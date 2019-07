[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

TODAY

TENNIS

Tennis Championships of Honolulu: Main Draw, 10 a.m., at UH Tennis Courts.

FRIDAY

TENNIS

Tennis Championships of Honolulu: Doubles semifinals, 10 a.m., at UH Tennis Courts.

HAWAII STATE JUNIOR GOLF

ASSOCIATION

All Ages Junior Tour Series

At Honolulu Country Club

Boys 15 – 18 Flight

1, Peter Jung, Honolulu 140

2, Marshall Kim Jr., Honolulu 148

3, Jake Sequin, Honolulu 151

4, Toby Baladad, Honolulu 151

5, Yoon Ho Park, Honolulu 152

Boys 13 – 14 Flight

1, Rayden Hara-Shimabuku, Honolulu 150

2, Jonathan Chung, Honolulu 162

3, Gregory Jackson, Honolulu 163

4, Ayden Campos, Aiea 163

5, Noah Camacho, Mililani 168

Boys 11 – 12 Flight

1, Seung Min Ham, Honolulu 163

2, Reyn Aoki, Honolulu 176

3, Anthony Uehara, Pearl City 179

4, Tristan Bayot, Waipahu 191

Boys 7 – 10 Flight

1, Austin Koki, Kaneohe 192

2, Maximus Waki, Honolulu 193

3, Cayden Winter, Wahiawa 260

Girls 15 – 18 Flight

1, Chloe Jang, Honolulu 146

2, Kyung Eun Lee, Honolulu 153

3, Kelsie Inouye, Aiea 158

4, Kiara Todd, Kaneohe 159

5, Kellie Yamane, Pearl City 159

Girls 13 – 14 Flight

1, Nicole Tanoue, Honolulu 157

2, Kailee-Lei Mckee, Ewa Beach 170

3, Jade Mauga, Kapolei 171

4, Kirra Kawai, Honolulu 176

5, Bailey Nagai, Waipahu 179

Girls 11 – 12 Flight

1, Mira Kubo, Honolulu 163

2, Kirsten Hall, Pearl City 165

3, Mariko Yonemura, Waipahu 171

4, Jessica Doiguchi, Aiea 176

5, Madison Kuratani, Kapolei 177

SOFTBALL

Makua Ali’i

Wednesday

Hawaiians 12, Fat Katz 11

Bad Company 15, Hui Ohana 3

Waipio 12, Firehouse 11

Xpress 18, Golden Eagles 6

Makules 17, Lokahi 5

Aikane 15, Action 11

Hikina 10, Yankees 7

Zen 15, Na Kahuna 9

Sportsmen 23, Na Pueo 12

Tennis Championships of

Honolulu

At UH Tennis Complex

Wednesday

Women Singles

First round

Risa Ozaki (6), Japan def. Kelly Chen, United States, 7-5, 6-4.

Maegan Manasse, United States, def. Guiliana Olmos, Mexico, 7-5, 6-2.

Nicole Gibbs (2), United States, def. Sophia Whittle, United States, 7-6 (3), 4-6, 6-3.

Kayla Day, United States, def. Sophie Chang, United States, 7-6 (5), 6-3.

Alycia Parks, United States, def. Vladica Babic, Montenegro, 6-3, 6-4.

Deniz Khazaniuk (8), Israel, def. Michika Ozeki, Japan, 1-6, 6-3, 6-4.

Caroline Dolehide, United States, def. Ayano Shimizu (3), Japan, 4-6, 6-1, 6-1.

Quinn Gleason, United States, def. Fatma Al Nabhani, Oman, 6-3, 6-0.

Natasha Subhash, United States. def. Chanel Simmonds, South Africa, 6-3, 7-5.

Usue Maitane Arconada, United States, def. Hailey Baptiste, United States, 6-3, 6-2.

Women’s Doubles

Round of 16

Risa Ozaki, Japan and Junri Namigata, Japan, def. Rifanti Kahfiani, Indonesia and Alyssa Tobita, United States, 6-1, 5-7, 11-9.

Quinn Gleason, United States and Maegan Manasse, United States, def. Gail Brodsky, United States and Jada Robinson, United States, 6-1, 6-3.

Pei Hsuan Chen, Chinese Taipei and Fang-Hsien Wu, Chinese Taipei, def. Abbie Myers, Australia and Ramu Ueda, Japan 6-4, 6-1.

Emina Bektas, United States and Tara Moore, Great Britain def. Mai Hontama, Japan and Ayano Shimizu, Japan, 6-4, 6-3.

Hayley Carter, United States and Jamie Loeb, United States, def. Yu-Chieh Hsieh, Chinese Taipei and Xiaodi You, China (2), 6-4, 6-0.

Vladica Babic, Montenegro and Chanel Simmonds, South Africa, def. Catherine Harrison, United States and Deniz Khazaniuk, Israel, 6-7 (6), 7-6 (5), 10-4.