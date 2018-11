SHARE















BASKETBALL

College men: Simpson (Calif.) vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m. at UHH Gym.

SURFING

Vans Triple Crown: Hawaii Pro, 8 a.m., surf permitting, at Alii Beach Park, Haleiwa.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Irvine at Hawaii,

7 p.m., at Stan Sheriff Center.

Friday

BASKETBALL

College women: Bank of Hawaii Classic–Seattle vs. Arizona, noon; Portland at Hawaii, 2:30 p.m.; games at Stan Sheriff Center. Oahu Thanksgiving Classic– St. Thomas Aquinas (Fla.) vs. Hawaii Pacific, 11 a.m. at St. Francis School. Also,

Multnomah (Ore.) vs. Hawaii Hilo, 6 p.m. at UHH Gym.

FOOTBALL

HHSAA Division I-Open State

Championships: Semifinals—Mililani vs. Campbell, 4:30 p.m.; Saint Louis vs. Kahuku, 7:30 p.m.; games at Aloha Stadium.

SURFING

Vans Triple Crown: Hawaii Pro, 8 a.m., surf permitting, at Alii Beach Park, Haleiwa.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Davis at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

pregame.com line

NBA

FAVORITE LINE O/U DOG

Today

at Houston off off Golden State

at Denver 12 222 Atlanta

at LA Clippers 5½ 219½ San Antonio

COLLEGE BASKETBALL

FAVORITE LINE DOG

Today

Ohio St. 2½ at Creighton

Penn St. 1½ at DePaul

at TCU 11 Fresno St.

at California 13 Detroit

UC Irvine 10 at Santa Clara

at Gonzaga 16 Texas A&M

Virginia Tech 7½ Ball St.

Alabama 3 Northeastern

Purdue 13½ Appalachian St.

Davidson 1 Wichita St.

St. Joseph’s 3½ Wake Forest

UCF 4 Cal St.-Fullerton

West Virginia 18½ Monmouth

Syracuse 9½ UConn

Oregon 4½ Iowa

College Football

FAVORITE O T O/U DOG

Today

Toledo 14½ 13 59 at Kent St.

at Houston 13½ 10 68 Tulane

at N. Texas 3 3½ 63 FAU

Friday

Memphis 8 9 72½ at SMU

Boise St. 18½ 19½ 63 at New Mex.

Saturday

at Hawaii 6½ 6½ 69½ UNLV

at Michigan 26½ 28 53½ Indiana

Pittsburgh 7 6½ 61 at Wa. Forest

Iowa 19 14½ 58½ at Illinois

at Purdue 5½ 4½ 52 Wisconsin

at Ga. Tech 6 6½ 54 Virginia

at Minnesota +4 1 47½ N’western

at Clemson 26 28½ 57½ Duke

Penn St 26½ 28 50 at Rutgers

Texas Tech 4½ 6 58 at Kansas St.

at Georgia 45 42 65 UMass

Missouri 6½ 6 56½ at Tenn.

at Kentucky 14 16 46½ Mid. Tenn.

Ohio St. 13 14½ 58½ at Maryland

NC State 19 16½ 63½ at L’ville

at UCF 11 7½ 60½ Cincinnati

at Auburn 33 28 62 Liberty

at BYU 22 24 56½ NMSU

at Wyoming +1 2½ 42 Air Force

Utah 7 7 48 at Colo.

Utah St. 24 28 68 at Colo. St.

Notre Dame 10 10½ 65 Syracuse

Stanford 2 2 45 at California

at Oregon 4 3½ 64 Ariz. St.

at Wash. St. 10 9½ 62½ Arizona

Nevada 14 14½ 60 at SJSU

at Baylor 4½ 2 53 TCU

at Navy 5 5½ 52½ Tulsa

at Texas A&M 15½ 17 45½ UAB

at Miss. St. 18½ 21 46½ Arkansas

W. Virginia 5 4½ 72 at Okla. St.

at LSU 44 43 52 Rice

at Vanderbilt 2½ 3 67 Ole Miss

Boston Coll. 1 1½ 49 at Fla. St.

at Okla. 34½ 36 69 Kansas

at Wash. 31 33 58 Ore. St.

