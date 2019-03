Calendar Today BASEBALL PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Pacific (DH), 4 p.m. at Hans L’Orange Park. GOLF ILH Varsity II: 7:30 a.m. at Hawaii Kai Golf Course. OIA: 7:30 a.m., at Hoakalei Country Club. SOFTBALL Read More

Calendar

Today

BASEBALL

PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Pacific (DH), 4 p.m. at Hans L’Orange Park.

GOLF

ILH Varsity II: 7:30 a.m. at Hawaii Kai Golf Course.

OIA: 7:30 a.m., at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

ILH: Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 4 p.m, at Ala Wai NP.

TENNIS

ILH boys: Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

ILH girls: Mid-Pacific vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Hawaii Baptist vs. St. Andrew’s, 4 p.m. at Central Oahu Regional Park; Island Pacific at ‘Iolani, 4:30 p.m.; Le Jardin at Punahou, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division III boys: At Hawaiian Mission–Island Pacific vs. Christian Academy, 5 p.m.; Lanakila Baptist vs. Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA East boys: Farrington at Kaiser; Kailua at Kalani; Moanalua at Kahuku; Roosevelt at Kalaheo. JV at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 5:30 p.m.: Anuenue at McKinley; Kaimuki at Castle.

Tuesday

BASEBALL

College: Longwood at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

ILH: Punahou vs. Damien at Ala Wai Field; Hanalani at Mid-Pacific; Saint Louis vs. Maryknoll at CORP 1; Pac-Five vs. Kamehameha at Goeas Field; St. Francis at ‘Iolani; games start at 3:30 p.m.

GOLF

ILH Varsity I: 7:30 a.m. at Leilehua Golf Course.

SOFTBALL

PacWest: Notre Dame de Namur at Hawaii Hilo (DH), noon; Holy Names vs. Hawaii Pacific (DH), 1 p.m. at Howard A. Okita Field.

OIA East: Castle at Moanalua; Kaimuki at Kailua; Kalani at Kaiser; games start at 3 p.m.

OIA West: Leilehua at Waianae; Aiea at Pearl City; Kapolei at Mililani; games start at 3 p.m.

OIA Division II: Anuenue at Radford, 3 p.m.; Kahuku at Farrington, 3 p.m.; Nanakuli at Waipahu, 3 p.m.; Kalaheo at McKinley, 5 p.m.

TENNIS

ILH girls: Hawaii Baptist at Punahou; Maryknoll at ‘Iolani; matches start at 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Punahou at ‘Iolani, 6 p.m.; Kamehameha at Maryknoll, 6:30 p.m.; Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

ILH Division II boys: University at Le Jardin, 5 p.m.; Damien at Punahou, 6 p.m.; Hanalani at St. Francis, 6:15 p.m.

OIA West boys: Aiea at Waianae; Leilehua at Kapolei; Nanakuli at Waipahu; Pearl City at Campbell; Radford at Mililani. JV at 5:30 p.m., varsity to follow.

Track and Field

ILH Meet

Saturday, at ‘Iolani

Boys

Discus Throw–1. Kennedy Freeman, Punahou, 141-06, QUAL; 2. Kamanao Gilliland, Kamehameha, 127-00; 3. Jonathan Dalmacio, Damien, 124-06.

Shot Put–1. Kalan Ellis, Saint Louis, 43-05.50; 2. Toa Moeai, Punahou, 43-04.50; 3. Kennedy Freeman, Punahou, 43-02.

High Jump–1. Hugh Donlon, Mid-Pacific, 6-01, QUAL; 2. Wailoa Manuel, ‘Iolani, J6-01, QUAL; t3. Kai Miyake, Punahou, 5-07; t3. Noa Taylor, Kamehameha, 5-07.

Long Jump–1. Kawika Clemente, Kamehameha, 20-11, QUAL; 2. Trajan Satta-ellis, Kamehameha, 20-01, QUAL; 3. Skyler Ramos, Kamehameha, 20-00.50, QUAL.

Triple Jump–1. Micah Akiu, Kamehameha, 40-05; 2. J. Kai Yamafuji, Punahou, 37-05; 3. Hunter Lau, Punahou, 37-00.50.

Pole Vault–1. J. Kai Yamafuji, Punahou, 14-00, QUAL; t2. Jensen Garcia, Punahou, 11-06, QUAL; t2. Mauhia Kimata, Punahou, 11-06, QUAL; t2. Ryan Ho, ‘Iolani, 11-06, QUAL; t2. Gideon Devendra, ‘Iolani, 11-06, QUAL; t2. Joshua Parker, Kamehameha, 11-06, QUAL.

