TODAY

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest

Regional: At Central Oahu Regional Park Y1–Taylorsville (Utah) vs. Honolulu, 9:30 a.m.; Hana Hou vs. Guam, noon; M8K PLAYZ vs. Yuma (Ariz.), 2:30 p.m.

At Central Oahu Regional Park Y3–Rohnert Park (Calif.) vs. Spanish Springs (Nev.), 10 a.m.; San Luis Obispo (Calif.) vs. Uptown Long Beach (Calif.), 12:30 p.m.; Hanford (Calif.) vs. Rose Park (Utah), 3 p.m.

TUESDAY

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest

Regional: At Central Oahu Regional Park Y1–Hana Hou vs. Uptown Long Beach, 9:30 a.m.; Rose Park vs. M8K PLAYZ, noon; Honolulu vs. Spanish Springs, 2:30 p.m.

At Central Oahu Regional Park Y3–San Luis Obispo vs. Guam, 10 a.m.; Yuma vs. Hanford, 12:30 p.m.; Rohnert Park vs. Taylorsville, 3 p.m.

Bulletin Board

Basketball

Oahu youth basketball fall league. For 10U,12U,14U teams. To begin in August.

For more info or reserve your team, email oblbasketball@yahoo.com.

Polo

Honolulu Polo Club

Nalo Polo League

Sunday, At Waimanalo

HPC 7, Noname 4

Goal scorers–HPC: Tatu Gomez 5, Chris Dawson 2. N: 3 HCP, Sarah Agnew-Miller.

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

John D. Kaupiko Regatta

Sunday, At Kaneohe Marine Corps Base Hawaii

Team Standings

AAA Division–1. Lanikai Canoe Club, 217 points; 2. Outrigger Canoe Club, 153; 3. Hui Nalu Canoe Club, 151; 4. Kailua

Canoe Club, 125.

AA Division–1. Keahiakahoe Canoe Club, 75 points; 2. Healani Canoe Club, 47; 3. New Hope Canoe Club, 17.

A Division–1. Hui Lanakila Canoe Club, 49 points; t2. Waikiki Surf Club, 26; t2. Waimanalo Canoe Club, 26; 4. Kai Oni

Canoe Club, 23; 5. Leeward Kai Canoe Club, 19; 6. Anuenue Canoe Club, 10; t7. Ewa Pu’uloa Outrigger, 4; t7. Koa Kai

Canoe Club, 4; 9. Makaha Canoe Club, 1; 10. Honolulu Pearl Canoe Club, 0.

Open Keiki–1. Hui Lanakila Canoe Club, 2:06.38; 2. Outrigger Canoe Club, 2:08.21; 3. Healani Canoe Club, 2:10.83.

Boys 12–1. Hui Lanakila Canoe Club (Tazz Keli’i-Makinano, Kawena Keola, Keoni

Keola, Dudi Mersberg, Makali‘i Na‘auao, Kamakana Thompson-Kapanui), 2:17.83; 2. Kailua Canoe Club, 2:23.09; 3. Lanikai

Canoe Club, 2:32.29.

Girls 12–1. Lanikai Canoe Club (Olivia Holmquist, Keona Klutz, Charlotte Schrader, Zariah Schubert, Havea Smith-Akana, Kayla Wissmeyer), 2:25.17; 2.

Kailua Canoe Club, 2:26.26; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:28.98.

Mixed 12–1. Waimanalo Canoe Club

(Alemaualii Fonoti, Hi‘ilawe Hekekia,

Makena Kihoi-Zukeran, Apollo Lyons, Nalei Pacheco, Christin Waiolama-Makaneole), 2:22.12; 2. Hui Nalu Canoe Club, 2:31.81; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 2:37.02.

Boys 13–1. Hui Lanakila Canoe Club (Kekama Hampe, Jared Helenihi-Aweau, Kainalu Kealoha, Tazz Keli’i-Makinano, Makali‘i Na‘auao, Ulu Pale), 1:57.57; 2. Waimanalo Canoe Club, 2:02.33; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:08.69.

