[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

No major local sporting events scheduled.

Tuesday

No major local sporting events scheduled.

Aloha Salads Summer

Sprint Swim

Saturday, From Sunset Beach to

Ehukai Beach Park

Distance–1 Mile.

Female

Open–1. Jessica Burkett, 21:10.3; 2. Kira Crage, 21:59.3; 3. Sandie Easton, 22:06.4.

10 and under–1. Marianne Henderson, 34:38.8; 2. Logan Davidson, 37:21.8; 3. Carissa Carroll, 39:10.4.

11 to 12–1. Ida Henderson, 30:37.4.

13 to 14–1. Cate Ferandin, 23:36.9; 2.

Tehani Kong, 24:41.7; 3. Hudson Geier, 24:47.8.

15 to 19–1. Alexa Phillips, 22:43.5; 2.

Abigail Mitchell, 23:02.7; 3. Kiana

Tanizaki-Hudson, 23:45.4.

20 to 24–1. Charlotte Meyer, 24:06.2; 2. Jennifer Conway, 25:39.6; 3. Megan

Russell, 26:39.8.

25 to 29–1. Ivy Martin, 22:33.0; 2. Emily Reynolds, 23:00.9; 3. Angela Nepa, 23:07.9.

30 to 34–1. Jessica Conway, 22:50.9; 2.

Kristen Johns, 23:23.0; 3. Lucy Lee, 24:45.2.

35 to 39–1. Kristy Henderson, 25:25.8; 2. Jackie Mitchell, 27:03.2; 3. Kristen Jenkins, 29:10.7.

40 to 44–1. Rachel Bradley, 25:43.5; 2. Mindy Carr, 26:25.6; 3. Kelly Love, 27:20.4.

45 to 49–1. Michelle Simmons, 24:59.7; 2. Pamela Meiish, 25:36.3; 3. Shannon

Wigent, 26:59.2.

50 to 54–1. Sharon Crisafi, 22:56.4; 2. Deb Merwick, 24:52.4; 3. Sarah Robinson, 25:21.9.

55 to 59–1. Ann Hight, 23:21.3; 2. Monica Bailey, 24:35.0; 3. Ann Peters, 26:12.0.

60 to 64–1. Jane Stites, 26:15.7; 2. Candy Green, 26:50.9; 3. Chris Why, 29:16.5.

65 to 69–1. Gail Kosiorek, 34:11.7; 2.

Emily Taylor, 35:47.2; 3. Valerie Baggett, 42:12.7.

75 to 79–1. Jane Kirton, 36:06.6; 2.

Kathleen Quinn, 39:44.5.

80 and over–1. Lori Auhll, 38:51.2.

Male

Open–1. Michael Petrides, 19:20.9; 2. John De Mestre, 19:55.3; 3. Parker

Hymer-Costa, 19:57.5.

10 and under–1. Pio Henderson, 37:31.9.

11 to 12–1. Ken Guzman, 31:12.2.

13 to 14–1. Knut Robinson, 24:12.4; 2. Walker Slay, 24:16.4; 3. Trent Ihle, 30:30.2.

15 to 19–1. Noah Dane, 21:06.0; 2. Kai West, 21:28.6; 3. Taiyo Endo, 21:57.7.

20 to 24–1. Derek Tanizaki-Hudson, 22:57.3; 2. Ateluk Arechy, 25:03.1; 3.

Patrick Lum, 25:09.0.

25 to 29–1. Sean Feher, 20:56.0; 2. Jayson Hagi, 21:48.1; 3. Marcus Guttmann, 21:53.7.

30 to 34–1. Jordan Bethke, 22:50.5; 2. Damien Bernard, 23:35.5; 3. Henri Keller Hartmann, 24:37.5.

35 to 39–1. Luis Saulny, 21:18.1; 2. Calvin Taetzsch, 22:00.6; 3. Nicholas Brown, 22:35.5.

40 to 44–1. Timothy Marr, 22:20.7; 2. Jeff Maki, 22:23.1; 3. Shawn Carrier, 22:30.7.

