Today

BOWLING

ILH girls: Kamehameha vs. Maryknoll,

Hanalani vs. St. Francis, ‘Iolani vs.

Pacific Buddhist, Damien vs. Hawaii

Baptist, Island Pacific vs. Sacred Hearts, Mid-Pacific vs. St. Andrew’s, Punahou vs. University; matches at 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Pacific vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe Gym.

ILH Division II girls: Le Jardin at Hanalani, 6 p.m.

OIA East girls: Anuenue at Kaiser; Castle at Roosevelt; Kahuku at Farrington; Kailua at Kalani; Kaimuki at Kalaheo; McKinley at Moanalua. White at 5:30 p.m., with JV and varsity to follow.

THURSDAY

BOWLING

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

FOOTBALL

BIIF: Kamehameha-Hawaii vs. Hilo, at Wong Stadium, 7 p.m.

VOLLEYBALL

College women: Oregon at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

ILH Division III girls: Lanakila Baptist at Hawaiian Mission, 5 p.m.; Assets vs. Christian Academy, 6:15 p.m. at Hawaiian Mission.

OIA West girls: Aiea at Waipahu; Campbell at Radford; Kapolei at Mililani; Leilehua at Nanakuli; Waianae at Waialua. White at 5:30 p.m., with JV and varsity to follow.

ILH

Monday

At Hickam Bowling Center

Girls varsity

Hanalani 3, St. Andrew’s 0

Hawaii Baptist 2, Maryknoll 1

‘Iolani 3, Island Pacific 0

Kamehameha 2, Sacred Hearts 1

Punahou 3, Damien 0

St. Francis 2, Mid-Pacific 1

University 3, Pacific Buddhist 0

High game/series–Hanalani: Jayslyn Morinaga, 173 pins/Kamalanimalie Manner, 480 total pins. St. Andrew’s: Alexia Saad, 151/414. Hawaii Baptist: Kylie Chong, 205/516. Maryknoll: Raquel Takayama, 187/510. ‘Iolani: Carianne Takeuchi, 189/543. Island Pacific: Kristin Chun, 157/443. Kamehameha: Keila Kamoku, 162/Randi Love, 434. Sacred Hearts: Ivana Salon, 172/441. Punahou: Mia Lettau, 161/Lauren Kim, 370. Damien: Abigail Balais, 125/Angeline Agag, 344. St. Francis: Sierrah Kupihea and Jordyn Lono, 155/Lono, 459. Mid-Pacific: Brooke Chang, 188/472. University: Jillian Greenland, 162/433. Pacific Buddhist: Kaci Yamato, 136/Alexandrianna Harm, 136/394.

Girls Junior varsity

Kamehameha 2, Sacred Hearts 1

Punahou 3, Hawaii Baptist-black 0

St. Francis 2, Mid-Pacific 1

Tuesday

At Hickam Bowling Center

Boys varsity

Assets 2.5, Hawaii Baptist .5

Damien 3, Island Pacific 0

‘Iolani 3, University 0

Kamehameha 3, Maryknoll 0

Mid-Pacific 3, Lanakila Baptist 0

Saint Louis 3, Punahou 0

St. Francis 2, Hanalani 1

High game/series–Assets: Shane Watanabe, 194 pins/555 total pins. Hawaii Baptist: Niko Lopez, 171/467. Damien: Michael Thompson, 200/541. Island Pacific: Reyn Masaki, 154/416. ‘Iolani: Logan Yamamoto, 217/619. University: Jacob Fernandez, 192/442. Kamehameha: Kanai Kapele 194/Noah Akiona, 541. Maryknoll: Christian Arakawa, 204/Justin Shimomi 480. Mid-Pacific: Kai Yamada, 213/570. Lanakila Baptist: Kainoamalu Langsi, 233/536. Saint Louis: Collier Marquez, 213/Jett Tolentino, 521. Punahou: Holden Linville, 152/Xander Pink, 432. St. Francis: Dean Foster, 195/519. Hanalani: Aaryk Iwamoto, 198/Nicholas Mule, 443.

Boys Junior varsity

Hanalani 1.5, St. Francis 1.5

Hawaii Baptist 2, Assets 1

Saint Louis 3, Punahou 0

OIA west

Tuesday

Girls varsity

Aiea def. Waialua 25-14, 25-11

Nanakuli def. Campbell 27-25, 25-21

Leilehua def. Waipahu 25-21, 27-25,

Girls White

Nanakuli def. Campbell 21-15, 10-21, 15-10

Leilehua def. Waipahy 21-13, 21-16

Girls junior varsity

Aiea def. Waialua 15-21, 21-13, 15-7

Campbell def. Nanakuli 21-16, 21-13

Leilehua def. Waipahu 21-12, 21-13

ILH

Tuesday

Girls varsity, Division I

Kamehameha def. Punahou 22-25, 25-16, 25-16, 25-22

‘Iolani def. Maryknoll 25-6, 25-10, 25-22

Girls varsity, Division II

Punahou I-AA def. St. Francis 25-16, 25-10

Hawaii Baptist def. La Pietra 25-15, 25-17

Sacred Hearts def. St. Andrew’s 25-14, 25-19

‘Iolani I-AA def. University 25-14, 25-13

Damien def. Mid-Pacific 25-17, 25-15

Girls varsity, Division III

Island Pacific def. Assets 25-18, 25-7

Christian Academy def. Hawaiian Mission 25-19, 25-18

Girls junior varsity, Division I

Punahou-blue def. Hawaii Baptist 25-16, 25-20

ILH

Tuesday

Boys varsity, Division I

‘Iolani 8, Kamehameha 7

Goal scorers–‘Iolani: Dustin Carr 2, Andrew Dawson 2, Ethan Buck, Connor Kennedy, Carter Kojima, Ethan Lau. Kamehameha: Lucas Anakalea, Nash Brandon, Kaena Dedrick, Stryder Garrett, Evan Gates, Conor Higgins,

Kason Nitahara.

Boys varsity, Division II

Kamehameha 10, ‘Iolani 6

Goal scorers–Kamehameha: Keale Gonda-Fukumitsu 2, Koa Henderson-Titcomb 2, Tahitoa Louis-Perkins 2, Hayden Chong Tim, Tannon Kim, Keliko Pa, Jaydon Tripp. ‘Iolani: Daniel Rodi 4,

Quinn Goldstein 2.

ILH

Tuesday

Girls junior varsity

‘Iolani 5, Hawaii Baptist 0

WTA Coupe Banque Nationale

At Quebec City

Women’s singles, first round

Jessica Pegula, United States, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-3, 7-6 (6).

Georgina Garcia Perez, Spain, def. Evgeniya Rodina, Russia, 4-6, 6-3, 6-1.

Rebecca Marino, Canada, def. Tatjana Maria (7), Germany, 6-2, 6-2.

Olga Govortsova, Belarus, def. Kristie Ahn, United States, 6-1, 6-4.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Lucie Safarova (6), Czech Republic, 7-6 (4), 3-6, 7-5.

Marie Bouzkova, Czech Republic, def. Sesil Karatantcheva, Bulgaria, 6-2, 6-1.

Varvara Lepchenko, United States, def. Aryna Sabalenka (1), Belarus, 6-4, 7-6 (5).

Francoise Abanda, Canada, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 4-6, 6-2, 6-2.