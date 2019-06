[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

Waimanalo Regatta

Sunday, At Waimanalo Beach Park

Team Standings

AAA Division–1. Lanikai Canoe Club, 197 points; 2. Outrigger Canoe Club, 177; 3. Kailua Canoe Club, 147; 4. Hui Nalu

Canoe Club, 142.

AA Division–1. Keahiakahoe Canoe Club, 66 points; 2. Healani Canoe Club, 44; 3. New Hope Canoe Club, 24.

A Division–1. Hui Lanakila Canoe Club, 42 points; 2. Waimanalo Canoe Club, 37; 3. Leeward Kai Canoe Club, 25; 4. Waikiki Surf Club, 22; 5. Kai Oni Canoe Club, 10; 6. Anuenue Canoe Club, 5; 7. Koa Kai

Canoe Club, 2; t8. Makaha Canoe Club, 1; t8. Honolulu Pearl Canoe Club, 1; 10. Ewa Pu’uloa Outrigger, 0.

Open Keiki–1. Kailua Canoe Club, 2:03.69; 2. Kailua Canoe Club, 2:10.08; 3. Outrigger Canoe Club, 2:11.40.

Boys 12–1. Hui Lanakila Canoe Club (Tazz Keli’i-Makinano, Kapana Lehano,

Hudson-Knight Mahiai, Dudi Mersberg, Makali‘i Na‘auao, Kamakana

Thompson-Kapanui), 1:58.14; 2. Kailua Canoe Club, 2:05.50; 3. Waimanalo

Canoe Club, 2:09.46.

Girls 12–1. Hui Nalu Canoe Club (Kendall Clark, Hailey Dolbeare, Shay Mokulehua, Mariyah Mossman, Eva Sandvold, Haya Stein), 2:15.24; 2. Kailua Canoe Club, 2:16.32; 3. Lanikai Canoe Club, 2:26.20.

Mixed 12–1. Waimanalo Canoe Club

(Alemaualii Fonoti, Hi‘ilawe Hekekia,

Kahikinaokala Kalima, Makena

Kihoi-Zukeran, Nalei Pacheco, Christin Waiolama-Makaneole), 2:09.84; 2. Lanikai Canoe Club, 2:17.32; 3. Keahiakahoe

Canoe Club, 2:20.98.

Boys 13–1. Waimanalo Canoe Club (Ka’eo Catrett, Tycen Hanawahine-Hines, Koyo Kekauoha, Te’aranui Krainer, Westyn Lane, Noah Pacheco), 1:52.93; 2. Hui

Lanakila Canoe Club, 1:53.23; 3.

Outrigger Canoe Club, 1:57.22.

Girls 13–1. Lanikai Canoe Club (Kanai Aweau, Kawena Harbottle, Nanea

Harbottle, Jenna Jaffe, Tabitha Mansell, Charlotte Schrader), 2:06.99; 2. Hui Nalu Canoe Club, 2:09.00; 3. Kailua Canoe Club, 2:13.22.

Boys 14–1. Lanikai Canoe Club (Luke

Kaminskas, Spencer Niemann, Tristan

Rizzo-Murray, Stryker Scales, Cole Tjapkes, Kameron Warren), 1:46.48; 2. Hui Nalu Canoe Club, 1:51.64; 3. Waimanalo

Canoe Club, 1:52.13.

Girls 14–1. Outrigger Canoe Club (Skye Eversole, Sophia Galaida, Gigi Graves, Hie Loui, Taihere Thompson, Malia Winter), 2:01.86; 2. Lanikai Canoe Club, 2:04.51; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 2:11.73.

Boys 15–1. Outrigger Canoe Club (Seth Allen, Kaimana Balding, Kekai Delmendo, Stryder Garrett, Diego Hancock, Nathan Kane), 3:52.37; 2. Hui Nalu Canoe Club, 3:59.91; 3. Lanikai Canoe Club, 4:05.02.

Girls 15–1. Lanikai Canoe Club (Halia Bruhn, Morgan Kellicut, Rory Kilmer, Hoku Kishida, Mehanaokala Leafchild, Liv Strong), 4:25.50; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:41.10; 3. Outrigger Canoe Club, 4:45.15.

Boys 16–1. Outrigger Canoe Club (Isaac Blake, Kekai Delmendo, Stryder Garrett, Diego Hancock, Jack Maurer, Hobey Moss), 3:48.72; 2. Lanikai Canoe Club, 3:50.57; 3. Kailua Canoe Club, 4:03.30.

Girls 16–1. Lanikai Canoe Club (Helani Aspelund, Kamalani Freitas, Peyton Ku, Emma Lindsey, Sophia Schrader, Ayla Sprecher), 4:23.68; 2. Outrigger Canoe Club, 4:41.80; 3. Kailua Canoe Club, 4:49.85.