Girls 13–1. Lanikai Canoe Club (Kanai Aweau, Taylor Creel, Kawena Harbottle, Nanea Harbottle, Tabitha Mansell,

Charlotte Schrader), 2:18.92; 2. Hui Nalu Canoe Club, 2:20.97; 3. Hui Lanakila

Canoe Club, 2:23.41.

Boys 14–1. Outrigger Canoe Club

(Sebastian Ako, Cooper Beall, Matias Durkin, Jack Kilpatrick V, Charlie

Niethammer, Micah Pedersen), 1:52.60; 2. Hui Nalu Canoe Club, 1:53.38; 3. Lanikai Canoe Club, 1:53.69.

Girls 14–1. Outrigger Canoe Club (Malie Clark, Skye Eversole, Sophia Galaida, Gigi Graves, Emma Simmons, Malia Winter), 2:07.25; 2. Lanikai Canoe Club, 2:12.41; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 2:25.87.

Boys 15–1. Lanikai Canoe Club (Connor Foti, Luc Lambert, Spencer Niemann, Tyler Norr, Stryker Scales, Adam Zuckernick), 4:03.66; 2. Kailua Canoe Club, 4:07.50; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:10.96.

Girls 15–1. Lanikai Canoe Club (Halia Bruhn, Taylor Cozloff, Rory Kilmer, Hoku Kishida, Mehanaokala Leafchild, Liv Strong), 4:35.93; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:46.39; 3. New Hope Canoe Club, 4:51.48.

Boys 16 –1. Lanikai Canoe Club (Andrew Christensen, Jax Claybaugh, Jack Cruz, Django Knafo-Tomlison, Jeremy Mansell, Pikes Riley), 3:48.45; 2. Outrigger Canoe Club, 3:50.12; 3. Kai Oni Canoe Club, 4:08.29.

Girls 16–1. Lanikai Canoe Club (Helani Aspelund, Kamalani Freitas, Rory Kilmer, Peyton Ku, Emma Lindsey, Sophia Schrader), 4:29.32.

Boys 18–1. Kailua Canoe Club (Kainoa Andrade, Fisher Bricker, Padgett

Carpenter, Trevor Hemmings, Conor

Higgins, Lucas Milne), 3:39.58; 2.

Outrigger Canoe Club, 3:43.59; 3. Lanikai Canoe Club, 3:49.40.

Girls 18–1. Outrigger Canoe Club (Hayden Brown, Emma Daniel, Hina

Kahikina, Kaya Lee, Mimi Moody, Kiani Yost), 4:19.76; 2. Lanikai Canoe Club, 4:28.12; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:28.70.

Mixed 18–1. Outrigger Canoe Club (Kekai Delmendo, Gunnar Grune, Parker Murray, GG Thomas, Seri Truglio, Madison Williams), 4:14.25; 2. Lanikai Canoe Club, 4:28.20; 3. Healani Canoe Club, 4:35.28.

Men Novice A–1. Outrigger Canoe Club (Micah Aiu, Maverick Carey, Jared Meers, Antonio Miranda, Keola Richardson, Jared Yuen), 3:44.38; 2. Kailua Canoe Club, 3:47.14; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 3:53.93.

Women Novice A–1. Outrigger Canoe Club (Beata Cseke, Ashley Kruse, Jennifer Lee , Nicky Piskorski, Olivia Schubert, Kelly Vide), 4:23.19; 2. Kailua Canoe Club, 4:24.60; 3. Healani Canoe Club, 4:30.16.

Men Novice B–1. Kailua Canoe Club (Rowdy Glidewell, Douglas Holke,

Jonathan Kapahu, Jackson Peterson, Alan Pike, Jon Wallenstrom), 4:05.98; 2.

Outrigger Canoe Club, 4:07.84; 3. Lanikai Canoe Club, 4:13.88.

Women Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Christine Etzkorn, Kiani Halushka, Chelsea Hudgeons, Maliana Kaui, Kristen Olmos, Brenda Smith), 2:12.84; 2. Kailua Canoe Club, 2:14.40; 3. Outrigger Canoe Club, 2:23.26.

