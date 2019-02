Today BASKETBALL PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. at Neal Blaisdell Arena. PacWest: Biola vs. Hawaii Hilo, women at 5 p.m.; men at 7:30 at UHH Gym. HHSAA Read More

Today

BASKETBALL

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. at Neal Blaisdell Arena.

PacWest: Biola vs. Hawaii Hilo, women at 5 p.m.; men at 7:30 at UHH Gym.

HHSAA Girls Division I State Championships: first round, Leilehua at Konawaenea, 4 p.m.; Kaiser at Maui, 5 p.m.; Radford at Kalani, 6 p.m.; Mililani at Kamehameha.

7 p.m.

ILH Division I boys: ‘Iolani at Kamehameha, 5 p.m.; Punahou at Saint Louis, 6:30 p.m.

ILH Division II boys: University at Saint Louis, 5 p.m.; Hanalani at Le Jardin, 6 p.m.

SOCCER

HHSAA Boys Division I State Championships: first round, Kalani vs. Hilo, 3 p.m. at Bayfront Field; Kaiser at ‘Iolani, 3:15 p.m.; Pearl City vs. Baldwin, 4:30 p.m. at War Memorial Stadium; Campbell at

Mililani, 6 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

OIA Boys Division I Tournament: first round, Aiea at Roosevelt; Pearl City at

Kahuku; Kalaheo at Leilehua; Campbell at Kalani. Games start at 6 p.m.

OIA Boys Division II Tournament: first round, Kaimuki at Waianae; Waipahu at Kaiser. Games start at 6 p.m.

Johnny Faerber 10K Run

At Kapiolani Park

Saturday

Female

Open: 1. Bethany Spector 38:38.9. 2.Tammy Bautista 41:47.2. 3. Akiko Patterson 42:27.3. 20-24: 1. Scarlett Rogers 1:10:58.2. 25-29: 1. Rebecca Yasutake 42:45.1. 2. Jennifer Skogerboe 43:23.5. 3. Maria Amparo Vanaclocha Berti 55:14.3. 30-34: 1. Jo-Anna Syverson 44:33.6. 2. Jillian Moser 51:15.1. 3. Kelly Higa 51:36.5. 35-39: 1. Christina Kamalo 49:36.9. 2. Marshalee Clarke 56:07.1. 3. Merry Gilliot 56:09.8. 40-44: 1. Shawna Yee 50:14.4. 2. Amie Lawyer 1:00:11.6. 3. Lori Ann Concepcion 1:07:00.9. 45-49: 1. Lori Nishida 45:27.2. 2. Karen Dixon 47:57.7. 3. Hiromi Yamada 48:18.9. 50-54: 1. Hiroko Iijima 45:36.5. 2. Satomi Fujimura 46:41.3. 3. Emi Akutsu 52:03.6. 55-59: 1. Tamara Shuler 48:42.9. 2. Andrea Schwab 52:19.6 3. Rhonda Black 1:01:59.2. 60-64: 1. Eriko Nishio Fong 56:40.8. 2. Annie Marshall 58:33.9. 3. Lynn Muramaru 58:51.4. 65-69: 1. Lynda Kelly 1:14:24.7. 2. Christine Summerson 1:14:42.8. 3. Catherine Chan 1:18:47.3. 70-74: 1. Karen Loomis 1:15:17.7. 2. Barbara Ross 1:34:09.1. 75-79: 1. Joy Schoenecker 1:42:46.9.

Male

Open: 1. Kazuki Ishii 35:20.5. 2. Nicholas Pugliese 36:33.7. 3. Brent Wakuzawa 36:43.5. 9-younger: 1. Danny Noia 1:03:49.8. 10-14: 1. Shane Kaneshiro 50:03.2. 2. Timothy Tunick 54:05.8. 3. Eoin Foley 1:22:52.6. 15-19: 1. Ryosuke Asai 43:01.0. 2. Seth Tuasivi 50:22.1. 3. Dillon Maloney 1:04:10.2. 20-24: 1. Harrison Oshiro 42:41.4. 25-29: 1. Tre Chacon 37:25.3. 2. Roy Aviles 55:00.8. 30-34: 1. Jonathan Fleming 38:10.1. 2. Juan Romero

40:07.0. 3. Christopher Salas 43:03.3. 35-39: 1. Jay Dela Cruz 41:43.1. 2. Lawrence Dunning 49:54.7. 3. Todd Cosgrove 50:55.8. 40-44: 1. Josh Swenson 38:51.5. 2. Takeshi Yamada 39:03.6. 3. Ilya Fayerman 39:35.9. 45-49: 1. Kengo Yoshimoto 37:58.2. 2. Jesse Wu 44:03.7. 3. John Tunick 44:21.8. 50-54: 1. Jonathan Lyau 39:17.3. 2. Stephen Foley 42:58.7. 3. John Keenan III 46:20.6. 55-59: 1. Timothy McKeithen 39:37.9. 2. Craig Knohl 45:40.9. 3. Eric Oshiro 48:33.8. 60-64: 1. Bobby Carpenter 42:49.0. 2. Millard Sappington 44:13.0. 3. Paul Johnson 46:00.4. 65-69: 1. Michael Georgi 46:36.0. 2. Jeffery Tsuda 52:47.5. 3. Eric Burgoyne 53:15.5. 70-74: 1. Arthur Fujii 1:11:15.7. 2. Karl Heinz Doverman 1:18:43.0. 3. Michael Pietrusewsky 1:22:42. 75-79: 1. Alfred Chun 58:43.7. 2. Dan Talhelm 1:01:51.9. 80-84: 1. Kit Smith 1:16:15.5. 2. John Simonds 1:47:01.4. 85-older: 1. Bill Cunningham 1:13:07.2.

REMAINING WINTER SEASON SCHEDULE

Today, Thursday through Saturday — Girls Division I Basketball at Moanalua High, McKinley High and Stan Sheriff Center.

Today, Thursday through Saturday — Boys Division I Soccer at regional sites TBD and Waipio Peninsula Soccer Complex.

Wednesday through Saturday — Girls Division II Basketball at Damien, Kalani High and Stan Sheriff Center.

Friday through Saturday — Boys Division II Soccer at Waipio Peninsula Soccer Complex.

Friday through Saturday — Swimming and Diving at Central Oahu Regional Park.

Feb. 18, 21-23 — Boys Division I Basketball at regional sites TBD, Moanalua High, McKinley High and Stan Sheriff Center.

Feb. 20-21 — Wrestling at Blaisdell Arena.

Feb. 21-23 — Boys Division II Basketball at Kalani High, St. Francis and Stan Sheriff Center.

Spring Season Schedule

May 3-4 – Track and Field at War Memorial Stadium.

May 1-4 – Division I Softball at Rainbow Wahine Softball Stadium

May 1-4 – Division II Softball at Patsy Mink Field, Maui High.

Apr. 29-May 2-4 – Boys Division I Volleyball at regional sites TBD, Moanalua High, McKinley High and Blaisdell Center.

May 2-4 – Boys Division II Volleyball at St. Francis, Kaimuki High and Blaisdell Center.

Apr. 29-May 2-4 – Girls Water Polo at Kamehameha.

May 4 – Judo at Stan Sheriff Center.

May 7-8 – Girls Golf at Waikoloa Kings Course.

May 9-10 – Boys Golf at Waikoloa Kings Course.

May 8-11 – Division I Baseball at Iron Maehara Stadium.

May 9-11 – Division II Baseball at Vidinha Stadium.

May 9-11 – Tennis at Mauna Lani Sports and Fitness Club.