TODAY

WATER POLO

>> College women: Rainbow Invite—Sonoma State vs. Marist, 9 a.m.; San Diego State vs. Hawaii, 10:15 a.m. Games at the Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

MONDAY

BASKETBALL

>> OIA East Boys: Anuenue at

TODAY

WATER POLO

>> College women: Rainbow Invite—Sonoma State vs. Marist, 9 a.m.; San Diego State vs. Hawaii, 10:15 a.m. Games at the Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

MONDAY

BASKETBALL

>> OIA East Boys: Anuenue at Kahuku, 5:30 p.m.

>> ILH Division II boys: Punahou at Damien, 6 p.m.; Le Jardin at Saint Louis, 6 p.m.

SOCCER

>> OIA Boys Division I Tournament: First Round—At Campbell: Radford vs. Kailua, 5:30 p.m.; Moanalua vs. Campbell, 7 p.m. At Roosevelt: Kahuku vs. Pearl City, 5:30 p.m.; Waianae vs. Roosevelt, 7 p.m.

OIA SOCCER

Division I Championship

>> Aiea 1, Pearl City 0

Division ll Championship

>> Kalaheo 2, Waianae 1

Division ll Third-Place

>> Waialua 2, Leilehua 0

Goal Scorers—Aiea: Nicole Olanda. Kalaheo: Shaelyn Kam, Kaina Ramie. Waianae: Chevelle Wagner-Chun. Waialua: Azia Bjur, Zoe Balmoja.

ILH SOCCER

Varsity Boys

>> ‘Iolani 2, Punahou 2

Goal Scorers—Punahou: Matthew Fairfax, Micah Williams. ‘Iolani: n/a.

Varsity Girls

>> Kamehameha 3, ‘Iolani 2

Goal Scorers—Kamehameha: Leah Feato, Caili Cain, Carley Park. ‘Iolani: Marea Lee, Kelsey Takahashi.

OIA BASKETBALL

Varsity Boys

>> Nanakuli 58, Aiea 57

>> Kahuku 50, Roosevelt 47

Leading Scorers—Nanakuli: Kukilakila Kahalekai 26, Deuce Yin 13. Aiea: N. Okamoto 16, E. Garramone 11, R. Lazaro 11, B. Capanang 11. Kahuku: Marcus Damuni 15, Ethan Erickson 13. Roosevelt: Micah Visoria 11, Ty Shishido 10.

Junior Varsity

>> Aiea 48, Nanakuli 36

ILH BASKETBALL

Division I Boys

>> Punahou 75, Kamehameha 65

>> Maryknoll 37, Mid-Pacific 18

Leading Scorers—Kamehameha: Christmas Togiai 25, Xavier Lever 11. Punahou: Yoshi Kobayashi 19, Ryder Hsiung 16, Jakob Kimura 14, Peyton Macapulay 10. Maryknoll: Marcus Tobin 8. Mid–Pacific: Lucca Kitashima 6.

Division II Boys

>> Damien 97, Hanalani 66

Leading Scorers—Damien: Jake Holtz 17, Bryce Forbes 13, Aukustino Antonio 10. Hanalani: Jonathan Akaka 31, Austin Harder 11, Cristoffer Harrison 11.

Division I-AA Boys

>> Saint Louis 40, ‘Iolani 26

Leading Scorers—’Iolani: Jalin Rachlin 13. Saint Louis: Kila Kamakawiwoole 13.

Division III Varsity Girls

>> St. Francis 52, Damien 36

Leading Scorers—St. Francis: Zayla Sismar Evangelista 17, Trisadee Kahunahana 11. Damien: Karissa Racoma 19.

Division III Varsity Girls

>> Christian Academy 36, St. Andrew’s 35

BIIF

>> Hawaii Prep 68, Parker 30

>> Konawaena 55, Kamehameha-Hawaii 46

Leading Scorers—HPA: Matija Vitorovic 16, Javan Perez 14, Valentinas Ulinas 12. Parker: Connor Brown 14. Konawaena: Ethan Neru 22.

