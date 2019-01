SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

BASKETBALL

OIA East boys: Anuenue at Kahuku, 5:30 p.m.

ILH Division II boys: Punahou at Damien, 6 p.m.; Le Jardin at Saint Louis, 6 p.m.

SOCCER

OIA Division I boys Tournament: First Round—At Campbell: Radford vs. Kailua, 5:30 p.m.; Moanalua at Campbell, 7 p.m. At Roosevelt: Kahuku vs. Pearl City, 5:30 p.m.; Waianae at Roosevelt, 7 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

OIA Division I girls Tournament–Semifinals at Radford: Kaiser vs. Kahuku, 5 p.m.; Kalani vs. Mililani, to follow. Fifth-place semifinals: Radford at Kapolei, 6 p.m.; Moanalua at Leilehua, 6 p.m.

OIA Division II girls Tournament—Semifinals: Pearl City at Castle, 6 p.m.; Farrington at Waipahu, 6 p.m.

ILH Division I boys: Saint Louis at ‘Iolani, 6 p.m.; St. Francis at Maryknoll, 6 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.

CANOE PADDLING

ILH: Make-up for races OR race off (if needed), Magic Island to Kewalo Buoy to Magic Island, 4:30 p.m.

SOCCER

ILH Division I girls: Overall championship–Kamehameha at ‘Iolani, 3:30 p.m.

ILH boys: Mid-Pacific at Punahou, 4 p.m.; Pac-Five vs. Le Jardin, 4 p.m. at Kapiolani Park No. 1.

OIA Division I boys Tournament: Quarterfinals—At Mililani: Moanalua/Campbell winner vs. Kalani, 5:30 p.m.; Radford/Kailua winner at Mililani, 7 p.m. At Kaiser: Waianae/Roosevelt winner vs. Kapolei, 5:30 p.m.; Kahuku/Pearl City winner at Kaiser, 7 p.m.

SURFING

Sunset Pro Junior

Sunday

At Sunset Beach

Men’s Final

1–Roi Kanazawa (Japan); 2. Crosby Colapinto (USA); 3. Levi Young (Hawaii); 4. Eli Hanneman (Hawaii).

Women’s Final

1–Gabriela Bryan (Hawaii); 2. Ariana Shewry (New Zealand); 3. Leila Riccobuano (Hawaii); 4. Summer Ivy (Hawaii).

AIR RIFLERY

ILH Precision Air Riflery

Saturday

At Punahou

Varsity

Punahou 2127, Saint Louis 684

High shooters–Punahou: Chronos Baker 367. Saint Louis: Brenden Young 362.

Junior varsity

Punahou 1967, Saint Louis 759

High shooters–Punahou: Lilly Lockwood 349. Saint Louis: N/A.

Chapson 8K Run

Sunday, at Kapiolani Park

Female

Open–1. Akiko Patterson, 32:21.9; 2. Tammy Bautista, 32:51.0; 3. Rebecca Yasutake, 33:33.2.

9 and under–1. Samantha Tunick, 57:19.7.

10 to 14–1. Jessica Tunick, 57:19.1.

20 to 24–1. Tiffany Nakamura, 37:34.1; 2. Angela Kim, 47:58.7.

25 to 29–1. Jennifer Skogerboe, 33:52.7; 2. Lindsay Covich, 48:59.5.

30 to 34–1. Jo-Anna Syverson, 35:18.4; 2. Jillian Moser, 41:02.7; 3. Meghan Lankshear, 41:32.0.

35 to 39–1. Christina Kamalo, 38:08.8; 2. Kayoung Park, 47:27.0; 3. Trisha Ching, 48:13.7.

40 to 44–1. Christine Lyons, 40:27.7; 2. Amie Lawyer, 46:42.9; 3. Rachel Oathout, 48:11.2.

45 to 49–1. Lori Nishida, 35:09.6; 2. Kimberly Turner, 43:47.9; 3. Tara Szuber, 45:10.0.

50 to 54–1. Angela Sy, 41:43.3; 2. Emi Akutsu, 42:39.9; 3. Amanda Weston, 45:16.2.

55 to 59–1. Dianne Kaltenegger, 39:59.8; 2. Michele Nishiguchi, 42:59.0; 3. Ruby Chang, 47:41.9.

