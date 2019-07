TODAY

No major local sporting events scheduled.

SATURDAY

PADDLING

>> Hui Waa: Na Keiki O Ka Mo’i Regatta, 8:30 a.m., at Ma’ili Beach.

BASEBALL

Babe Ruth State Tournaments

At Central Oahu Regional Park, Thursday

15-U Division

‘Iolani 15’s 11, Go Nuts 9 (Go Nuts eliminated). W—Ethan Goo. S—Jase Ide.

Leading hitters—Iol: Troy Tokita 2-4; Matt Ho 2-5, 2b, 4 RBIs; Jonah Velasco 2-3, 3 runs, 2 RBIs. GN: Isaiah Omiat 2-4, 2 runs.

13U Division

Nuke Laloosh 7, Wolfpack 3 (Wolfpack eliminated). W—Zachary Holm (6 IP, 0 ER).

Leading hitters—NL: Francis O’Connor 2-3, 2b, 2 RBIs. WP: Vance Oda 2-3.

Hawaii Kai Red Sox 10, Oahu Baseball 13’s 3. W—Caleb Okada (41⁄3 IP, 1 hit).

Leading hitters—HKRS: Jace Souza 2-4, 2 runs; Alai Williams 2-2, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs.

Oahu Baseball 13’s 9, Nuke Laloosh 5 (Nuke Laloosh eliminated). W—Ronald Lum (4 IP, 0 ER).

Leading hitters—NL: Francis O’Connor 2-3.

RUNNING

Freedom Run 10K

At Kailua

Female

Open: 1. Johanna Seng 42:45.3. 12-younger: 1. Makena Kresta 1:26:52.3. 13-16: 1. Lindsey Jaeger 59:00.2. 2. Myndee Dyer 59:02.6. 3. Malia Mierzwa 1:00:09.4. 17-18: 1. Jayci Tsuhako 48:35.2. 2. Lindsay Sasaki 50:04.2. 3. Jada Inouye 50:41.5. 19-24: 1. Sakura Horiuchi 58:57.7. 2. Erin Mello 1:00:04.1. 3. Francesca Hauson 1:14:46.4. 25-29: 1. Shelby Tanaka 54:20.0. 2. Victoria Robertson 1:23:47.2. 30-34: 1. Nicole Laferriere 54:24.7. 2. Bridget Colgan 56:59.3. 3. Joelle Tanaka 59:04.5. 35-39: 1. Miyuki Munoz 47:50.8. 2. Jeanine Jones 1:23:11.4. 40-44: 1. Linda Spooner 43:39.6. 2. Niki Tomasa 58:17.5. 3. Heather Adaniya 1:19:50.5. 45-49: 1. Darnell Vega 58:56.8. 2. Elsa Leblanc 1:08:44.9. 3. Lynn Kawano Kresta 1:11:31.1. 50-54: 1. Nancy Picard 48:53.5. 2. Stefy Matsumura 50:09.5. 3. Angela Sy 55:37.2. 55-59: 1. Beverly McCreary 57:08.5. 2. Joda Derrickson 1:02:05.7. 3. Lani Ricasa 1:18:30.2. 60-64: 1. Shelly Cooper 57:46.0. 2. Anne Magliulo 1:00:56.2. 3. Amy Tatsuno 1:01:09.1. 65-69: 1. Rosemary Adam-Terem 1:07:32.5. 70-74: 1. Judith Inazu 1:19:55.0.

Male

Open: 1. Brent Wakuzawa 37:06.4. 12-younger: 1. Shinsei May 1:06:28.9.