Boys 18–1. Outrigger Canoe Club (Vinny Ako, Kai Binney, Gabriel El Hajji, Adam

Krivatsy, Hobey Moss, Punia Pale), 3:47.50; 2. Kailua Canoe Club, 3:49.64; 3. Hui Lanakila Canoe Club, 4:05.42.

Girls 18–1. Outrigger Canoe Club (Hayden Brown, Kaya Lee, Dillyn Lietzke, Mimi Moody, Yael Van Delden, Kiani Yost), 4:11.83; 2. Lanikai Canoe Club, 4:20.22; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:28.94.

Mixed 18–1. Outrigger Canoe Club (Izzy Ady, Emma Daniel, Blaize Nourrie, Nainoa Orr, GG Thomas, Kela Totherow), 4:13.12; 2. Healani Canoe Club, 4:25.97; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:31.38.

Men Novice A–1. Kailua Canoe Club

(Matthew Brown, Alexander Catalfamo, Tommy Clattenburg, Jimmy Fitt, Scott

McCall, Justin Ruark), 3:47.95; 2. Lanikai Canoe Club, 3:50.97; 3. Outrigger Canoe Club, 3:51.92.

Women Novice A–1. Kailua Canoe Club (Valentina Basile, Lia Cornair, Sarah

Emerson, Mariya Gold, Alex Langford, Lo Masaniai), 4:14.62; 2. Outrigger Canoe Club, 4:24.14; 3. Lanikai Canoe Club, 4:27.04.

Men Novice B–1. Outrigger Canoe Club (Raphael Betelli, Fred Brodie, David

Hudson, Gregory Kelm, Jeremy Marks, Ethan Rosehill), 4:06.75; 2. Kailua Canoe Club, 4:21.88; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:31.17.

Women Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Lindsey Haeusler, Kiani Halushka, Chelsea Hudgeons, Maliana Kaui, Kelsey Lawley, Brenda Smith), 1:59.37; 2. Kailua Canoe Club, 2:10.43; 3. Healani Canoe Club, 2:15.88.

Mixed Novice B–1. Waikiki Surf Club

(Gabrielly Castejon Valentim, Kawe Humel, Polani Kino, Alden Schmitz, Cassandra Springer, Kamu Winham), 1:53.82; 2. Waimanalo Canoe Club, 1:55.06; 3. Kailua Canoe Club, 2:00.79.

Men Freshmen–1. Lanikai Canoe Club

(Kekoa Bruhn, David Daniels, Andreas Gaeta, Jordan Gomes, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.), 7:39.71; 2. Outrigger Canoe Club, 7:42.54; 3. Kailua Canoe Club, 8:01.78.

Women Freshmen–1. Outrigger Canoe Club (Anella Borges, Rachel Bruntsch, Donna Kahakui, Hoku Keala, Liat Portner, Amy Woodward), 8:45.83; 2. Lanikai

Canoe Club, 8:48.23; 3. Hui Nalu Canoe Club, 9:20.84.

Men Sophomore–1. Outrigger Canoe Club (Harrison Deisroth, Kala Diaz, Riley

Kawananakoa, Tupuria King, James Morris, Hunter Pflueger), 7:32.89; 2. Lanikai

Canoe Club, 7:41.01; 3. Hui Nalu Canoe Club, 8:01.27.

Women Sophomore–1. Hui Lanakila

Canoe Club (Jenna Kalei, Jaimie Kinard, Kim Mydock, Lori Nakamura, Whitney

Peapealalo, Allison Sokei), 9:00.53; 2.

Outrigger Canoe Club, 9:03.65; 3. Hui Nalu Canoe Club, 9:04.18.

Men Junior–1. Outrigger Canoe Club

(David Beattie, Kaihe Chong, Travis Grant, Heinere Itchner, Bronson Napoleon, Billy Pratt), 7:37.42; 2. Hui Nalu Canoe Club, 7:46.93; 3. Lanikai Canoe Club, 7:50.82.

Women Junior–1. Lanikai Canoe Club (Liz Bills, Mele Coelho-Beter, Monica

Esquivel, Amber Kuhlmann, Charissa Ono, Jasmine Vieira), 8:58.56; 2. Healani Canoe Club, 9:47.14; 3. Hui Nalu Canoe Club, 9:47.81.

Men Senior–1. Lanikai Canoe Club (Tiloi Alapa, Matt Crowley, Manny Kulukulualani, Jack Roney, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.), 11:13.15; 2. Outrigger Canoe Club, 11:13.40; 3. Hui Nalu Canoe Club, 11:31.51.

Women Senior–1. Lanikai Canoe Club

(Giulia Anderson, Laura Ediger, Monica

Esquivel, Joey Foti, Carolyn Seto-Mook, Shien-Lu Stokesbary), 12:55.29; 2.

Outrigger Canoe Club, 13:32.49; 3. Hui Nalu Canoe Club, 13:39.01.