110 Meter Hurdles–1. Tyler Udarbe, ‘Iolani, 15.61, QUAL; 2. Alexander Thompson, Punahou, 15.83, QUAL; 3. Chris Paige, Punahou, 15.93, QUAL.

100 Meter Dash–1. Seth Leong, Pac-Five, 11.22, QUAL; 2. Trenton Wailehua, Saint Louis, 11.24, QUAL; 3. David Rosen, Punahou, 11.32, QUAL.

1500 Meter Run–1. William Ho, Kamehameha, 4:23.42, QUAL; 2. Cameron Coffelt, Punahou, 4:24.11, QUAL; 3. Michael Shiinoki, ‘Iolani, 4:24.13, QUAL.

4×100 Meter Relay–1. Saint Louis ‘B’, 44.27, QUAL; 2. Kamehameha ‘A’, 44.90, QUAL; 3. Kamehameha ‘B’, 47.44.

400 Meter Dash–1. Trenton Wailehua, Saint Louis, 50.47, QUAL; 2. Keola Sanchez, Kamehameha, 52.04, QUAL; 3. Justin Pu’u-Robinson, Punahou, 52.43, QUAL.

300 Meter Hurdles–1. Chris Paige, Punahou, 40.67, QUAL; 2. Tyler Udarbe, ‘Iolani, 42.19, QUAL; 3. Luke Bowers, Punahou, 43.40, QUAL.

800 Meter Run–1. Ben Hodge, Hanalani Sch, 2:07.50, QUAL; 2. Micah Char, Maryknoll, 2:08.84; 3. Michael Shiinoki, ‘Iolani, 2:09.11.

200 Meter Dash–1. Keola Yadao, Saint Louis, 22.30, QUAL; 2. David Rosen, Punahou, 22.40, QUAL; 3. Keanu Wallace, Saint Louis, 23.46.

3000 Meter Run–1. Joshua Lerner, ‘Iolani, 10:06.00; 2. Parker Wagnild, Mid-Pacific, 10:06.60; 3. William Ho, Kamehameha, 10:09.20.

4×400 Meter Relay–1. Punahou ‘A’, 3:44.00; 2. Kamehameha ‘A’, 3:44.20; 3. ‘Iolani ‘C’ 3:46.40.

Girls

Discus Throw–1. Zada Tagovailoa, Damien, 116-01.50, QUAL; 2. Kyeesia Makekau, ‘Iolani, 97-05; 3. Aleah Liilii, Punahou, 88-10.

Shot Put–1. Zada Tagovailoa, Damien, 36-08, QUAL; 2. Aleah Liilii, Punahou, 33-02, QUAL; 3. Masina Tupea, Punahou, 31-03.

High Jump–1. Jackie Matias, Punahou, 4-11, QUAL; 2. Cameryn Ann Nagaji, ‘Iolani, 4-07, QUAL; t3. Devin Kahahawai, Devin, Kamehameha, J4-07, QUAL; t3. Payton Oliveira, Kamehameha, J4-07, QUAL.

Long Jump–1. Stevie Marvin, Punahou, 15-08.75, QUAL; 2. Chandelle Gregory, Kamehameha, 5-04.25; t3. Kayla Mukai, ‘Iolani, 14-09.75; t3. Milika’a Wells-Whittle, Mid-Pacific, 14-09.75.

Triple Jump–1. Cameryn Ann Nagaji, ‘Iolani, 34-11.25, QUAL; 2. Alize Pratt, Kamehameha, 32-07.25, QUAL; 3. Ariana Lovell, Kamehameha, 31-10.25.

Pole Vault–1. Anela Kerber, Punahou, 8-06, QUAL; 2. Jodi Hinderleider, ‘Iolani, J8-06, QUAL; 3. Namele Kia, Punahou, 8-00.

100 Meter Hurdles–1. Grace Blanchette, Punahou, 15.95, QUAL; 2. Kahiau Among, ‘Iolani, 16.65, QUAL; 3. Celia Kong-Johnson, Punahou, 17.07, QUAL.

100 Meter Dash–1. Kylie Calabrese-Kenny, ‘Iolani, 13.22; 2. Amy Warrington, Mid-Pacific, 13.25; 3. Olivia Reed, Pac-Five, 13.30.