2. Keoni Kresta 1:14:21.2. 13-16: 1. Ben Zerr 38:57.0. 2. James Lindell 47:21.3. 3. Shane Kaneshiro 48:08.7. 17-18: 1. Peyton Oshiro 41:49.5. 19-24: 1. Emerson Klump 43:31.1. 2. Luke Parker 47:20.8. 3. Ricky Helman 52:13.5. 25-29: 1. Matthew Robertson 1:23:41.6. 30-34: 1. Joshua Payne 54:04.9. 2. Ben Worrall 56:50.5. 3. Jake Schutz 1:13:55.0. 35-39: 1. Russell Greenberg 54:23.4. 2. Jacob Kestler 57:35.9. 40-44: 1. Mike Kerkman 38:45.7. 2. Josh Spooner 44:45.8. 3. Brian Fuhriman 48:06.3. 45-49: 1. Bryan Anderson 49:23.5. 2. Adam Huillet 54:55.2. 3. Mark Grieb 55:43.0. 50-54: 1. Alan Tsuhako 41:10.5. 2. Jordan Seng 44:54.5. 3. Eric Gilman 49:21.3. 55-59: 1. Cal Shiroma 48:32.2. 2. Joseph Breuwet 50:50.6. 3. Jon Hinazumi 51:20.0. 60-64: 1. Les Omura 53:03.0. 2. Craig Washofsky 59:29.6. 3. Stephen Schreiner 1:03:54.3. 65-69: 1. Mark Fridovich 1:19:22.9. 70-74: 1. John Nagamine 55:30.3. 2. Alan Greenberg 1:17:16.4. 3. Karl Dovermann 1:25:30.7.

Freedom Run 5K

At Kailua

Division winners

Female

Open: Abbie Fuhriman 19:46.4. 12-younger: Violet Spooner 29:17.5.

13-16: Chiara Arnet 22:43.8. 17-18: Kacie Kwan 21:50.3. 19-24: Eva Manson 27:12.3. 25-29: Christina Mew 29:45.3. 30-34: Lily Bachl 23:08.5. 35-39: Hayley Wildy 31:22.1. 40-44: Christine Teramura 22:33.7. 45-49: Kathy Price 23:58.3. 50-54: Ruth Arnet 23:54.1. 55-59: Ginger Lockette 28:40.7. 60-64: Debora Anderson 32:56.8. 65-69: Melanie Killam 30:51.1. 70-74: Karen Loomis 37:51.6.

Male

Open: Hudson Lockette 17:31.2. 12-younger: Lucas Ruark 20:35.8. 13-16: Parker Wagnild 18:00.0. 17-18: John Helman 22:59.1. 19-24: Jack O’Neil 20:16.6. 25-29: Trevor Stansell 31:26.1. 30-34: Jason Edwards 22:57.9. 35-39: Jeremy Lim 25:27.9. 40-44: Mark Oles 19:12.3. 45-49: Christopher Bachl 20:31.1. 50-54: Robert Macdonald 19:29.0. 55-59: Ken Lindell 22:27.5. 60-64: Tom Apple 23:52.6. 65-69: Nelson Ramos 1:05:13.4. 70-74: Francis Lim 33:26.1. 75-79: Ed Kemper 31:24.8.

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

Walter J. MacFarlane Regatta, at Waikiki Beach



AAA Division: 1. Outrigger 209. 2. Lani-kai 178. 3. Hui Nalu 119. 4. Kailua 113.

AA Division: 1. Keahiakahoe 75. 2. Healani 55. 3. Leeward Kai 52. 4. New Hope 50.

A Division: 1. Hui Lanakila 37. 2. Waikiki Surf Club 28. 3. Waimanalo 12. 4. Kai Oni 11. 5 (tie), Anuenue 3, Makaha 3. 6. Honolulu Pearl 1.

