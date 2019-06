[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

GOLF

Hawaii State Junior Golf Association: IMG Junior World Qualifier, 7:30 a.m., at Waikoloa Kings’ Course.

TUESDAY

GOLF

Aloha Section PGA: Junior Championship, 7:30 a.m., at Waikoloa Kings’ Course.

Hawaii State Junior Golf Association: IMG Junior World Qualifier, 7:30 a.m., at Waikoloa Kings’ Course.

OHCRA Clement D. Paiaina

Regatta

Sunday, At Keehi Lagoon

Team Standings

AAA Division–1. Lanikai Canoe Club, 218 points; 2. Hui Nalu Canoe Club, 156; 3. Outrigger Canoe Club, 155; 4. Kailua

Canoe Club, 142.

AA Division–1. Keahiakahoe Canoe Club, 62 points; 2. Healani Canoe Club, 48; 3. Leeward Kai Canoe Club, 27; 4. New Hope Canoe Club, 21.

A Division–1. Hui Lanakila Canoe Club, 41 points; 2. Waimanalo Canoe Club, 27; 3. Waikiki Surf Club, 23; 4. Kai Oni Canoe Club, 15; 5. Anuenue Canoe Club, 7; t6. Ewa Pu’uloa Outrigger, 1; t6. Makaha

Canoe Club, 1; t8. Honolulu Pearl Canoe Club, 0; t8. Koa Kai Canoe Club, 0.

Open Keiki–1. Outrigger Canoe Club, 2:11.70; 2. Hui Nalu Canoe Club, 2:27.30; 3. Makaha Canoe Club, 2:30.37.

Boys 12–1. Kailua Canoe Club (Kaula

Ahsam, Kaimana Fake, Rylan Shriver, Kaiko’o Singlehurst, PJ Tavares, Temana

Vierra), 2:16.96; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 2:17.92; 3. Lanikai Canoe Club, 2:21.71.

Girls 12–1. Kailua Canoe Club (Kana

Barlag, Maile Drinen, Ella Erwin, Izzy Hawes, Tehani Risso-Verdugo, Grace Rojo), 2:24.92; 2. Lanikai Canoe Club, 2:30.91; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:36.84.

Mixed 12–1. Waimanalo Canoe Club (Saydee Hashimoto, Hi‘ilawe Hekekia,

Kahikinaokala Kalima, Makena Kihoi-

Zukeran, Nalei Pacheco, Christin

Waiolama-Makaneole), 2:26.82; 2. Kailua Canoe Club, 2:31.93; 3. Keahiakahoe

Canoe Club, 2:34.61.

Boys 13–1. Hui Lanakila Canoe Club (Jared Helenihi-Aweau, Kainalu Kealoha, Tazz Keli’i-Makinano, Kapana Lehano, Makali‘i Na‘auao, Ulu Pale), 2:01.28; 2. Outrigger Canoe Club, 2:03.49; 3. Waimanalo Canoe Club, 2:04.66.

Girls 13–1. Hui Nalu Canoe Club (‘Ale’a Aweau, Ella Kim, Paloma Lewis, Olivia

Lundell, Mariyah Mossman, Amara Stegis), 2:18.70; 2. Lanikai Canoe Club, 2:20.14; 3. Kailua Canoe Club, 2:22.49.

Boys 14–1. Lanikai Canoe Club (Luke

Kaminskas, Spencer Niemann, Tristan

Rizzo-Murray, Stryker Scales, Cole Tjapkes, Marcus Webster), 1:54.24; 2. Outrigger Canoe Club, 1:59.77; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:02.26.

Girls 14–1. Lanikai Canoe Club (Tiana Alfsen, Keaweakuikekaai Aspelund, Charley Birdsall, Kule’a Bruhn, Nico Cloney,

Madison Driscoll), 2:10.22; 2. Outrigger Canoe Club, 2:12.16; 3. Keahiakahoe

Canoe Club, 2:19.67.

Boys 15–1. Outrigger Canoe Club (Seth Allen, Kaimana Balding, Noa Clark, Stryder Garrett, Nathan Kane, Lev Van Delden), 3:55.24; 2. Hui Nalu Canoe Club, 3:55.58; 3. Lanikai Canoe Club, 4:11.14.

Girls 15–1. Lanikai Canoe Club (Halia Bruhn, Rory Kilmer, Hoku Kishida, Emma McDonald, Siena Spagnoli, Liv Strong), 4:32.40; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:45.23; 3. Outrigger Canoe Club, 4:48.90.

Boys 16–1. Lanikai Canoe Club (Andrew Christensen, Kea Dwight, Declan

Gallagher, Django Knafo-Tomlison, Jeremy Mansell, Pikes Riley), 3:48.64; 2. Outrigger Canoe Club, 4:03.49; 3. Kai Oni Canoe Club, 4:15.16.

Girls 16–1. Lanikai Canoe Club (Helani Aspelund, Kamalani Freitas, Teiana

Gonsalves, Peyton Ku, Mehanaokala

Leafchild, Ayla Sprecher), 4:24.42; 2.