Mixed Novice B–1. Waikiki Surf Club (Kawe Humel, Jill Kiefer, Polani Kino, Alden Schmitz, Cassandra Springer, Kamu

Winham), 1:55.83; 2. Lanikai Canoe Club, 1:59.53; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 2:07.65.

Men Freshmen–1. Lanikai Canoe Club (Ka’ai Bruhn, Kenny Esquivel, Jim Foti,

Alakai Freitas, Andreas Gaeta, Jack Roney), 7:27.54; 2. Hui Nalu Canoe Club, 7:32.70; 3. Kailua Canoe Club, 8:08.14.

Women Freshmen–1. Hui Nalu Canoe Club (Tia Brown, Kerri Cummins, Claire Ing, Leesa Khan, Madisen Minkel,

Savannah Wright), 8:54.43; 2. Lanikai

Canoe Club, 9:02.76; 3. Outrigger Canoe Club, 9:11.03.

Men Sophomore–1. Hui Nalu Canoe Club (Kristin Brown, Makana

Darval-Chang, Gavin Hanoa, Mike

Keliipuleole, Mario Mausio, Kamealoha

Wilson), 7:30.20; 2. Lanikai Canoe Club, 7:35.01; 3. Outrigger Canoe Club, 7:44.56.

Women Sophomore–1. Lanikai Canoe Club (Kealohi Aweau, Liz Bills, Mele

Coelho-Beter, Monica Esquivel, Carolyn Seto-Mook, Jami Strapple Jingao), 8:46.19; 2. Hui Nalu Canoe Club, 8:49.92; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 9:00.61.

Men Junior–1. Lanikai Canoe Club

(Kekoa Bruhn, Matt Crowley, Nick Foti, Skozilla Pecora, Igor Sobreira, Karel

Tresnak Jr.), 7:26.72; 2. Outrigger Canoe Club, 7:41.79; 3. Leeward Kai Canoe Club, 7:50.94.

Women Junior–1. Outrigger Canoe Club (Rachel Bruntsch, Skylar Fritz, Donna

Kahakui, Kaya McTigue, Liat Portner,

Lindsey Shank), 8:50.08; 2. Hui Nalu

Canoe Club, 9:32.22; 3. Kailua Canoe Club, 9:46.59.

Men Senior–1. Lanikai Canoe Club (Matt Crowley, Nick Foti, Manny Kulukulualani, Jack Roney, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.), 11:10.86; 2. Outrigger Canoe Club, 11:33.72; 3. Kailua Canoe Club, 11:47.52.

Women Senior–1. Lanikai Canoe Club (Mele Coelho-Beter, Monica Esquivel, Joey Foti, Ingrid Seiple, Carolyn Seto-Mook, Shien-Lu Stokesbary), 13:04.62; 2.

Outrigger Canoe Club, 13:13.57; 3. Hui Lanakila Canoe Club, 13:13.74.

Men Masters 40–1. Lanikai Canoe Club (Raven Aipa, BJ Bagood, Alan Carvalho, David Daniels, Michael Pedersen, Tapa Worthington), 3:39.96; 2. Kailua Canoe Club, 3:40.27; 3. Healani Canoe Club, 4:04.44.

Women Masters 40–1. Keahiakahoe

Canoe Club (Kelly Allen, Violet Carrillo, Dondi Dawson, Pauahi Ioane, Nikki

Queyrel, Myrna Resep), 4:09.35; 2. Lanikai Canoe Club, 4:12.57; 3. Kailua Canoe Club, 4:24.09 .

Mixed Masters 40–1. Healani Canoe Club (Melvea Hardy, Erik Lange, Kea Paiaina, Al Soo, Shannon Van Gieson, Meesh West), 4:03.47; 2. Lanikai Canoe Club, 4:17.85; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:18.11.

Men Masters 50–1. Lanikai Canoe Club (Peter Binney, Deon Canyon, Thomas Cavaco, John Foti, Michael Hall, Eric Levora), 3:41.61; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 3:51.79; 3. Kailua Canoe Club, 4:02.36.

