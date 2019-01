TODAY SOFTBALL >> College: Hawaii Pacific Alumnae Game, noon at Howard A. Okita Field. MONDAY BASKETBALL >> PacWest: Azusa Pacific vs. Chaminade, women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. at McCabe Gym. >> ILH Read More

TODAY

SOFTBALL

>> College: Hawaii Pacific Alumnae Game, noon at Howard A. Okita Field.

MONDAY

BASKETBALL

>> PacWest: Azusa Pacific vs. Chaminade, women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. at McCabe Gym.

>> ILH Division II boys: Le Jardin at Punahou, 6 p.m.

SOCCER

>> HHSAA Division I girls state championships: First-round–Mililani vs. Hilo, 3 p.m., at Hilo Bayfront Soccer Fields; Moanalua at ‘Iolani, 3:15 p.m.; Campbell at Kamehameha-Maui, 4:30 p.m.; Kapolei at Pearl City, 6 p.m.

PREP BASKETBALL

ILH Division I Varsity Boys

>> ‘Iolani 70, St. Francis 66

Leading Scorers—StF: Kameron Ng 28, Kordel Ng 20, Titus Liu 10. Iol: Kawika Lee 22, Frank Felix 20, Noah Bumanglag 10.

>> Maryknoll 51, Punahou 39

Leading Scorers—Mryk: Makoto Kamata 16, Liko Soares 11. Pun: Jakob Kimura 9.

ILH Division II Varsity Boys

>> Damien 43, Hawaii Baptist 37

Leading Scorers—DMS: Jydon Hall 12, Bryce Forbes 10, Jake Holtz 10. HBA: Max Wiemken 24.

>> University 61, Le Jardin 21

ILH Division I Varsity Girls

>> ‘Iolani 60, Kamehameha 48

Leading Scorers—Iol: Lily Wahinekapu 17, Alexsandra Huntimer 12, Taylor Wu 11. KSK: Kalina Obrey 16, Camille Feary 11.

ILH Division II Varsity Girls

>> St. Francis 54, Le Jardin 43

Leading Scorers—StF: Kawena Kalani 25, Trisadee Kahunahana 20. LJA: Maddie Venezia 16.

OIA Varsity Boys



>> Aiea 53, Pearl 47

Leading Scorers—Aiea: Nathaniel Okamoto 14, Elvis Garramone11, Jonah Gormley 10, Ikaika Starkey 10. PC: Malosi Vienna 15, Justin Pfau 10, Mel Oandasan 10.

BIIF

>> Hawaii Prep 38, Ka’u 32

Leading Scorers—HPA: Maja Burdova 16. Ka’u: Reishalyn Jara 11.

>> Waiakea 58, Konawaena 48

Leading Scorers—Kona: Kali Salazar-Harrell 14, Caiyle Kaupu 10. Waik: Tayvia Cabatbat 17, Keeli-Jade Smith 13, Jazelle Dorser 10.