45 to 49–1. Ryan Leong, 22:31.4; 2.

Michael Koehne, 23:16.4; 3. Steven

Minaglia, 24:42.1.

50 to 54–1. Steve Boxall, 20:24.7; 2.

Hudson Slay, 22:50.4; 3. Quinn Riordan, 24:15.5.

55 to 59–1. Claus Hansen, 22:52.8; 2. Mark Miller, 22:54.1; 3. Alexander Jampel, 24:25.3.

60 to 64–1. Stefan Reinke, 22:52.2; 2. Maury Levin, 25:05.9; 3. Steven Hill, 28:01.1.

65 to 69–1. Bill Goding, 23:23.4; 2. Stan Kobayashi, 26:13.2; 3. Harold Bryant, 27:41.1.

70 to 74–1. Ulrich Klinke, 29:29.3; 2.

Clifford Pollard, 31:35.8; 3. Jack

Suyderhoud, 31:45.6.

75 to 79–1. Carl Kawauchi, 30:32.4; 2. James Roumasset, 38:21.7.

80 and over–1. Gene Grounds, 32:01.5; 2. Blake Johnson, 1:02:10.4.

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

King Kamehameha Regatta

Sunday, At Kailua Beach Park

Team Standings

AAA Division–1. Lanikai Canoe Club, 229 points; 2. Outrigger Canoe Club, 180; 3. Hui Nalu Canoe Club, 148; 4. Kailua

Canoe Club, 138.

AA Division–1. Keahiakahoe Canoe Club, 58 points; 2. Healani Canoe Club, 44; 3. New Hope Canoe Club, 28; 4. Leeward Kai Canoe Club, 21.

A Division–1. Waimanalo Canoe Club, 36; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 34; 3. Waikiki Surf Club, 27; 4. Kai Oni Canoe Club, 11; 5. Anuenue Canoe Club, 9; 6. Makaha Canoe Club, 2; 7. Honolulu Pearl Canoe Club, 1; t8. Ewa Pu’uloa Outrigger, 0; t8. Koa Kai Canoe Club, 0.

Open Keiki–Outrigger Canoe Club (Adam Ancheta, Carli Bisho, Kaoi

Blaisdell-Higa, Soren Ellgren, Gigi Graves, Eleanor Lautenbach), 2:26.79; 2. Hui Nalu Canoe Club, 2:27.06; 3. Keahiakahoe

Canoe Club, 2:37.04.

Boys 12–1. Lanikai Canoe Club (Porter Blair, Castle Foti, Kalai’ Grounds,

Alexander Kates, Cole Whiteman, Jack

Zinsius), 2:31.56; 2. Kailua Canoe Club, 2:31.88; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 2:34.57.

Girls 12–1. Hui Nalu Canoe Club (Rella Binney, Kendall Clark, Mehana Kukea, Aliya Lundell, Mariyah Mossman, Haya Stein), 2:31.48; 2. Lanikai Canoe Club, 2:36.63; 3. Kailua Canoe Club, 2:38.08.

Mixed 12–1. Waimanalo Canoe Club

(Alemaualii Fonoti, Hi‘ilawe Hekekia,

Makena Kihoi-Zukeran, Apollo Lyons, Nalei Pacheco, Christin Waiolama-Makaneole), 2:30.13; 2. Kailua Canoe Club, 2:39.09; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:55.47.

Boys 13–1. Waimanalo Canoe Club (Ka’eo Catrett, Tycen Hanawahine-Hines, Koyo Kekauoha, Te’aranui Krainer, Westyn Lane, Ke’ola Tynanes-Nakasone), 2:04.88; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 2:06.11; 3. Lanikai Canoe Club, 2:11.25.

Girls 13–1. Hui Nalu Canoe Club (‘Ale’a Aweau, Seanna Glatzel, Anna King, Hoapili Kukea-Shultz, Olivia Lundell, Shea Maurer), 2:24.89; 2. Lanikai Canoe Club, 2:29.02; 3. Leeward Kai Canoe Club, 2:35.19.

