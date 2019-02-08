HHSAA D-I Boys Soccer: ʻIolani vs. Hawaii Prep Academy

ʻIolani Jarin Simon (7) slides for a ball away from Hawaii Prep Academy Noah Balaam (10) during the Queen's Medical Center HHSAA Boys Soccer State Championships on Thursday at the Waipio Peninsula Soccer Complex Stadium. ʻIolani won 2-1.
ʻIolani Tyler Udarbe (6) and Hawaii Prep Academy Maiki Kawakami (4) fight for a ball.
Hawaii Prep Academy Stormer Horton (29) blocks a kick.
Play was stopped for an injury.
ʻIolani Jonah Kawamura (9) drives the ball past Hawaii Prep Academy Sihkea Jim (22).
ʻIolani Wailoa Manuel (15) drives the ball against Hawaii Prep Academy Noah Furchner (8).
ʻIolani Lincoln Oishi (3) celebrates his header goal with Brendan Parke (4).
ʻIolani Ryuya Sekido (5) celebrates a goal made by Tyler Udarbe (6) in the 38th minute during a match.
ʻIolani Tyler Udarbe (6) pushed the ball and Hawaii Prep Academy players into the net for a goal during the 38th minute of a match.
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ʻIolani Brendan Parke (4) and Lincoln Oishi (3) celebrate a goal.