Women Masters 50–1. Kailua Canoe Club (Christy Borton, Woreen Hamocon, Tracy Kane, Ginger Lockette, Susan Maher, Laurie Rubie), 4:18.91; 2. Hui Lanakila

Canoe Club, 4:22.86; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:26.90.

Men Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Gio Camuso, Jeff Cummings, Scott

Freitas, Kanai Kauhane, Bill Oliver, Chauncey Wallwork), 3:41.80; 2. Kailua Canoe Club, 3:46.61; 3. Outrigger Canoe Club, 3:51.46.

Women Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Melanie Bailey, Cindi Chess, Katrina Molenda, Barrie Morgan, Kelly Smith, Michi Wong), 4:29.22; 2. Kailua Canoe Club, 4:34.92; 3. Outrigger Canoe Club, 4:43.28.

Mixed Masters 55–1. Lanikai Canoe Club (Philip Binney, Susan Butterbaugh, Keith Cutler, Grace Lambert, Sandy Leslie, Kalani Schrader), 4:14.03; 2. Hui Nalu

Canoe Club, 4:22.99; 3. Waikiki Surf Club, 4:26.42.

Men Masters 60–1. Lanikai Canoe Club (Jon Coito, Gordon Nakachi, Peter Roney, David Smith, Richard Ulmer, Guy Wilding), 3:53.74; 2. Kailua Canoe Club, 3:58.48; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:00.82.

Women Masters 60–1. Outrigger Canoe Club (Katy Bourne, Tana Feeley, Kimberley Heyer, Genie Kincaid, Mary Quinn, Wendy Wichman), 4:44.11; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:47.91; 3. Kailua Canoe Club, 4:53.42.

Men Masters 65–1. Hui Nalu Canoe Club (Dennis Fern, Sean Lathrop, Bernie Paloma, Greg Poole, Robert Rocheleau, Jerry Yoshida), 4:10.95; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 4:12.09; 3. Waimanalo

Canoe Club, 4:13.10.

Women Masters 65–1. Outrigger Canoe Club (Paula Crabb, Linda Fernandez,

Sandra Haine, Alice Lunt, Stephanie

Reynolds, Tiare Richert-Finney), 4:44.18; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:45.10; 3.

Keahiakahoe Canoe Club, 4:52.79.

Men Masters 70–1. Anuenue Canoe Club (Bruce Hom, Nappy Napoleon, Ted Ralston, Samson Rodrigues, Cappy

Sheeley, Gaylord Wilcox), 4:33.20; 2.

Outrigger Canoe Club, 4:35.87; 3. Lanikai Canoe Club, 4:36.36.

Women Masters 70–1. Keahiakahoe

Canoe Club (Nalani Amona, Mauliola

Aspelund, Yvonne Keahi, Susie Oakland, Joy Schoenecker, Sarah Jane Watson), 5:15.35; 2. Lanikai Canoe Club, 5:21.16; 3. Hui Nalu Canoe Club, 5:33.34.

Men Open Four–1. Healani Canoe Club (Vance Hashimoto, Kaleo Mauricio, Noel Tadeo, Peter Valenti), 4:01.61; 2. Lanikai Canoe Club, 4:03.62; 3. Keahiakahoe

Canoe Club, 4:07.99.

Women Open Four–1. Lanikai Canoe Club (Laura Ediger, Leinaala Hall, Lydia Hoku Mertyris, Charissa Ono), 4:42.01; 2. Healani Canoe Club, 4:58.64; 3.

Keahiakahoe Canoe Club, 5:01.20.

Mixed Men and Women–1. Healani

Canoe Club (Kaimi Alencastre, Antoni

Valenti, Ashley Van Gieson, Ryan Van

Gieson, Teri Wright, Mikela Yarawamai), 4:00.29; 2. Outrigger Canoe Club, 4:15.73; 3. Koa Kai Canoe Club, 4:15.99.

Running

Lanikai 8K Run

Sunday, At Lanikai

Female

Open–1. Cindy Anderson, 30:12.3; 2. Shawna Ping, 35:26.5; 3. Emily Naylor, 35:36.9.

