TUESDAY No major local sporting events scheduled. WEDNESDAY SOFTBALL College: New Mexico vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium. WRESTLING HHSAA State Championships: 10 a.m., at Neal Blaisdell Arena. High school preseason

TUESDAY

No major local sporting events scheduled.

WEDNESDAY

SOFTBALL

College: New Mexico vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

WRESTLING

HHSAA State Championships: 10 a.m., at Neal Blaisdell Arena.

High school preseason

At Ala Wai Park

Varsity

Damien 9, Kalani 4.

Major league calendar

Saturday – Mandatory reporting date.

March 20-21 – Opening series, Seattle vs. Oakland at Tokyo.

March 28 – Opening day for other teams, active rosters reduced to 25 players.

April 13-14 – St. Louis vs. Cincinnati at Monterrey, Mexico.

May 4-5 – Houston vs. Los Angeles Angels at Monterrey, Mexico.

June 3 – Amateur draft starts, Secaucus, N.J.

June 13 – Detroit vs. Kansas City at Omaha, Neb.

June 15 – International amateur signing period closes.

June 19-20 – Owners meeting, New York.

June 29-30 – New York Yankees vs. Boston at London.

Oahu Invitational Flyers

From Waimea, Hawaii Island to Oahu

Top 5

1. Sidney Lum,168.374 miles; 43.88 mph

2. Jay Alameida, 167.765 miles; 43.56 mph

3. Darryl Hansen, 175.738 miles; 42.52 mph

4. Ben Rodrigues, 181.661 miles; 42.00 mph

5. Allan Komatsu, 160.531 miles; 41.75 mph

COLLEGE MEN

AVCA Poll

Record Pts Prv

1. Long Beach State (16) 13-0 240 1

2. Hawaii 10-0 223 2

3. UC Irvine 13-2 207 3

4. Pepperdine 10-2 187 5

5. UC Santa Barbara 13-3 179 6

6. UCLA 10-4 160 4

7. Loyola-Chicago 11-4 141 7

8. Stanford 9-5 119 9

9. BYU 6-4 116 8

10. Lewis 11-4 104 10

11. CSUN 8-6 80 11

12. Ball State 7-7 54 12

13. George Mason 9-3 46 13

14. USC 7-6 40 14

15. Purdue Fort Wayne 8-7 15 15

HHSAA BOYS DIV. I TOURNAMENT

First Round

Kapolei 49, Baldwin 41, OT. Leading scorers– Kapo: Ja’Shon Carter 24. Bald: Holden Ioanis 13, John Werner 10.

‘Iolani 72, Hilo 45. Leading scorers–Iol: Frank Felix 17, Kawika Lee 14, Sam Wheeler 10. Hilo: Rayson Padilla 12.

Punahou 64, Kahuku 46. Leading scorers–Pun: Tamatoa Falatea 11, Jakob Kimura 10, Kah: Ethan Erickson 14, Lokana Enos 12.

Kailua 68, Kalaheo 40. Leading scorers–Kail: Everett Torres-Kahapea 22, Isaiah Hopson 19, Nainoa Peters 12, Kalh: Aaron Baker 17.

Monday

8.2 miles, Aloha Tower–Aloha Stadium

Men Overall

1. Andy Wack, Boulder, CO, 40:34

2. Lukas Motschann, Honolulu, 43:13

3. Benjamin Williams, Kailua, 44:48

4. Humberto Baeza, Honolulu, 45:23

5. Michael Morrison, Honolulu, 46:19

6. Michael Chin, Honolulu, 46:33

7. Roger Pinon, Chicago, IL, 46:40

8. Rocky Balala, Makawao, 47:16

9. Adam Hakola, Makawao, 47:28

10. Brent Wakuzawa, Kanehohe, 47:39

11. Matthew Roberts, San Diego, CA, 47:51

12. Leslie McCampbell, Pearl City, 47:52

13. Stuart Galloway, Fonthill, Canada, 47:53

14. Nathan Carison, Kailua, 47:54

15. Ben Schluckebier, Kapolei, 48:05

Ages 5–9: 1. Joe Whitford V, Laie, 1:11:07; 2. John Whitford, Laie, 1:12:14; 3. Micah Bennett, Honolulu, 1:17:34.

