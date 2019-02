TODAY BASKETBALL PacWest men: Notre Dame de Namur vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m. at UHH Gym. PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Hawaii Hilo, 5 p.m., at UHH Gym. GOLF OIA: 10 a.m., at Read More

SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

BASKETBALL

PacWest men: Notre Dame de Namur vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m. at UHH Gym.

PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Hawaii Hilo, 5 p.m., at UHH Gym.

GOLF

OIA: 10 a.m., at Ala Wai.

SOFTBALL

OIA East: Kaimuki at Roosevelt; Kalani at Moanalua; Kaiser at Kailua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Aiea at Campbell; Kapolei at Leilehua; Mililani at Pearl City. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kahuku at Waialua, 3 p.m.; Nanakuli at Radford, 3 p.m.; Kalaheo at Waipahu, 3 p.m.; Farrington at McKinley, 5 p.m.

WEDNESDAY

SOFTBALL

PacWest: Notre Dame De Namur vs. Hawaii Pacific (doubleheader), 1 p.m. at Howard A. Okita Field.

ILH: Punahou at Mid-Pacific; Pac-Five at Kamehameha; Sacred Hearts vs. ‘Iolani at Ala Wai NP; Damien vs. St. Francis at Ala Wai Field 2. Games start at 4 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys varsity III: Christian Academy at Hawaiian Mission, 3 p.m.

WATER POLO

OIA: At CORP: Leilehua vs. Pearl City, 3:30 p.m.; Moanalua vs. Waialua 4:35 p.m. At Kaimuki: Kaiser vs. Waipahu, 3:30 p.m.; Castle vs. Kailua, 4:35 p.m. At Kalani: Kalani vs. McKinley, 3:30 p.m.; Kalaheo vs. Farrington, 4:45 p.m.

ILH girls all stars teams

Note: The league released its all-star teams in each Division as voted on by league coaches.

DIVISION I

Most valuable player—Kalina Obrey, Sr., Kamehameha

Coach of the year—Dean Young, ‘Iolani

FIRST TEAM

Taylor Wu, Sr., ‘Iolani

Lily Wahinekapu, Soph., ‘Iolani

Jalen Tanuvasa, Soph., Maryknoll

Brilie Kovaloff, Sr., Mid-Pacific

Dallas Martinez, Sr., Sacred Hearts

SECOND TEAM

Alexis Huntimer, Soph., ‘Iolani

Alexsandra Huntimer, Soph., ‘Iolani

Malie Marfill, Jr., Kamehameha

Noelle Sua-Godinet, Jr., Kamehameha

Aloha Akaka, Soph., Maryknoll

Melody Lum, Soph., Punahou

HONORABLE MENTION

‘Iolani: Kylie Yung, Jr.

Kamehameha: Haley Masaki, Jr.

Maryknoll: Mahalo Akaka, Soph.; Serenity Moananu, Soph.

Punahou: Kiarra Young, Sr.; Fetogiaifaasoiatuaoi Fonoti, Soph.

Sacred Hearts: Sade Mizusawa, Sr.; Te’Hiwa Medeiros, Jr.

DIVISION II

Most valuable player—Alexis Dang, Jr., Hawaii Baptist

Coach of the year—Charles Hiers, Hanalani

FIRST TEAM

Keila Tsutsui, Sr., Hanalani

Lishae Scanlan, Fr., Hanalani

Kyley Nakagawa, Sr., Hawaii Baptist

Kaitlyn Kalani, Sr., St. Francis

Tia Akasaki, Soph., University

SECOND TEAM

Ilana Sagapolutele, Sr., Damien

Sasha Phillip, Jr., Hawaii Baptist

Madeleine Venezia, Jr., Le Jardin

Trisadee Kahunahana, Soph., St. Francis

Daphnee Makena Tong, Fr., University

HONORABLE MENTION

Damien: Karissa Racoma, Sr.

Hanalani: Charli-Ann Hiers, Fr.; Jacie Nava, Fr.

Hawaii Baptist: Caitlin Ching, Sr.; Hayley Taka, Fr.

Le Jardin: Melia Swirsky, Soph.

St. Francis: Zayla Sismar-Evangelista, Sr.

University: Tyra Goo Sun, Sr.