Miami 3 5½ 51½ at Va. Tech

Mich. St. 2 2½ 49½ at Neb.

at Texas 3 3 46½ Iowa St.

Southern Cal 5 3½ 55 at UCLA

at Fresno St. 16 13 42½ SDSU

NFL

FAVORITE O T O/U DOG

Today

at Seattle 2 2½ 48½ Green Bay

Sunday

Carolina 3 3½ 51 at Detroit

at Atlanta 4 3 48 Dallas

at Baltimore 5½ off off Cincinnati

at Chicago 2½ 2½ 45 Minnesota

at New Orleans 7 9 56 Philadelphia

at Indianapolis 2½ 2 49 Tennessee

Houston +1 2½ 42 at Washington

at NY Giants pk 2 52 Tampa Bay

at LA Chargers 7 7 46½ Denver

at Arizona 3 5 41 Oakland

Pittsburgh 4 5 47 at J’ville

Monday

at LA Rams 1 3½ 62½ Kansas City

SOFTBALL

Makua Ali‘i

Wednesday

Action 22, Waipio 7; Aikane 17, Na Pueo 2; Bad Company 17, Firehouse 3; Fat Katz 20, Na Kahuna 10; Golden Eagles 13, Lokahi 9; Hawaiians 22, Zen 8; Hui Ohana 20, Xpress 3; Sportsmen 16, Makules 8

Yankees 19, Hikina 10.

TRANSACTIONS

BASEBALL

American League

BOSTON RED SOX – Agreed to terms with manager Alex Cora on a contract extension through the 2021 season, with a club option for 2022.

BASKETBALL

College Men

Wednesday

Top 25

No. 1 Duke 84, Eastern Michigan 46

No. 18 Michigan 73, No. 8 Villanova 46

No. 9 Auburn 103, Mississippi College 52

No. 10 Kentucky 96, North Dakota 58

No. 11 Michigan State 80, La.-Monroe 59

No. 19 Clemson 74, Sam Houston St. 59

Indiana 96, No. 24 Marquette 73

East

IUPUI 76, Boston College 69

South

Florida 82, La Salle 69

Midwest

Loyola of Chicago 75, Niagara 62

Nebraska 80, Seton Hall 57

Southwest

Houston 79, Rice 68

Oklahoma St. 82, UTSA 60

West

Arizona 79, UTEP 46

Colorado St. 81, Montana St. 77

Saint Mary’s (Cal) 73, New Mexico St. 58

Southern Cal 95, Stetson 59

Wyoming 86, Grambling St. 78

College Women

Wednesday

Top 25

No. 3 Oregon 88, Utah State 58

No. 8 Oregon State 89, Ark.-Pine Bluff 33

No. 9 Maryland 69, George Washington 30

No. 12 Tennessee 73, UNC Asheville 46

No. 13 Iowa 104, Western Kentucky 67

UCLA 80, No. 14 Georgia 69

No. 16 Missouri 65, Missouri State 61

No. 18 Syracuse 75, No. 20 Texas A&M 65

No. 23 California 70, BYU 52

No. 25 Minnesota 78, Xavier 53

Big West Conference

Fresno State. 76, Cal Poly 58

ILH

Girls Junior varsity

Tuesday

Mid-Pacific 49, ‘Iolani 33

Wednesday

BASEBALL

Bubba Akana, St. Francis (Hawaii);

Christopher Aquino, Mililani (Cisco J.C.).

WOMEN’S BASKETBALL

Kamalu Kamakawiwo’ole, Kalani (Utah State); Shelby McDaniel, Kalani (University of The Cumberlands); Kalina Obrey, Kamehameha (San Jose State).

BEACH VOLLEYBALL

Jordyn Nichols, Kamehameha (Arizona).