Outrigger Canoe Club, 4:42.19; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:45.65.

Boys 18–1. Outrigger Canoe Club (Vinny Ako, Harrison Deisroth, Gunnar Grune, Aukina Hunt, Hobey Moss, Nikolaus Steiner), 3:47.87; 2. Lanikai Canoe Club, 3:55.43; 3. Kailua Canoe Club, 3:59.17.

Girls 18–1. Outrigger Canoe Club (Emma Daniel, Kaya Lee, Dillyn Lietzke, Mimi Moody, Kela Totherow, Yael Van Delden), 4:30.45; 2. Lanikai Canoe Club, 4:39.77; 3. Hui Nalu Canoe Club, 5:15.19.

Mixed 18–1. Lanikai Canoe Club (Griffin Cloney, Cole Drake, Chloe Kaminskas, Tony Levora, Emma Lindsey, Sophia Schrader), 4:16.96; 2. Outrigger Canoe Club, 4:22.99; 3. Healani Canoe Club, 4:31.29.

Men Novice A–1. Lanikai Canoe Club (Steve Condon, Pali Frazier, Eldred Freitas, Tristan Johnson, Mike Pharaon, Eric Schaefer), 3:50.85; 2. Kailua Canoe Club, 3:51.46; 3. Outrigger Canoe Club, 3:53.94.

Women Novice A–1. Kailua Canoe Club (Valentina Basile, Sarah Emerson, Mariya Gold, Alex Langford, Kamalei Lene, Lo

Masaniai), 4:19.03; 2. Outrigger Canoe Club, 4:23.95; 3. Lanikai Canoe Club, 4:32.05.

Men Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Nick Blankshine, Jackson Butler, Austin King, Andy Moyer, Julien Oloughlin, Michael Wissmeyer), 4:00.41; 2. Outrigger Canoe Club, 4:12.74; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:16.22.

Women Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Kiani Halushka, Chelsea Hudgeons,

Maliana Kaui, Kelsey Lawley, Kristen

Olmos, Brenda Smith), 2:17.53; 2. Kailua Canoe Club, 2:25.16; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:32.48.

Mixed Novice B–1. Waikiki Surf Club (Kawe Humel, Jill Kiefer, Polani Kino, Alden Schmitz, Cassandra Springer, Kamu

Winham), 2:00.54; 2. Waimanalo Canoe Club, 2:11.55; 3. Lanikai Canoe Club, 2:11.80.

Men Freshman–1. Outrigger Canoe Club (David Beattie, Kaihe Chong, Kala Diaz, Travis Grant, Tupuria King, Bronson Napoleon), 7:25.19; 2. Lanikai Canoe Club, 7:26.47; 3. Hui Nalu Canoe Club, 7:51.06.

Women Freshman–1. Lanikai Canoe Club (Laura Ediger, Joey Foti, Jessie Krause, Ingrid Seiple, Carolyn Seto-Mook, Shien-Lu Stokesbary), 8:39.63; 2. Hui Nalu Canoe Club, 8:52.99; 3. Outrigger Canoe Club, 9:05.39.

Men Sophomore–1. Hui Nalu Canoe Club (Kristin Brown, Gavin Hanoa, Jeff Iwashita, Mike Keliipuleole, Mario Mausio, Makaniokealoha Stanley), 7:58.13; 2.

Kailua Canoe Club, 8:11.63; 3. Outrigger Canoe Club, 8:36.82.

Women Sophomore–1. Hui Nalu Canoe Club (Tia Brown, Kerri Cummins, Ilikea Handley, Nohealani Hirahara, Claire Ing, Savannah Wright), 8:52.34; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 8:53.29; 3. Lanikai Canoe Club, 8:53.75.

Men Junior–1. Lanikai Canoe Club (Tiloi Alapa, Matt Crowley, Kenny Esquivel,

Alakai Freitas, Manny Kulukulualani, Igor Sobreira), 7:29.42; 2. Outrigger Canoe Club, 7:41.52; 3. Healani Canoe Club, 7:51.22.

Women Junior–1. Outrigger Canoe Club (Donna Kahakui, Hoku Keala, Rachel

Kincaid, Maggie Parks, Kahala Schneider, Mary Smolenski), 9:08.58; 2. Hui Nalu

Canoe Club, 9:33.87; 3. Lanikai Canoe Club, 9:41.91.

Men Senior–1. Lanikai Canoe Club (Tiloi Alapa, Matt Crowley, Manny Kulukulualani, Jack Roney, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.), 11:12.56; 2. Outrigger Canoe Club, 11:26.77; 3. Hui Nalu Canoe Club, 11:56.33.

Women Senior–1. Outrigger Canoe Club (Beata Cseke, Donna Kahakui, Hoku Keala, Jennifer Lee , Kahala Schneider, Mary

Smolenski), 13:13.17; 2. Lanikai Canoe Club, 13:13.88; 3. Hui Nalu Canoe Club, 13:37.41.