1500 Meter Run–1. Georgi Brady, Punahou, 5:07.75, QUAL; 2. Maiya Fujiwara, Punahou, 5:08.37, QUAL; 3. Johanna Seng, Hawaii Bapti, 5:09.00, QUAL.

4×100 Meter Relay–1. Kamehameha ‘A’, 53.51; 2. Kamehameha ‘B’, 53.59; 3. ‘Iolani ‘A’ 53.66.

400 Meter Dash–1. Kaila Ronquilio, , Punahou, 1:02.00, QUAL; 2. Adri Maroney, Punahou, 1:03.46; 3. Anne Wong, Sacred Hearts, 1:04.25.

300 Meter Hurdles–1. Grace Blanchette, Punahou, 47.80, QUAL; 2. Mahina Kaomea, Kamehameha, 47.99, QUAL; 3. Kahiau Among, ‘Iolani, 49.24, QUAL.

800 Meter Run–1. Kayla Almeida, Punahou, 2:24.57, QUAL; 2. Malia Dickhens, Punahou, 2:26.68, QUAL; 3. Aya Margraf, ‘Iolani, 2:32.10, QUAL.

200 Meter Dash–1. Amy Warrington, Mid-Pacific, 27.02, QUAL; 2. Kaila Ronquilio, Punahou, 27.14; 3. Kylie Calabrese-Kenny, ‘Iolani, 27.61.

3000 Meter Run–1. Gianna Sbarbaro, Pac-Five, 11:06.30, QUAL; 2. Aya Lewis, Pac-Five, 11:45.80; 3. Leilani Tandy, ‘Iolani, 11:52.10.

4×400 Meter Relay–1. Kamehameha ‘A’, 4:22.00, QUAL; 2. Sacred Hearts Academy ‘A’, 4:25.60; 3. Kamehameha ‘B’, 4:37.70.

PacWest

Sunday

At Central Oahu Regional Park

Game 1

Chaminade 8, Notre Dame de Namur 0, 6 inn.

Leading hitters–Chaminade: Rainelle Matsuokoa 3-4, HR, 2 runs, RBI.

Game 2

Chaminade 5, Notre Dame de Namur 1

Leading hitters–Chaminade: Malia Ka’akimaka-Moisa HR, 2 RBI. Marlisa Berrelleza 3-3, RBI.

OIA

Boys varsity

Saturday

Aiea 4, Kapolei 1

Girls varsity

Saturday

Aiea 4, Kapolei 1

ATP Brasil Open

Sunday, at Sao Paulo

Men’s singles final

Guido Pella (3), Argentina, def. Christian Garin, Chile, 7-5, 6-3.

College Men

Sunday

East

Albany 6-0, La Salle 5-9

Johns Hopkins 5, Cortland 3

South

Florida 28-5, Winthrop 5-3

Kent St. 5, Charlotte 3

Lafayette 2, N.C. Central 1

The Citadel 8, North Alabama 3

Wake Forest 11, Furman 2

William & Mary 8, High Point 6

Southwest

Texas A&M-CC 7-8, E. Michigan 2-2

Texas Rio Grande Valley 7, Rhode Island 6

West

San Jose St. 22, New Mexico 18

UCLA 6, Sacramento St. 0

Big West Conference

UC Davis 4-9, Utah Valley 2-11, 2nd game 10 innings

Washington 5, Cal Poly 0

UC Riverside 5-7, Cal Baptist 4-4

Cal-State Fullerton 6, Stanford 5

UC Santa Barbara at Pepperdine, ppd., weather

Hawaii 8, Longwood 4

Michigan 4-2, CS Northridge 2-5

HSJGA JTS Maui

Saturday through Sunday

At Kahili Golf Course (Wailuku)

Final round, par 70

Boys

13-14

Dillon Jonke, Kihei 77-79–156

Reagan James Miles, Kihei 87-75–162

Kade Kikuchi, Lihue 84-79–163

Ben Cafferio, Wailuku 81-83–164

Ka‘ena Kaulia, Mililani 86-81–167

Renner Chumley, Lahaina 97-94–191

Girls

13-14

Payten SHimizu, Wailuku 84-76–160

Teal Matsueda, Honolulu 86-85–171

Ariya Soldwisch, Lahaina 90-90-180

11-12

Maile Wong, Haiku 83-80–163

Kate Nakaoka, Mililani 83-82–165

Ireland Roberts, Waipahu 86-86–172

Theya Chumley, Lahaina 98-101–199

7-10

Kady Matsumoto, Mililani 83-82–165

Ava Kawahara, Wailuku 85-82–167

Jasmyn Yun, Kahului 101-92–193

Mia Nakaoka, Mililani 97-101–198

PGA Honda Classic

Sunday

At Palm Beach Gardens, Fla.