DIVISION III

Most valuable player—Joy Luna, Soph., Christian Academy

Coach of the year—Shawn Christensen, St. Andrew’s Priory

FIRST TEAM

Hooliiaiesu Baptiste, Jr., Christian Academy

Dannica Roberts, Sr., Hawaiian Mission Academy

Caysee Aki, Soph., Island Pacific Academy

Sydnie Sambueno, Sr., La Pietra

Katie Itoh, Sr., St. Andrew’s Priory

SECOND TEAM

Christianne Canoneo, Jr., Christian Academy

Chloe Bryant, Soph., Hawaiian Mission Academy

Konmalani Kamaka, Jr., La Pietra

Maya Reed, Jr., St. Andrew’s Priory

Pilialoha Jones, Fr., St. Andrew’s Priory

HONORABLE MENTION

Christian Academy: Tristany Fagaragan, Jr.

Hawaiian Mission Academy: Cheryl Ann de Guzman, Sr.; Marley Rae Cook, Fr.

Island Pacific Academy: Mikaela Cuartero, Sr.

La Pietra: Kayla Nguyen, Soph.

St. Andrew’s Priory: Hailey Gasman, Sr.; Olivia Reed, Fr.

DIVISION I-AA

Most valuable player—Kuuleinani Ego, Sr., Kamehameha

Coach of the year—Jadine Urasaki, Kamehameha

FIRST TEAM

Tessa Nishida, Sr., ‘Iolani

Ryan Taylor Keliikui-Kennedy, Jr., ‘Iolani

Haia Ku, Sr., Kamehameha

Risa Sanchez, Jr., Kamehameha

Allison Li, Sr., Punahou

HONORABLE MENTION

‘Iolani: Cynthia Nagano, Sr.; Keli Santos, Sr.

Kamehameha: Kalea Posiulai, Sr.; Gabrielle Tyrell, Sr.

Punahou: Tressa Dequina, Jr.; Ashley Kato, Jr.

SOCCER

ILH BOYS ALL-STAR TEAMS

Note: The ILH released its all-star teams last week as voted on by the league’s head coaches.

DIVISION I

Offensive most valuable player—Micah Williams, Sr., Punahou

Defensive most valuable player—Nicholas Shor, Sr., Punahou

Coach of the year—David Trifonovitch, Punahou

FIRST TEAM

GK—Isaak Tanaka, Fr., ‘Iolani

F—Elijah Brown, Sr., ‘Iolani; Jonah Kawamura, Soph., ‘Iolani; Ryugen Kobayahsi, Sr., MPI: Liam Nichols-Shipley, Sr., Punahou

MF—Brendan Parke, Sr., ‘Iolani; Jarin Simon, Sr., ‘Iolani; Dane Mizuno, Sr., Punahou; Max Moonier, Sr., Punahou

FB—Lincoln Oishi, Sr., ‘Iolani; Jacob Lee, Jr., ‘Iolani; Evann Kobashigawa, Sr., Punahou; Kobi Saito, Sr., Punahou

SECOND TEAM

GK—Beau Yasui, Soph., Kamehameha

F—Makana Melchor, Soph., Kamehameha; Matthew Fairfax, Sr., Punahou; Dominic Gusman, Jr., Punahou; Jihyoung Do, Jr., Mid-Pacific

MF—Ryuya Sekido, Sr., ‘Iolani; Frederik Mareels, Jr., ‘Iolani; Johnnie Dodge, Jr., Punahou; Jacob Moore, Jr., Punahou

FB—Edison Apo, Sr., Kamehameha; Diesel Kawelo, Sr., Kamehameha; Jared Davis, Sr., Mid-Pacific; Treyden Buder-Nakasone, Jr., Punahou

HONORABLE MENTION

‘Iolani: Branson Suzuki, Jr.; Makana Simafranca, Soph.

Kamehameha: Jonah Morikawa, Sr.; Keaton Downing, Jr.; Luke Hamocon, Jr.; Simon Mau, Soph.; Ethan Apo, Fr.; Kalai Pagente, Fr.

Mid-Pacific: Danton Nitta, Sr.; Kory Scholly-Bromwell, Sr.; Cy Shimamura, Sr.; Ryder Juliano, Jr.; John Muttick, Soph.; Giovanni Rufino, Soph.; Milan Uncanin, Soph.

Punahou: Tycen Santos, Jr.

