TODAY

BASEBALL

>> College: Howard Payne vs. Hawaii Pacific (doubleheader), 11 a.m. at Hans L’Orange Park.

VOLLEYBALL

>> College men: Stanford at Hawaii, 6 p.m., at Stan Sheriff Center.

MONDAY

BASKETBALL

>> PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. at Neal Blaisdell Arena.

>> PacWest: Biola vs. Hawaii Hilo, women at 5 p.m.; men at 7:30 at UHH Gym.

>> HHSAA Division I Girls—First Round: Leilehua at Konawaenea, 4 p.m.; Maui at Kaiser, 5 p.m.; Radford at Kalani, 6 p.m.; Mililani at Mamehameha

>> ILH Division I boys: ‘Iolani at Kamehameha, 5 p.m.; Punahou at Saint Louis, 6:30 p.m.

>> ILH Division II boys: University at Saint Louis, 5 p.m.; Hanalani at Le Jardin, 6 p.m.

SOCCER

>> Boys HHSAA State Championships: play-in, time and location tba.

COLLEGE MEN TENNIS

UNLV Tournament

At Las Vegas

UNLV 4, Hawai’i 2

Singles competition (Order of results: (4,3,2,1,5,6)

1. Andre Ilagan (UH) def. Olle Thestrup (UNLV) 6-3, 3-6, 6-3

2. Eric Samuelsson (UNLV) def. Blaz Seric (UH) 6-2, 7-6 (8-6)

3. Lucas Labrunie (UH) def. Richard Solberg (UNLV) 6-3, 6-2

4. Jordan Sauer (UNLV) def. Asad Siyyid (UH) 7-5, 6-3

5. Clayton Alenik (UNLV) def. Tristan Martin (UH) 4-6, 7-5, 7-5

6. Tom Ciszewski (UNLV) def. Simon Telo Alves (UH) 6-2, 7-6 (7-4)

HIGH SCHOOL BASKETBALL

ILH Division I Boys

Friday

>> Kamehameha 63, Saint Louis 48

Leading scorers—KSK: Christmas Togiai 17, Paliku Kamaka 12, Onipaa Pung 11. StL: Liloa Kapiko 14.

ILH Division I Boys

Saturday

>> St. Francis 70, Mid-Pacific 41

Leading scorers—StF: Kameron Ng 40. MPI: Lucca Kitashima 17, Elijah Kahue-Parker 10.

>> Maryknoll 40, Kamehameha 33

Leading scorers—Mryk: Makoto Kamata 17, Kalai Akaka 14. KSK: Christmas Togiai 10.

ILH Division II Boys

Saturday

>> Damien 79, Kamehameha 1-AA 36

Leading scorers—DMS: Hayden Baylidan 14, Neulet Sevilleja 14, Jake Holtz 14, Bryce Forbes 11, Jayden Hall 11. KSK: T. Sui 10.

>> ‘Iolani 53, Le Jardin 35

Leading scorers—LJA: Riley Brunel 19. Iol: Hunter Gries 11, Tristen Briones 11.

BIIF

Friday

>> Keaau 48, Parker 38

Leading scorers—Kea: Branden Pagala 11. Par: Conner Brown 21, Trevor Bustein 12.

HHSAA CANOE PADDLING STATE CHAMPIONSHIPS

Saturday

At Keehi Lagoon

Varsity Girls

1. Punahou (Pomaika’i Ogata, Kaya Lee, Phoenix Clarke, Mehana Leafchild, Dillyn Lietzke and Ayla Sprecher) 04:13.26

2. Kapaa 04:25.61

3. Kekaulike 04:25.93

4. Mililani 04:33.83

5. Sacred Hearts 04:38.97

6. Roosevelt 04:42.54

7. Kamehameha-Maui 04:43.87

8. Kaiser 04:49.35

Varsity Boys

1. Kamehameha (Candido Manatad, Austin Keale Sunn, Papakaiaokanalukai’oli Foster-Blomfield, Stryder Garrett, Conor Higgins and Punia Pale) 03:46.12

2. Punahou 03:46.44

3. Hawaii Prep 03:49.20

4. Mid-Pacific 03:52.91

5. Seabury Hall 03:57.07

6. Anuenue 03:59.02

7. Kauai 04:07.21

8. Moanalua 04:14.74

Mixed Varsity

1. Punahou (Gabriel El Hajji, Trevor Hemmings, Aukina Hunt, Mehana Leafchild, Dillyn Lietzke and Kaya Lee) 04:03.80

2. Hawaii Prep 04:14.69

3. Kamehameha-Maui 04:19.36

4. Kaiser 04:19.98

5. Waimea 04:22.11

6. ‘Iolani 04:22.58

7. Kalaheo 04:22.85

8. Seabury Hall 04:28.56