Boys 14–1. Lanikai Canoe Club (Spencer Niemann, Tristan Rizzo-Murray, Stryker Scales, Justin Stone, Kameron Warren, Marcus Webster), 2:03.62; 2. Hui Nalu

Canoe Club, 2:04.12; 3. Outrigger Canoe Club, 2:04.45.

Girls 14–1. Lanikai Canoe Club (Tiana

Alfsen, Keaweakuikekaai Aspelund,

Charley Birdsall, Kule’a Bruhn, Nico

Cloney, Madison Driscoll), 2:14.58; 2.

Outrigger Canoe Club, 2:20.51; 3.

Keahiakahoe Canoe Club, 2:28.98.

Boys 15–1. Hui Nalu Canoe Club (Tahje Beaupre, Brooks Hitomi, Cole Jones, Kawaihoa Loui, Keawenui Pedersen, Kaden Sakai), 4:06.04; 2. Outrigger

Canoe Club, 4:10.14; 3. Lanikai Canoe Club, 4:22.15.

Girls 15–1. Lanikai Canoe Club (Taylor Cozloff, Aubrey Kettley, Rory Kilmer, Hoku Kishida, Mehanaokala Leafchild, Emma

McDonald), 4:44.95; 2. Waimanalo Canoe Club, 4:57.04; 3. Waikiki Surf Club, 5:00.28.

Boys 16–1. Outrigger Canoe Club (Seth Allen, Kekai Delmendo, Stryder Garrett,

Diego Hancock, Jack Maurer, James

Morris), 3:47.94; 2. Lanikai Canoe Club, 3:57.36; 3. Kai Oni Canoe Club, 4:18.01.

Girls 16–1. Lanikai Canoe Club (Helani Aspelund, Kamalani Freitas, Peyton Ku, Emma Lindsey, Ayla Sprecher, Liv Strong), 4:26.33; 2. Outrigger Canoe Club, 4:39.37; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:56.31.

Boys 18–1. Outrigger Canoe Club (Kai Binney, Gabriel El Hajji, Gunnar Grune, Gavin Kondo, Keapo McKenney, Punia Pale), 3:53.71; 2. Kailua Canoe Club, 3:55.12; 3. Hui Lanakila Canoe Club, 4:09.11.

Girls 18–1. Lanikai Canoe Club (Kahanu Amantiad, Helani Aspelund, Kamalani

Freitas, Peyton Ku, Kylie Rdechor, Ayla Sprecher), 4:25.67; 2. Outrigger Canoe Club, 4:29.24; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:52.99.

Mixed 18–1. Outrigger Canoe Club (Vinny Ako, Harrison Deisroth, Aukina Hunt, Hina Kahikina, Elsa Kronen, Olivia Wedemeyer), 4:13.47; 2. Lanikai Canoe Club, 4:26.95; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:38.57.

Men Novice A–1.Outrigger Canoe Club (Micah Aiu, Maverick Carey, Christopher Fong, Jared Meers, Keola Richardson, Jared Yuen), 3:53.89; 2. Lanikai Canoe Club, 3:54.96; 3. Kailua Canoe Club, 3:56.64.

Women Novice A–1. Kailua Canoe Club (Valentina Basile, Simone Borisov, Sarah Emerson, Mariya Gold, Alex Langford, Lo Masaniai), 4:17.88; 2. Outrigger Canoe Club, 4:28.89; 3. Lanikai Canoe Club, 4:35.64.

Men Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Nick Blankshine, Kasper Jensen, Austin King, William Kopaciewicz, Julien Oloughlin, Michael Wissmeyer), 4:05.96; 2. Kailua Canoe Club, 4:31.31; 3. Outrigger Canoe Club, 4:38.18.

Women Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Lindsey Haeusler, Kiani Halushka, Chelsea Hudgeons, Maliana Kaui, Amanda Mount, Brenda Smith), 2:19.10; 2. Kailua Canoe Club, 2:34.54; 3. Healani Canoe Club, 2:45.46.