Final round, par 70

Keith Mitchell (500), $1,224,000 68-66-70-67–271

Rickie Fowler (245), $598,400 67-72-66-67–272

Brooks Koepka (245), $598,400 67-69-70-66–272

Lucas Glover (123), $299,200 66-69-72-66–273

Ryan Palmer (123), $299,200 70-71-69-63–273

Vijay Singh (100), $244,800 70-69-65-70–274

Wyndham Clark (88), $219,300 69-67-67-72–275

Kyoung-Hoon Lee (88), $219,300 67-69-68-71–275

Jim Furyk (75), $183,600 69-72-68-67–276

Sergio Garcia (75), $183,600 67-70-70-69–276

Jason Kokrak (75), $183,600 69-71-68-68–276

Ryan Armour (59), $137,700 68-68-70-71–277

Lucas Bjerregaard, $137,700 70-68-72-67–277

Bud Cauley (59), $137,700 67-71-71-68–277

Harris English (59), $137,700 70-71-68-68–277

Billy Horschel (50), $105,400 67-71-73-67–278

Charl Schwartzel (50), $105,400 67-70-72-69–278

Michael Thompson (50), $105,400 71-69-66-72–278

Jhonattan Vegas (50), $105,400 64-73-69-72–278

Scott Brown (37), $64,736 70-70-70-69–279

Roberto Castro (37), $64,736 67-70-69-73–279

Ernie Els (37), $64,736 66-73-71-69–279

Brian Gay (37), $64,736 71-70-70-68–279

Talor Gooch (37), $64,736 71-68-72-68–279

Chesson Hadley (37), $64,736 68-70-73-68–279

Russell Henley (37), $64,736 69-72-70-68–279

Max Homa (37), $64,736 69-71-70-69–279

Brian Stuard (37), $64,736 69-70-72-68–279

Matt Wallace, $64,736 71-68-72-68–279

Kramer Hickok (24), $41,310 69-72-66-73–280

Patrick Rodgers (24), $41,310 68-71-72-69–280

Adam Schenk (24), $41,310 67-71-68-74–280

Roger Sloan (24), $41,310 71-71-66-72–280

Nick Taylor (24), $41,310 72-66-70-72–280

Justin Thomas (24), $41,310 68-74-67-71–280

Byeong Hun An (14), $25,346 74-68-70-69–281

Daniel Berger (14), $25,346 72-67-70-72–281

Jonas Blixt (14), $25,346 70-72-70-69–281

Julián Etulain (14), $25,346 67-70-74-70–281

Danny Lee (14), $25,346 69-67-75-70–281

Sebastián Muñoz (14), $25,346 69-70-71-71–281

J.T. Poston (14), $25,346 73-68-69-71–281

Sam Saunders (14), $25,346 68-72-70-71–281

Ben Silverman (14), $25,346 66-71-75-69–281

Webb Simpson (14), $25,346 72-69-71-69–281

Matt Jones (14), $25,346 69-69-69-74–281

Peter Malnati (14), $25,346 69-68-71-73–281

Rory Sabbatini (14), $25,346 67-74-67-73–281

Cameron Tringale (14), $25,346 69-68-70-74–281

Gary Woodland (14), $25,346 72-70-66-73–281

Bill Haas (6), $15,827 69-70-69-74–282

Sungjae Im (6), $15,827 70-64-77-71–282

Sung Kang (6), $15,827 68-68-71-75–282

Russell Knox (6), $15,827 69-72-71-70–282

Trey Mullinax (6), $15,827 70-72-68-72–282

Harold Varner III (6), $15,827 72-69-67-74–282

Nick Watney (6), $15,827 71-67-71-73–282

Chase Wright (6), $15,827 72-68-72-70–282

Bronson Burgoon (5), $14,620 67-71-73-72–283

Cameron Davis (5), $14,620 70-72-68-73–283

John Huh (5), $14,620 70-72-67-74–283

Zach Johnson (5), $14,620 66-72-71-74–283

Anirban Lahiri (5), $14,620 67-70-71-75–283

Joaquin Niemann (5), $14,620 71-70-71-71–283

Adam Svensson (5), $14,620 72-64-72-75–283

Vaughn Taylor (5), $14,620 70-68-69-76–283

Martin Kaymer (4), $14,008 71-70-68-75–284

Freddie Jacobson (3), $13,804 69-67-74-75–285

Grayson Murray (3), $13,804 71-68-71-75–285