Men Masters 40–1. Lanikai Canoe Club (Raven Aipa, Ka’ai Bruhn, Jim Foti, Herb Nahinu, Michael Pedersen, Tapa

Worthington), 3:40.45; 2. Hui Nalu Canoe Club, 3:43.43; 3. Kailua Canoe Club, 3:59.04.

Women Masters 40–1. Lanikai Canoe Club (Robin Cooper, Laura Ediger, Joey Foti, Janice Smith, Shien-Lu Stokesbary, Laura Young), 4:07.89; 2. Keahiakahoe

Canoe Club, 4:08.34; 3. Kailua Canoe Club, 4:24.55.

Mixed Masters 40–1. Healani Canoe Club (Chrystal Haia, Mahoe Haia, Erik Lange, Deneen Mcnicoll, Ryan Van Gieson,

Shannon Van Gieson), 4:00.76; 2.

Outrigger Canoe Club, 4:04.35; 3. Lanikai Canoe Club, 4:12.78.

Men Masters 50–1. Lanikai Canoe Club (Peter Binney, Deon Canyon, Thomas Cavaco, John Foti, Michael Hall, Chauncey Wallwork), 3:40.94; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 3:42.92; 3. Hui Nalu Canoe Club, 3:57.32.

Women Masters 50–1. Kailua Canoe Club (Page Chang, Woreen Hamocon, Ginger Lockette, Susan Maher, Kristi Petosa-Sigel, Laurie Rubie), 4:17.23; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 4:21.52; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:25.25.

Men Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Philip Binney, Gio Camuso, Jeff Cummings, Scott Freitas, Kanai Kauhane, Bill Oliver), 3:45.26; 2. Kailua Canoe Club, 3:50.41; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 3:58.18.

Women Masters 55–1. Kailua Canoe Club (Debbie Clark, Jennifer Fisher, Jamie Grimm, Heidi Hansen-Smith, Sandy

Scafe-Kalama, Barb VanDerKamp), 4:24.99; 2. Lanikai Canoe Club, 4:27.98; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:37.16.

Mixed Masters 55–1. Kailua Canoe Club (Lisa Barney, Vernon Kong, Julie Madden, Kaleo Pereza, Mark Sigel, Lisa Wilson), 4:18.42; 2. Lanikai Canoe Club, 4:19.08; 3. Waikiki Surf Club, 4:26.55.

Men Masters 60–1. Kailua Canoe Club (Lance Anderson, Freddie Delos Santos, Walter Hamasaki, Paul Hewlett, Kamoa Kalama, Nyle Warinner), 3:52.72; 2. Outrigger Canoe Club, 4:04.92; 3. Lanikai Canoe Club, 4:06.31.

Women Masters 60–1. Kailua Canoe Club (Cindy Cobb-Adams, Kathy Erwin, Lois Hewlett, Carleen Ornellas, Vivian Pilbrow, Theresa Taylor), 4:30.18; 2. Outrigger Canoe Club, 4:37.65; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:40.09.

Men Masters 65–1. Waimanalo Canoe Club (Harold Akeo, Glen Fujihara, Jake Kaio, Cormac O’Carroll, Dennis Sallas, Christian Smith), 4:04.98; 2. Outrigger

Canoe Club, 4:08.34; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:08.68.

Women Masters 65–1. Hui Nalu Canoe Club (Linda Cody, Mary Fern, Lurline

Mcgregor, Marcia Omura, Dee Sawyers, Katie Scott), 4:46.83; 2. Outrigger Canoe Club, 4:49.73; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 4:52.90.

Men Masters 70–1. Outrigger Canoe Club (Kenny Bailey, Mark Buck, Ronald Hochuli, Willilam Johnson, Uli Klinke, Glenn Perry), 4:28.66; 2. Anuenue Canoe Club, 4:33.84; 3. Lanikai Canoe Club, 4:38.73.

Women Masters 70–1. Lanikai Canoe Club (Star Botelho, Mary Duryea, Mary Martin, Nancy Perry, Margee Ralston, Judy Thurston), 5:10.54; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 5:11.10; 3. Outrigger Canoe Club, 5:35.40.

Men Open Four–1. Leeward Kai Canoe Club (Griffin Bolan, Ili Peneku, Po’okela Van Gieson, Keola Wright), 3:56.12; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 3:56.35; 3. Healani Canoe Club, 3:56.69.

Women Open Four–1. Keahiakahoe

Canoe Club (Chelsea Bizik, Kaui Dias, Tiki Faufata, Maile Gora-Aina), 4:52.51; 2.

Kailua Canoe Club, 4:54.33; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:54.75.

Mixed Men and Women–1. Healani

Canoe Club (Kaleo Mauricio, Dana Okano, Kaleena Patcho, Lacy Solis, Antoni Valenti, Peter Valenti), 3:59.32; 2. Leeward Kai

Canoe Club, 4:03.43; 3. Lanikai Canoe Club, 4:04.89.