60 to 64–1. Eriko Nishio Fong, 44:31.4; 2. Linda Moran, 44:44.5; 3. Annie Marshall, 45:06.0.

65 to 69–1. Christine Summerson, 53:42.9; 2. Carol Raske, 58:38.8; 3. Lynda Kelly, 59:23.1.

70 to 74–1. Karen Loomis, 59:34.0; 2. Barbara Ross, 1:18:30.8; 3. Eileen Ward, 1:23:37.6.

75 to 79–1. Joy Schoenecker, 1:20:13.3.

80 to 84–1. Rene McWade, 1:36:55.6.

Male

Open–1. Humberto Baeza, 26:58.5; 2. Jake Schmitz, 27:14.8; 3. Brent Wakuzawa, 29:02.0.

10 to 14–1. Shane Kaneshiro, 37:09.8; 2. Timothy Tunick, 42:21.4; 3. Eoin Foley, 1:01:25.6.

15 to 19–1. Ryosuke Asai, 34:26.6.

20 to 24–1. Harrison Oshiro, 34:13.2.

25 to 29–1. Tre Chacon, 30:10.7; 2. Craig Kandler, 32:56.7; 3. Joe O’Mara, 37:13.2.

30 to 34–1. Andrew McHowell, 29:31.0; 2. Matt Hutton, 29:59.9; 3. Juan Romero, 31:35.5.

35 to 39–1. Andrew Taylor, 31:44.8; 2. Philippe Auger, 37:58.8; 3. John Tyler, 38:37.7.

40 to 44–1. Tomotaka Fukushi, 31:13.0; 2. Greg Redford, 32:38.1; 3. Masaomi Uchida, 35:19.2.

45 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 34:04.9; 2. Jesse Wu, 35:03.8; 3. John Tunick, 35:10.9.

50 to 54–1. Jonathan Lyau, 31:24.7; 2. Shin Nishibori, 33:38.8; 3. Stephen Foley, 33:46.2.

55 to 59–1. Timothy McKeithen, 31:00.1; 2. Eric Oshiro, 36:15.7; 3. Ted Leon, 36:35.0.

60 to 64–1. Millard Sappington, 34:50.3; 2. Tom Apple, 37:30.3; 3. Mark Shorter, 38:02.5.

65 to 69–1. John Lopes, 36:29.0; 2. Michael Georgi, 36:33.6; 3. Eric Burgoyne, 42:05.3.

70 to 74–1. Arthur Fujii, 55:50.4; 2. Michael Pietrusewsky, 1:04:47.2; 3. Bill Darrah, 1:08:51.6.

75 to 79–1. Dan Talhelm, 45:15.1; 2. Walter Aeckerle, 1:33:40.4.

80 to 84–1. Kit Smith, 1:01:06.4.

85 and over–1. Bill Cunningham, 57:19.2.

ILH

Saturday

At Klum gym

Boys varsity, Division II

Hawaii Baptist 52, University 48, OT

Girls varsity, Division II

University 48, Le Jardin 35

College Men

Sunday

East

Boston College 87, Florida St. 82

Duquesne 91, George Washington 85, OT

Monmouth (NJ) 83, Iona 81

Midwest

Bradley 57, S. Illinois 54

Drake 74, Missouri St. 63

Iowa 95, Illinois 71

Marquette 79, Providence 68

Nebraska-Omaha 75, South Dakota 68

West

Denver 74, Oral Roberts 58

Utah 78, Colorado 69

College Women

Top 25

Sunday

No. 1 Notre Dame 92, Boston College 63

No. 2 Baylor 79, West Virginia 47

No. 4 Louisville 73, Wake Forest 49

No. 5 Oregon 93, Arizona 60

No. 6 Stanford 85, Washington State 64

No. 8 N.C. State 70, Virginia Tech 61, OT

No. 9 Maryland 79, Penn State 67

No. 19 Arizona State 79, No. 10 Oregon State 76, 2OT

Georgia Tech 65, No. 12 Syracuse 55

No. 14 Marquette 83, St. John’s 73

No. 20 Rutgers 76, No. 17 Michigan St. 62

No. 22 Iowa 94, Illinois 75

Nebraska 63, No. 23 Minnesota 57

Seton Hall 84, No. 24 DePaul 73

Purdue 56, No. 25 Indiana 53