Female

1/4 mile

12-younger: 1. Hui Nalu (Kendall Clark, Haya Stein, Aliya Lundell, Hailey Dolbeare, Shay Mokulehua, Andrew Glatzel) 1:36.27. 2. Leeward Kai 1:36.52. 3. Kailua 1:37.24. 13-younger: 1. Hui Lanakila (Autumn Na’auao, Keanu Suyat-Okamoto, Lele Krug, Adam Treinen-Aea, Kapuu Wahilani, Kalehua Keo) 1:34.44. 2. Hui Nalu 1:35.74. 3. Outrigger 1:36.70. 14-younger: 1. Outrigger (Sophia Galaida, Gigi Graves, Skye Eversole, Taihere Thompson, Hie Loui, Jimmy Austin) 1:37.96. 2. Lanikai 1:48.83. 3. Hui Nalu 1:49.14. Women Novice B: 1. Outrigger (Lis de Vries, Samantha Nakamura, Katie Saulez, Simeon Ke-Paloma, Amy Diaz, Martina Duran) 1:40.65. 2. Healani 1:42.21. 3. Leeward Kai 1:42.82.

1/2 mile

15-younger: 1. Hui Nalu (Jordyn Dold, Taraina Kamakawiwo’ole, Lily Piedad, Kamealoha Wilson, Tiana Dolbeare, Naiya Raphael) 4:11.79. 2. New Hope 4:12.57. 3. Lanikai 4:13.05. 16-younger: 1. Outrigger (Hayden Brown, Naleo Faurot, Kiani Yost, Jimmy Austin, Olivia Wedemeyer, Eliza Lewis) 4:11.55. 2. Hui Nalu 4:15.96. 3. Keahiakahoe 4:23.75. 18-younger: 1. Outrigger (Kaya Lee, Mimi Moody, Kiani Yost, Hina Kahikina, Emma Daniel, Jimmy Austin) 4:06.77. 2. New Hope 4:23.97. 3. Lanikai 4:25.72. Women Novice A: 1. Lanikai (Kelly Aylward, Lauren Baniqued, Leslie Guske, Jenn Davis, Emma Davis, John Foti) 4:09.83. 2. Outrigger 4:25.78 3. Healani 4:30.24. Women Freshman: 1. Keahiakahoe (April Nakayama, Harlee Jay-Pedro, Zoey Kalahiki, Maile Gora-Aina, Fatso Au-Raycher, Kamu Lau) 3:52.75. 2. Kailua 3:53.15. 3. Hui Nalu 4:01.90. Women Sophomore: 1. Hui Lanakila (Lori Nakamura, Whitney Peapealalo, Jaimie Kinard, Arlene Holzman, Faith Saito, Adam Treinen-Aea) 4:16.97. 2. Outrigger 4:18.76. 3. Hui Nalu 4:23.45. Women Junior: 1. Outrigger (Liat Portner, Amy Woodward, Malia Gacutan, Rachel Bruntsch, Christen Kam, Jimmy Austin) 3:52.83. 2. Lanikai 3:53.56. 3. Healani 3:54.17. Women Master (70): 1. Keahiakahoe (Sarah Jane Watson, Joy Schoenecker, Yvonne Keahi, Susie Oakland, Mauliola Aspelund, Ty Fu) 4:57.86. 2. Lanikai 4:59.78. 3. Outrigger 5:21.31. Women Masters (65): 1. Outrigger (Sandra Haine, Tiare Richert-Finney, Stephanie Reynolds, Alice Lunt, Lori McCarney, Tuarongo Cowan) 4:27.53. 2. Kailua 4:44.40. 3. Keahiakahoe 4:45.12. Women Masters (60): 1. Outrigger (Kimberley Heyer, Katy Bourne, Kaiulu Downing, Joan Bennet, Genie Kincaid, Kaihe Chong) 4:21.03. 2. Keahiakahoe 4:28.79. 3. New Hope 4:29.20. Women Masters (55): 1. Kailua (Jennifer Fisher, Jamie Grimm, Heidi Hansen-Smith, Julie Madden, Lisa Wilson, Kamoa Kalama) 4:44.10. 2. New Hope 4:59.53. 3. Lanikai 5:00.76. Women Masters (50): 1. Lanikai (Lisa Cowan Hanohano, Madeline Murphy-Lopez, Chris Tomlinson, Michelle Campillo-Peters, Flori Leon, Karel Tresnak Jr.) 3:53.12. 2. Outrigger 4:05.29. 3. Hui Nalu 4:17.51. Women Masters (40): 1. Healani (Celeste Paiaina, Shannon Van Gieson, Dana Okano, Deneen Mcnicoll, Melvea Hardy, Kea Paiaina) 3:52.19. 2. Lanikai 3:52.75. 3. Kailua 3:53.31. Women Open Four: 1. Hui Nalu (Nicole Jack, Ohi Lapilio, Amanda Smith, David Loui) 4:34.69. 2. Waikiki Surf Club 4:35.40. 3. Outrigger 4:35.75.

