi makani pähili i kapa æia æo Lane. æO ia hoæi, e hao mai ana nö æo ia me ka ulupä æana paha i nä kapakai o Oæahu nei i ka P5 a P6 paha. Iaæu e käkau nei, eia nö kona mau æëheu ke æüpaæipaæi nei i nä kapakai o Hawaiæi, ka mokupuni, a he ua nui ke loku maila i laila. Eia au ke häæawi aku nei i koæu aloha iä läkou. He aloha ia no ka naæau mai, æaæole he hana kälä ma o ke küæai poke!

No ka poæe e ola ana i nä makahiki i hao mai ai æo æIwa, a æo æIniki hoiæi ma ia hope mai, ua æikea ka lele æana o nä kaupoku hale, ka æulaæa æia mai o nä kumu läæau, ka pio æana o ka uila, ke pani æia o ka wai paipu, ia mea aku ia mea aku, a ua æikea pü me ia mea he aloha aku a aloha mai, ka mea hoæi e pakele ai käkou i nä hopena æino.

Mai ia hope mai naæe, i ke kükala æana no ka höæea mai o kahi makani pähili, he mea maæa mau ka æeleu æana aku o ka lehulehu a lëæï nä hale küæai i ka nuæa nä känaka. Kü ka laina kaæa ma waho o nä hale küæai, e laæa me Costco, a i ka wä e komo ai i loko o ke kahua hoæokü kaæa, æaæohe wahi küæono e kü ai! Paæapü nä alakaha o loko i nä kaæa mäkeke, a e küæai lilo æia ana nä mea a pau e höæalo ai i ka nohona hemahema ke pio ka uila a pani æia ka wai. æO ka æömole wai æoe, æo ke kakalina æoe, ka hau, ka iho, ka pepa hälea, a me ia mea aku ia mea aku e æaeæoia ai ka hoæomanawanui æana i ka æino a hala loa aku. A no ka hopohopo i ka noho hemahema, hele a pau ke aloha o kekahi poæe a küæai nui i ia mau mea. Kohu mea lä, na ka æeleu mikimiki, näna ë ka lawe lilo. æAæohe wahi nänä i ka hoa kanaka. I kekahi manawa, he hukihuki ke æike æia ke lälau pü æia e ka poæe æelua. æO ke æänunu o känaka, hele a kipa hewa ke aloha i ka mea küæai æia!

æAæole au e höæähewa nei i ka poæe e küæai nui ana i ka wai a me ka meaæai. He mau ö ia e pono ai. Pëlä nö paha me kekahi mau mea æë aæe e nalo koke ana mai nä hakakau aku o nä hale küæai. æO ka poæe küæai nui nö naæe i ka pepa häleu, he aha lä këlä æano? æAæohe hilahila! æAæohe wahi aloha i ka hoa kanaka i kolekole æo hope. Kipa hewa naæe ke aloha i ka æolu o ka æökole.

Hoæomaopopo aæela au i ka moæolelo a æAnakala Joe Makaæai. I kona wä e hänai æia ana ma Kaæüpulehu, ua noho ma ka hale pili, a ua moe ma ka papahele æiliæili, a æo ka pepa häleu, he wahi pöhaku nemonemo ia. A pau ka hoæohana æia, kïloi æia ma luna o kekahi ahu pöhaku, a na ka nalu ia e poæi mai me ka holoi hoæi a maæemaæe, a hiki hoæi ke hoæohana hou. I kona wä, pëlä ke æano o ka noho æana i nä lä a pau. Eia nö käkou ke hoæomäkaukau nei no ka hoæomanawanui æana i ka noho hemahema he mau pule wale nö paha ka löæihi. He keu ia mea æo ka æänunu pepa häleu a ka hana aloha æole. A ke hala ka æino, e hoæihoæi æia ana paha ua mau mea lä i küæai æänunu æia i ka hale küæai – a hoæihoæi æia mai ke kälä!

