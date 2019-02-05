TODAY
BASKETBALL
OIA Boys Division I Tournament: first round, Aiea at Roosevelt; Pearl City at
Kahuku; Kalaheo at Leilehua; Campbell at Kalani. Games start at 6 p.m.
OIA Boys Division II Tournament: first round, Kaimuki at Waianae; Waipahu at Kaiser. Games start at 6 p.m.
WEDNESDAY
BASKETBALL
PacWest: Dominican vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. at Neal Blaisdell Arena.
HHSAA Girls Division II State Championships: first round, at Damien: Waimea vs. Waipahu, 5 p.m.; Farrington vs. St. Francis, 7 p.m. At Kalani: Kau vs. University, 5 p.m.; Hanalani vs. Kamehameha-Hawaii, 7 p.m.
OIA Boys Division I Tournament: quarterfinals, Aiea/Roosevelt winner at Moanalua; Pearl City/Kahuku winner at Mililani; Kalaheo/Leilehua winner at Kailua; Campbell/Kalani winner at Kapolei. Games start at 6 p.m.
OIA Boys Division II Tournament: semifinals, Kaimuki/Waianae winner at Farrington; Waipahu/Kaiser winner at Nanakuli. Games start at 6 p.m.
ILH Division II boys: Hawaii Baptist at ‘Iolani, 6 p.m.
HHSAA girls
All-tournament team
Division I
Maya Hagiwara, Kamehameha-Kapalama
Hokulei Ishikawa, Campbell
Leah Feato, Kamehameha-Kapalama
Naia Balancio, Konawaena
Jourdyn Curran, Campbell
Kalia Kalua, Kamehameha-Kapalama
Caly Ah Soon, Kamehameha-Kapalama
Katherine Pothier, Campbell
Alisha Maake, Campbell
Nicole Wong, Kamehameha-Kapalama
D’awncey Jones-Black, Kamehameha-Kapalama
Zoe Alexandra Asue, King Kekaulike
Goalkeeper: Vallerie Brown, Campbell
Most Outstanding Player: Carley Park, Kamehameha-Kapalama
Division II
Emi Higgins, Hawaii Preparatory Academy
Kahele Ventura, Kauai
Deena Hayes, Kapaa
Nanea Wong Yuen, Kamehameha-Hawaii
Angela Cipriano, Hawaii Preparatory Academy
Kaila Ambrosio, Kamehameha-Hawaii
Eryka Napoleon, Kauai
Joey-Ann Cootey, Kamehameha-Hawaii
Zoe Ganley, Hawaii Preparatory Academy
Kahele Walsh, Hawaii Preparatory Academy
Goalkeeper: Maia Mills, Hawaii Preparatory Academy
Most Outstanding Player: Malia Brost and Jenna Perry, Hawaii Preparatory Academy
ILH
Saturday
Varsity
Mid-Pacific 2211, Pac-5 2185
High shooters–MPI: CJ Pascual-Tabuyo 372. Pac: Donovan Shiraishi 368
Junior varsity
Pac-5 2112, Mid-Pacific 2002
High shooters– Pac: Hannah Okuda 365. MPI: Jason Katayama 362.
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