10 to 14–1. Sina Arnet, 45:27.4.

20 to 24–1. Lisa Grandinetti, 46:31.2.

25 to 29–1. Carolyn Imhoff, 46:49.4; 2. Kaleigh Ligus, 49:07.0; 3. Helena

Cheslack, 49:46.5.

30 to 34–1. Kaitlin White, 40:49.5; 2.

Alexandra Van De Velde, 47:12.6; 3.

Kumari Ratnayake, 50:53.1.

35 to 39–1. Liz Combs, 36:59.0; 2. Miyuki Munoz, 37:16.0; 2. Deniz Baykan, 40:42.7.

40 to 44–1. Heather Tyrrell, 39:17.0; 2. Christine Lyons, 42:59.7; 3. Lyovit Labor, 52:24.5.

45 to 49–1. Alexandra Thompson, 41:33.3; 2. Denise Asato, 1:02:58.3; 3. Danielle Teramae, 1:03:04.9.

50 to 54–1. Ruth Arnet, 42:31.5; 2. Emi Akutsu, 42:49.5; 3. Jeanine Nakakura, 44:58.8.

55 to 59–1. Rhonda Black, 49:19.6; 2. Francesca Demattos, 1:00:58.5.

60 to 64–1. Linda Moran, 47:06.4; 2.

Dianna Sulser, 49:38.5; 3. Annie Marshall, 50:16.0.

70 to 74–1. Karen Loomis, 1:03:47.3; 2. Judith Inazu, 1:04:42.7; 3. Catherine Chan, 1:12:17.9.

75 to 79–1. Paula Jech, 58:28.3.

80 to 84–1. Joy Schoenecker, 1:23:12.2.

Male

Open–1. William Ho, 29:20.2; 2. Odeelo Dayondon, 29:31.1; 3. Andrew Bourckel, 30:00.5.

9 and under–1. Louie Tomsic, 44:10.3.

10 to 14–1. Shane Kaneshiro, 37:14.0; 2. Cy Kaneshiro, 44:32.7; 3. Nathaniel Ho, 44:42.2.

15 to 19–1. Hugo Sappington, 41:24.7; 2. Zack Norfleet, 41:35.2; 3. Justin Pascua, 52:50.2.

20 to 24–1. Emery Herrmann, 36:45.0; 2. Gibran Manqui, 55:47.5.

Men 25 to 29–1. Rowan Gragas, 38:28.7; 2. Silvan Schulthess, 38:40.7; 3. Edward Nakata, 52:50.4.

30 to 34–1. Jonathan Selby, 33:36.7; 2. Erick Bannar, 39:31.3; 3. Jeff Rockenbrant, 39:32.8.

35 to 39–1. Chris Tran, 31:39.0; 2.

Michael Stephens, 33:19.4; 3. Andrew Taylor, 34:08.7.

40 to 44–1. Rick Carrol, 30:57.2; 2.

Trivikram Pujar, 38:10.7; 3. Mahinda

Ratnayake, 40:06.5.

45 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 30:51.4; 2. George Mundz, 31:49.9; 3. Gil Serrano, 35:00.4.

50 to 54–1. Nobuyuki Tsuchiya, 35:33.3; 2. Eric Gilman, 36:55.6; 3. John Keenan III, 38:06.9.

55 to 59–1. Jonathan Lyau, 31:39.0; 2. Louis P. Tomsic, 44:12.0; 3. Erwin Taboada, 46:18.4.

60 to 64–1. David Christopher, 38:24.7; 2. Andrew Grandinetti, 41:37.6; 3. Joe

Laturnau, 42:14.3.

65 to 69–1. Paul Caster, 1:22:18.1; 2. Christopher Mewhort, 1:31:19.7.

75 to 79–1. Alfred W.K. Chun, 49:57.3; 2. Dan Talhelm, 50:03.3; 3. Michael

Pietrusewsky, 1:09:28.6.

85 and over–1. Bill Cunningham, 1:02:12.9.