Men Masters 40–1. Lanikai Canoe Club (Kekoa Bruhn, David Daniels, Jim Foti, Gary Kamauoha, Chauncey Wallwork, Tapa Worthington), 3:43.65; 2. Outrigger Canoe Club, 3:50.37; 3. Kailua Canoe Club, 3:57.44.

Women Masters 40–1. Hui Nalu Canoe Club (Michelle Arnold, Karen Bond, Lianne Cameron, Corlyn Orr, Aissa Stoermer, Maggie Twigg-Smith), 4:30.63; 2.

Keahiakahoe Canoe Club, 4:32.55; 3. Healani Canoe Club, 4:34.18.

Mixed Masters 40–1. Healani Canoe Club (Jennifer Goodyear-Ka’opua, Mahoe Haia, Erik Lange, Dana Okano, Kea Paiaina, Meesh West), 4:01.04; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:02.61; 3. Lanikai

Canoe Club, 4:14.00.

Men Masters 50–1. Lanikai Canoe Club (Peter Binney, Deon Canyon, John Foti, Michael Hall, Herb Nahinu, Michael

Pedersen), 3:46.49; 2. Keahiakahoe

Canoe Club, 3:48.54; 3. Kailua Canoe Club, 4:01.32.

Women Masters 50–1. Kailua Canoe Club (Christy Borton, Page Chang, Woreen Hamocon, Ginger Lockette, Kristi Petosa-Sigel, Laurie Rubie), 4:22.51; 2. Lanikai Canoe Club, 4:36.45; 3. Hui

Lanakila Canoe Club, 4:38.12.

Men Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Gio Camuso, Keith Cutler, Scott Freitas, Kanai Kauhane, Bill Oliver, Guy Wilding), 3:50.56; 2. Kailua Canoe Club, 3:51.83; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:03.53.

Women Masters 55–1. Hui Nalu Canoe Club (Polly Ai, Dorothy Clegg, Denise

Darval-Chang, Laurie Komeiji, Jane Mckee, Vicki Szymczak), 4:36.15; 2. Lanikai Canoe Club, 4:36.61; 2. Kailua Canoe Club, 4:38.57; 3. Outrigger Canoe Club, 4:56.53.

Mixed Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Pudgy Lacount, Flori Leon, Sandy Leslie, Bruce Lukas, Kalani Schrader, David Smith), 4:22.22; 2. Kailua Canoe Club, 4:37.49; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:41.44.

Men Masters 60–1. Kailua Canoe Club (Lance Anderson, Freddie Delos Santos, Walter Hamasaki, Paul Hewlett, Kamoa

Kalama, Nyle Warinner), 3:57.59; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:00.37; 3. Lanikai

Canoe Club, 4:01.94.

Women Masters 60–1. Hui Nalu Canoe Club (Celeste Aoyama, Shelley Fey, Linda Krieger, Mati Sapolu-Palmer, Pono Tuinei, Jonna Wickesser), 4:46.00; 2. Kailua

Canoe Club, 4:48.15; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 4:58.92.

Men Masters 65–1. Outrigger Canoe Club (John Finney, Jimmy Kincaid, Thomas McTigue, William Meheula, Richard Ray, Derrick Wong), 4:57.00; 2. Waimanalo Canoe Club, 4:14.76; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:16.05.

Women Masters 65–1. Hui Nalu Canoe Club (Lita Blankenfeld, Mary Fern,

Christine Gibson, Lurline Mcgregor, Marcia Omura, Katie Scott), 5:11.09; 2.

Keahiakahoe Canoe Club, 5:16.54; 3.

Outrigger Canoe Club, 5:21.53.

Men Masters 70–1. Outrigger Canoe Club (Kenny Bailey, Mark Buck, Willilam

Johnson, Uli Klinke, Glenn Perry, David Shoji), 4:39.27; 2. Anuenue Canoe Club, 4:42.12; 3. New Hope Canoe Club, 4:43.94.

Women Masters 70–1. Lanikai Canoe Club (Star Botelho, Mary Duryea, Mary Martin, Nancy Perry, Margee Ralston, Judy Thurston), 5:08.96; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 5:13.31; 3. Hui Nalu Canoe Club, 5:30.27.

Men Open Four–1. Outrigger Canoe Club (Gabriel El Hajji, Keapo McKenney, Parker Murray, Nainoa Orr), 4:21.45; 2. Lanikai Canoe Club, 4:05.96; 3. Leeward Kai Canoe Club, 4:13.91.

Women Open Four–1. Hui Lanakila

Canoe Club (Mallory Hamer, Ruth

Johnson-Villanueva, Ray Kaneshiro, Alexia Lopez), 5:16.66; 2. Kailua Canoe Club, 5:18.02; 3. Outrigger Canoe Club, 5:23.87.

Mixed Men and Women–1. Leeward Kai Canoe Club (Sanoelani Iaea, Matthew

LaGrave, Keala Patterson, Jen Van Gieson, Po’okela Van Gieson, Keola Wright), 4:11.19; 2. Lanikai Canoe Club, 4:11.42; 3. Hui Lanakila Canoe Club, 4:14.12.