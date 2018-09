Calendar TODAY No local major events scheduled. TUESDAY BOWLING ILH boys: ‘Iolani vs. Kamehameha, Mid-Pacific vs. Maryknoll, Damien vs. Punahou, Saint Louis vs. Assets, Hawaii Baptist vs. St. Francis, Hanalani vs. University, Lanakila Baptist vs. Read More

Calendar

TODAY

No local major events scheduled.

TUESDAY

BOWLING

ILH boys: ‘Iolani vs. Kamehameha, Mid-Pacific vs. Maryknoll, Damien vs. Punahou, Saint Louis vs. Assets, Hawaii Baptist vs. St. Francis, Hanalani vs. University, Lanakila Baptist vs. Island Pacific; matches at 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

OIA West: 5 p.m., at Schofield Bowling Center.

SOCCER

College women: UC San Diego vs. Hawaii Pacific, 3 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Park.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Punahou at Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II girls: ‘Iolani at St. Andrew’s, 5 p.m.; St. Francis at Hanalani, 6 p.m.; Le Jardin at La Pietra, 6 p.m.; University at Punahou, 6:15 p.m. Also, at Hawaii Baptist–Sacred Hearts vs. Damien, 5 p.m.; Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 7 p.m.

ILH Division III girls: Island Pacific Academy vs. Lanakila Baptist, 5 p.m. at Hawaiian Mission; Assets at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA West girls: Nanakuli at Aiea; Pearl City at Campbell; Radford at Leilehua; Waialua at Kapolei; Waipahu at Waianae. White at 5:30 p.m.; JV and varsity to follow.

Air Riflery

OIA

Saturday

Boys varsity

Moanalua 2109.52, Kalani 1973.3

Kailua 1898.25, Roosevelt 1382.09

Castle 1454, Kaimuki 564.04

Kaiser 1891.21, Kahuku 961

Leilehua 1672, Nanakuli 766

Kapolei 1658.21, Radford 1394

Waipahu 961.09, Waianae 102.01

Pearl City 2035.45, Waialua 988

High shooters–Moan: Cole Fukumitsu, 534.13. Kaln: Brycen Yamaguchi, 505.07. Kail: Josh Rico, 500.08. Roos: Kenten Gascon-Oshiro, 366.02. Cas: Dillon Takamura, 466. Kaim: Brice Takemoto, 425.04. Kais: Landon Murai 501.09. Kahu: Jones Hughes, 522. Lei: Jonathan Smith, 444. Nana: Albert Alaimalo 281. Kapo: Christian Lau, 466.07. Rad: Ty Cooley, 459. Waip: Colby Macapagal, 270.09. Wain: Kerwin Beaudry, 102.01. Wail: Roosevelt Pascual, 497.

Girls varsity

Moanalua 2053.36, Kalani 1962.18

Kailua 1952.32, Roosevelt 1657.14

Castle 1658, Kaimuki 267

Kaiser 1946.34, Kahuku 417

Leilehua 1779, Nanakuli 373

Kapolei 1681.22, Radford 818

Waipahu 1145.04, Waianae 0

Pearl City 2012.31, Waialua 2011

High shooters–Moan: Lauren Fong, 527.11. Kaln: Kayla Lim, 505.04. Kail: Kelci Hooker, 503.1. Roos: Mia Kennedy, 433.02. Cas: Kayla Hirano, 465. Kaim: Shiena Castillo, 267. Kais: Taylor Dunaway, 543.15. Kahu: Rachel Cheney, 417. Lei: Carly Jo Yoshida, 502. Nana: Ananda Alaimalo, 230. Kapo: Aaliyah Hoao, 478.08. Rad: Hannah Bethard, 452. Waip: Lainey Collado, 352.01. PC: Cheyne Santos, 517.05. Wail: Sara Lausterer, 537.

POLO

Honolulu Polo Club

Annette E. Memorial Challenge

Sunday, at Waimanalo

ITS 6, Tradewinds 5

Goal scorers–ITS: Sydni Tobin 3, Steve Ching 2, Khai Agon. T: Ronnie Tongg 3, Christine Devlin, Nalu Pitzel.

FOOTBALL

Radford 19, kailua 0

Friday, at Radford

Kailua (0-4, 0-2) 0 0 0 0 — 0

Radford (1-3, 1-1) 0 7 0 12 — 19

RAD—D. Alpha 8 run (K. Saxton kick)

RAD—T. Savea 11 run (2 pt conversion failed)

RAD—Alpha 14 run (kick failed)

RUSHING—Kailua: L. Kane 9-11, B. Kamanu 4-4, Ho-Mook 13-(minus-38). Radford: Alpha 8-52, Savea 3-39, Suitonu 13-34, K. Saxton 7-6, B. Kent 1-1, Copp 2-0.

PASSING—Kailua: R. Ho-Mook 10-23-0–132, K. Williams 0-1-0–1. Radford: M. Suitonu 4-11-0–10, H. Copp 3-3-0–16.

RECEIVING—Kailua: K. Kahoonei 4-75, K. Oshiro 2-30, L. Kane 2-11, K. Williams 1-10, S. Farley 1-6. Radford: Savea 2-12, Bryant 2-2, C. Dean 1-8, E. Stevenson 1-4, K. Saxton 1-0.

Kapolei 23, Downey 14

Friday, at Downey, Calif.

Kapolei (2-2, 0-0) 6 3 7 7 — 23

Downey (1-2, 0-0) 0 0 8 6 — 14

KPO–DeZhaun Stribling 33 pass from Noa Bailey (kick failed)

KPO–Micah Fonoti 28 yd FG

KPO–Ezekiel Waiolama 4 run (Fonoti kick)

DWNY–Brandon Hodge 12 pass from Kijon Foots (Lawrence Joseph pass from Foots)

DWNY–Brendan Hodge 11 pass from Foots (2 pt conversion failed)

KPO–Zion-Jabez Robello 26 run (Fonoti kick)

RUSHING–Kapolei: Waiolama 12-114, Z. Robello 5-49, Bailey 1-19, S. Robello 1-8, Lino-Adkins 1-3, Gomez 1-(minus-2).

Downey: Foots 7-55, Perry 12-49, Allen 8-32.

PASSING–Kapolei: Bailey 9-16-148–0, Shove 0-1-0–1. Downey: Foots 13-36-188–0.

RECEIVING–Kapolei: Stokes 4-75, Stribling 4-53, Waiolama 1-20. Downey: Hodge 7-113, Ruiz 2-43, Joseph 2-23, Skobis 1-6, Laurier 1-3.