CANOE PADDLING: ILH RACE NO. 6

Magic Island to Waikiki Wall to Kewalo Buoy to Magic Island

Varsity Boys

>> Punahou (Isaac Miller, Fisher Bricker, Campbell Duncan, Zach Ingram, Luke Peters, and Trevor Hemmings) 48:16:00

>> Kamehameha 48:26:00

>> Mid-Pacific 51:02:00

>> Saint Louis 53:47:00

>> Le Jardin 54:05:00

>> ‘Iolani 55:10:00

>> Pac-5 55:40:00

>> Maryknoll 55:58:00

>> Damien 57:09:00

Varsity II Boys

>> Kamehameha 52:08:00

>> Punahou 54:52:00

>> St. Francis 55:52:00

>> Junior Varsity Boys

>> Punahou 52:05:00

>> Le Jardin 52:14:00

>> Kamehameha 52:42:00

Varsity Girls

>> Punahou (Mehana Leafchild, Dillyn Lietzke, Ayla Sprecher, Kaya Lee, Emma McDonald, and Pomaika’i Ogata) 55:33:00

>> Kamehameha 57:16:00

>> Sacred Hearts 58:24:00

>> Mid-Pacific 59:53:00

>> Pac 5 1:03:42:00

>> ‘Iolani 1:04:54:00

>> Maryknoll 1:06:27:00

>> Le Jardin 1:11:42:00

Varsity II Girls

>> Punahou 59:19:00

>> Kamehameha 1:06:32:00

>> Pac-5 1:19:44:00

Junior Varsity Girls

>> Mid-Pacific 58:46:00

>> Kamehameha 59:01:00

>> Punahou 1:00:06:00

Mixed Varsity

>> Punahou (Kai Binney, Vinney Ako, Phoenix Clarke, Olivia Strong, Kiani Yost, and Nik Steiner) 51:16:00

>> ‘Iolani 51:22:00

>> Damien 52:23:00

>> Mid-Pacific 53:08:00

>> Kamehameha 53:51:00

>> Pac 5 56:34:00

>> Le Jardin 1:00:43:00

>> St. Francis 1:06:30:00

>> Maryknoll DNR

SWIMMING & DIVING

OIA Eastern and Western championships

Central Oahu Regional Park, Saturday

OIA Girls Western Division

1. Mililani 149

2. Kapolei 101

3. Leilehua 90

4. Campbell 64

5. Waialua 39

6. Pearl City 18

6. Waipahu 18

6. Radford 18

9. Aiea 9

OIA Boys Western Division

1. Mililani 158

2. Campbell 100

3. Waipahu 58.5

4. Leilehua 53.5

5. Radford 53

6. Kapolei 40

7. Pearl City 37

8. Waialua 18

9. Aiea 2

OIA Girls Eastern Division

1. Kaiser 206

2. Kalani 126

3. Roosevelt 80

4. Moanalua 44

5. Kahuku 28

6. Kalaheo 24

7. McKinley 19

8. Kailua 17

9. Castle 6

OIA Boys Eastern Division

1. Kalani 150

2. Kaiser 115

3. Roosevelt 72

4. Moanalua 61

5. Castle 32

5. Kahuku 32

7. Kalaheo 27

8. McKinley 25

9. Kailua 6

COLLEGE WOMEN TENNIS

Weinman Foundation Invitational

At UH Tennis Complex

Singles

>> Natsuho Arakawa (Washington) def. Allie Sanford (Ole Miss) 6-0, retired

>> Cameron Kriscunas (Ole Miss) def. Abbey Watanabe (Washington) 7-6, 6-3

>> Stacey Fung (Washington) def. Tea Jandric (Ole Miss) 7-5, 6-1

>> Katarina Kopcalic (Washington) def. Anna Vrbenska (Ole Miss) 3-6, 6-4, 1-0 (10-6)

>> Kenadi Hance (Washington) def. Alzbeta Houbova (Hawaii) 6-1, 6-0

>> Sedona Gallagher (Washington) def. Alexa Bortles (Ole Miss) 6-3, 2-6, 1-0 (11-9)

>> Vanessa Wong (Washington) def. Nikola Dolakova (Hawaii) 6-3, 6-1

>> Sabina Machalova (Ole Miss) def. Maayan Sela (Hawaii) 6-4, 6-1

>> Tereza Janatova (Ole Miss) def. Nika Zupancic (Washington) 1-6, 7-5, 1-0 (10-6)

Doubles competition

>> Delara Zamani/Sedona Gallagher (Washington) def. Alexa Bortles/Allie Sanford (Ole Miss) 6-4

>> Michelle Pits/Alzbeta Houbova (Hawaii) def. Abbey Watanabe/Katarina Kopcalic (Washington) 6-4

>> Stacey Fung/ Nika Zupancic (Washington) def. Maayan Sela/ Nikola Dolakova (Hawaii) 6-3

>> Tea Jandric/Sabina Machalova (Ole Miss) def. Kenadi Hance/ Natsuho Arakawa (Washington) 7-5

>> Zoey Weil/Vanessa Wong (Washington) def. Tereza Janatova/Cameron Kriscunas (Ole Miss) 7-6