Hank Lebioda (3), $13,600 67-74-70-76–287

Made Cut Did Not Finish

Tyler Duncan (3), $13,396 69-71-73–213

Kevin Streelman (3), $13,396 72-70-71–213

Sam Burns (3), $13,124 70-71-73–214

Hudson Swafford (3), $13,124 70-72-72–214

Stewart Cink (2), $12,784 71-71-73–215

Austin Cook (2), $12,784 74-67-74–215

Jason Dufner (2), $12,784 73-69-73–215

Ryan Blaum (2), $12,308 69-73-74–216

Stephan Jaeger (2), $12,308 68-72-76–216

Jim Knous (2), $12,308 71-71-74–216

Richy Werenski (2), $12,308 71-71-74–216

Graeme McDowell (2), $11,968 72-70-76–218

Drew Nesbitt, $11,832 71-71-77–219

LPGA HSBC Women’s World Championship

Sunday

At Singapore

Final round, par 72

Sung Hyun Park, $225,000 69-71-69-64–273

Minjee Lee, $143,696 68-71-67-69–275

Jin Young Ko, $92,440 69-73-66-69–277

Azahara Munoz, $92,440 71-68-69-69–277

Hyo Joo Kim, $59,005 70-71-67-70–278

Amy Olson, $59,005 68-69-71-70–278

Eun-Hee Ji, $44,450 71-71-67-70–279

Jodi Ewart Shadoff, $36,977 69-70-68-73–280

Ariya Jutanugarn, $36,977 68-71-66-75–280

Nelly Korda, $31,862 74-70-69-69–282

Jeongeun Lee6, $27,613 70-74-73-66–283

Brittany Altomare, $27,613 74-71-68-70–283

Lydia Ko, $27,613 72-70-69-72–283

Inbee Park, $24,231 70-69-72-73–284

In Gee Chun, $21,084 70-71-75-69–285

Mi Hyang Lee, $21,084 74-73-67-71–285

Brooke M. Henderson, $21,084 75-71-67-72–285

Carlota Ciganda, $21,084 69-71-72-73–285

Thidapa Suwannapura, $17,780 74-76-67-69–286

Caroline Masson, $17,780 73-71-71-71–286

Jeong Eun Lee, $17,780 74-70-70-72–286

Nasa Hataoka, $17,780 69-72-73-72–286

Bronte Law, $15,604 73-74-68-72–287

Celine Boutier, $15,604 68-75-72-72–287

Moriya Jutanugarn, $15,604 69-71-72-75–287

Lexi Thompson, $13,138 72-74-75-67–288

Pornanong Phatlum, $13,138 74-74-72-68–288

Anna Nordqvist, $13,138 76-69-73-70–288

Gaby Lopez, $13,138 72-75-70-71–288

So Yeon Ryu, $13,138 75-74-67-72–288

Shanshan Feng, $13,138 69-76-68-75–288

Yu Liu, $11,171 68-78-71-72–289

Cristie Kerr, $11,171 72-71-70-76–289

Lizette Salas, $10,070 77-72-68-73–290

Angel Yin, $10,070 75-71-71-73–290

Georgia Hall, $10,070 73-71-73-73–290

Jacqui Concolino, $9,087 73-72-73-73–291

Chella Choi, $9,087 76-71-70-74–291

Austin Ernst, $8,339 73-73-75-71–292

Pernilla Lindberg, $8,339 72-75-73-72–292

Annie Park, $7,867 73-72-74-74–293

Emma Talley, $7,553 70-73-75-76–294

Wei-Ling Hsu, $7,080 71-80-72-72–295

Sarah Jane Smith, $7,080 76-69-72-78–295

Megan Khang, $6,687 72-75-71-78–296

Danielle Kang, $6,451 70-75-81-71–297

Marina Alex, $5,979 72-74-78-74–298

Lindy Duncan, $5,979 72-75-73-78–298

Charley Hull, $5,979 72-73-74-79–298

Jennifer Song, $5,507 76-75-72-76–299

Jenny Shin, $5,271 77-74-73-76–300

Mo Martin, $5,271 72-73-79-76–300

Catriona Matthew, $4,956 77-75-78-73–303

Ryann O’Toole, $4,956 74-80-74-75–303

Sandra Gal, $4,720 74-73-78-79–304

Angela Stanford, $4,562 74-80-75-76–305

Muni He, $4,327 76-78-79-75–308

Su Oh, $4,327 77-75-78-78–308

Gerina Piller, $4,092 75-81-75-83–314

Amanda Tan, $3,934 83-84-79-77–323

PGA Champions Cologuard Classic

Sunday

At Tucson, Ariz.