Mixed Novice B–1. Waikiki Surf Club (Kawe Humel, Jill Kiefer, Polani Kino, Tara Meggett, Alden Schmitz, Kamu Winham), 2:09.05; 2. Lanikai Canoe Club, 2:13.84; 3. Waimanalo Canoe Club, 2:17.61.

Men Freshman–1. Lanikai Canoe Club (Ka’ai Bruhn, Andreas Gaeta, Manny Kulukulualani, Skozilla Pecora, Jack Roney, Karel Tresnak Jr.), 7:40.19; 2. Healani

Canoe Club, 7:54.86; 3. Outrigger Canoe Club, 7:57.45.

Women Freshman–1. Lanikai Canoe Club (Liz Bills, Mele Coelho-Beter, Monica Esquivel, Joey Foti, Ingrid Seiple, Carolyn Seto-Mook), 8:44.09; 2. Hui Nalu Canoe Club, 9:03.94; 3. Hui Lanakila Canoe Club, 9:20.02.

Men Sophomore–1. Outrigger Canoe Club (Kaihe Chong, Tuarongo Cowan, Kala Diaz, Heinere Itchner, Tupuria King,

Bronson Napoleon), 7:41.69; 2. Lanikai Canoe Club, 8:06.26; 3. Kailua Canoe Club, 8:53.05.

Women Sophomore–1. Outrigger

Canoe Club (Anella Borges, Aulani Hall, Donna Kahakui, Hoku Keala, Liat Portner, Kahala Schneider), 8:54.78; 2. Hui Nalu Canoe Club, 9:07.69; 3. Hui Lanakila

Canoe Club, 9:11.99.

Men Junior–1. Hui Nalu Canoe Club (Kristin Brown, Makana Darval-Chang, Max Dieckmann, Gavin Hanoa, Mario Mausio, Kamealoha Wilson), 7:44.93; 2. Lanikai Canoe Club, 7:45.87; 3. Kailua Canoe Club, 8:16.65.

Women Junior–1. Outrigger Canoe Club (Melissa Bitanga, Sierra Keolanui, Tina

Larson, Maggie Parks, Linnea Schuster, Lindsey Shank), 9:46.40; 2. Hui Nalu

Canoe Club, 9:57.09; 3. Healani Canoe Club, 10:10.17.

Men Senior–1. Lanikai Canoe Club (Tiloi Alapa, Matt Crowley, Manny Kulukulualani, Jack Roney, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.), 11:32.13; 2. Outrigger Canoe Club, 11:36.89; 3. Hui Nalu Canoe Club, 12:07.53.

Women Senior–1. Outrigger Canoe Club (Anella Borges, Beata Cseke, Donna

Kahakui, Hoku Keala, Liat Portner, Kahala Schneider), 13:22.89; 2. Lanikai Canoe Club, 13:26.26; 3. Hui Lanakila Canoe Club, 13:54.37.

Men Masters 40–1. Healani Canoe Club (Brandon Ili, Erik Lange, Kea Paiaina,

Darren Reyes, Jay Uyehara, Ryan Van

Gieson), 3:56.54; 2. Kailua Canoe Club, 3:58.29; 3. Anuenue Canoe Club, 4:04.16.

Women Masters 40–1. Lanikai Canoe Club (Laura Ediger, Dani Gay, Amber

Kuhlmann, Anna Mathisen, Shien-Lu

Stokesbary, Laura Young), 4:18.10; 2.

Keahiakahoe Canoe Club, 4:19.07; 3. Healani Canoe Club, 4:33.02.

Mixed Masters 40–1. Outrigger Canoe Club (Ayako Ancheta, Rodolfo Byrne, Malia Hirschmann, Stewart Kawakami, Darren Orr, Moana Yost), 4:07.84; 2. Kailua Canoe Club, 4:08.33; 3. Lanikai Canoe Club, 4:17.69.