10–14: 1. Nicholas Pugliese, Honolulu, 49:10; 2. Benjamin Whitehurst, Pearl City, 54:30; 3. Konner Jacang, Aiea, 56:08.

15–19: 1. Adam Hakola, Makawao, 47:28; 2. Wolfgang Sakamaki, Honolulu, 48:20; 3.

20–24: 1. Michael Chin, Honolulu, 46:33; 2. Rocky Balala, Makawao, 47:16; 3. Brent Wakuzawa, Kaneohe, 47:39.

25–29: 1. Dan Kaneko, Aiea, 51:21; 2. Gerald Morgan, Honolulu, 51:47; 3. Jason Ketover, San Francisco, 53:12.

30–34: 1. Roger Pinon, Chicago, 46:40; 2. Matthew Roberts, San Diego, 47:51; 3. Everett Jellinek, Honolulu, 51:26.

35–39: 1. Ronald Kline, Washington, DC, 49:34; 2. Randy Roquid, Honolulu, 51:58;3. Alex Valencia, Walnut Creek, CA, 52:10.

40–44: 1. Michael Morrison, Honolulu, 46:19; 2. Eric Eckerman, Chicago, 49:48; 3. Tomotaka Fukushi, Honolulu, 51:56.

45–49: 1. Kengo Yoshimoto, Honolulu, 49:49; 2. David Miller, Honolulu, 53:24; 3. Paul Roman, Honolulu, 53:52.

50–54: 1. Jonathan Lyau, Honolulu, 51:23; 2. Brian Bigoni, La Jolla, CA, 54:18; 3. Stacey Cattell, Regina, Canada, 55:28.

55–59: 1. Stuart Galloway, Fonthill, Canada, 47:53; 2. Timothy McKeithen, Honolulu, 51:31; 3. Douglas Lougee, Honolulu, 54:37.

60–64: 1. Millard Mark Sappington, Kapolei, 57:21; 2. Jae Han, Honolulu, 57:30; 3. Tom Apple, Honolulu, 1:03:35.

65–69: 1. Eugene Cho, Honolulu, 1:04:06; 2. Robert Parson, Kaneohe, 1:04:54; 3. Phil Whittington, Honolulu, 1:05:44.

70–74: 1. Keith Campbell, Honolulu, 1:02:51; 2. Ron Pate, Honolulu, 1:02:54; 3. Michael Kasamoto, Honolulu, 1:05:36.

75–79: 1. Alfred Chun, Honolulu, 1:18:29; 2. Katsuhiko Nitta, Honolulu, 1:20:31; 3. Mike Taylor, Kailua, 1:20:56.

80–84: 1. Aubin Stremler, Aiea, 1:28:08; 2. Adolf Mader, Honolulu, 1:51:00; 3. Bruce Butcher, Kamloops, Canada, 1:54:46.

85–89: 1. Bill Cunningham, Kaneohe, 1:38:15; 2. Joseph Magaldi, Honolulu, 1:48:59; 3. Milyn Westphal, Appelton, WI, 2:04:11.

90–120: 1. Daniel Lucey, Kaneohe, 2:39:32; 2. Bryan Harry, Honolulu, 2:41:59; 3. Jerry Ogata, Honolulu, 3:01:47.