DIVISION II

Offensive most valuable player—Skyler Goo, Sr., Saint Louis

Defensive most valuable player—Nicholas Lamanna, Sr., Saint Louis

Coach of the year—Robert Smock, Pac-Five

FIRST TEAM

GK—Sean Voloch, Sr., Le Jardin

F—Tabin Molzhon, Sr., Le Jardin; Nikolas Bianchetti, Sr., Pac-Five; Jacob Roose, Sr., Pac-Five; Joshua Roberts, Sr., Saint Louis

MF—Aiden Spagnoli, Jr., Le Jardin; Riley Hata, Sr., Pac-Five; Kasen Wong, Sr., Pac-Five; Garyn Napuunoa, Sr., Saint Louis

FB—Raecen Horita, Sr., Pac-Five; Jack Montgomery, Sr., Pac-Five; Gabriel Shibuya, Sr., Pac-Five; D’Sean Watson, Sr., Saint Louis

SECOND TEAM

GK—Benjamin Scully, Jr., Pac-Five

MF—Ikaika Isotoff, Sr., Damien; Shawn Caraang, Fr., Damien; Cole-Austin Castillo, Soph., Saint Louis; Jonstin Lorenzo, Fr., Saint Louis

FB—Kevin Edwards, Sr., Damien; Tyler Ancheta, Jr., Damien; Kayden Ong, Fr., Damien; Hunter Thompson, Sr., Le Jardin

HONORABLE MENTION

Damien: Christian Souza, Jr.

Le Jardin: Aidan Anderson, Jr.; Campbell Hess, Fr.

Saint Louis: Soma Kasahara, Sr.; Matthew Sakamoto, Soph.

English premier league

Saturday

Burnley 2, Tottenham 1

Newcastle 2, Huddersfield 0

Bournemouth 1, Wolverhampton 1

Leicester 1, Crystal Palace 4

Sunday

Chelsea vs. Brighton ppd.

Man United 0, Liverpool 0

Arsenal 2, Southampton 0

Today

Leicester vs. Brighton 9:45 a.m.

Cardiff vs. Everton 9:45 a.m.

Huddersfield vs. Wolverhampton 9:45 a.m.

Newcastle vs. Burnley 10 a.m.

GOLF

ILH

Monday

Varsity, Div. I

At Hawaii Kai Golf Course

Girls Individual Scores

Alison Takamiya, PUN 76

Kelsey Ota, HBA 77

Shayna Lu, PUN 77

Kyung Eun Lee, IOL 78

Eunice Han, MPI 80

Ferrari Dudoit, MPI 80

Myah McDonald, MPI 80

Karissa Kilby, PUN 80

Kaira Todd, PUN 80

Girls Team Scores

PUN 233, MPI 240, HBA 243

Boys Individual Scores

Joshua Hayashida, HBA 70

Peter Jung, MS 72

Davis Lee, MPI 72

Tyson Tonokawa, MS 73

Marshall Kim, PUN 73

Jake Sequin, MPI 73

Boys Team Scores

HBA 301, MPI 304, IOL 322

SOFTBALL

ILH

Varsity, Division I

Maryknoll 8, Punahou 7, 10 inn.

W:Aloha Akaka L: Ashanti Martinez

Leading hitters–MRYK: Carys Murakami 2-6, 2b, 2RBI’s, 2 runs; Liliana Thomas 3-5, HR, 2b, 2 RBI’s; Aloha Akaha HR, 2 RBI’s; Logan-Ray Gaspar 2-3, 2 runs.

Pun: Maya Matsubara 2-4, 2b, 1 RBI, 2 runs; D’Asha Saiki 2-2, HR, 3 RBI’s; Jadey Hagiwara 3-6, HR, 1 RBI; Tiani Waynton 2 runs; Trystin Oshiro-Sano 1-1, 2b, RBI.

‘Iolani 38, Damien 0, 5 inn.

W–Allie Capello L–Gloriana Sua

Leading hitters—‘Iol: Ailana Agbayani 1-1, 3 runs; Aleia Agbayani 2-2, 2 HRs, SF, 5 RBIs; Capello 3-3, HR, 6 RBIs, 2 BB, 2 HBP; Kai Barrett 4-6, 3 HRs, 2B, 9 RBIs, HBP; Markham 2-5, 3B, 4 runs; Rylie-Ann Wada 1-2, 2 RBIs; Myla Pellegrini 0-2, 4 BB, 3 runs, RBI; Anna Arita 2-4, 3 BB, 6 runs; Rachel Iha 1-3, 2B, 2 RBIs; Logan Uechi 1-3, RBI, HBP, 2 runs; Kapili Lopes 2-3, 2B, 2 runs, RBI.

Kamehameha 15, Sacred Hearts 8.

W– Momi Lyman L– Kiina Kaanoi

Leading hitters–KS: Colby McClinton 4-5, 3 2b’s, 3 RBI’s; Lii Sulusi 2-5, 2b, 1 RBI, Gabby Tyrell 3-4, 2b, 2 RBI’s; Momi Lyman 2-3, 2b, BB, 1 RBI. SHA: Kelee Smith 1-2, 3 BB; Ashli Sordillia 1-2, 2 HBP