1 mile

Women Senior: 1. Outrigger (Anella Borges, Beata Cseke, Donna Kahakui, Lindsey Shank, Kahala Schneider, Jimmy Austin) 7:47.98. 2. Lanikai 8:13.72. 3. Hui Lanakila 8:28.12.

Male

1/4 mile

12-younger: 1. Hui Lanakila (Tazz Keli’i-Makinano, Hudson-Knight Mahiai, Kamakana Thompson-Kapanui, Adam Treinen-Aea, Makalii Naauao, Kapana Lehano) 1:52.11. 2. Lanikai 1:53.16. 3. Kailua 1:55.73. 13-younger: 1. Outrigger (Ryder Swanson, Kobey Damon, Jack Kilpatrick V, Simeon Ke-Paloma, Merrick Hemmings, Troy Brandt) 1:31.11. 2. Hui Lanakila 1:31.76. 3. Leeward Kai 1:32.32. 14-younger: 1. Outrigger (Matias Durkin, Sebastian Ako, Cooper Beall, Travis Grant, Charlie Niethammer, Jack Kilpatrick V) 1:46.88. 2. Lanikai 1:47.21. 3. Kailua 1:48.30.

1/2 mile

Men Novice B: 1. Lanikai (Austin King, Jim Foti, Greg Davis, Jackson Butler, Andy Moyer, Michael Wissmeyer) 3:44.20. 2. Outrigger 4:01.29. 3. Kai Oni 4:11.84. 15-younger: 1. Lanikai (Adam Zuckernick, Tyler Norr, Shawn Preston, John Foti, Ryan Megorden, Alan Aber) 3:54.75. 2. Hui Nalu 4:17.05. 3. Healani 4:17.94. 16-younger: 1. Outrigger (Jack Maurer, Stryder Garrett, James Morris, Tuarongo Cowan, Hobey Moss, Isaac Blake) 3:41.77. 2. Hui Nalu 3:55.07. 3. New Hope 3:55.54. 18-younger: 1. Outrigger (James Morris, Gabriel El Hajji, Vinny Ako, Simeon Ke-Paloma, Hobey Moss, Kai Binney) 4:07.61. 2. Kailua 4:17.56. 3. Lanikai 4:20.58.

Men Novice A: 1. Lanikai (Pali Frazier, Malcolm Hanohano, Steve Condon, Mike Pharaon, Greeg Hallinan, Manny Kulukulualani) 3:44.22. 2. Outrigger 3:44.53. 3. Healani 4:00.60. Men Freshman: 1. Leeward Kai (Mana Davis, Po’okela Van Gieson, Ili Peneku, Keola Wright, Griffin Bolan, Alfred Van Gieson) 3:32.32. 2. Lanikai 3:32.87. 3. Healani 3:33.74. Men Sophomore: 1. Outrigger (Hunter Pflueger, Kala Diaz, Francesco Forti, Keapo McKenney, Kaihe Chong, Tuarongo Cowan) 3:45.02. 2. Hui Nalu 3:47.16. 3. Lanikai 3:49.21. Men Junior: 1. Lanikai (Tiloi Alapa, Nick Foti, Skozilla Pecora, Manny Kulukulualani, Jordan Gomes, Karel Tresnak Jr.) 3:37.73. 2. Healani 4:04.87. 3. New Hope 4:10.13. Men Master (70): 1. Outrigger (Kenny Bailey, Mark Buck, Uli Klinke, John Finney, David Shoji, Heinere Itchner) 4:23.60. 2. Lanikai 4:39.48. 3. Hui Nalu 4:39.94.