Men Masters 50–1. Lanikai Canoe Club (Peter Binney, Deon Canyon, Alan

Carvalho, Thomas Cavaco, John Foti,

Michael Pedersen), 3:48.94; 2.

Keahiakahoe Canoe Club, 3:53.87; 3.

Outrigger Canoe Club, 4:05.75.

Women Masters 50–1. Kailua Canoe Club (Page Chang, Woreen Hamocon, Ginger Lockette, Susan Maher, Kristi

Petosa-Sigel, Laurie Rubie), 4:31.62; 2. Lanikai Canoe Club, 4:41.76; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:44.74.

Men Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Gio Camuso, Scott Freitas, Kanai

Kauhane, Bill Oliver, Chauncey Wallwork, Guy Wilding), 3:54.37; 2. Kailua Canoe Club, 3:56.06; 3. Outrigger Canoe Club, 4:08.27.

Women Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Melanie Bailey, Cindi Chess, Katrina Molenda, Barrie Morgan, Kelly Smith, Michi Wong), 4:35.84; 2. Kailua Canoe Club, 4:37.48; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:47.86.

Mixed Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Jeff Cummings, Keith Cutler, Pudgy Lacount, Flori Leon, Kathy Mcgovern-

Hopkins, Kalani Schrader), 4:22.97; 2.

Kailua Canoe Club, 4:33.69; 3. Waikiki Surf Club, 4:41.26.

Men Masters 60–1. Lanikai Canoe Club (Jon Coito, Dave Hafele, Bruce Lukas,

Peter Roney, David Smith, Richard Ulmer), 4:03.23; 2. Kailua Canoe Club, 4:04.15; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:12.46.

Woman Masters 60–1. Kailua Canoe Club (Cindy Cobb-Adams, Kathy Erwin, Lois Hewlett, Carleen Ornellas, Vivian Pilbrow, Theresa Taylor), 4:49.52; 2.

Outrigger Canoe Club, 4:52.31; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:57.82.

Men Masters 65–1. Hui Nalu Canoe Club (Dennis Fern, Sean Lathrop, Greg Moore, Bernie Paloma, Greg Poole, Robert Rocheleau), 4:20.59; 2. Waimanalo Canoe Club, 4:21.75; 3. Outrigger Canoe Club, 4:36.93.

Women Masters 65–1. Hui Nalu Canoe Club (Linda Cody, Mary Fern, Teresa

Lathrop, Lurline Mcgregor, Marcia Omura, Charlynn Raymond-Ortiz), 5:00.69; 2.

Keahiakahoe Canoe Club, 5:03.68; 3.

Kailua Canoe Club, 5:12.83.

Men Masters 70–1. Outrigger Canoe Club (Kenny Bailey, Mark Buck, John

Finney, Willilam Johnson, Uli Klinke, Glenn Perry), 4:38.53; 2. Anuenue Canoe Club, 4:42.02; 3. Lanikai Canoe Club, 4:54.75.

Women Masters 70–1. Lanikai Canoe Club (Star Botelho, Mary Duryea, Mary Martin, Nancy Perry, Margee Ralston, Judy Thurston), 5:14.13; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 5:15.51; 3. Hui Nalu Canoe Club, 5:32.33.

Men Open Four–1. Outrigger Canoe Club (David Beattie, Francesco Forti, Riley Kawananakoa, Antonio Miranda), 4:02.39; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:07.48; 3.

Lanikai Canoe Club, 4:13.78.

Women Open Four–1. Lanikai Canoe Club (Kealohi Aweau, Jessie Krause,

Charissa Ono, Jami Strapple Jingao), 5:00.80; 2. Kailua Canoe Club, 5:13.51; 3. Hui Nalu Canoe Club, 5:26.17.

Mixed Men and Women–1. Outrigger Canoe Club (Christen Kam, Adam Krivatsy, Indar Lange, Hunter Pflueger, Jenna Schrader, Alice Smith), 4:12.15; 2. Lanikai Canoe Club, 4:17.91; 3. Leeward Kai

Canoe Club, 4:22.18.