TODAY

>> College women: First Hawaiian Bank Challenge–St. Cloud State vs. Chaminade, 8 a.m.; St. Cloud State vs. UH Hilo, 10 a.m.; St. Martin’s vs. Hawaii Pacific, noon; UC San Diego vs. Chaminade, 2:30 p.m.; Simon Fraser vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m.; UC San Diego vs. St. Martin, 7:30 p.m.; matches at UHH Gym.



SUNDAY



POLO

>> Honolulu Polo Club: Gene Turchi Memorial-Sportsmanship Cup, 3 p.m., at Waimanalo.

GOLF



Oahu Junior Golf Association Alumni/Junior Tournament

At Mililani Golf Course

Aug. 12

Note: Alumni listed first



Shawn Tanoue/Avery Kageyama 61

Christian Akau/Ye Won Ham 61

Mark Takahama/Tristan Isidro 62

Corey Kozuma/Nicole Tanoue 62

Jerry Mullen/Ranson Kaya 62

Shannon Tanoue/Kara Kaneshiro 63

Keila Baladad/Raya Nakao 63

Todd Rego/Tyler Tamayori 64

Alice Kim/Ava Cepeda 64

Chad Nonaka/Kai Teranishi-Guay 64

Marc Arakaki/Noah Camacho 64

Xyra Suyetsugu/Katrina Huang 65

Nik Yamane/Chase Kunihisa 65

Tyler Isono/Jodi Hagino 65

Daron Rilveria/Kelsie Inouye 65

Andrew Kam/James Fujita 66

Joey Sakaue/Michelle Kim 66

Shane Hoshino/Paige Sur 66

Neal Takara/Lisa Le 66

Craig Nishiura/Bryce Toledo-Lue 67

Ed Kageyama/Mason-Sky Timario 67

Robert Nakagawa/Jade Mauga 67

Reyn Tanaka/Dane Watanabe 67

Wes Wailehua/Kelsi Higashi 67

Jay Hinazumi/Dante Sbarbaro 67

Caleb Ah Mow/Bailey Nagai 67