Final round, par 73

Mark O’Meara, $255,000 66-70-66–202

Darren Clarke, $113,900 70-68-68–206

Scott McCarron, $113,900 67-70-69–206

Kirk Triplett, $113,900 68-69-69–206

Willie Wood, $113,900 66-71-69–206

Brandt Jobe, $57,800 68-71-69–208

Steve Stricker, $57,800 66-72-70–208

Kevin Sutherland, $57,800 73-67-68–208

David Toms, $57,800 71-70-67–208

Lee Janzen, $44,200 73-66-70–209

Scott Parel, $39,100 73-69-68–210

Kenny Perry, $39,100 65-73-72–210

Stephen Ames, $33,150 71-72-68–211

Colin Montgomerie, $33,150 70-72-69–211

Mark Calcavecchia, $27,234 72-72-68–212

Tom Lehman, $27,234 70-70-72–212

Billy Mayfair, $27,234 68-74-70–212

Tim Petrovic, $27,234 72-71-69–212

Duffy Waldorf, $27,234 71-73-68–212

Fred Couples, $20,485 73-70-70–213

Miguel Angel Jiménez, $20,485 66-75-72–213

Kent Jones, $20,485 72-71-70–213

Ken Tanigawa, $20,485 72-74-67–213

Tom Byrum, $17,000 68-75-71–214

Doug Garwood, $17,000 73-70-71–214

Gibby Gilbert III, $17,000 71-68-75–214

Bob Estes, $14,450 74-68-73–215

Dudley Hart, $14,450 71-70-74–215

Wes Short, Jr., $14,450 72-71-72–215

Jerry Smith, $14,450 72-73-70–215

Michael Allen, $12,495 74-73-69–216

Jerry Kelly, $12,495 70-74-72–216

Paul Broadhurst, $9,505 73-71-73–217

Bart Bryant, $9,505 71-74-72–217

Robert Gamez, $9,505 73-72-72–217

Tom Gillis, $9,505 76-68-73–217

Larry Mize, $9,505 74-70-73–217

John Riegger, $9,505 76-69-72–217

David Berganio, Jr., $9,505 71-71-75–217

Jeff Maggert, $9,505 66-76-75–217

José María Olazábal, $9,505 75-71-71–217

Gene Sauers, $9,505 76-70-71–217

Joey Sindelar, $9,505 69-72-76–217

Woody Austin, $6,970 70-75-73–218

Jeff Hart, $6,970 69-74-75–218

Jesper Parnevik, $6,970 72-72-74–218

Olin Browne, $5,440 72-70-77–219

Marco Dawson, $5,440 70-77-72–219

Joe Durant, $5,440 71-76-72–219

Scott Hoch, $5,440 75-75-69–219

Fran Quinn, $5,440 73-70-76–219

Jeff Sluman, $5,440 71-74-74–219

Billy Andrade, $3,910 71-77-72–220

Chris DiMarco, $3,910 78-71-71–220

Carlos Franco, $3,910 70-76-74–220

Tom Pernice Jr., $3,910 72-73-75–220

John Smoltz, $3,910 73-74-73–220

Paul Goydos, $3,400 76-71-74–221

Glen Day, $2,975 76-76-70–222

Greg Kraft, $2,975 72-76-74–222

Loren Roberts, $2,975 70-72-80–222

Scott Verplank, $2,975 74-75-73–222

Russ Cochran, $2,380 70-78-75–223

Steve Flesch, $2,380 75-72-76–223

Cliff Kresge, $2,380 73-71-79–223

David McKenzie, $1,955 77-71-76–224

Rocco Mediate, $1,955 73-72-79–224

Dan Forsman, $1,547 71-75-79–225

David Frost, $1,547 72-76-77–225

Craig Kanada, $1,547 77-76-72–225

Hal Sutton, $1,547 73-73-79–225

Tom Kite, $1,201 73-78-76–227

Skip Kendall, $1,201 75-77-75–227

Sandy Lyle, $1,201 77-75-75–227

Corey Pavin, $1,054 73-75-80–228

John Daly, $986 72-77-81–230