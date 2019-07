CALENDAR

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: John D. Kaupiko Regatta, 8:30 a.m., at Kaneohe Marine Corps Base Hawaii.

TENNIS

Tennis Championships of Honolulu: Singles and Doubles finals, noon, at UH Tennis Courts.

Monday

No live local sporting events scheduled

PADDLING

Hui Wa‘a

Waikiki Beach Boys Regatta

At Waikiki Beach

Events canceled due to ocean conditions

Team Standings

AAA

Manu O Ke Kai 24, Alapa Hoe Canoe Club 17, Na Keiki O Ka Mo`i 11

AA

Ka Mamalahoe Canoe Club 8, Kaneohe 7, I Mua 3, Kalihi Kai 0

A

Waikiki Yacht Club 10, Lokahi 5, Kai Poha 5, Kumulokahi-Elks 0, Kamaha’o Canoe Club 0, Kamehameha 0, Waikiki Beach Boys 0, Windward Kai 0, Pukana O Ke Kai 0, Olelo O Ke Ola 0, Lahui O Ko’olau -2

Individual Results

Mixed Men and Women 60

1, Waikiki Yacht Club 4:10.34 (Dinora Gil, Lyn Dubbs, Anna Rockenschaub, Chris Austin-Harmes, Michael Durkin, Tai Okamura Jr.); 2, Alapa Hoe Canoe Club 4:28.49; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 4:41.29.

Women 65

1, Manu O Ke Kai 5:00.68 (Dawn Peerson, Jeanne Kelly, Gloria Butterworth, Yolanda Racca, Charlyn Sales, Rob Pactol); 2, Kai Poha 5:09.60.

Men 65

1, Alapa Hoe Canoe Club 4:12.81 (Dan Gagich, Kamu Magno, Vernon Ramos, John Cardenas, Dano Chargualaf, Dickie Chow); 2, Lokahi 4:19.08.

Women 60

1, Manu O Ke Kai 4:41.26 (Helen Kalili, Judy Myers, Brenda Bunting, Cindy Broc, Faith Craycroft, Rob Pactol); 2, Waikiki Yacht Club 4:41.52; 3, Ka Mamalahoe Canoe Club 4:41.77.

Men 60

1, Na Keiki O Ka Mo`i 10:02.88 (Andrew Gilman, Sam Iokia, Larry Sakamoto, Jerry Nahina, Dennis Herbel, Ronald DeSoto)

Women 70

Cancelled

Men 70

1, Ka Mamalahoe Canoe Club 4:55.72 (Jerry Alegria, Allan Maddalena, Kimbal Thompson, Bruce Ames, Norbert Kitashima, Roy Cuizon); 2, Alapa Hoe Canoe Club 5:01.90; 3, Kai Poha 5:29.07.

Girls 12 Canceled

Boys 12 Canceled

Girls 13 Canceled

Boys 13 Canceled

Girls 14 Canceled

Boys 14 Canceled

Mixed Boys and Girls 12 Canceled

Mixed Novice B

1, Pukana O Ke Kai 1:43.56 (Nick Horio, Jacob Ayala, Tiyana Kesewaol, Justin Schacht, Lucy Holtzman, Moana K.C. Endo); 2, I Mua 1:44.82; 3, Kaneohe 1:46.00.

Women Novice B

1, Kaneohe 1:43.36 (Yari Bonilla, Carissa Calkins, Miriam Fry, Amber Sugioka, Dev Dolan, Dane Kimokeo); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 1:50.17; 3, Lokahi 1:53.60.

Men Novice B Teams DQ

Girls 15

1, Alapa Hoe Canoe Club 4:50.29 (Isabelle Corpuz, Kaiulani Vesperas, Sophia Ramirez, Tiare Reincke, Jayna-Li Ledda, Ryan Sanford); 2, Manu O Ke Kai 5:29.76.

Boys 15

1, Manu O Ke Kai 4:13.17 (Ikaika McCormick, Michael Wilson, Ezekiel Sheridan, Spencer Thomason, Liam Campbell, Moku Sanborn); 2, Lahui O Ko’olau 4:13.53; 3, Kumulokahi-Elks 4:57.71.

Girls 16

1, Manu O Ke Kai 3:57.92 (Tiffany Ono, Pomaika’i Kama, Brianna Wood, Azlynn Gella, Zoe Kelii, Tavita Maea); 2, Kumulokahi-Elks 4:59.51; 3, Waikiki Yacht Club 5:32.54.

Boys 16 Canceled

Girls 18 Canceled

Boys 18 Canceled

Mixed Boys and Girls 18 Canceled

Women 55 Canceled

Men 55 Canceled

Women 50 Canceled

Mixed Men and Women 55 Canceled

Men 50 Canceled

Women Novice A Canceled

Men Novice A Canceled

Women Freshman Canceled

Men Freshman Canceled

Women Sophomore Canceled

Men Sophomore Canceled

Women Senior Canceled

Men Senior Canceled

Women 40 Canceled

Men 40 Canceled

Women Open Four Canceled

Men Open Four Canceled

Mixed Men and Women 40 Canceled

Mixed Men and Women Canceled