Calendar

Today

GOLF

Manoa Cup: Men’s round of 64, 6:30 a.m.; women’s round of 16, 11:26 a.m., at Oahu Country Club.

WEDNESDAY

GOLF

Manoa Cup: Men’s round of 32, 7 a.m.; women’s quarterfinals, 9:24 a.m., at Oahu Country Club.

111th Manoa Cup

Qualifying Round

Men

Par 71

Tyler Ota 64

Peter Jung 65

Thayne Costa 66

Jordan Terada 68

Blaze Akana 68

Ethan Dezzani 68

Evan Kawai 68

Kolbe Irei 69

Justin Ngan 70

Trevor Nishiyama 70

Adam Chiya 70

Remington Hirano 70

Joshua Hayashida 70

Jake Sequin 70

Robert Kim 71

Isaac Jaffurs 71

Jeren Nishimoto 71

Samuel Crocker 71

Marshall Kim 71

Yoon Ho Park 71

Shawn Sakoda 72

Nickolaus Nelson 72

Zackary Kaneshiro 72

Torin Dezzani 73

Justin Taparra 73

Alex Kam 73

Nicholas Matsushima 73

Robbie Kia 73

Isaiah Kanno 73

Eric Takaki 73

Tyler Ogawa 74

Dillon Ah Chong 74

Ka’ena Kaulia 75

Joe Phengsavath 75

Desmond Mello 75

Nick Ushijima 75

Tyler Isono 75

Lawrence Taff 75

Noah Koshi 75

Brandan Kop 75

Jacob Torres 75

Adam Quandt 75

Toby Baladad 76

Nick Gerard 76

Andrew Otani 77

AJ Teraoka 77

Benjamin Sandborn 77

Andy Okita 77

Taylor McGerity 77

Reynn Hoshide 78

Mason Nakamura 78

Zachary Sagayaga 78

Matthew Ma 78

Bradley Yosaitis 78

Shakil Ahmed 79

Lance Migita 79

Tyson Tonokawa 79

Elia Laeli 79

Todd Kimura 79

Jeffrey Weinstein 79

Patrick Boyce 80

Colby Gunderson 80

Hunter Hughes 82

Women

Par 71

Heather McGinnis 70

Daezsa Tomas 73

Kaylee Shimizu 73

Kamie Hamada 73

Annika Espino 74

Katrina Huang 74

Kellie Yamane 75

Anna Murata 76

Karissa Kilby 76

Chloe Jang 77

Nicolle Nitta 77

Lorraine Char 77

Shayna Lu 77

Rachael Wang 78

Danielle Ujimori 78

Jolie Chee 78

Men’s Tee Times

6:30 a.m.

Joshua Sedeno vs. Hunter Hughes

6:39 a.m.

Tyler Ogawa vs. Dillon Ah Chong

6:48 a.m.

Robert Kim vs. Andy Okita

6:57 a.m.

Isaac Jaffurs vs. Benjamin Sandborn

7:06 a.m.

Evan Kawai vs. Lance Migita

7:15 a.m.

Torin Dezzani vs. Noah Koshi

7:24 a.m.

Kolbe Irei vs. Shakil Ahmed

7:33 a.m.

Zackary Kaneshiro vs. Brandan Kop

7:42 a.m.

Thayne Costa vs. Jeffrey Weinstein

7:51 a.m.

Robbie Kia vs. Desmond Mello

8:00 a.m.

Remington Hirano vs. Mason Nakamura

8:09 a.m.

Marshall Kim vs. Nick Gerard

8:18 a.m.

Jordan Terada vs. Todd Kimura

8:27 a.m.

Nicholas Matsushima vs. Nick Ushijima

8:36 a.m.

Adam Chiya vs. Zachary Sagayaga

8:45 a.m.

Yoon Ho Park vs. Toby Baladad

9:03 a.m.

Tyler Ota vs. Colby Gunderson

9:12 a.m.

Eric Takaki vs. Ka’ena Kaulia

9:21 a.m.

Jake Sequin vs. Taylor McGerity

9:30 a.m.

Jeren Nishimoto vs. AJ Teraoka

9:39 a.m.

Ethan Dezzani vs. Tyson Tonokawa

9:48 a.m.

Justin Taparra vs. Lawrence Taff

9:57 a.m.

Justin Ngan vs. Bradley Yosaitis

10:06 a.m.

Nickolaus Nelson vs. Jacob Torres

10:15 a.m.

Peter Jung vs. Patrick Boyce

10:24 a.m.

Isaiah Kanno vs. Joe Phengsavath

10:33 a.m.

Joshua Hayashida vs. Reynn Hoshide

10:42 a.m.

Samuel Crocker vs. Andrew Otani

10:51 a.m.

Blaze Akana vs. Elia Laeli

11:00 a.m.

Alex Kam vs. Tyler Isono

11:09 a.m.

Trevor Nishiyama vs. Matthew Ma

11:18 a.m.

Shawn Sakoda vs. Adam Quandt