Men Masters (65): 1. Outrigger (Derrick Wong, Darryll Wong, Jimmy Kincaid, Richard Ray, William Meheula, Jimmy Austin) 3:34.21. 2. Hui Nalu 3:51.87. 3. Keahiakahoe 4:10.94. Men Masters (60): 1. Outrigger (Robert Riley, Mark Rigg, Walter Guild, Chris Kincaid, Karl Heyer, Tuarongo Cowan) 3:43.90. 2. Lanikai 3:59.07. 3. Kailua 4:02.23. Men Masters (55): 1. Lanikai (Bill Oliver, Kanai Kauhane, Gio Camuso, Chauncey Wallwork, Philip Binney, Scott Freitas) 3:25.91. 2. Outrigger 3:43.37. 3. Kailua 4:27.93. Men Masters (50): 1. Lanikai (Deon Canyon, Herb Nahinu, Michael Hall, Jeff Cummings, Raven Aipa, John Foti) 3:31.54. 2. Keahiakahoe 3:35.08. 3. Outrigger 3:44.07. Men Masters (40): 1. Outrigger (Billy Pratt, Ikaika Kincaid, Ikaika Harbottle, Victor Bovino-Agostini, Darren Orr, Jimmy Austin) 3:35.06. 2. Hui Nalu 3:35.81. 3. Leeward Kai 3:36.86. Men Open Four: 1. Outrigger (Heinere Itchner, Tuarongo Cowan, Jimmy Austin, Kaihe Chong) 3:33.36. 2. Lanikai 3:42.15. 3. Kailua 3:42.87.

1 mile

Men Senior: 1. Lanikai (Tiloi Alapa, Matt Crowley, Jack Roney, Igor Sobreira, Manny Kulukulualani, Karel Tresnak Jr.) 7:16.85. 2. Outrigger 7:25.62. 3. Kailua 7:55.66.

Mixed

1/4 mile

12-younger: 1. Hui Nalu (Eva Sandvold, Rella Binney, Makanalani Cabaniero, Heath Hemmings, Dillon Reis, Kala Soares) 1:36.44. 2. Waikiki Surf Club 1:45.24. 3. Keahiakahoe 1:46.04. Mixed Novice B: 1. Waimanalo (Rhonda Lynn Burk, Sophia Andorova, Mafatu Krainer, Karl Fritz, Chelsey Rillon, Dennis Sallas) 1:37.94. 2. Kailua 1:41.92. 3. Keahiakahoe 1:42.52.

1/2 mile

Boys and Girls 18: 1. Outrigger (Gavin Kondo, Nikolaus Steiner, Kela Totherow, Jimmy Austin, Makana Shipman, GG Thomas) 3:55.20. 2. Leeward Kai 4:23.63. 3. Kailua 4:24.75. Masters (55): 1. New Hope (Cynthia Bostick, Laurie Lawson, Lee Miller-Kalama, Cy Kalama, William Lawson, Billy Lawson) 3:54.44. 2. Kailua 3:56.02. 3. Waikiki Surf Club 4:09.38. Masters (40): 1. Keahiakahoe (Cindy Knapman, Lisa Machado, Kamaka Ah Yo, Mililani Keliihoomalu, Jacob Rivera, Ty Fu) 4:03.58. 2. Outrigger 4:03.87. 3. Healani 4:04.34. Men and Women: 1. Leeward Kai (Sanoelani Iaea, Alfred Van Gieson, Charles Hauhio, Serenade Mahuka, Ulu Ana, Keola Wright) 3:51.82. 2. Hui Nalu 3:53.56. 3. Kailua 4:07.10.