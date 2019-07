[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest

Regional: At Central Oahu Regional Park Y1–Hana Hou vs. Uptown Long Beach, 9:30 a.m.; Rose Park vs. M8K PLAYZ, noon; Honolulu vs. Spanish Springs, 2:30 p.m.

At Central Oahu Regional Park Y3–San Luis Obispo vs. Guam, 10 a.m.; Yuma vs. Hanford, 12:30 p.m.; Rohnert Park vs. Taylorsville, 3 p.m.

WEDNESDAY

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest Regional: At Central Oahu Regional Park Y1–Hanford (Calif.) vs. M8K PLAYZ, 9:30 a.m.; Rohnert Park (Calif.) vs. Honolulu, noon; San Luis Obispo (Calif.) vs. Hana Hou, 2:30 p.m.; At Central Oahu Regional Park Y3–Yuma (Ariz.) vs. Rose Park (Utah), 10 a.m.; Taylorsville (Utah) vs. Spanish Springs (Nev.), 12:30 p.m.; Uptown Long Beach (Calif.) vs. Guam, 3 p.m.

Cal Ripken 12/70 pacific

southwest regional

Monday

At Ronhert Park, Calif.

Nanakuli Hawks 17, Silver State, NV 0 (3 innings).

WP–Allin Yap, 2 IP, 0 H, 0 ER, 5 K

Leading Hitters: Hawks–Dayton

Lorenzo 3-3, 2B, HR, 2 runs, 3 RBI;

Brayden Van Kuren 2-2, 2B, 3 runs;

Blaze Baltazar 2-2.

Cal Ripken 12/60 pacific southwest regional

Monday

At Hanford, Calif.

Razorbackz 10,

Bullard/Davis, Calif. 6, 3 innings

WP–Jaydrien Klein-Baker

Leading hitters: Razorbackz–Chaseten Rice 3-3, 2B; Avlonne Rivera 3-3, 3B,

3 runs.

Cal Ripken 11u pacific

Southwest regional

Monday

At Vernal, Utah

Hawaii Kai Elite 4, Santa Clarita, Calif. 3

WP–Zaeyne Kahana 3 IP, 0 H, 0 ER, 2 K.

Leading hitters: Elite– JJ Shinagawa 2-3, 2-HR, 2 runs, 2 RBI; Brexton Sugai 2-2; Taimane Purcell 2-3, 2 SB; Kahaku Harrison HR.

Elite Warriors 5, Los Altos, Calif. 4

WP– Bunz Banis 5 IP, 2 H, 0 ER, 6 K.

Leading hitters: Warriors–Bunz Banis 2-3, run, RBI; Reysen Benigno 3-3, 2B, RBI.

Cal Ripken 10u pacific

Southwest regional

Monday

At Central Oahu Regional Park

Honolulu Saints 3, Taylorsville, UT 0.

WP–Jayden Oshiro, 3.2 IP, 0 H, 0 ER, 8 K

Leading hitters: None

Rohnert Park, Calif. 12,

Spanish Springs, NV 5

WP–Marchall Lemons, 4 IP, 4 H, 3 ER, 3 K

Leading hitters: Rohnert Part–Marshall Lemons 2-3, 2B, 2 runs, RBI; Roman

Torres 3-4, 2B, 2 runs, RB.

Hana Hou 12, Guam 1

WP–Eriz Passi 3.2 IP, 5 H, 0 ER, 5 K

Leading hitters: Hana Hou–Ryeder Takahashi 2-4, 2B, run, 2 RBI; Jonah Brub 3-4, 2B, run, RBI; Joey Katano 2-2, 2-2B, 3 runs, RBI; Impono Kala 2-2, 2 RBI. Guam–Franko Pangelinan 2-3.

Uptown Long Beach, Calif. 5

San Luis Obispo, Calif. 1

WP– Jerry Garfiaz 3.1 IP, 0 H, 1 ER, 6 K.

Leading hitters: Uptown Long Beach–Jerry Garfiaz 2-3, run, RBI.

Hanford, Calif. 14,

Rose Park, UT 1 (4 innings)

WP–Nathan Chavez 2 IP, 0 H, 0 ER, 4 K.

Leading hitters: Hanford–Tristan Puga 3-3, 2B, 3 runs, 2 RBI; Edgar Espinoza 2-3, run, 2 RBI.

M8K PLAYZ 11, Yuma, Ariz. 0 (4 inn.)

WP–Zayne Ho‘okala, 3 IP, 3 H, 0 ER, 4 K.

Leading hitters: M8K PLAYZ–Kamakoa Grace 2-4, run, 2 RBI.

Cal Ripken 9u pacific

Southwest regional

Monday

At Hanford, Calif.

Mililani Astros 13, Guam 2 (4 innings)

WP–Tyler Tokuda, 4 IP (complete game),

4 H, 1 ER, 5 K.

Leading hitters: Mililani Astros–Kaeo Nouchi 2-3, run; Tau Purcell 2-2, 2B, 2 runs; Tyler Tokuda 2-3, 2 runs, 3 RBI; Justin Kamana’o-Bulosan 2-2, 3B, 2 runs, 2 RBI.

Also

Oakland, Calif. 10, Manoa Crowns 7