Women Overall

1. Karley Rempel, Boulder, CO, 47:30

2. Polina Carlson, Kaneohe, 47:39

3. Amanda Scott, Boulder, CO, 47:39

4. Lanni Marchant, London, Canada, 48:16

5. Alison Sukolsky, Kailua, 48:53

6. Cindy Anderson, Kailua, 50:21

7. Christal Cuadra-Keega, Reno, 50:58

8. Calie Kohlbrenner, Kihei, 51:18

9. Danna Friedemann, Honolulu, 52:55

10. Zoe Worobel, Kailua, 53:34

11. Lynn Babington, Honolulu, 53:39

12. Tess Ehrhardt, Chicago, IL, 53:55

13. Carly Forte, Kaneohe, 53:56

14. Tammy Bautista, Honolulu, 54:56

15. Marissa Kunsch, Honolulu, 55:02

Ages 5–9: 1. Logan Davidson, Honolulu, 1:27:25; 2. Samantha Tunick, Ewa Beach, 1:36:30; 3. Novyse Francisco, Ewa Beach, 1:36:38.

10–14: 1. Lia Pletcher, Mill Valley, CA, 1:03:53; 2. Cassie Chong, Honolulu, 1:07:20; 3. Kaylee Noda, Pearl City, 1:14:33.

15–19: 1. Gianna Sbarbaro, Kailua, 55:58; 2. Olivia Jarvis, Hilo, 57:11; 3. Kyra Pretre, Redwood City, CA, 58:03.

20–24: 1. Zoe Worobel, Kailua, 53:34; 2. Marissa Kunsch, Honolulu, 55:02; 3. Jessica Burkett, Kapolei, 58:47.

25–29: 1. Alison Sukolsky, Kailua, 48:53; 2. Caile Kohlbrenner, Kihei, 51:18; 3. Tess Ehrhardt, Chicago, 53:55.

30–34: 1. Lanni Marchant, London, Canada, 48:16; 2. Danna Friedemann, Honolulu, 52:55; 3. Megan Chock, Honolulu, 58:14.

35–39: 1. Cindy Anderson, Kailua, 50:21; 2. Christal Cuadra-Keegan, Reno, NV, 50:58; 3. Tammy Bautista, Honolulu, 54:56.

40–44: 1. Corinne Sterneckert, Honolulu, 55:49; 2. Candes Gentry, Honolulu, 1:00:23; 3. Autumn Kaldahl, Honolulu, 1:03:44.

45–49: 1. Mikelle Adamczyk, Honolulu, 59:05; 2. Lori Nishida, Honolulu, 59:39; 3. Kelly Go, Kaunakakai, 1:05:40.

50–54: 1. Sarah Slay, Kailua, 1:01:15; 2. Satomi Fujimura, Honolulu, 1:01:42; 3. Uilani Pauole de Sa, Honolulu, 1:02:20.

55–59: 1. Cynthia Lee, Honolulu, 59:03; 2. Cheryl Tamashiro, Honolulu, 1:01:41; 3. Lisa Dobbin, St. John’s Canada, 1:06:08.

60–64: 1. Lynn Babington, Honolulu, 53:39; 2. Tammie Quinlan, Eleele, 1:13:34; 3. Sally Evans, Honolulu, 1:19:23.

65–69: 1. Mitzi Arakaki, Kapolei, 57:35; 2. Suzanne Zakrewski, Abington, MA, 1:12:00; 3. Melanie Killam, Kailua, 1:21:30.

70–74: 1. Janet Pappas, Aiea, 1:13:38; 2. Cecilia Berrggren, Honolulu, 1:31:14; 3. Joanne Suzuki, Honolulu, 1:36:43.

75–79: 1. Karen Fuke, Honolulu, 1:27:00; 2. Beverly Csordas, Kailua, 1:39:04; 3. Yasuko Hirano, Honolulu, 1:43:26.

80–84: 1. Phyllis Durham, Ramona, OK, 1:55:46; 2. Monique Delorme, Honolulu, 1:56:59; 3. Maria Apo, Ewa Beach, 2:14:15.

85–89: 1. Caroline Limm, Honolulu, 2:02:04; 2. Jean Imada, Honolulu, 3:06:20.

90–120: 1. Juana Ganancial, Honolulu, 3:06:58; 2. Kinu Harada, Sakura-shi, Japan, 3:07:26.