ROWING

Kylie Rdechor, Mid-Pacific (San Diego State).

MEN’S SOCCER

Skyler Goo, Saint Louis (UNLV); Samuel Wren, Kapolei (Nevada).

WOMEN’S SOCCER

Kaila Ambrosio, Kamehameha (UNLV); Breeann Andrade, St. Francis (Providence Christian College); Saydee Bacdad, Hilo (Utah Valley); Caitlin Bocobo, Sacred Hearts (Chaminade); Michele Bonifacio, Kapolei (Saint Mary’s); Camryn Cabudol, Campbell (Southern Oregon); Taylor Caporus, Roosevelt (Hawaii); Samantha Corney, Kapolei (La Verne); Kiara Cuyo, Kamehameha (Holy Names); Leah Feato, Kamehameha (SUNY Stony Brook); Alyssa Gabriel, Kaiser (California State University San Marcos); Paige Garcia, Castle (Clark College); Emalia Higgins, Hawaii Prep (Colorado School of Mines); Kaitlin Hirasa, Mililani (Warner Pacific); Musuai Isaia, ‘Iolani (Sonoma State); Caela Kaio, Kamehameha (UC Riverside); Saige Kalani, Pearl City (Dominican University); Kaulana Kanno, Kamehameha (Harvey Mudd); Kiersten Lau, Kailua (Notre Dame de Namur); Alyssa Lovell, Kapolei (Columbia Basin); Maya Mau, Kaiser (Adams State); Taryn Medeiros, Kamehameha (Hawaii Pacific); Shaley Mercado, Kaiser (Fresno Pacific); Nicole Olanda, Aiea (Utah Valley); Jordyn Pacheco, Hilo (Northern Arizona); Katherine Pothier, Campbell (Hawaii Pacific); Kailee-Rae Quartero, Kamehameha (Portland State); Jolina Saroca, Moanalua (Hobart William Smith College); Hoku Schatz, Kahuku (Idaho); Jadeyn Sumait, Kahuku (Chaminade); Kelci Sumida, Moanalua (Hawaii); Kaylee Sumida, Moanalua (Hawaii Pacific); Mya Tolentino, Waipahu (Hawaii Pacific); Chaylea Tome, Kamehameha (Puget Sound); Taylor Venenciano, ‘Iolani (Pomona College); Lindsey Wilson, Mililani (Chaminade); Kierstyn Yamamoto, Keaau (California Baptist).

SOFTBALL

Aleia Agbayani, ‘Iolani (California-Berkeley); Kailyn Barrett, ‘Iolani (Cal Poly); Cira Bartolotti, Kapolei (Hawaii); Jaeda Cabunoc, Roosevelt (Chaminade); Kawena Kalani, St. Francis (North Dakota); Ka’ena Keliinoi, St. Francis (Hawaii); Cherise Mori, Mililani (Cal State Stanislaus); Maya Nakamura, Roosevelt (Hawaii); Kayli Nakoa, Kapolei (Eastern Arizona); D’Asha Saiki, Punahou (California-Berkeley).

SWIMMING

Michael Petrides, Mid-Pacific (California-Berkeley)

WOMEN’S VOLLEYBALL

Teana Adams-Kaonohi, Punahou (Kansas State); Braelyn Akana, Kamehameha (Hawaii); Lexis Akeo, Kamehameha (Pittsburgh); Shelby Capllonch, Damien (UNLV); Naya Dong, ‘Iolani (Utah); Kristen McDaniel, ‘Iolani (N.C. State); Gabrielle Naniseni, Mililani (Charleston Southern); Paris Oliveira, Kamehameha (Nevada); Nikki Saito, Maryknoll (Temple); Sinalaulii Moheofo Uluave, Punahou (Rider University); Grace Wee, ‘Iolani (BYU).

WOMEN’S WATER POLO

Kyra Kahahawai, Kamehameha (Azusa Pacific).